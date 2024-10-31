Главе Николаевской МСЭК, у которой обнаружили $450 тыс., до сих пор не выдвинуто подозрение, потому что продолжаются следственные действия, - прокуратура

Главному врачу Николаевской МСЭК, у которой правоохранители 22 октября провели обыски и изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий, до сих пор не выдвинуто подозрение, так как продолжаются следственные действия.

Об этом во время сессии областного совета 31 октября сообщил исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, отвечая на вопрос депутата, почему до сих пор руководительнице МСЭК не выдвинуто подозрение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы выдвинуть подозрение, нужно иметь соответствующие основания, собрать доказательства, выяснить обоснованность и законность обвинений. Следствие по этому делу проводит СБУ, а процессуальный надзор осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны", - сказал Фальченко.

Он также порекомендовал депутату Светлане Федоровой, которая подняла этот вопрос на сессии, обратиться за разъяснениями в эти учреждения.