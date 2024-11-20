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На Волыни задержан начальник РТЦК и СП, который за $3000 делал военнообязанных непригодными в "Оберіг". ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили чиновника районного ТЦК на Волыни во время получения 3000 долларов взятки. Такую сумму начальник отделения обеспечения требовал с мужчин призывного возраста за содействие в уклонении от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Офиса Генпрокурора и Нацполиции.

Установлено, что за эти деньги военнообязанным "задним числом" делали военно-учетные документы о прохождении комиссии ВВК и загружали данные о непригодности в "Оберіг".

Начальник ТЦК и еще один человек получили от двух военнообязанных 6 тысяч долларов.

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Начальник РТЦК на Волині вимагав хабарі з військовозобов'язаних

Полицейские задержали их обоих во время передачи неправомерной выгоды от посредника чиновнику, и провели 19 санкционированных обысков по местам их проживания и работы. По результатам следователи изъяли 60 тыс. долларов и 170 тыс. гривен, а также боеприпасы.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Им грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемым избирают меры пресечения.

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Начальник РТЦК на Волині вимагав хабарі з військовозобов'язаних
Начальник РТЦК на Волині вимагав хабарі з військовозобов'язаних

Автор: 

взятка (6160) Нацполиция (16468) Офис Генпрокурора (2468) ТЦК (528) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+6
риба гниє з голови. який батько такий син - який кнур такий і свин. який Зеля така і шляхта уродзонна придворна
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20.11.2024 18:14
+4
Як на мене, то не потрібно писати працівники РТЦК та СП, а правильно буде писати Зеленський, бьо вся влада виключно в його руках, від Президентської та урядової, до парламентської, від великих міст і до останнього маленького села через військові-цивільні адміністрації.
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20.11.2024 18:32
+3
В них там чорна п'ятниця, чи що!?
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20.11.2024 18:16
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риба гниє з голови. який батько такий син - який кнур такий і свин. який Зеля така і шляхта уродзонна придворна
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20.11.2024 18:14 Ответить
Нищеброд .... !!!
Чи то на кишенькові витрати взяв? На каву ...
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20.11.2024 18:14 Ответить
В них там чорна п'ятниця, чи що!?
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20.11.2024 18:16 Ответить
готовляться до розформування....
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20.11.2024 18:17 Ответить
багатії закінчуються, такса знижується, але верхнім упирям це не подобається і вони вирішили покарати того, хто демпінгує. долбойоби, одним словом.
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20.11.2024 18:18 Ответить
Ніхто не може демпінгувати!
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20.11.2024 18:18 Ответить
Ето для тех кто с пеной у рта доказывает что ТЦК и принятые так называемые законы о мобилизации работают на благо обороны. Скорее они работают на свой карман и уже стали мультимиллионерами.
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20.11.2024 18:19 Ответить
Быть такого не может. Это ИПСО. Вы бы еще придумали что ТЦК и СП людей на улицах хватают. На что только не идут кацапы чтобы сорвать мобилизацию.
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20.11.2024 18:23 Ответить
Як на мене, то не потрібно писати працівники РТЦК та СП, а правильно буде писати Зеленський, бьо вся влада виключно в його руках, від Президентської та урядової, до парламентської, від великих міст і до останнього маленького села через військові-цивільні адміністрації.
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20.11.2024 18:32 Ответить
Демпинговал, вот и повязали 🤣
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20.11.2024 18:33 Ответить
Ну цей прям робін гуд з такими розцінками коли в голосеевскому ртцк по 19
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20.11.2024 18:36 Ответить
так то на багатих селах, а там що є
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21.11.2024 17:02 Ответить
це прикре виключення таких у країні в якій іде війна одиниці, ну максимум тисяч 15 не більше а всі остальні кришталево не підкупні.
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20.11.2024 18:51 Ответить
Це все кацапське ІПСО. Там самі святі люди працюють.
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20.11.2024 18:51 Ответить
Местные разборки за хлебное место.
Их было трое. Ухилянт, посредник и начальник ТЦК. Кто сдал? Подставил посредник, ему на остальных класть. А те двое много теряют.
А чтоб наверняка.
Не отвертелись в деле появились боеприпасы.
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20.11.2024 18:54 Ответить
ухилянт, ясне діло, підставний.
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21.11.2024 17:03 Ответить
Треба вже якийсь контроль над цінами запровадити...
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20.11.2024 19:04 Ответить
У крупы сім мільйонів дуляров знайшли, конфіскувати ніяк на роботі поновили В цього три знайшли, посадять
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20.11.2024 20:34 Ответить
О, так трьошка це ще по-божеськи
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21.11.2024 13:31 Ответить
Власть может дать открытый публичный ответ - может ли она остановить или прекратить этот всем известный и почти легальный способ зарабатывания огромных бабок, которых катастрофически не хватает не только военным, но и пенсионерам и ВПО??? После 4 октября, когда раскрыли этот гнойник в Хмельницкой МСЭК, практически ничего не изменилось - каждый день информация, что число миллионеров в МСЭК, ТЦК и местных администрациях продолжает увеличиваться, никто никого и ничего не боится!!!
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22.11.2024 11:28 Ответить
Таких половина. Це легко в Оберезі прослідкувати.
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22.11.2024 15:35 Ответить
 
 