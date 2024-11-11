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Приховала мільйонні статки: заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК викрили на декларуванні недостовірної інформації. ФОТО

ДБР повідомило про підозру високопосадовці Львівської обласної МСЕК, яка приховала від декларування мільйонні статки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Зокрема, як зазначається, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин становить майже 6 мільйонів гривень. А також "орендує" місце у паркінгу., розташованому в її домі.

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чиновниця Львівської МСЕК
чиновниця Львівської МСЕК

Посадовиця підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Що чиновниці загрожує?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Також підозрюваній вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомагала оформити фейкову інвалідність: Посадовицю Центральної МСЕК затримано на хабарі

За даними Офісу генпрокурора, йдеться про заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК.

"В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Нагадаємо, 4 листопада Кабінет Міністрів України подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Автор: 

декларація (1416) ДБР (3488) МСЕК (99) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+12
Ну вона ж не з бюджету держави взяла ці гроші. І під дулом пістолета їх не забрала. Їй же принесли ці гроші. Значить треба карати не тільки хто бере, а і тих хто несе. Я так думаю... Не не оправдання для неї і таких як вона. Це наша біда, це хвороба нашого суспільства. А вірус цей підсажений нам дуже давно, ще за часів імперії в яку ми входили... А ж ми нічого не робили і не робимо для одужання. Чому не прийняти закон, що під час війни хабарництво та корупція прирівнюються до державної зради? Не хочуть депудятли такий закон приймати тому шо вони в долі.
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11.11.2024 13:29
+9
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11.11.2024 14:06
+8
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

6 млн грн (і то тілько машини) це скільки некуплених дронів і втрачених церез це життів? В умовах воєнного стану це дуже тяжкий злочин. Тут вирок тільки один має бути:
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11.11.2024 13:21
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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

6 млн грн (і то тілько машини) це скільки некуплених дронів і втрачених церез це життів? В умовах воєнного стану це дуже тяжкий злочин. Тут вирок тільки один має бути:
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11.11.2024 13:21 Відповісти
Ну вона ж не з бюджету держави взяла ці гроші. І під дулом пістолета їх не забрала. Їй же принесли ці гроші. Значить треба карати не тільки хто бере, а і тих хто несе. Я так думаю... Не не оправдання для неї і таких як вона. Це наша біда, це хвороба нашого суспільства. А вірус цей підсажений нам дуже давно, ще за часів імперії в яку ми входили... А ж ми нічого не робили і не робимо для одужання. Чому не прийняти закон, що під час війни хабарництво та корупція прирівнюються до державної зради? Не хочуть депудятли такий закон приймати тому шо вони в долі.
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11.11.2024 13:29 Відповісти
Що ти пропонуєш людям які не можуть отримати групу інвалідності маючи на те підстави? Кинуть коктейль молота у МСЄК чи спалити автівку її голови? Я вже не кажу про простих людей, які роками чекают і чого далеко ходити, пораненому військовому шоб групу отримать треба сім кіл пекла пройти.
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11.11.2024 13:33 Відповісти
Так тоді нічого жалітись. Давайте хабарі і далі. Солдат воював з жорстоким ворогом, отримав поранення і не зламався, а прийшовши з фронту зламався перед якоюсь гнидою яка вимагає хабаря?
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11.11.2024 13:43 Відповісти
А я вважаю, що потрібно карати усіхіхіх, бо рано чи пізно хтось несе, а хтось бере.
Та відмінити презумпцію невинуватості, а взяти до уваги китайську систему: Поки не доведеш, що не винен- ти винен..."
Злий, як довіряти вироку суду, якщо нема віри судовій системі? Та чисто теоретично: Де самі жирнющі хабарники прозябають по регіонах? Та скажіть, особисто ви вірите, що ця бідота МСЕКовська- це не злидарі на фоні прокурвів, ментів, суддів та іншого бл.дства держмордного???
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11.11.2024 13:47 Відповісти
Еслі вже пішо за суди, то хотів би понять, чого саме хтів добитися оцей чоловік і задля чого? (посилання убрали чогось, так скопірую)
https://lviv.novyny.live/na-lvivshchini-cholovik-oskarzhiv-bezdiialnist-ttsk-shcho-virishiv-sud-211787.html
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11.11.2024 13:53 Відповісти
кожен дуріє по своєму, а саме цей чоловік, самоутверджується, що геть не є зле, але прекрасно знає, що йому за це нічого не буде.
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11.11.2024 14:03 Відповісти
Ці умови для хабарників у всіх галузях, створила українська влада, створюючи та приймаючи недолугі Закони, та Укази, за всі роки Незалежності!
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11.11.2024 14:08 Відповісти
Орендує місце в паркінгу розташованому в іі домі - а так можна було?
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11.11.2024 13:26 Відповісти
Тут все залежить від прокурорів(на цьому вони і заробляють грошики) яку статтю інкримінувати- недостовірне декларування, незаконне збагачення, хабарництво. От тут і уся ділема, заплатив кому треба і тобі 2 роки, а якщо судді ще добавив грошенят - умовно. Ці закони пишуться, щоб своїх з системи відмазати, як наприклад правки Лозового, а ось який пішов проти системи- стерти з гімном.
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11.11.2024 13:29 Відповісти
Ну добре,що що лиш заступниця)))
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11.11.2024 13:34 Відповісти
файний сарказм.
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11.11.2024 14:05 Відповісти
Ти ди ви Львівська МСЕКчка .а бідна як "церковная мишь".
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11.11.2024 13:36 Відповісти
Їхнього прямого начальника Ляшка навіть не згадують. Нема такого.
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11.11.2024 13:48 Відповісти
Зелений клоун ще насміюється вимагати бабки в ЄС і США ?!
Тут український МСЕК клуб мільйонерів тільки!
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11.11.2024 13:57 Відповісти
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11.11.2024 14:06 Відповісти
От просто не вказала у декларації. А поцікавитись, яким трудовим подвигом вона нажила ці автомобілі, правоохоронні органи не бажають.
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11.11.2024 14:46 Відповісти
Та не може бути! Ніколи такого не було і от знову!
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11.11.2024 14:50 Відповісти
Навіть ще ,мабуть,ревна християнка помічена на великі свята при сповіді)
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11.11.2024 18:35 Відповісти
От до чого ця "новина"? Невже ще хтось, звісно крім президента та ще пари єрмаків, не здогадується, що б
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11.11.2024 16:43 Відповісти
що беруть геть усі, хто хоть щось вирішує, чи відкриває умовну "хвіртку". І все це не скінчиться, поки не вирішиться головне питання "А судді хто?" А воно і не вирішиться, поки ці ділки від закону будуть назначати самих себе на рибні місця, а не вибиратись народом з можливістю, скажім... Картина маслом "Здирання шкури з продажного судді"
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11.11.2024 16:58 Відповісти
Конфіскація майна і передача ЗСУ їй не загрожує,такі закони ze запроданця.
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11.11.2024 18:12 Відповісти
Судитимуть роками,а потім "у річці вражу щуку утопити".
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11.11.2024 18:36 Відповісти
.... якби у нас функціонувало правосуддя, і влада працювала на користь УКРАЇНИ ,
то все дуже просто: суд, КОНФІСКАЦІЯ і передати кошти на ЗСУ .
..... а так парєшають, гроші поділять, і буде великий пшик.
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11.11.2024 18:45 Відповісти
 
 