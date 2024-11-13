Авто із капітаном ЧФ РФ підірвали в окупованому Севастополі, - росЗМІ. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Севастополі підірвали автомобіль із військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Місцеві канали зазначають, що вибух стався біля супермаркету на проспекті Шевченка. В автомобілі перебував чоловік 40-45 років, йому частково відірвало ноги.

Прокремлівські спільноти пишуть, що чоловік був військовим та помер.

Попередньо, в авто перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.

Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв підтвердив, що було ліквідовано військового РФ.

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