Голові Миколаївської МСЕК, у якої виявили $450 тис., досі не висунуто підозру, бо тривають слідчі дії, - прокуратура

Головній лікарці Миколаївської МСЕК, у якої правоохоронці 22 жовтня провели обшуки та вилучили понад $450 тис. і колекцію ювелірних виробів, досі не висунуто підозру, бо тривають слідчі дії.

Про це під час сесії обласної ради 31 жовтня повідомив виконувач обов’язків керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко, відповідаючи на запитання депутата, чому досі керівниці МСЕК не висунуто підозру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.

"Щоб висунути підозру, потрібно мати відповідні підстави, зібрати докази, з'ясувати обґрунтованість та законність звинувачень. Слідство у цій справі проводить СБУ, а процесуальний нагляд здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони", - сказав Фальченко.

Він також порекомендував депутатці Світлані Федоровій, яка порушила це питання на сесії, звернутися за роз'ясненнями у ці установи.