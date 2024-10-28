Депутат Полтавского облсовета отсудил отмененную МСЭК инвалидность: как это стало возможным

Депутат Полтавского областного совета Андрей Удовиченко от фракции "Родной город" отсудил статус человека с инвалидностью, которого его лишили заключением МСЭК.

Об этом пишет местное издание "Полтавщина" со ссылкой на решение Второго апелляционного административного суда от 14 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию на решение суда первой инстанции и оставил ее без удовлетворения. Таким образом, депутат получил статус лица с инвалидностью, в рамках уголовного дела его лишили этого статуса, но вскоре он через суд повторно стал лицом с инвалидностью", - объясняет издание.

В частности, коллегия судей решила частично удовлетворить административный иск Удовиченко, признав противоправным и отменив заключение ГУ "Центральная Медико-социальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины" от 18.10.2023.

Напомним, что 10 июля текущего года депутат Полтавского облсовета Андрей Удовиченко подал иск в Полтавский окружной административный суд с просьбой признать противоправным и отменить решение государственного учреждения "Центральная медико-социальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины" от 18.10.2023 об отмене Удовиченко второй группы инвалидности.

Тогда суд установил, что на заседании Центральной МСЭК МЗ Украины 18.10.2023 заочно была проведена медико-социальная экспертиза по документам в отношении Андрея Удовиченко, которой отменена II группа инвалидности, а истец не признан инвалидом, начиная с даты установления инвалидности.

Истец с указанным выводом не согласился и обратился в апелляционный суд с данным иском.

На местных выборах 2020 года в Полтавский облсовет Андрей Удовиченко шел первым номером в избирательном списке партии "Родной город".

Недавно пресс-служба СБУ со ссылкой на заявление руководителя Василия Малюка сообщила, что по материалам Службы безопасности Украины в 2024 году в Украине отменили 4106 фиктивных выводов об инвалидности. При этом 64 должностных лица МСЭК получили подозрение.

22 октября стало известно, что Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по "противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов". Им, среди прочего, предусмотрено создание рабочих групп по проверке решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности должностным лицам.

