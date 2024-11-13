Руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Транковского ликвидировала СБУ в оккупированном Севастополе, - источник. ВИДЕО
СБУ провела спецоперацию в оккупированном Севастополе. Был взорван автомобиль руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерия Транковского, в результате чего ему оторвало ноги. Впоследствии он умер от потери крови.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Валерий Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским в Украине.
Известно, что он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 гражданских жителей. Также он неоднократно обстреливал Одессу и другие города, в результате чего погибало много гражданских.
Российские СМИ отмечают, что за Транковским вели слежку около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.
Ранее российские СМИ сообщили о подрыве авто в оккупированном Севастополе.
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Вічий концерт Кобзона це ще той кайф для свинособак дідько вигодав.
Респект нашим спецам! Пишаюся вами!
руський ракєтний карабль - йди на @уй!
Служба Божа КРАСЕНІ
В нас тут цілі квартали заселені сім'ями відставних офіцерів СА які одержали тут квартири і не збиралися повертати в свої ***** після відставки. І так в кожному місті.
Така собі тиха анексія території України.
Амінь.
Лихі парфуми у пеклі тішаться!