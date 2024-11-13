В Курской области бойцы отразили атаку оккупантов, в которой было задействовано 30 бронемашин и батальон штурмовиков. ВИДЕО
Украинские воины отразили атаку армии РФ на Курщине, в которой враг задействовал около 30 бронемашин и батальон пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.
"Бойцы 47-й бригада "Магура" вместе со смежными подразделениями остановили штурм россиян, которые несколько активизировались на этом направлении. Захватчики задействовали более 30 единиц техники и личный состав численностью в батальон. Штурм проходил в пять волн. Только бойцы 47-й бригады уничтожили и добили 10 единиц бронетехники. Первые три подорвались на минах, другие были уничтожены с помощью "Стугны" и FPV батальона беспилотных систем. По другой технике отработали побратимы со смежных бригад", - отмечается в комментарии к публикации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це я до того, що " 30 чи 300 це вже не важливо".
Все решта дійсно, не важливо.
Чекажмо фортецю Дніпро?
Що ж стосується війни за власні території - то на даль ми зараз обороняємось і швидкість просування русні залежить від одного єдиного факту - можливості застосовувати ДОДАТКОВІ сили на противагу нашим. Грубо кажуче де більша концентрація війська - там вони і мають успіх На Запоріжжі, на Сіверську, під Лиманом - успіх майже нульовий саме через це. Під Трецьком, Куп'янськом та Часовим Яром - він мінімальний. А от на напрямку Курахово-Покровськ він суттєвий бо там москалі зібрали силу.
От тепер подумай що було би якби ці 60 тисяч з'явились під Курахово прямо зараз і чи зумілі б наші бригади які зайняли вігідні рубіжі на Курщині зупинити їх на Донбасі до коротке плече логістики з Донецька і майже нема укріплень з нашого боку - тільки починаючи з-під Покровська є якісь серйозні лінії.
Є ж десь, не дуже далеко скупчення техніки та особового складу.
Давно не чув про враження складів чи казарм/таборів кацапів.