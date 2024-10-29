В Одессе врач вместе с должностными лицами МСЭК зарабатывал на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным: изъято более $80 тыс. наличными. ФОТОрепортаж

Работники ГБР разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе. Правоохранители задержали врача-организатора преступной схемы.

Схема заработка

Как отмечается, весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал предоставлять "платные услуги" мужчинам, которые пытались избежать мобилизации.

К своей противоправной схеме он привлек 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, которые выполняли функции посредников.

"Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности", - рассказали правоохранители.

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

Уже установлены 42 военнообязанных, которые воспользовалась этой схемой. Другие - в процессе установления.

Проведение обысков и подозрения фигурантам

Сотрудники ГБР провели 28 обысков по месту работы и жительства фигурантов. Изъята медицинская документация, более 80 тыс. долларов США наличными и три автомобиля премиум-класса.







"К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы были обнаружены и задержаны двое военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления воинской части и пятеро "клиентов" призывного возраста, которые были в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность", - рассказали в пресс-службе.

Врач-организатор преступной схемы задержан и сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

