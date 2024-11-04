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Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Ліквідація МСЕК

4 листопада Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту та  повідомлення представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

Згідно з даними на сайті Ради, законопроєкт уже передали на розгляд комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичної страховки.

Зазначається, що законопроєкт спрямований на створення нормативно-правових засад щодо зміни підходів до проведення оцінки визначення потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація системи МСЕК: Кабмін схвалив законопроєкт

Проєктом закону, зокрема, пропонується:

  • замінити застарілу систему медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності повнолітніх осіб на оцінювання повсякденного функціонування особи, що за словами нардепа, сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи, та, за наявності для того підстав, надаватиме механізми для юридичного захисту на стадіях можливого оскарження рішень;
  • встановити, що оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться відповідними експертними комісіями, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я, і члени яких несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства;
  • закріпити перелік функцій експертних комісій, та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження;
  • встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності;
  • встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та вимоги до змісту, що включатиме чотири розділи: результат оцінювання повсякденного функціонування особи; індивідуальний план надання соціальних послуг; індивідуальна освітня траєкторія; індивідуальний план працевлаштування.

Також читайте: Теперішніх керівників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій, - МОЗ

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голові Миколаївської МСЕК, у якої виявили $450 тис., досі не висунуто підозру, бо тривають слідчі дії, - прокуратура

Автор: 

законопроєкт (3633) Кабмін (14181) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+8
Абсолютне на"балово. Одну комісію замінили на іншу. На 90 % їх поповнять тіж лікарі зі МСЕК. Чому втрату працездатності не може визначати лікуюючий лікар. А контроль призначення мають здійснювати Страхові компанії, і бажано з залученням іноземного капіталу. Щоб не з'являлись прокурори інваліди
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04.11.2024 21:27 Відповісти
+6
А поліцію ліквідувати, прокурорів інвалідів?! Це що управлінське рішення... та нехай зеленський свого проктолога звільнить та замість нього коня призначить... Немає обмеженнь довбоєізму і популізму зелевлади... Птання до українців - може нам зеленського звільнити, ліквідувати пост президента разом з криворогульним вовочкою зеленським?!
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04.11.2024 21:20 Відповісти
+5
МСЕК абсолютно підконтрольний орган Міністтерству охорони здоров'я. Чому Ляшко не відповідає? Чому ще не на сносях?
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04.11.2024 21:29 Відповісти
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Ну - так - ці набрались - даваите інших
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04.11.2024 21:13 Відповісти
Кабмін

Веррада.
Презукр.
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04.11.2024 21:18 Відповісти
Танцюють всі... Такса залишиться, але її до цого отримувала певна група членів МСЕК, наразі будут отримувати в усіх медзакладах країни Таку по факту маємо боротьбу з корупцією від випускників Трускавецької школи зелених депутатів.
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04.11.2024 21:20 Відповісти
Якщо медики будуть вимагати хабаря, ви можете поскаржитися...
...прокурорам з 2-ю групою інвалідності
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05.11.2024 08:56 Відповісти
А поліцію ліквідувати, прокурорів інвалідів?! Це що управлінське рішення... та нехай зеленський свого проктолога звільнить та замість нього коня призначить... Немає обмеженнь довбоєізму і популізму зелевлади... Птання до українців - може нам зеленського звільнити, ліквідувати пост президента разом з криворогульним вовочкою зеленським?!
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04.11.2024 21:20 Відповісти
До до...ба президента Вови Зеленського не доходить, що проблема в його системі, в людях які є в МСЕК, Прокуратурі, Поліції, ОДА, ВЦА... в людях а не в назвах... бо МСЕК замінять ХРЕК.. а там ті ж будуть сидіти потвори мільойнери... Вові зеленському потрібно рухатись, вносити зміни, контролювати, а не тільки писати відосикі в ютуб... Де цього утирка знайшли у 2019?!
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04.11.2024 21:24 Відповісти
Не для того папа карло поліно стругав.
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04.11.2024 22:38 Відповісти
Усім відомо де
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05.11.2024 08:25 Відповісти
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04.11.2024 21:26 Відповісти
Абсолютне на"балово. Одну комісію замінили на іншу. На 90 % їх поповнять тіж лікарі зі МСЕК. Чому втрату працездатності не може визначати лікуюючий лікар. А контроль призначення мають здійснювати Страхові компанії, і бажано з залученням іноземного капіталу. Щоб не з'являлись прокурори інваліди
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04.11.2024 21:27 Відповісти
В нас немає обов'язкового медичного страхування для всіх.

Є тільки під певні категорії.
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04.11.2024 21:30 Відповісти
МСЕК абсолютно підконтрольний орган Міністтерству охорони здоров'я. Чому Ляшко не відповідає? Чому ще не на сносях?
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04.11.2024 21:29 Відповісти
тому що зе.
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05.11.2024 07:47 Відповісти
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04.11.2024 21:59 Відповісти
Геніально! Зашкварилася правоохоронна структура, а саме прокуратура, яка за останні вісім років перетворилася на ТОВ з надання послуг поліції, а по суті наплодила трутнів, головним завданням яких є не захист прав та свобод громадян України, а кришування поліції та захист влади, а конкретно виконання вказівок опи, тому зелена влада їх не розганяє та не відправляє копняками на фронт, на передову, а ліквідує МСЕКи і навколо цього за звичай робиться піар.
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05.11.2024 07:04 Відповісти
Колись було по іншому ?
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05.11.2024 17:25 Відповісти
Ну до такого ступеню ще не доходило. Зелене лушпиння пробило чергове дно.
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05.11.2024 19:35 Відповісти
 
 