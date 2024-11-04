Кабмин внес в Раду законопроект о ликвидации МСЭК

4 ноября Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку законопроекта и сообщение представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Согласно данным на сайте Рады, законопроект уже передали на рассмотрение комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинской страховки.

Отмечается, что законопроект направлен на создание нормативно-правовых основ по изменению подходов к проведению оценки определения потребностей и механизма их обеспечения для лиц с ограничением повседневного функционирования и реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине.

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Проектом закона, в частности, предлагается:

заменить устаревшую систему медико-социальной экспертизы стойких ограничений жизнедеятельности совершеннолетних лиц на оценку повседневного функционирования лица, что, по словам нардепа, будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы, и, при наличии для того оснований, предоставлять механизмы для юридической защиты на стадиях возможного обжалования решений;

установить, что оценка повседневного функционирования лица проводится соответствующими экспертными комиссиями, которые формируются в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения, и члены которых несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством;

закрепить перечень функций экспертных комиссий и отнести к ним, в частности, установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования;

установить, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, приводящего к временной потере трудоспособности;

установить правила формирования индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью и требования к содержанию, которая будет включать четыре раздела: результат оценки повседневного функционирования лица; индивидуальный план предоставления социальных услуг; индивидуальная образовательная траектория; индивидуальный план трудоустройства.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

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