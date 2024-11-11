$10 тыс. за фиктивное медзаключение: На взятке разоблачены чиновники МСЭК и врачи ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и следователи Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Кропивницком, Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, среди задержанных - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий и больниц.
За взятки от 2 до 10 тыс. долларов США они помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медицинских заключений.
Задержание фигурантов
Так, в Кропивницком "с поличным" задержан хирург - член ВВК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.
На Днепропетровщине разоблачили руководительницу отделения местной больницы, которая брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных.
В дальнейшем это позволяло уклонистам сбежать от мобилизации за границу.
На Харьковщине подозрение получила еще одна чиновница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года.
Находясь на должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.
Подозрения должностным лицам МСЭК и ВВК
По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере);
- чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль