Депутат Полтавської облради відсудив скасовану МСЕК інвалідність: як це стало можливим

Депутат облради Полтавщини Удовиченко облради відсудив скасовану МСЕК інвалідність

Депутат Полтавської обласної ради Андрій Удовиченко від фракції "Рідне місто" відсудив статус людини з інвалідністю, якого його позбавили висновком МСЕК.

Про це пише місцеве видання "Полтавщина" з посиланням на рішення Другого апеляційного адміністративного суду від 14 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляцію на рішення суду першої інстанції та залишив її без задоволення. Таким чином, депутат набув статусу особи з інвалідністю, в рамках кримінальної справи його позбули цього статусу, але невдовзі він через суд повторно став особою з інвалідністю", - пояснює видання.

Зокрема, колегія суддів вирішила частково задовольнити адміністративний позов Удовиченка, визнавши протиправним та скасувавши висновок ДЗ "Центральна Медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров`я України" від 18.10.2023.

Читайте також: 20 прокурорів у Київській міській прокуратурі мають другу та третю групу інвалідності

Нагадаємо, що 10 липня поточного року депутат Полтавської облради Андрій Удовиченко подав позов до Полтавського окружного адміністративного суду з проханням визнати протиправним та скасувати рішення державного закладу "Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України" від 18.10.2023 про скасування Удовиченку другої групи інвалідності.

Тоді суд встановив, що на засіданні Центральної МСЕК МОЗ України 18.10.2023 заочно була проведена медико-соціальна експертиза за документами стосовно Андрія Удовиченка, якою скасована II група інвалідності, а позивач не визнаний інвалідом, починаючи з дати встановлення інвалідності.

Позивач із вказаним висновком не погодився та звернувся до апеляційного суду із даним позовом.

Також читайте: Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності, - міністерка соцполітики Жолнович

На місцевих виборах 2020 року до Полтавської облради Андрій Удовиченко йшов першим номером у виборчому списку партії "Рідне місто".

Нещодавно пресслужба СБУ з посиланням на заяву керівника Василя Малюка повідомила, що за матеріалами Служби безпеки України у 2024 році в Україні скасували 4106 фіктивних висновків про інвалідність. При цьому 64 посадовці МСЕК отримали підозру.

22 жовтня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо "протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Ним, серед іншого, передбачено створення робочих груп із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності, - міністерка соцполітики Жолнович

Топ коментарі
+18
В цирку все можливо...
показати весь коментар
28.10.2024 16:07 Відповісти
+15
Зараз всі прокурори-інваліди підуть цим шляхом
показати весь коментар
28.10.2024 16:07 Відповісти
+12
У більшості прокурорів пенсія за інвалідність встановлена на основі рішення судів, а у судів теж інвалідність така ж як і у працівників Пенсійного фонду, там щось відминіти буде майже неможливо.
показати весь коментар
28.10.2024 16:30 Відповісти
Тобто нічого не змінилося з скасуванням МСЕК?
показати весь коментар
28.10.2024 16:06 Відповісти
так МСЕК не скасовано
показати весь коментар
28.10.2024 16:24 Відповісти
Пишуть про липень 2024. До арешту пані Крупи.
показати весь коментар
28.10.2024 16:39 Відповісти
Якась туфта у ЗЕцирку. Як суд може скасувати рішення МСЕК, вони що лікарі, які у них повноваження. Одині лікарі скасували рішення інших, як не підтверджене, а до чого тут судді? Вони можуть скасувати, якщо не було дотримання процедури, нехай роблять експертизу(як в карних), а так нехай ідуть НАКУЙ. Е ще варіант, що чесна людина і принципова, а "правоохоронці" бажають наїхати, разом з ТЦкунами.
показати весь коментар
28.10.2024 16:59 Відповісти
В цирку все можливо...
показати весь коментар
28.10.2024 16:07 Відповісти
Зараз всі прокурори-інваліди підуть цим шляхом
показати весь коментар
28.10.2024 16:07 Відповісти
У більшості прокурорів пенсія за інвалідність встановлена на основі рішення судів, а у судів теж інвалідність така ж як і у працівників Пенсійного фонду, там щось відминіти буде майже неможливо.
показати весь коментар
28.10.2024 16:30 Відповісти
Швидко він відновив "справедливість"
показати весь коментар
28.10.2024 16:08 Відповісти
Так полтавські суди це клондайк для чиновників. Покійний Гепа там 10 років судився обслуговувався
показати весь коментар
28.10.2024 16:11 Відповісти
Суди по всій Україні виносять рішення що не мають нічого спільного зі справедливістю, і так було завжди, від комунізму до теперішніх часів, за всіх президентів, і жоден з президентів з цим нічого не робив.
показати весь коментар
28.10.2024 16:24 Відповісти
щоб ти знав у всьому світі суди виносять рішення не по справедливості, а по закону, прикінь. те, що закони інколи викликають багато питань, то інші справа.
показати весь коментар
28.10.2024 16:25 Відповісти
При попередниках суди були більш/менш нормальними. Запаскудив судову гілку влалди квартальний кловун.
показати весь коментар
28.10.2024 16:31 Відповісти
і голови таким суддям у Харкові відрізали, саме тому що були чесні, а не такі як заоаз
показати весь коментар
28.10.2024 16:36 Відповісти
Згоден. Була тарифна сітка: 5 000 законне рішення, % незаконне. А зараз що... Хто куди... ))))
показати весь коментар
28.10.2024 16:42 Відповісти
Була, правда, одна суддя, яка відкрила кримінальну справу проти мера Полтави Мамая- Лариса Гольник, за що побили її і її чоловіка. На неї ще й справи відкривали за наклепами - прийшлося відбиватися по судам. Але, в члени Вищої кваліфікаційної комісій суддів її не взяли - там такі не потрібні. Є різні судді в Полтаві. У двох справах з ДАІ, судді стали на мій бік.
показати весь коментар
28.10.2024 16:26 Відповісти
олександр мамай це ****** пукіна . три рази купував крісло мера полтави за гречку цукор і олію . КУПУВАВ ГОЛОСИ ОТИХ ПЕНСІОНЕРІВ ЯКІ КОЖНУ ЛОЖКУ ЦУКРУ ******* . це та тварюка яка казала що на донбасі ..гомадянська війна.. це та тварюка в кабінеті судді ГОЛЬНИК хотіла ..порєшать .. вопроси і відео є . це те падло яке з бюджету міста платило домробітницям у його маєтку . а ще в дружбанах у мамая був кива --- і оця ****** нечисть знову полізе в мери . засіє пенсіонерів гречкою примастить олейною і порядок
показати весь коментар
28.10.2024 17:01 Відповісти
Ну, ви, там обережніше з дружбанами, бо на фоточках, зазвичай, три богатирі. І третій - Карпов з ЄС. https://bastion.tv/uploads/media_file/2022/05/628b2d0a522df392949477.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
показати весь коментар
28.10.2024 23:14 Відповісти
я не розумію хто того карпова в єс запхнув . його місце ото в ютубі з ************** ..спілкуватися.. та показувати тим уйобкам шмайсер . а ще краще щоб цей молодий здоровий взяв до рук акм і пішов на фронт як це зробили всі депутати ..свободи.. тягнибока а в основному полт. міськрада на 80 відсотків це риги та зелена шелупонь
показати весь коментар
29.10.2024 06:41 Відповісти
Ну, ви, взагалі, таке кажете. Хіба можна "Свободу" якось в приклад ставити, як патріотичну силу? Це вже місце давно зайняте. Конкурентів тут не треба.
показати весь коментар
29.10.2024 15:12 Відповісти
Більше року на це пішло. Я б не назвав це "швидко".
показати весь коментар
28.10.2024 16:33 Відповісти
Це з чим порівнювати - розгін і вбивство на Маидані Незалежності тягнулось 10 р. - і мало кого покарали
показати весь коментар
28.10.2024 16:42 Відповісти
Бюрократам зарплату на рівні середньої по країні! Ніяких привілеїв!
показати весь коментар
28.10.2024 16:15 Відповісти
я так розумію, зараз нікому немає ніякої справи, є в тебе реальна інвалідність чи немає..., ці медичні довідки то для лохів..., головне, це суд, найсправедливіший суд у світі, ага..., зараз в нас суд може встановити не тільки те, чи є людина винною, чи ні, а й те, чи є вона інвалідом..., за гроші суд може встановити що завгодно, наприклад, є в людини 1 нога чи 3,..., якщо суд встановить, що ноги 3, все, далі тільки Верховний..., а там вже як карта ляже, або чи вистачить грошей...
показати весь коментар
28.10.2024 16:20 Відповісти
Не зря судьям зарплату поднимали,чинушка чинушке всегда поможет.
показати весь коментар
28.10.2024 16:21 Відповісти
Так судді теж інваліди! А інваліди завжди підтримують одне одного!
показати весь коментар
28.10.2024 16:22 Відповісти
Цікаво! А скільки коштує,щоб суд підтвердив, що у моєї дружини три цицьки?
показати весь коментар
28.10.2024 16:24 Відповісти
З таким дрібним ділом від 2 до 4 тисяч баксів в районному суді. Звісно можна дійти і до Верховного, але тоді вже дешевше дійсно 3 штуки зробити в пластичних хірургів.
показати весь коментар
28.10.2024 16:27 Відповісти
Це мабуть родич рига Удовіченка, який був головою Полтавської ОДА та ради...
показати весь коментар
28.10.2024 16:26 Відповісти
От вам і натяк на прокурорів-інвалідів, тобто на те чим реально закінчиться ця справа. Тупі подадуть в суд відразу, розумні - коли трохи стихне ажіотаж, а дуже розумні - ще і поновляться на посаді.
показати весь коментар
28.10.2024 16:28 Відповісти
А хитрі звалять за кордон!
показати весь коментар
28.10.2024 16:37 Відповісти
А судді хто ?
показати весь коментар
28.10.2024 16:35 Відповісти
инваліди
показати весь коментар
28.10.2024 16:37 Відповісти
Дивно, що ніхто не каже чи справді він є інвалідом.
Хвороба не обирає професію до кого причепитися і спаскудити все життя
показати весь коментар
28.10.2024 16:39 Відповісти
Залишилось ще отпіз...дить до інвалідності !
показати весь коментар
28.10.2024 16:43 Відповісти
Так залишається тільки такий спосіб, ловиш одразу в мобільний КТ або МРТ і якщо щось не по медичному заключенні то виправляють фізику та і все по справедливості.
показати весь коментар
28.10.2024 16:55 Відповісти
у зе-турбо-бежимі
показати весь коментар
28.10.2024 17:32 Відповісти
Неймовірна держава де під час війни можна безкарно красти мільйони, а потім через суд повертати своє "право" красти далі. А ви подивіться там скільки інвалідів і пенсіонерів серед суддів (і інших чиновників МНС, МВС і т.д.) у років 40 і скільки вони тягнуть з бюджету
показати весь коментар
28.10.2024 17:36 Відповісти
Їх мало того що усіх забронювали, так вони ще й доять усю країну
показати весь коментар
28.10.2024 17:38 Відповісти
А як стало можливим після виборів 2019 повернення на роботу суддів, поліціантів, і чиновників, які вилетіли з роботи через не проходження атестації. Та ще й з виплатою неустойки.
показати весь коментар
28.10.2024 17:43 Відповісти
"Позивач із вказаним висновком не погодився та звернувся до апеляційного суду із даним позовом." - редактори в виправить цю дурню.
показати весь коментар
28.10.2024 18:29 Відповісти
Ось і вирішення проблеми. Омерта
показати весь коментар
29.10.2024 10:09 Відповісти
Не можлиао щоб суд вирішував людина інвалід чи аферіст всі хто отримав пенсії через суд повинні бути звільнені і на фронт піда сів
показати весь коментар
29.10.2024 15:23 Відповісти
 
 