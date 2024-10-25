20 прокурорів у Київській міській прокуратурі мають другу та третю групу інвалідності

В органах Київської міської прокуратури 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 прокурорів – другу.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що ані в.о. керівника Київської міської прокуратури, ані заступники керівника не мають ані групи інвалідності, ані пенсій за вислугою років, ані будь-яких інших пільг. Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їх заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників.

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У прокуратурі повідомили, що на цей час документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів. Зокрема, з них 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, 7 прокурорів – інвалідність другої групи.



Так, у 2024 році інвалідність оформила 1 людина, у 2023 році – так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року. Загалом із 20 осіб з інвалідністю 5 є інвалідами дитинства (один чоловік та четверо жінок).

За даними прокуратури, серед прокурорів, які мають інвалідність, підставами для її оформлення стали переважно онкологічні захворювання, зокрема видалення щитовидної залози, а також діабет.



"Зібрану інформацію з підтверджуючими документами ми передали до Офісу Генерального прокурора у межах службового розслідування, яке призначено Генеральним прокурором", - додали в Київській міській прокуратурі.

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Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.