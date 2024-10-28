РУС
Депутат Полтавского облсовета отсудил отмененную МСЭК инвалидность: как это стало возможным

Депутат облради Полтавщини Удовиченко облради відсудив скасовану МСЕК інвалідність

Депутат Полтавского областного совета Андрей Удовиченко от фракции "Родной город" отсудил статус человека с инвалидностью, которого его лишили заключением МСЭК.

Об этом пишет местное издание "Полтавщина" со ссылкой на решение Второго апелляционного административного суда от 14 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию на решение суда первой инстанции и оставил ее без удовлетворения. Таким образом, депутат получил статус лица с инвалидностью, в рамках уголовного дела его лишили этого статуса, но вскоре он через суд повторно стал лицом с инвалидностью", - объясняет издание.

В частности, коллегия судей решила частично удовлетворить административный иск Удовиченко, признав противоправным и отменив заключение ГУ "Центральная Медико-социальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины" от 18.10.2023.

Напомним, что 10 июля текущего года депутат Полтавского облсовета Андрей Удовиченко подал иск в Полтавский окружной административный суд с просьбой признать противоправным и отменить решение государственного учреждения "Центральная медико-социальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины" от 18.10.2023 об отмене Удовиченко второй группы инвалидности.

Тогда суд установил, что на заседании Центральной МСЭК МЗ Украины 18.10.2023 заочно была проведена медико-социальная экспертиза по документам в отношении Андрея Удовиченко, которой отменена II группа инвалидности, а истец не признан инвалидом, начиная с даты установления инвалидности.

Истец с указанным выводом не согласился и обратился в апелляционный суд с данным иском.

На местных выборах 2020 года в Полтавский облсовет Андрей Удовиченко шел первым номером в избирательном списке партии "Родной город".

Недавно пресс-служба СБУ со ссылкой на заявление руководителя Василия Малюка сообщила, что по материалам Службы безопасности Украины в 2024 году в Украине отменили 4106 фиктивных выводов об инвалидности. При этом 64 должностных лица МСЭК получили подозрение.

22 октября стало известно, что Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по "противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов". Им, среди прочего, предусмотрено создание рабочих групп по проверке решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности должностным лицам.

+18
В цирку все можливо...
28.10.2024 16:07 Ответить
+15
Зараз всі прокурори-інваліди підуть цим шляхом
28.10.2024 16:07 Ответить
+12
У більшості прокурорів пенсія за інвалідність встановлена на основі рішення судів, а у судів теж інвалідність така ж як і у працівників Пенсійного фонду, там щось відминіти буде майже неможливо.
28.10.2024 16:30 Ответить
Тобто нічого не змінилося з скасуванням МСЕК?
28.10.2024 16:06 Ответить
так МСЕК не скасовано
28.10.2024 16:24 Ответить
Пишуть про липень 2024. До арешту пані Крупи.
28.10.2024 16:39 Ответить
Якась туфта у ЗЕцирку. Як суд може скасувати рішення МСЕК, вони що лікарі, які у них повноваження. Одині лікарі скасували рішення інших, як не підтверджене, а до чого тут судді? Вони можуть скасувати, якщо не було дотримання процедури, нехай роблять експертизу(як в карних), а так нехай ідуть НАКУЙ. Е ще варіант, що чесна людина і принципова, а "правоохоронці" бажають наїхати, разом з ТЦкунами.
28.10.2024 16:59 Ответить
В цирку все можливо...
28.10.2024 16:07 Ответить
Зараз всі прокурори-інваліди підуть цим шляхом
28.10.2024 16:07 Ответить
У більшості прокурорів пенсія за інвалідність встановлена на основі рішення судів, а у судів теж інвалідність така ж як і у працівників Пенсійного фонду, там щось відминіти буде майже неможливо.
28.10.2024 16:30 Ответить
Швидко він відновив "справедливість"
28.10.2024 16:08 Ответить
Так полтавські суди це клондайк для чиновників. Покійний Гепа там 10 років судився обслуговувався
28.10.2024 16:11 Ответить
Суди по всій Україні виносять рішення що не мають нічого спільного зі справедливістю, і так було завжди, від комунізму до теперішніх часів, за всіх президентів, і жоден з президентів з цим нічого не робив.
28.10.2024 16:24 Ответить
щоб ти знав у всьому світі суди виносять рішення не по справедливості, а по закону, прикінь. те, що закони інколи викликають багато питань, то інші справа.
28.10.2024 16:25 Ответить
При попередниках суди були більш/менш нормальними. Запаскудив судову гілку влалди квартальний кловун.
28.10.2024 16:31 Ответить
і голови таким суддям у Харкові відрізали, саме тому що були чесні, а не такі як заоаз
28.10.2024 16:36 Ответить
Згоден. Була тарифна сітка: 5 000 законне рішення, % незаконне. А зараз що... Хто куди... ))))
28.10.2024 16:42 Ответить
Була, правда, одна суддя, яка відкрила кримінальну справу проти мера Полтави Мамая- Лариса Гольник, за що побили її і її чоловіка. На неї ще й справи відкривали за наклепами - прийшлося відбиватися по судам. Але, в члени Вищої кваліфікаційної комісій суддів її не взяли - там такі не потрібні. Є різні судді в Полтаві. У двох справах з ДАІ, судді стали на мій бік.
28.10.2024 16:26 Ответить
олександр мамай це ****** пукіна . три рази купував крісло мера полтави за гречку цукор і олію . КУПУВАВ ГОЛОСИ ОТИХ ПЕНСІОНЕРІВ ЯКІ КОЖНУ ЛОЖКУ ЦУКРУ ******* . це та тварюка яка казала що на донбасі ..гомадянська війна.. це та тварюка в кабінеті судді ГОЛЬНИК хотіла ..порєшать .. вопроси і відео є . це те падло яке з бюджету міста платило домробітницям у його маєтку . а ще в дружбанах у мамая був кива --- і оця ****** нечисть знову полізе в мери . засіє пенсіонерів гречкою примастить олейною і порядок
28.10.2024 17:01 Ответить
Ну, ви, там обережніше з дружбанами, бо на фоточках, зазвичай, три богатирі. І третій - Карпов з ЄС. https://bastion.tv/uploads/media_file/2022/05/628b2d0a522df392949477.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
28.10.2024 23:14 Ответить
я не розумію хто того карпова в єс запхнув . його місце ото в ютубі з ************** ..спілкуватися.. та показувати тим уйобкам шмайсер . а ще краще щоб цей молодий здоровий взяв до рук акм і пішов на фронт як це зробили всі депутати ..свободи.. тягнибока а в основному полт. міськрада на 80 відсотків це риги та зелена шелупонь
29.10.2024 06:41 Ответить
Ну, ви, взагалі, таке кажете. Хіба можна "Свободу" якось в приклад ставити, як патріотичну силу? Це вже місце давно зайняте. Конкурентів тут не треба.
29.10.2024 15:12 Ответить
Більше року на це пішло. Я б не назвав це "швидко".
28.10.2024 16:33 Ответить
Це з чим порівнювати - розгін і вбивство на Маидані Незалежності тягнулось 10 р. - і мало кого покарали
28.10.2024 16:42 Ответить
Бюрократам зарплату на рівні середньої по країні! Ніяких привілеїв!
28.10.2024 16:15 Ответить
я так розумію, зараз нікому немає ніякої справи, є в тебе реальна інвалідність чи немає..., ці медичні довідки то для лохів..., головне, це суд, найсправедливіший суд у світі, ага..., зараз в нас суд може встановити не тільки те, чи є людина винною, чи ні, а й те, чи є вона інвалідом..., за гроші суд може встановити що завгодно, наприклад, є в людини 1 нога чи 3,..., якщо суд встановить, що ноги 3, все, далі тільки Верховний..., а там вже як карта ляже, або чи вистачить грошей...
28.10.2024 16:20 Ответить
Не зря судьям зарплату поднимали,чинушка чинушке всегда поможет.
28.10.2024 16:21 Ответить
Так судді теж інваліди! А інваліди завжди підтримують одне одного!
28.10.2024 16:22 Ответить
Цікаво! А скільки коштує,щоб суд підтвердив, що у моєї дружини три цицьки?
28.10.2024 16:24 Ответить
З таким дрібним ділом від 2 до 4 тисяч баксів в районному суді. Звісно можна дійти і до Верховного, але тоді вже дешевше дійсно 3 штуки зробити в пластичних хірургів.
28.10.2024 16:27 Ответить
Це мабуть родич рига Удовіченка, який був головою Полтавської ОДА та ради...
28.10.2024 16:26 Ответить
От вам і натяк на прокурорів-інвалідів, тобто на те чим реально закінчиться ця справа. Тупі подадуть в суд відразу, розумні - коли трохи стихне ажіотаж, а дуже розумні - ще і поновляться на посаді.
28.10.2024 16:28 Ответить
А хитрі звалять за кордон!
28.10.2024 16:37 Ответить
А судді хто ?
28.10.2024 16:35 Ответить
инваліди
28.10.2024 16:37 Ответить
Дивно, що ніхто не каже чи справді він є інвалідом.
Хвороба не обирає професію до кого причепитися і спаскудити все життя
28.10.2024 16:39 Ответить
Залишилось ще отпіз...дить до інвалідності !
28.10.2024 16:43 Ответить
Так залишається тільки такий спосіб, ловиш одразу в мобільний КТ або МРТ і якщо щось не по медичному заключенні то виправляють фізику та і все по справедливості.
28.10.2024 16:55 Ответить
у зе-турбо-бежимі
28.10.2024 17:32 Ответить
Неймовірна держава де під час війни можна безкарно красти мільйони, а потім через суд повертати своє "право" красти далі. А ви подивіться там скільки інвалідів і пенсіонерів серед суддів (і інших чиновників МНС, МВС і т.д.) у років 40 і скільки вони тягнуть з бюджету
28.10.2024 17:36 Ответить
Їх мало того що усіх забронювали, так вони ще й доять усю країну
28.10.2024 17:38 Ответить
А як стало можливим після виборів 2019 повернення на роботу суддів, поліціантів, і чиновників, які вилетіли з роботи через не проходження атестації. Та ще й з виплатою неустойки.
28.10.2024 17:43 Ответить
"Позивач із вказаним висновком не погодився та звернувся до апеляційного суду із даним позовом." - редактори в виправить цю дурню.
28.10.2024 18:29 Ответить
Ось і вирішення проблеми. Омерта
29.10.2024 10:09 Ответить
Не можлиао щоб суд вирішував людина інвалід чи аферіст всі хто отримав пенсії через суд повинні бути звільнені і на фронт піда сів
29.10.2024 15:23 Ответить
 
 