Скрыла миллионное состояние: заместитель главного врача Львовской областной МСЭК разоблачена на декларировании недостоверной информации. ФОТО

ГБР сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной МСЭК, которая скрыла от декларирования миллионные состояния.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В частности, как отмечается, она не указала в декларации за 2023 год, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2023 года и Mercedes GLE 2023 года. Общая стоимость машин составляет почти 6 миллионов гривен. А также "арендует" место в паркинге расположенном в ее доме.

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Чиновница подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Что чиновнице грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

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По данным Офиса генпрокурора, речь идет о заместителе главного врача Львовской областной МСЭК.

"В рамках расследования проверяется причастность подозреваемой к принятию безосновательных решений о присвоении групп инвалидности", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Напомним, 4 ноября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.