На Волыни задержан начальник РТЦК и СП, который за $3000 делал военнообязанных непригодными в "Оберіг". ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили чиновника районного ТЦК на Волыни во время получения 3000 долларов взятки. Такую сумму начальник отделения обеспечения требовал с мужчин призывного возраста за содействие в уклонении от мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Офиса Генпрокурора и Нацполиции.
Установлено, что за эти деньги военнообязанным "задним числом" делали военно-учетные документы о прохождении комиссии ВВК и загружали данные о непригодности в "Оберіг".
Начальник ТЦК и еще один человек получили от двух военнообязанных 6 тысяч долларов.
Полицейские задержали их обоих во время передачи неправомерной выгоды от посредника чиновнику, и провели 19 санкционированных обысков по местам их проживания и работы. По результатам следователи изъяли 60 тыс. долларов и 170 тыс. гривен, а также боеприпасы.
Обоим мужчинам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Им грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Сейчас подозреваемым избирают меры пресечения.
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Чи то на кишенькові витрати взяв? На каву ...
Их было трое. Ухилянт, посредник и начальник ТЦК. Кто сдал? Подставил посредник, ему на остальных класть. А те двое много теряют.
А чтоб наверняка.
Не отвертелись в деле появились боеприпасы.