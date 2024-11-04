Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК

4 листопада Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту та повідомлення представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

Згідно з даними на сайті Ради, законопроєкт уже передали на розгляд комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичної страховки.

Зазначається, що законопроєкт спрямований на створення нормативно-правових засад щодо зміни підходів до проведення оцінки визначення потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

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Проєктом закону, зокрема, пропонується:

замінити застарілу систему медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності повнолітніх осіб на оцінювання повсякденного функціонування особи, що за словами нардепа, сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи, та, за наявності для того підстав, надаватиме механізми для юридичного захисту на стадіях можливого оскарження рішень;

встановити, що оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться відповідними експертними комісіями, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я, і члени яких несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства;

закріпити перелік функцій експертних комісій, та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження;

встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності;

встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та вимоги до змісту, що включатиме чотири розділи: результат оцінювання повсякденного функціонування особи; індивідуальний план надання соціальних послуг; індивідуальна освітня траєкторія; індивідуальний план працевлаштування.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

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