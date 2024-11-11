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Скрыла миллионное состояние: заместитель главного врача Львовской областной МСЭК разоблачена на декларировании недостоверной информации. ФОТО

ГБР сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной МСЭК, которая скрыла от декларирования миллионные состояния.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В частности, как отмечается, она не указала в декларации за 2023 год, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2023 года и Mercedes GLE 2023 года. Общая стоимость машин составляет почти 6 миллионов гривен. А также "арендует" место в паркинге расположенном в ее доме.

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чиновниця Львівської МСЕК
чиновниця Львівської МСЕК

Чиновница подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Что чиновнице грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

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По данным Офиса генпрокурора, речь идет о заместителе главного врача Львовской областной МСЭК.

"В рамках расследования проверяется причастность подозреваемой к принятию безосновательных решений о присвоении групп инвалидности", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Напомним, 4 ноября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Автор: 

декларация (1356) ГБР (2988) МСЭК (82) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+12
Ну вона ж не з бюджету держави взяла ці гроші. І під дулом пістолета їх не забрала. Їй же принесли ці гроші. Значить треба карати не тільки хто бере, а і тих хто несе. Я так думаю... Не не оправдання для неї і таких як вона. Це наша біда, це хвороба нашого суспільства. А вірус цей підсажений нам дуже давно, ще за часів імперії в яку ми входили... А ж ми нічого не робили і не робимо для одужання. Чому не прийняти закон, що під час війни хабарництво та корупція прирівнюються до державної зради? Не хочуть депудятли такий закон приймати тому шо вони в долі.
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11.11.2024 13:29
+9
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11.11.2024 14:06
+8
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

6 млн грн (і то тілько машини) це скільки некуплених дронів і втрачених церез це життів? В умовах воєнного стану це дуже тяжкий злочин. Тут вирок тільки один має бути:
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11.11.2024 13:21
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Правила форума Совет форумчан
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

6 млн грн (і то тілько машини) це скільки некуплених дронів і втрачених церез це життів? В умовах воєнного стану це дуже тяжкий злочин. Тут вирок тільки один має бути:
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11.11.2024 13:21 Ответить
Ну вона ж не з бюджету держави взяла ці гроші. І під дулом пістолета їх не забрала. Їй же принесли ці гроші. Значить треба карати не тільки хто бере, а і тих хто несе. Я так думаю... Не не оправдання для неї і таких як вона. Це наша біда, це хвороба нашого суспільства. А вірус цей підсажений нам дуже давно, ще за часів імперії в яку ми входили... А ж ми нічого не робили і не робимо для одужання. Чому не прийняти закон, що під час війни хабарництво та корупція прирівнюються до державної зради? Не хочуть депудятли такий закон приймати тому шо вони в долі.
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11.11.2024 13:29 Ответить
Що ти пропонуєш людям які не можуть отримати групу інвалідності маючи на те підстави? Кинуть коктейль молота у МСЄК чи спалити автівку її голови? Я вже не кажу про простих людей, які роками чекают і чого далеко ходити, пораненому військовому шоб групу отримать треба сім кіл пекла пройти.
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11.11.2024 13:33 Ответить
Так тоді нічого жалітись. Давайте хабарі і далі. Солдат воював з жорстоким ворогом, отримав поранення і не зламався, а прийшовши з фронту зламався перед якоюсь гнидою яка вимагає хабаря?
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11.11.2024 13:43 Ответить
А я вважаю, що потрібно карати усіхіхіх, бо рано чи пізно хтось несе, а хтось бере.
Та відмінити презумпцію невинуватості, а взяти до уваги китайську систему: Поки не доведеш, що не винен- ти винен..."
Злий, як довіряти вироку суду, якщо нема віри судовій системі? Та чисто теоретично: Де самі жирнющі хабарники прозябають по регіонах? Та скажіть, особисто ви вірите, що ця бідота МСЕКовська- це не злидарі на фоні прокурвів, ментів, суддів та іншого бл.дства держмордного???
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11.11.2024 13:47 Ответить
Еслі вже пішо за суди, то хотів би понять, чого саме хтів добитися оцей чоловік і задля чого? (посилання убрали чогось, так скопірую)
https://lviv.novyny.live/na-lvivshchini-cholovik-oskarzhiv-bezdiialnist-ttsk-shcho-virishiv-sud-211787.html
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11.11.2024 13:53 Ответить
кожен дуріє по своєму, а саме цей чоловік, самоутверджується, що геть не є зле, але прекрасно знає, що йому за це нічого не буде.
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11.11.2024 14:03 Ответить
Ці умови для хабарників у всіх галузях, створила українська влада, створюючи та приймаючи недолугі Закони, та Укази, за всі роки Незалежності!
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11.11.2024 14:08 Ответить
Орендує місце в паркінгу розташованому в іі домі - а так можна було?
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11.11.2024 13:26 Ответить
Тут все залежить від прокурорів(на цьому вони і заробляють грошики) яку статтю інкримінувати- недостовірне декларування, незаконне збагачення, хабарництво. От тут і уся ділема, заплатив кому треба і тобі 2 роки, а якщо судді ще добавив грошенят - умовно. Ці закони пишуться, щоб своїх з системи відмазати, як наприклад правки Лозового, а ось який пішов проти системи- стерти з гімном.
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11.11.2024 13:29 Ответить
Ну добре,що що лиш заступниця)))
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11.11.2024 13:34 Ответить
файний сарказм.
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11.11.2024 14:05 Ответить
Ти ди ви Львівська МСЕКчка .а бідна як "церковная мишь".
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11.11.2024 13:36 Ответить
Їхнього прямого начальника Ляшка навіть не згадують. Нема такого.
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11.11.2024 13:48 Ответить
Зелений клоун ще насміюється вимагати бабки в ЄС і США ?!
Тут український МСЕК клуб мільйонерів тільки!
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11.11.2024 13:57 Ответить
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11.11.2024 14:06 Ответить
От просто не вказала у декларації. А поцікавитись, яким трудовим подвигом вона нажила ці автомобілі, правоохоронні органи не бажають.
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11.11.2024 14:46 Ответить
Та не може бути! Ніколи такого не було і от знову!
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11.11.2024 14:50 Ответить
Навіть ще ,мабуть,ревна християнка помічена на великі свята при сповіді)
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11.11.2024 18:35 Ответить
От до чого ця "новина"? Невже ще хтось, звісно крім президента та ще пари єрмаків, не здогадується, що б
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11.11.2024 16:43 Ответить
що беруть геть усі, хто хоть щось вирішує, чи відкриває умовну "хвіртку". І все це не скінчиться, поки не вирішиться головне питання "А судді хто?" А воно і не вирішиться, поки ці ділки від закону будуть назначати самих себе на рибні місця, а не вибиратись народом з можливістю, скажім... Картина маслом "Здирання шкури з продажного судді"
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11.11.2024 16:58 Ответить
Конфіскація майна і передача ЗСУ їй не загрожує,такі закони ze запроданця.
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11.11.2024 18:12 Ответить
Судитимуть роками,а потім "у річці вражу щуку утопити".
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11.11.2024 18:36 Ответить
.... якби у нас функціонувало правосуддя, і влада працювала на користь УКРАЇНИ ,
то все дуже просто: суд, КОНФІСКАЦІЯ і передати кошти на ЗСУ .
..... а так парєшають, гроші поділять, і буде великий пшик.
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11.11.2024 18:45 Ответить
 
 