$10 тыс. за фиктивное медзаключение: На взятке разоблачены чиновники МСЭК и врачи ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и следователи Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Кропивницком, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди задержанных - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий и больниц.

За взятки от 2 до 10 тыс. долларов США они помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медицинских заключений.

Задержание фигурантов

Так, в Кропивницком "с поличным" задержан хирург - член ВВК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

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На Днепропетровщине разоблачили руководительницу отделения местной больницы, которая брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных.

В дальнейшем это позволяло уклонистам сбежать от мобилизации за границу.

На Харьковщине подозрение получила еще одна чиновница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года.





Находясь на должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.

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Подозрения должностным лицам МСЭК и ВВК

По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере);

чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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