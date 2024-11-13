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Новини Окуповані території
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Авто із капітаном ЧФ РФ підірвали в окупованому Севастополі, - росЗМІ. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Севастополі підірвали автомобіль із військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Місцеві канали зазначають, що вибух стався біля супермаркету на проспекті Шевченка. В автомобілі перебував чоловік 40-45 років, йому частково відірвало ноги.

Прокремлівські спільноти пишуть, що чоловік був військовим та помер.

Попередньо, в авто перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.

Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв підтвердив, що було ліквідовано військового РФ.

Також читайте: Вночі в окупованому Криму пролунали вибухи: у Севастополі працювала ППО

Автор: 

вибух (4439) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+36
яке прикре самогубство
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13.11.2024 09:57
+27
Камні з неба...
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13.11.2024 10:00
+23
чудова новина!
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13.11.2024 09:58
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алкашня
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13.11.2024 09:55 Відповісти
яке прикре самогубство
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13.11.2024 09:57 Відповісти
Не прикре, а прекрасне😁
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13.11.2024 11:05 Відповісти
D
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13.11.2024 13:16 Відповісти
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13.11.2024 13:35 Відповісти
чудова новина!
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13.11.2024 09:58 Відповісти
Йой, а шо сі стало
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13.11.2024 09:59 Відповісти
Нічого особливого, просто чергове нахабне самогубство...
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13.11.2024 10:02 Відповісти
Шо сі стало? Кацапу ноги відірвало та воно здохло... Чекаємо на продовження серіалу "Пригоди кацапських моряків на українській суші".
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13.11.2024 10:43 Відповісти
Камні з неба...
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13.11.2024 10:00 Відповісти
Так камЄнь прямо в авто влучив?
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13.11.2024 10:07 Відповісти
кримінальні розборки...
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13.11.2024 10:01 Відповісти
"Вєчнава плаванія!"
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13.11.2024 10:04 Відповісти
капитан старый был и не нужный совсем.
зачем им капмтаны в севастополе если кораблики тю-тю?
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13.11.2024 10:30 Відповісти
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13.11.2024 10:49 Відповісти
Маю надію, що це виявится нашою ,,довгою рукою,, щодо зрадника, який до 14 року був українським офіцером.
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13.11.2024 10:04 Відповісти
У 2010 виборці Януковича запустили процес перетворення Української Армії на російську.
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13.11.2024 10:15 Відповісти
В 2019 зебіли обрали клоуна щоб продовжити, але щось пішло не так.
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13.11.2024 10:44 Відповісти
80% укрАїнців дос цього не розуміють, що як голосував - так і живеш
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13.11.2024 11:47 Відповісти
коли за шмарклю голосували, то казали "хоч паржом", чомусь не сміються.
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13.11.2024 12:05 Відповісти
ага, теж питав у Зелебобіків - ти хоч поржав? Як шашлики, смачні були ? чомусь не відповідають на ці питання ...
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13.11.2024 12:21 Відповісти
Шашликами нафарширують тушу Ішака, родичі знищених Маріупольців!
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14.11.2024 11:41 Відповісти
Вот ето красота. Все орки и предатели должны знать что рано или поздно расплата придет
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13.11.2024 10:04 Відповісти
Как всё просто: был предатель, раз ! и нет предателя, уехал на концерт Кобзона...
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14.11.2024 04:28 Відповісти
Кабзону головне голова з вухами щоб була припаяна...а ноги то так....
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13.11.2024 10:06 Відповісти
вбита метастаза це завжди добре
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13.11.2024 10:13 Відповісти
Протермінована банка червоної ікри бахнула -- так буває .
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13.11.2024 10:17 Відповісти
А що?Подушки безпеки не спрацювали?
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13.11.2024 10:18 Відповісти
так то вони і спрацювали )) перекачали їх )) на лежачому поліціянті спрацювали ))
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13.11.2024 12:27 Відповісти
А агентів фсб у zeвладі коли?
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13.11.2024 10:18 Відповісти
помер? потрібно писати "був ліквідований" бо терористів ліквідовують.
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13.11.2024 10:19 Відповісти
курва, єдина добра новина за увесь день...
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13.11.2024 10:24 Відповісти
А што случілась,я проста палітікай не інтєрєсуюсъ? здоров'я усопшему підару!
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13.11.2024 10:27 Відповісти
Частково відірвало копита..
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13.11.2024 10:28 Відповісти
Частково - то по локти?
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13.11.2024 13:32 Відповісти
Гидроудар двигателя?Айяяй...Акуратнее надо по лужам ездить. Вечнава плавания в котле со смолой этому капитану.
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13.11.2024 10:30 Відповісти
Большому кораблю - большого плавания...
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14.11.2024 04:29 Відповісти
Ех, шкода, що ноги відірвало тільки частково.
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13.11.2024 10:31 Відповісти
Ноги відірвало частково , але помер повністю .
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13.11.2024 10:35 Відповісти
Капітан, капітан, улибнітєсь...
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13.11.2024 10:33 Відповісти
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13.11.2024 10:40 Відповісти
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13.11.2024 11:05 Відповісти
Собачка лю6ить м'ясо, ворона лю6ить сир, A я лю6лю 6aвoвнy з дocтaвкoю y Kpим!
Віримо в ЗСУ і нашу Перемогу! Все буде Україна!
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13.11.2024 12:27 Відповісти
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13.11.2024 12:35 Відповісти
Капитан, **********!
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13.11.2024 13:43 Відповісти
Ібо ***** ракети кидати. Кожен моряк, та льотчик свіностану здохне
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13.11.2024 11:06 Відповісти
Лексус жалко..
хорош был...
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13.11.2024 11:20 Відповісти
Продайотся Лексус с нєбольшім пробєгом.
Кузов не ржавий, літиє діскі, салон трєбуєт нєкоторой чісткі.
Торг.
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13.11.2024 12:21 Відповісти
А пара обуви с носками,в которой ходил капитан ,по Вашему ничего не стоит? Где то возле педалей надо поискать.
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13.11.2024 12:42 Відповісти
Возлє вокзала, а не возлє пєдалєй.
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14.11.2024 00:31 Відповісти
Лозунг должен быть один:

Всем оркам - по заминированному Лексусу ...
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14.11.2024 04:31 Відповісти
В мережі з'явилась більш детальні інформація про дану подію:
@ "В результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. По данным Mash, за офицером следили около семи дней."
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13.11.2024 11:32 Відповісти
Я не верю, что это смогли сделать биндеровцы. В Севасе? В Городе "славы" русских моряков и посреди родной гавани? Нет такого быть не может! Наверняка бытовуха. Любовник приревновал к адьютанту или долг не стал отдавать. Единственная улика - его обнулили на проспекте Шевченко...
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13.11.2024 11:48 Відповісти
родной говени
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13.11.2024 11:58 Відповісти
Мелочь звичайно, але приємно.
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13.11.2024 11:50 Відповісти
для нього не такак вже мелоч - десь 5-10кг
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13.11.2024 12:02 Відповісти
Проїхав на червоний - одразу карма - вибух - це шоб у суду нічого не доказувати.
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13.11.2024 11:52 Відповісти
Частіше так і ще знищувати колоборантів всякі :пушилін ,балицький ,табачник ,медвечук ,сальдо ,пасічник та інша мерзота мають бути ліквідовані ,аж надто багато ці виродки принесли біди українському народу.
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13.11.2024 12:00 Відповісти
Сначала ему оторвало ноги..а потом он уже догорал (с)
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13.11.2024 12:11 Відповісти
І де ? На проспекті Т. Г. Шевченка !
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13.11.2024 12:11 Відповісти
Чудова новина! Настрій поліпшило! )))
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13.11.2024 12:14 Відповісти
Это криво установленное ГБО взорвалось. Господа утанавливайте ГБО только на сертифицированных СТО.
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13.11.2024 12:26 Відповісти
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13.11.2024 12:29 Відповісти
"Помста за Вінницю: ліквідований керівник штабу ракетних кораблів ЧФ РФ в Криму, - джерела Фокусу

Валерій Транковський був воєнним злочинцем

На руках воєнного злочинця життя 29 жителів Вінниці. Ліквідовано Транковського на вулиці Шевченка в Севастополі. Внаслідок підриву керівник штабу втратив нижні кінцівки, через що загинув на місці.
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13.11.2024 13:04 Відповісти
.... вдарився об камені .
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13.11.2024 13:44 Відповісти
Яке прикре самогубство!!!
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13.11.2024 14:23 Відповісти
Мабуть мєресьєв?
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14.11.2024 05:18 Відповісти
Лыжи купил как оказалось, домой вёз, зима на носу. По балаклавским склонам поганять вниз к морю. Красиво сракою виляя. Судьба играет с человеком, а человек играет на трубе. Остап Бендер.
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14.11.2024 19:27 Відповісти
 
 