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Авто із капітаном ЧФ РФ підірвали в окупованому Севастополі, - росЗМІ. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Севастополі підірвали автомобіль із військовим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Місцеві канали зазначають, що вибух стався біля супермаркету на проспекті Шевченка. В автомобілі перебував чоловік 40-45 років, йому частково відірвало ноги.
Прокремлівські спільноти пишуть, що чоловік був військовим та помер.
Попередньо, в авто перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.
Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв підтвердив, що було ліквідовано військового РФ.
Топ коментарі
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зачем им капмтаны в севастополе если кораблики тю-тю?
Віримо в ЗСУ і нашу Перемогу! Все буде Україна!
хорош был...
Кузов не ржавий, літиє діскі, салон трєбуєт нєкоторой чісткі.
Торг.
Всем оркам - по заминированному Лексусу ...
@ "В результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. По данным Mash, за офицером следили около семи дней."
Валерій Транковський був воєнним злочинцем
На руках воєнного злочинця життя 29 жителів Вінниці. Ліквідовано Транковського на вулиці Шевченка в Севастополі. Внаслідок підриву керівник штабу втратив нижні кінцівки, через що загинув на місці.