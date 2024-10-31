РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9811 посетитель онлайн
Новости
3 927 13

Главе Николаевской МСЭК, у которой обнаружили $450 тыс., до сих пор не выдвинуто подозрение, потому что продолжаются следственные действия, - прокуратура

У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів

Главному врачу Николаевской МСЭК, у которой правоохранители 22 октября провели обыски и изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий, до сих пор не выдвинуто подозрение, так как продолжаются следственные действия.

Об этом во время сессии областного совета 31 октября сообщил исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, отвечая на вопрос депутата, почему до сих пор руководительнице МСЭК не выдвинуто подозрение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы выдвинуть подозрение, нужно иметь соответствующие основания, собрать доказательства, выяснить обоснованность и законность обвинений. Следствие по этому делу проводит СБУ, а процессуальный надзор осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны", - сказал Фальченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более $450 тыс. изъяли у руководительницы МСЭК на Николаевщине. У ее сына - паспорт РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он также порекомендовал депутату Светлане Федоровой, которая подняла этот вопрос на сессии, обратиться за разъяснениями в эти учреждения.

Автор: 

Николаевская область (2211) прокуратура (5075) МСЭК (91)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Торгуються .
показать весь комментарий
31.10.2024 16:59 Ответить
+5
Докопалися до працівника. Гроші бабця подарувала, вона не зобов'язана доказувати їх походження (нема такого закону), на хабарі за руку не зловили, діагнози лікарі підробляли (а це ще треба доказати іншими лікарями, ну, ну), ну не повідомив в декларації, ну забув, сплатить штраф, по суду відновиться га посаді.... Тим журналістам нема чим займатись? Он пишіть, про незаконну торгівлю на тротуарах...
показать весь комментарий
31.10.2024 16:58 Ответить
+3
Це ж Червінському можна було висунути підозру з першого дня і маринувати в сізо кілька років, протягом яких тривали "слідчі дії". Чи я щось переплутала?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обложилі, валкі позорниє.
може у чувака, нема варіанту, термінової втечі.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:51 Ответить
Голова мсек прокурору інвалідність зробив?
Шо за дно...
показать весь комментарий
31.10.2024 16:56 Ответить
Як казав один голова ВР "зібрались по кутках і щось теруть".
показать весь комментарий
31.10.2024 16:56 Ответить
Докопалися до працівника. Гроші бабця подарувала, вона не зобов'язана доказувати їх походження (нема такого закону), на хабарі за руку не зловили, діагнози лікарі підробляли (а це ще треба доказати іншими лікарями, ну, ну), ну не повідомив в декларації, ну забув, сплатить штраф, по суду відновиться га посаді.... Тим журналістам нема чим займатись? Он пишіть, про незаконну торгівлю на тротуарах...
показать весь комментарий
31.10.2024 16:58 Ответить
Торгуються .
показать весь комментарий
31.10.2024 16:59 Ответить
Це ж Червінському можна було висунути підозру з першого дня і маринувати в сізо кілька років, протягом яких тривали "слідчі дії". Чи я щось переплутала?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:29 Ответить
заберите штраф 2000 долларов да и пусть идёт себе с миром)
показать весь комментарий
31.10.2024 17:34 Ответить
Чекають хабаря.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:39 Ответить
Абвгдейки вміють тільки кошмарити бізнес, все інше у них як завжди не складається - підозри і арешт тим хто вже за кордоном, або спуск на гальмах в очікуванні хабарів, а от за вкрадену курку вас протримають за гратами рік, а потім ще пару додадуть на "суді"... Шапіто...
показать весь комментарий
31.10.2024 17:55 Ответить
Там Кім керує. Якій під особисті забовязання бере на поруки шалав.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:58 Ответить
Чекають, коли здрисне... щоб висунути підозру
показать весь комментарий
31.10.2024 18:13 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 18:14 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
показать весь комментарий
01.11.2024 02:24 Ответить
 
 