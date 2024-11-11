Приховала мільйонні статки: заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК викрили на декларуванні недостовірної інформації. ФОТО

ДБР повідомило про підозру високопосадовці Львівської обласної МСЕК, яка приховала від декларування мільйонні статки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Зокрема, як зазначається, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин становить майже 6 мільйонів гривень. А також "орендує" місце у паркінгу., розташованому в її домі.

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Посадовиця підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Що чиновниці загрожує?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Також підозрюваній вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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За даними Офісу генпрокурора, йдеться про заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК.

"В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Нагадаємо, 4 листопада Кабінет Міністрів України подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.