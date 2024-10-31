УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9853 відвідувача онлайн
Новини
3 927 13

Голові Миколаївської МСЕК, у якої виявили $450 тис., досі не висунуто підозру, бо тривають слідчі дії, - прокуратура

У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів

Головній лікарці Миколаївської МСЕК, у якої правоохоронці 22 жовтня провели обшуки та вилучили понад $450 тис. і колекцію ювелірних виробів, досі не висунуто підозру, бо тривають слідчі дії.

Про це під час сесії обласної ради 31 жовтня повідомив виконувач обов’язків керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко, відповідаючи на запитання депутата, чому досі керівниці МСЕК не висунуто підозру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.

"Щоб висунути підозру, потрібно мати відповідні підстави, зібрати докази, з'ясувати обґрунтованість та законність звинувачень. Слідство у цій справі проводить СБУ, а процесуальний нагляд здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони", - сказав Фальченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад $450 тис. вилучили у керівниці МСЕК на Миколаївщині. У її сина - паспорт РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він також порекомендував депутатці Світлані Федоровій, яка порушила це питання на сесії, звернутися за роз'ясненнями у ці установи.

Автор: 

Миколаївська область (2369) прокуратура (3752) МСЕК (108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Торгуються .
показати весь коментар
31.10.2024 16:59 Відповісти
+5
Докопалися до працівника. Гроші бабця подарувала, вона не зобов'язана доказувати їх походження (нема такого закону), на хабарі за руку не зловили, діагнози лікарі підробляли (а це ще треба доказати іншими лікарями, ну, ну), ну не повідомив в декларації, ну забув, сплатить штраф, по суду відновиться га посаді.... Тим журналістам нема чим займатись? Он пишіть, про незаконну торгівлю на тротуарах...
показати весь коментар
31.10.2024 16:58 Відповісти
+3
Це ж Червінському можна було висунути підозру з першого дня і маринувати в сізо кілька років, протягом яких тривали "слідчі дії". Чи я щось переплутала?
показати весь коментар
31.10.2024 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обложилі, валкі позорниє.
може у чувака, нема варіанту, термінової втечі.
показати весь коментар
31.10.2024 16:51 Відповісти
Голова мсек прокурору інвалідність зробив?
Шо за дно...
показати весь коментар
31.10.2024 16:56 Відповісти
Як казав один голова ВР "зібрались по кутках і щось теруть".
показати весь коментар
31.10.2024 16:56 Відповісти
Докопалися до працівника. Гроші бабця подарувала, вона не зобов'язана доказувати їх походження (нема такого закону), на хабарі за руку не зловили, діагнози лікарі підробляли (а це ще треба доказати іншими лікарями, ну, ну), ну не повідомив в декларації, ну забув, сплатить штраф, по суду відновиться га посаді.... Тим журналістам нема чим займатись? Он пишіть, про незаконну торгівлю на тротуарах...
показати весь коментар
31.10.2024 16:58 Відповісти
Торгуються .
показати весь коментар
31.10.2024 16:59 Відповісти
Це ж Червінському можна було висунути підозру з першого дня і маринувати в сізо кілька років, протягом яких тривали "слідчі дії". Чи я щось переплутала?
показати весь коментар
31.10.2024 17:29 Відповісти
заберите штраф 2000 долларов да и пусть идёт себе с миром)
показати весь коментар
31.10.2024 17:34 Відповісти
Чекають хабаря.
показати весь коментар
31.10.2024 17:39 Відповісти
Абвгдейки вміють тільки кошмарити бізнес, все інше у них як завжди не складається - підозри і арешт тим хто вже за кордоном, або спуск на гальмах в очікуванні хабарів, а от за вкрадену курку вас протримають за гратами рік, а потім ще пару додадуть на "суді"... Шапіто...
показати весь коментар
31.10.2024 17:55 Відповісти
Там Кім керує. Якій під особисті забовязання бере на поруки шалав.
показати весь коментар
31.10.2024 17:58 Відповісти
Чекають, коли здрисне... щоб висунути підозру
показати весь коментар
31.10.2024 18:13 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 18:14 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
показати весь коментар
01.11.2024 02:24 Відповісти
 
 