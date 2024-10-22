Понад $450 тис. вилучили у керівниці МСЕК на Миколаївщині. У її сина - паспорт РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці провели обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині, під час яких вилучили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Так, під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад 450 тис доларів США та колекцію ювелірних виробів. У її сина також вилучено паспорт громадянина РФ, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі.
"При цьому, за даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК задекларувала дохід на загальну суму близько 2 млн грн. З метою приховування нелегальних прибутків посадовиця оформила на свого сина три квартири. У 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.
За даними СБУ, її син оформив громадянство країни-агресора до початку повномасштабної війни.
"Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу", - розповіли у Службі безпеки.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тут два роки віддаєш на користь Державі Україна свій реАльний річний дохід, просто так (цього ніхто не знає і не знав би, якби, оце, не написав (та, однаково, усе анонімно)) - щоб країні хоча б трошки легше дихалося (звісно, на шкоду собі, родині, і, звісно, то не мільярди, які в обігу зелених-дермових мародерів)..
і тут якісь зеленськи падли тупо тирять наші гроші з бюджету, а Зєля, їхня атаманша-какаразніца, кожного вечора блимає своїми стрьомними-порожніми-безумними баньками, що всьО у них в кварталі, країні мрій кривороженого прездобола, - ніштяк, лохаші...
походу, "український моссад", альтернативний-народний, МАЄ ВЖЕ працювати не лише на Московії, але і в Україні.. і це буде не менш ефективно для України, а може й ефективніше..
ЗАБУЛИ ВЖЕ?
Цікаво як там депутати, зелені гниди, нє голодают лі еті чєснєйшиє люді?
круті в них забави...
Про яку Європу мова, з такою корупцією?