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Новини
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Понад $450 тис. вилучили у керівниці МСЕК на Миколаївщині. У її сина - паспорт РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині, під час яких вилучили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад 450 тис доларів США та колекцію ювелірних виробів. У її сина також вилучено паспорт громадянина РФ, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі.

"При цьому, за даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК задекларувала дохід на загальну суму близько 2 млн грн. З метою приховування нелегальних прибутків посадовиця оформила на свого сина три квартири. У 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

За даними СБУ, її син оформив громадянство країни-агресора до початку повномасштабної війни.

"Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу", - розповіли у Службі безпеки.

У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів

У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів

Читайте: Зеленський про корупцію в МСЕК: буде системне, кадрове і процесуальне реагування

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Також читайте: Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК та прокурорів-інвалідів, вимагає реакції правоохоронців. ВIДЕО

Автор: 

Миколаївська область (2298) СБУ (12980) Офіс Генпрокурора (3280) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+56
Цих всіх під....сів з МСЕК, прокуратури, мусарні, депутатів потрусити, то Україна зможе кредити видавати.
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22.10.2024 09:14 Відповісти
+36
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22.10.2024 09:18 Відповісти
+30
Це повний *******...!!!
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22.10.2024 09:15 Відповісти
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кастет серебряний чи платіновий?
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22.10.2024 10:54 Відповісти
то капець..
тут два роки віддаєш на користь Державі Україна свій реАльний річний дохід, просто так (цього ніхто не знає і не знав би, якби, оце, не написав (та, однаково, усе анонімно)) - щоб країні хоча б трошки легше дихалося (звісно, на шкоду собі, родині, і, звісно, то не мільярди, які в обігу зелених-дермових мародерів)..
і тут якісь зеленськи падли тупо тирять наші гроші з бюджету, а Зєля, їхня атаманша-какаразніца, кожного вечора блимає своїми стрьомними-порожніми-безумними баньками, що всьО у них в кварталі, країні мрій кривороженого прездобола, - ніштяк, лохаші...
походу, "український моссад", альтернативний-народний, МАЄ ВЖЕ працювати не лише на Московії, але і в Україні.. і це буде не менш ефективно для України, а може й ефективніше..
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22.10.2024 10:59 Відповісти
а чого зеленські? при кожній владі так. це народ такий. влада ж не з марсу, а з народу. продукти українського суспісльтва при будь якій владі однакові.
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22.10.2024 11:27 Відповісти
красіво лежать бумажки на підлозі. і кастєт пасує до натюрмоду.
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22.10.2024 11:25 Відповісти
Военкомов жаба задавила, что на них наезжали и "доили" ? Стрелки на МСЕК перевели.
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22.10.2024 11:51 Відповісти
І що характерно! Більшість злодіїв у зеленій владі так чи інакше пов'язані з Росією! Звичайно що вони не можуть воювати з нею чи завдавати якоїсь шкоди. Малороси, будьте ви прокляті...
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22.10.2024 12:03 Відповісти
НАГАДУЮ, усе почалося з ДАРУВАННЯ пожиттевої ДОДАТКОВОЇ стипендії ПАПІКУ членограя.

ЗАБУЛИ ВЖЕ?
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22.10.2024 12:10 Відповісти
почалося? ні, це вже було, від нєфіг дєлать, а я можу.
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22.10.2024 20:35 Відповісти
Не варто "жирним капсом" строчити таку херню. ********** при владі-то прямий результат "інвалідності" нашого суспільства за крайні 30 років. Основи ******** державно-корупційної системи закладав кучма.При решті президентів ця система тільки "вдосконалювалась" ...
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22.10.2024 21:57 Відповісти
Спалили її прожитковий мінімум на місяць!
Цікаво як там депутати, зелені гниди, нє голодают лі еті чєснєйшиє люді?
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22.10.2024 12:44 Відповісти
Щоб зберегти державність і перемогти (а може й себе зберегти) Зеленському треба зробити одну правильну річ - відправити у відставку офіс Єрмака разом з урядом Шмигаля і негайно створити воєнний кабінет, який би складався не з представників парламентських фракцій, а виключно з професіоналів із числа національно орієнтованих патріотів, як військових, так і цивільних.Суттєве скорочення численності держапарату, про надання пріоритету при призначенні на посади тим фахівцям, хто воював. Економіка переходить на військові рейки. Співробітники силових структур та держслужбовці, згідно з присягою йдуть до лав ЗСУ. Винні у злочинах проти держави притягуються до відповідальності і суворо караються. Корупція - мародерство і прирівнюється до держзради.
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22.10.2024 13:12 Відповісти
Це не про зеленського...
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22.10.2024 19:45 Відповісти
а після цього, дати покази про всі свої про..би і випити йаду.
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22.10.2024 20:36 Відповісти
Ой яка наівність ,🤡 і є головним мутнорим в український владі ...він по контракту ше з квн, у фсб агентом протиУкраїни, зареестрований ...це серйозний агент ,все працює під його чітким керівництвом , але дерьмак як охоронець кольйонів 🤡 , у своїх руках, теж талановий кремлівський полковник ...
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23.10.2024 02:10 Відповісти
Це вже було. Під схожими гаслами команда Зеленського прийшла до влади. Потім недостатньо потужні люди з неї пішли, досвідчені потужні менеджери зайшли, а надпотужні її очолили.
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23.10.2024 05:59 Відповісти
Астанавитесь!
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22.10.2024 13:21 Відповісти
Кстати, очень интересен подход этих граждан к ситуации. Знали же, что начались проверки их коллег и все-равно деньги не спрятали. Судя по всему, действительно считают такую сумму незначительной
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22.10.2024 13:21 Відповісти
Нет. Цель этой кампании вообще прекратить выплату всех пенсий по инвалидности, аннулировать льготы и группы. Кто реально без руки и без ноги - пусть проходит заново, в единственном кабинете на всю страну, во Львовской области. А виноватые - вот они, еще и паспорт болотный. Вот для этого и светят 450 кусков, которые к тому же все равно остаются "в системе", их просто ненадолго разложили, чтобы сфоткать.
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22.10.2024 13:28 Відповісти
судячи з суми, основну масу грошей таки сховали. А 450 тисяч це так. на кишенькові витрати.
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22.10.2024 15:13 Відповісти
Я б не акцентував тільки на сумах,знайдених у цих ******.Уявити,скільки грошей втрачає держава на фіктивні пенсійні виплати,що вони понапризначали просто нереально...
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22.10.2024 22:02 Відповісти
Та отож, пошумлять, кормушку прикриють, а пенсії "інвалідів" - це священна корова, ніхто не буде ревізувати. Судом можна було б зняти, але судді такі ж "інваліди", тому пенсії цим симулянтам не знімуть. А людям буде погано, бо купа людей які справді хворі тепер інвалідність не отримають. Хоча, може й зміниться щось на краще.
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23.10.2024 16:35 Відповісти
Рейди правоохоронців потрібно проводити одночасно у всі "прибыльные места". Тим більше, що СБУ знає хто є хто... А так це все виглядає на показуху для Заходу. Вся ця гниль почала цвісти вже дуже давно. Зараз вони відчули безкарність.
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22.10.2024 14:04 Відповісти
Так як колись ходило ЧК та витрушувало цінності у дворян та духовенства на користь більшовиків?
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22.10.2024 18:27 Відповісти
Ви держслужбовець і маєте за собою грішки? Тоді і до вас... Ви добре розумієте про що я...Не клейте з себе дурника. Ну не можуть держслужбовці таких рангів мати такі достатки.
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22.10.2024 19:49 Відповісти
Трусити недбайливих держслужбовців треба,але по Закону, що би не було свавілля на користь деяких правоохоронців з приєднавшимся к ним криміналом
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22.10.2024 20:03 Відповісти
Бомжиха, до Крупи ще як до Києва рачки.
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22.10.2024 14:05 Відповісти
Усіх цих падлюк вішати щоб на кожному дереві висіли ,ніяк не нажрутся сволота.
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22.10.2024 15:01 Відповісти
Малувато щось. Хай ще пошукають, судячи по Крупі там більші гроші крутяться. Та й "колекція ювелірних виробів" не тягне на щось особливе, якесь жлобське совкове золото, вироби не брендові, та й по кількості фігня. Такіх "золотих колекцій" у жіночок за 60 є і побільше.
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22.10.2024 15:09 Відповісти
На флєшках певно біткоїни чи електромонети сховані?!
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22.10.2024 16:36 Відповісти
Чому мовчать за київський МСЕК? Там декілька бюджетів України!
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22.10.2024 16:45 Відповісти
Жебрачка. Паскудить всю статистику...
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22.10.2024 17:29 Відповісти
и куда это леве? или они лягут в такой же карман?в закрома,да?
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22.10.2024 18:35 Відповісти
там на світлині в пакетику золоті зуби?

круті в них забави...
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22.10.2024 18:37 Відповісти
Оце злочинців від влади потрусити, то і кредити не треба брати
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22.10.2024 19:01 Відповісти
Потрусили парочку, показать як потужно боряться, а потім відпустять
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22.10.2024 19:49 Відповісти
Цікаво, від якого очєрєдного пройоба ZEвлади відволікають народ на цей раз?
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22.10.2024 19:08 Відповісти
Рух бабла в природі. Тобто в українському житті.
Про яку Європу мова, з такою корупцією?
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22.10.2024 19:36 Відповісти
Не розумію чоми всі так возбудились. Та вона ж в порівняння з Крупою та іншими головами МСЕКів просто бідна церковна криса. Мабудь саме через це її і вибрали для репортажу щоб показати що є ще в цій системі "відносно чесні" люди.
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22.10.2024 19:49 Відповісти
вони перемогли бідність,в них все добре .і так по всій країні
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22.10.2024 19:51 Відповісти
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22.10.2024 23:01 Відповісти
Я не здивуюсь , якщо завтра скажуть що Шойгу та Герасимов в нас отримують пенсію з інвалідності.
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22.10.2024 23:33 Відповісти
🤣
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23.10.2024 02:12 Відповісти
А у бубочки случайно нету паспорта РФ?) хахахахаха
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23.10.2024 03:50 Відповісти
3 роки війни, пряма диверсія і зрада.
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23.10.2024 05:29 Відповісти
Звісно, що після цього вони ненавидять Україну, лише за те, що українці дозволили їм таке витворяти!
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23.10.2024 06:39 Відповісти
Бомжиха. Крупа впевнено тримає лідерську позицію.
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23.10.2024 23:57 Відповісти
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