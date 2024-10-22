Понад $450 тис. вилучили у керівниці МСЕК на Миколаївщині. У її сина - паспорт РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині, під час яких вилучили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад 450 тис доларів США та колекцію ювелірних виробів. У її сина також вилучено паспорт громадянина РФ, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі.

"При цьому, за даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК задекларувала дохід на загальну суму близько 2 млн грн. З метою приховування нелегальних прибутків посадовиця оформила на свого сина три квартири. У 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

За даними СБУ, її син оформив громадянство країни-агресора до початку повномасштабної війни.

"Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу", - розповіли у Службі безпеки.





















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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

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