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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Транковского ликвидировала СБУ в оккупированном Севастополе, - источник. ВИДЕО

СБУ провела спецоперацию в оккупированном Севастополе. Был взорван автомобиль руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерия Транковского, в результате чего ему оторвало ноги. Впоследствии он умер от потери крови.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Валерий Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским в Украине.

Вибух у Севастополі: Ліквідовано капітана Валерія Транковського

Известно, что он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 гражданских жителей. Также он неоднократно обстреливал Одессу и другие города, в результате чего погибало много гражданских.

Вибух у Севастополі: Ліквідовано капітана Валерія Транковського

Российские СМИ отмечают, что за Транковским вели слежку около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Ранее российские СМИ сообщили о подрыве авто в оккупированном Севастополе.

Также смотрите: Последствия удара ВСУ по нефтебазе в оккупированной Феодосии. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

ликвидация (3528) СБУ (19889) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+59
браво українським "спецам"
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13.11.2024 12:31
+39
Вот это правильный подход . Они должны бояться выйти на улицу .
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13.11.2024 12:33
+37
Ну, ноги то таке, головне голова з вухами вціліли, шоб Кобзона слухати у Пеклі.
Вічий концерт Кобзона це ще той кайф для свинособак дідько вигодав.
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13.11.2024 12:33
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браво українським "спецам"
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13.11.2024 12:31 Ответить
Напевно з кумом вип`ю
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13.11.2024 13:20 Ответить
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13.11.2024 13:26 Ответить
Так ото ж! 👌
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13.11.2024 13:30 Ответить
я вже!
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13.11.2024 13:33 Ответить
Ну, ноги то таке, головне голова з вухами вціліли, шоб Кобзона слухати у Пеклі.
Вічий концерт Кобзона це ще той кайф для свинособак дідько вигодав.
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13.11.2024 12:33 Ответить
Вот это правильный подход . Они должны бояться выйти на улицу .
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13.11.2024 12:33 Ответить
здохнуть на сортирному очці
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13.11.2024 15:01 Ответить
морда алкаша жаль шо не вижив без ніг був би героєм
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13.11.2024 12:33 Ответить
чому це жаль,, що не вижив, жаль що не довго мучився.
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13.11.2024 13:12 Ответить
ПОГАНО , що там таких ЖИВОДЕРІВ -КАТІВ НЕМІРЯНО ‼️І навіщо розголошувати , навпаки, треба діяти « нас там нет» , як робє це МОССАД
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13.11.2024 15:14 Ответить
ну, якби він "покінчив життя самогубством" ну то звичайно, то не ми, а як не ми, то хто крім нас , а тут же показово, жорстко, тому нехай бояться з дому виходити, чи служби, нехай хоять і оглядаються і бояться. жити в страху таке собі, на психіку і здоров'я.
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13.11.2024 16:27 Ответить
в ансаблі алєксандрова буде в "***********" солірувать )) нижній брейк, нічого не заважатиме чудовому танцору ))
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13.11.2024 12:35 Ответить
хор Александроа вже давно як Алеппоаський і він разом з Кабзоном Калінку ріже..Не долетів в свій час до Аллепо в Сирію
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13.11.2024 12:43 Ответить
кабзДон на нього чекав... довго чекав.....
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13.11.2024 18:45 Ответить
Ну і демон буде його лупашить заодно
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13.11.2024 13:54 Ответить
Собачка лю6ить м'ясо, ворона лю6ить сир, A я лю6лю 6aвoвнy з дocтaвкoю y Kpим! Віримо в ЗСУ і нашу Перемогу! Все буде Україна!
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13.11.2024 12:35 Ответить
Торжество справедливости.
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13.11.2024 12:35 Ответить
Тих москальських виродків, які окупували Крим, разом з різними там Гоблінами і Гадіками необхідно всіх замочити.
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13.11.2024 12:35 Ответить
І також з прізвища видно, яке коріння. Скільки ж тих гнід наробили кацапи за 375 років окупації...
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13.11.2024 12:35 Ответить
Валера , Валера , остался без хера !
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13.11.2024 12:36 Ответить
И хер без Валеры!
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13.11.2024 13:31 Ответить
А може хер з ним!
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13.11.2024 19:27 Ответить
"кацапські ЗМІ зазначають, що за ним стежили бризько тижня" А звідки вони знають?
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13.11.2024 12:37 Ответить
Они сдедили за теми, кто за ним следил... и ждали взрывной новости!
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13.11.2024 13:32 Ответить
у пекло, ****!!!
Респект нашим спецам! Пишаюся вами!
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13.11.2024 12:38 Ответить
Дорусскаязикался...
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13.11.2024 12:39 Ответить
*********** отримав бомбу під сраку . та ще й який фашист нач. штабу ракетних кораблів --- хоч якась добра новина з нашого криму . величезна вдячність тим хто це зробив
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13.11.2024 12:42 Ответить
Добре, що помучився перед смертю.
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13.11.2024 12:42 Ответить
упиря до упирів у кабздона
руський ракєтний карабль - йди на @уй!
Служба Божа КРАСЕНІ
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13.11.2024 12:44 Ответить
Український МОССАД діє та буде вічно
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13.11.2024 12:47 Ответить
До речі... По опитуванню українців на тему - Як ви бачите сусідські відносини з орківською Мацковією, то тільки 35 % згодилися на закриття кордонів з окупантом... Це загроза для наших захисників, та спецури ... Так що маотаємо на вус і не допустимо жвачки і обіймів на століття з іфанушками
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13.11.2024 12:47 Ответить
так а шо ти хочеш - 80% свого часу голосували за Яника .. потім 73% зебілів - за чотирижди ухилянта ...
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13.11.2024 13:07 Ответить
а шо ти хочеш, половина населення України то москальські зайди і вороги України.
В нас тут цілі квартали заселені сім'ями відставних офіцерів СА які одержали тут квартири і не збиралися повертати в свої ***** після відставки. І так в кожному місті.
Така собі тиха анексія території України.
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13.11.2024 20:29 Ответить
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13.11.2024 12:51 Ответить
ну і іпло...
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13.11.2024 12:52 Ответить
хорошо что сдох, но было бы наверное прекраснее видеть его на каляске переходе просящим милостыню
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13.11.2024 12:54 Ответить
Більше це їбало ніколи українські галушки жерти не буде.
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13.11.2024 12:55 Ответить
це вже як мінімум друга помста за Вінницю22. мабуть з допомогою світлольфійців.
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13.11.2024 12:56 Ответить
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13.11.2024 12:56 Ответить
"морячок" вже здох - цікаво, чи це падло ще живе?
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13.11.2024 13:02 Ответить
та вже як років 7 тому писали, тут на форумі, що подох ...
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13.11.2024 13:06 Ответить
горіла вата палала )))
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13.11.2024 13:04 Ответить
Сначала ему оторвало ноги, а потом он уже догорал.
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13.11.2024 13:10 Ответить
Молодці. Вітаю з вдалою операцією. Військовим злочинцям не уникнути покарання.
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13.11.2024 13:10 Ответить
Навіщо йому ноги? Він же матрос
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13.11.2024 13:16 Ответить
а як він тепер буде танцювати "Эх, яблочко" на концерті у Кобзона?
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13.11.2024 15:46 Ответить
Нехай качає біцуху та танцює нижній брейк ))
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13.11.2024 16:46 Ответить
"із дурною головою і ногам не має спокою".
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13.11.2024 13:21 Ответить
Любо-дорого читати й бачити такі новини! Але мало! Потрібно ліквідувати якомога більше ворогів - аби земля горіла під ногами рашистських окупантів і жоден з них не встиг винести свої погані кінцівки зі священної української землі!
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13.11.2024 13:47 Ответить
... ГААГА його не дочекалася ,так він сам вдарився об камені.
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13.11.2024 13:49 Ответить
Ібло відвертого рашнявого ********! Як таким гоблінам взагалі видають паспорти, ніби-то воно людина? Чистий мордар! Гори в пеклі, ублюдок!
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13.11.2024 14:28 Ответить
Писец котенку, больше срать не будет...
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13.11.2024 14:30 Ответить
І так має бути з кожним рашиським виродком який запускає ракети по мирних містах з літаків чи кораблів ,ця мерзота має здохнути .
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13.11.2024 14:30 Ответить
******** убил 29 человек, поэтому оторванная срака и быстрая потеря крови , это он незаслуженно легко отделался…
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13.11.2024 14:47 Ответить
Земля скловатою підарасу !
Амінь.
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13.11.2024 14:55 Ответить
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13.11.2024 15:23 Ответить
Яке прикре самогубство…
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13.11.2024 15:25 Ответить
там ще є таке ублюдочне чмо Таліпов, який кошмарить українців в Криму. йому би ще статуетку вручити, бо він її давно вже заслужив.
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13.11.2024 15:35 Ответить
Нам потрібен свій Моссад. Щоб кацапські виродки усцикалися, знаючи, що по їхню душу прийдуть, рано чи пізно. Респект СБУ. Побільше б таких "нещасних випадків", сподіваюся, епідемія перейде й на кацапських літунів страт авіа.
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13.11.2024 16:21 Ответить
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13.11.2024 16:31 Ответить
мама не горюй))
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13.11.2024 16:39 Ответить
Кацапи, ноги в жопу - і пNздуйте з нашого Криму, інакше це відбудеться буквально.
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13.11.2024 16:40 Ответить
Якщо вибухівка була на рівні сідушки - ї яйця за компанію відірвало. Прєлєстно!
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13.11.2024 16:49 Ответить
Клас!!!
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13.11.2024 17:17 Ответить
Нормально, катапультировался окуено , а где упал Хз..
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13.11.2024 17:32 Ответить
на Каптіві їздило,не на калінє
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13.11.2024 18:29 Ответить
Какая отвратительная рожа
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13.11.2024 18:51 Ответить
Собаці, собача смерть
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13.11.2024 19:13 Ответить
Гарнюньо! (с)
Лихі парфуми у пеклі тішаться!
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13.11.2024 19:46 Ответить
Ай як невдало війшло....Але зайшло добре!
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13.11.2024 20:04 Ответить
 
 