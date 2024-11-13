РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6705 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 169 16

В Курской области бойцы отразили атаку оккупантов, в которой было задействовано 30 бронемашин и батальон штурмовиков. ВИДЕО

Украинские воины отразили атаку армии РФ на Курщине, в которой враг задействовал около 30 бронемашин и батальон пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

"Бойцы 47-й бригада "Магура" вместе со смежными подразделениями остановили штурм россиян, которые несколько активизировались на этом направлении. Захватчики задействовали более 30 единиц техники и личный состав численностью в батальон. Штурм проходил в пять волн. Только бойцы 47-й бригады уничтожили и добили 10 единиц бронетехники. Первые три подорвались на минах, другие были уничтожены с помощью "Стугны" и FPV батальона беспилотных систем. По другой технике отработали побратимы со смежных бригад", - отмечается в комментарии к публикации.

Смотрите также: Воины 114-й бригады тактической авиации атаковали управляемыми авиабомбами места хранения техники и укрытия россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) боевые действия (4053) Курск (1098) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
головне, що ЗСУ нищать русню. текст 30 чи 300 це вже не важливо. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.11.2024 10:01
+6
показать весь комментарий
13.11.2024 11:31
+6
Курщина потрібна для того, щоб пуйло не могло просувати ідею про замороження бойових дій "з урахуванням реальностей на землі". Бо тоді йому доведеться офіційно віддати власну суверенну територію. Клаптик, звісно, невеличкий, але тут важить сам принцип.
показать весь комментарий
13.11.2024 11:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головне, що ЗСУ нищать русню. текст 30 чи 300 це вже не важливо. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.11.2024 10:01 Ответить
Важливо не перетворяти Цензор в засіб дезінформації...
Це я до того, що " 30 чи 300 це вже не важливо".
Все решта дійсно, не важливо.
показать весь комментарий
13.11.2024 10:46 Ответить
а кацапи тобі не окупанти? якшо навіть сидять в Мааскві?
показать весь комментарий
13.11.2024 10:54 Ответить
Що ЗСУ взагалі там роблять, коли Курахово в оточенні?
Чекажмо фортецю Дніпро?
показать весь комментарий
13.11.2024 10:12 Ответить
нищать тих кацапів які могли робити тобі фортецю Дніпро.
показать весь комментарий
13.11.2024 11:40 Ответить
А нищити їх в Україні не можна - шоб вони не захоплювали все більше і більше теріторій - вибити з відти вже не буде можливостей. Тай зупинити теж не вистачає сил - фронт збільшився майже на 300 км. А збудувати там на кордоні бетоні укріпрайьони - та ну нах - краще солдат вигнати у чисте поле.
показать весь комментарий
13.11.2024 12:10 Ответить
так наші солдати не в чистому полі а в руснявих укріпах курщини. Як на мене це найкращий варіант - скористатись тим що ворог готував проти тебе.
Що ж стосується війни за власні території - то на даль ми зараз обороняємось і швидкість просування русні залежить від одного єдиного факту - можливості застосовувати ДОДАТКОВІ сили на противагу нашим. Грубо кажуче де більша концентрація війська - там вони і мають успіх На Запоріжжі, на Сіверську, під Лиманом - успіх майже нульовий саме через це. Під Трецьком, Куп'янськом та Часовим Яром - він мінімальний. А от на напрямку Курахово-Покровськ він суттєвий бо там москалі зібрали силу.

От тепер подумай що було би якби ці 60 тисяч з'явились під Курахово прямо зараз і чи зумілі б наші бригади які зайняли вігідні рубіжі на Курщині зупинити їх на Донбасі до коротке плече логістики з Донецька і майже нема укріплень з нашого боку - тільки починаючи з-під Покровська є якісь серйозні лінії.
показать весь комментарий
23.12.2024 16:55 Ответить
А Українські міста і села втрачаються. А саме головне життя. з курщини все рівно скоро вийти треба буде. питання тільки як швидко із якимим втратами.
показать весь комментарий
13.11.2024 10:19 Ответить
Курщина потрібна для того, щоб пуйло не могло просувати ідею про замороження бойових дій "з урахуванням реальностей на землі". Бо тоді йому доведеться офіційно віддати власну суверенну територію. Клаптик, звісно, невеличкий, але тут важить сам принцип.
показать весь комментарий
13.11.2024 11:32 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2024 11:31 Ответить
ВСУ щёлкают орковскую бронетехнику, как орехи. Чем больше нащёлкают, тем меньше её останется. Так держать!
показать весь комментарий
13.11.2024 13:52 Ответить
Звідки вони беруться та пруть там?
Є ж десь, не дуже далеко скупчення техніки та особового складу.
Давно не чув про враження складів чи казарм/таборів кацапів.
показать весь комментарий
13.11.2024 17:30 Ответить
 
 