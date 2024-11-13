В Курской области бойцы отразили атаку оккупантов, в которой было задействовано 30 бронемашин и батальон штурмовиков. ВИДЕО

Украинские воины отразили атаку армии РФ на Курщине, в которой враг задействовал около 30 бронемашин и батальон пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

"Бойцы 47-й бригада "Магура" вместе со смежными подразделениями остановили штурм россиян, которые несколько активизировались на этом направлении. Захватчики задействовали более 30 единиц техники и личный состав численностью в батальон. Штурм проходил в пять волн. Только бойцы 47-й бригады уничтожили и добили 10 единиц бронетехники. Первые три подорвались на минах, другие были уничтожены с помощью "Стугны" и FPV батальона беспилотных систем. По другой технике отработали побратимы со смежных бригад", - отмечается в комментарии к публикации.

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