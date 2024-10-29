В Одессе врач вместе с должностными лицами МСЭК зарабатывал на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным: изъято более $80 тыс. наличными. ФОТОрепортаж
Работники ГБР разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе. Правоохранители задержали врача-организатора преступной схемы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Схема заработка
Как отмечается, весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал предоставлять "платные услуги" мужчинам, которые пытались избежать мобилизации.
К своей противоправной схеме он привлек 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, которые выполняли функции посредников.
"Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности", - рассказали правоохранители.
Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.
Уже установлены 42 военнообязанных, которые воспользовалась этой схемой. Другие - в процессе установления.
Проведение обысков и подозрения фигурантам
Сотрудники ГБР провели 28 обысков по месту работы и жительства фигурантов. Изъята медицинская документация, более 80 тыс. долларов США наличными и три автомобиля премиум-класса.
"К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы были обнаружены и задержаны двое военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления воинской части и пятеро "клиентов" призывного возраста, которые были в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность", - рассказали в пресс-службе.
Врач-организатор преступной схемы задержан и сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.
Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доколє будуть порушувати права собак?!
Челябінський обласний суд залишив без зміни покарання колишньому військовому комісару Озерська Володимиру Пічугіну, засудженому до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за отримання хабарів. Вирок набув чинності, повідомляє прес-служба суду.
Колишньому військовому комісару Руднянського району Смоленської області Андрію Кулаженкову (на фото) місцевий суд учора виніс обвинувальний вирок за скоєння низки злочинів корупційної спрямованості.
Суд врахував відсутність обставин, що обтяжують покарання, наявність сукупності пом'якшуючих покарання обставин, і за сукупністю злочинів засудив Кулаженкова до реального строку в сім років у колонії загального режиму.
Ось так)
"Незадекларовану нерухомість у ТРЦ «Афіни» на 5,4 млн грн виявили в одеської медсестри з ВЛК. Очільник Одеської ОВА зазначив, що наразі походження цієї нерухомості невідоме, це мають з'ясувати компетентні органи: «Ми ж не розуміємо, це, може, спащина, чи це подарунок, чи це інше… Я думаю, що цю інформацію з часом оприлюднять компетентні органи, це якраз предмет для перевірки»."