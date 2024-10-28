Депутат Полтавської облради відсудив скасовану МСЕК інвалідність: як це стало можливим

Депутат Полтавської обласної ради Андрій Удовиченко від фракції "Рідне місто" відсудив статус людини з інвалідністю, якого його позбавили висновком МСЕК.

Про це пише місцеве видання "Полтавщина" з посиланням на рішення Другого апеляційного адміністративного суду від 14 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляцію на рішення суду першої інстанції та залишив її без задоволення. Таким чином, депутат набув статусу особи з інвалідністю, в рамках кримінальної справи його позбули цього статусу, але невдовзі він через суд повторно став особою з інвалідністю", - пояснює видання.

Зокрема, колегія суддів вирішила частково задовольнити адміністративний позов Удовиченка, визнавши протиправним та скасувавши висновок ДЗ "Центральна Медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров`я України" від 18.10.2023.

Читайте також: 20 прокурорів у Київській міській прокуратурі мають другу та третю групу інвалідності

Нагадаємо, що 10 липня поточного року депутат Полтавської облради Андрій Удовиченко подав позов до Полтавського окружного адміністративного суду з проханням визнати протиправним та скасувати рішення державного закладу "Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України" від 18.10.2023 про скасування Удовиченку другої групи інвалідності.

Тоді суд встановив, що на засіданні Центральної МСЕК МОЗ України 18.10.2023 заочно була проведена медико-соціальна експертиза за документами стосовно Андрія Удовиченка, якою скасована II група інвалідності, а позивач не визнаний інвалідом, починаючи з дати встановлення інвалідності.

Позивач із вказаним висновком не погодився та звернувся до апеляційного суду із даним позовом.

Також читайте: Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності, - міністерка соцполітики Жолнович

На місцевих виборах 2020 року до Полтавської облради Андрій Удовиченко йшов першим номером у виборчому списку партії "Рідне місто".

Нещодавно пресслужба СБУ з посиланням на заяву керівника Василя Малюка повідомила, що за матеріалами Служби безпеки України у 2024 році в Україні скасували 4106 фіктивних висновків про інвалідність. При цьому 64 посадовці МСЕК отримали підозру.

22 жовтня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо "протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Ним, серед іншого, передбачено створення робочих груп із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності, - міністерка соцполітики Жолнович