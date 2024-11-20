На Волыни задержан начальник РТЦК и СП, который за $3000 делал военнообязанных непригодными в "Оберіг". ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили чиновника районного ТЦК на Волыни во время получения 3000 долларов взятки. Такую сумму начальник отделения обеспечения требовал с мужчин призывного возраста за содействие в уклонении от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Офиса Генпрокурора и Нацполиции.

Установлено, что за эти деньги военнообязанным "задним числом" делали военно-учетные документы о прохождении комиссии ВВК и загружали данные о непригодности в "Оберіг".

Начальник ТЦК и еще один человек получили от двух военнообязанных 6 тысяч долларов.

Читайте также: "Слуга народа" Кравец незаконно получил статус непригодного и волонтера, отдыхая с девушкой в ​​Париже и Саудовской Аравии. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские задержали их обоих во время передачи неправомерной выгоды от посредника чиновнику, и провели 19 санкционированных обысков по местам их проживания и работы. По результатам следователи изъяли 60 тыс. долларов и 170 тыс. гривен, а также боеприпасы.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Им грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемым избирают меры пресечения.

Смотрите также: $10 тыс. за фиктивное медзаключение: На взятке разоблачены чиновники МСЭК и врачи ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж



