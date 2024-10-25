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20 прокурорів у Київській міській прокуратурі мають другу та третю групу інвалідності

Прокурори з інвалідністю в Київській міській прокуратурі

В органах Київської міської прокуратури 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 прокурорів – другу.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що ані в.о. керівника Київської міської прокуратури, ані заступники керівника не мають ані групи інвалідності, ані пенсій за вислугою років, ані будь-яких інших пільг. Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їх заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників.

Також читайте: Керівник Харківської облпрокуратури Фільчаков та його заступники інвалідностей не мають, пенсію отримують за вислугою років, - речник Чубенко

У прокуратурі повідомили, що на цей час документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів. Зокрема, з них 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, 7 прокурорів – інвалідність другої групи.

Так, у 2024 році інвалідність оформила 1 людина, у 2023 році – так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року. Загалом із 20 осіб з інвалідністю 5 є інвалідами дитинства (один чоловік та четверо жінок).

За даними прокуратури, серед прокурорів, які мають інвалідність, підставами для її оформлення стали переважно онкологічні захворювання, зокрема видалення щитовидної залози, а також діабет.

"Зібрану інформацію з підтверджуючими документами ми передали до Офісу Генерального прокурора у межах службового розслідування, яке призначено Генеральним прокурором", - додали в Київській міській прокуратурі.

Також читайте: Скандал з фіктивною інвалідністю: Із керівництва Податкової служби звільнилося 16 посадовців

Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Автор: 

Київська область (4104) прокуратура (3705) прокурор (626) інвалідність (278)


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Топ коментарі
+3
Перші групи тільки баригам і депутатам, а і авторітетам
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25.10.2024 16:05 Відповісти
+2
Прокурори з ампутованою совістю.
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25.10.2024 16:05 Відповісти
+2
Тут питання в іншому також((А чому прокурор має супер зарплату ,як щодо решти українців,і одночасно отримує ще й пенсію(( ще й під час війни((
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25.10.2024 16:24 Відповісти
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25.10.2024 15:52 Відповісти
ну не першу же групу - слабаки якісь ті прокурори.....
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25.10.2024 15:59 Відповісти
Перші групи тільки баригам і депутатам, а і авторітетам
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25.10.2024 16:05 Відповісти
Прокурори з ампутованою совістю.
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25.10.2024 16:05 Відповісти
Я правильно вас розумію, що людина яка стала прокурорм вже не людина і в неї не має жодних прав хворіти в жодному разі?
Я правильно вас розумію, що прокурори єдині серед чиновників і звичайних громадян не мають правр на інвалідність в будь якому разі?
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25.10.2024 16:11 Відповісти
2 група інвалідності фактично означає що людина через захворювання не може повноцінно займатися трудовою діяльністю. Хворіти можна, але ті що дохворіли до інвалідності отримують пенсію, чи соцдопомогу за те що не можуть працювати
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25.10.2024 18:05 Відповісти
Дивно. Це ваше трактування?
Не робоча группа виключно перша.
Не треба пороти «отсебятиньі».
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25.10.2024 18:28 Відповісти
Хм, процитую https://igov.org.ua/subcategory/1/2/situation/20 Портал Державних послуг
I група інвалідності - особа, яка повністю втратила працездатність і вимагає постійної опіки;
II група інвалідності - особа здатна до самообслуговування, але не здатна до праці в звичайних виробничих умовах;
III група інвалідності встановлюється тим, хто здатен працювати в полегшених умовах.
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27.10.2024 23:38 Відповісти
Чудово. А де наявність виробництва в ОГП?
Я знаю успішний приклад.успішних людей прем'єрів, президентів.і навіть монархів, яких за хвороби не знімали посад. І навіть на візочках возили. Хоча про що я. Тож цивілізований світ цивілізованих людей, де травля за хворобу кримінальний злочин.
Ми не йдемо в Європу, ми намагаємось стати резервацією з внутрішньою сегрегацією.
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28.10.2024 07:04 Відповісти
А ці всі прем'єри, президенти і навіть монархи, мали другу групу інвалідності і пенсію по непрацездатності чи ето другоє?
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28.10.2024 12:18 Відповісти
Ви не уявляєте, навіть першу групу інвалідності мали. А монархи, ну вибачте, вони взагалі на сто відсотків фінансуються з бюджету згідно їх смаків і бажань.
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28.10.2024 13:04 Відповісти
Назвіть будь-ласка таких яскравих особистостей і їхню групу інвалідності. Щоб не пороти «отсебятиньі», як ви висловилися
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28.10.2024 13:46 Відповісти
Мені цікаво, чи будуть відстоювати свою репутацію прокурори яких заздалегідь звинуватили в куплених «інвалідностях» з тих хто має вади здоров'я ?

Якщо ні, то це кепська справа не тільки для функціонування ОГПУ, а для підтримання законності в країні в загальному вимірі.
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25.10.2024 16:08 Відповісти
У Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися , з них лише один отримав інвалідність через поранення на фронті.
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25.10.2024 19:45 Відповісти
І що з цього слідує?
Люди хворі не мають права на інвалідність якщо на держ службі?
Як ви собі це уявляєте?
А можна хтось заборонить хворобам токатися чиновників? Повірти вони будуть дуже дуже вдячні!
Ви хоч розумієте наскількі огидний цей спосіб зведення рахунків?
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25.10.2024 19:53 Відповісти
У Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

Про це https://t.me/getmantsevdanil/8019 повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, Державна податкова служба за два дні перевірила матеріали щодо керівництва, зокрема регіонального, на наявність інвалідності. Загалом таких чоловіків виявилось 17, з них лише один отримав інвалідність через поранення на фронті.

«15 осіб прийняли вольове та чесне рішення залишити службу. Однак, один діяч вирішив цього не робити в надії на зв'язки з "кимось у владі". Мова йде про Чернігів», - написав Гетманцев.

Він зазначив, що якщо посадовець, про якого йдеться, не звільниться, він звернеться до правоохоронців та оприлюднить його ім'я. За пів години Гетманцев написав, що «питання закрите» - з податкової звільнилися 16 посадовців.

не мають права на інвалідність тіки нелюди , Ви цє зрозуміли
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25.10.2024 20:27 Відповісти
Тобто інвалідність тепер будуть двавати тільки за поранення на війні?
Як бути онкохворим, діабетчикам, інсультникам, тим хто має інвалідність на підставі загального захворювання?
Я в шоці від людей які не здатні думати!
Так, людей змусили звільнитись. А я за те, щоб було проведене повне розслідуваня хто і чому отримав інвалідність.
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25.10.2024 22:02 Відповісти
Добре, що інваліди хочуть працювати, приносити користь державі. В тому числі моральні інваліди. В прокуратурі таких 99% навіть без посвідчень
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25.10.2024 16:11 Відповісти
А серед адвокатів як з цим?
Всі здорові і святі?
Всі сплачують чесно податки з усього заробленого ними, оформлюючі договір на 1000 грн, а здирабчі з клієнта в десять разів більше?
Як там задвокатами пенсіонерами? 100% від загальної.кількості чи 99% з числа тих самих, покурорів, слідчих та суддів?
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25.10.2024 16:15 Відповісти
І ніхто не збирається цих тварюк по всій Україні перевіряти, як потрібно, і зняти інвалідність у разі доведення її неправомірності, а отримані гроші за роки направити для потреб ЗСУ.
Нещасні вгодовані пихаті прокурори-інваліди, нехтуючи власним здоров'ям, залишилися працювати задля себе, а генерала Залужного та його наближених військових звільнили за станом здоров'я, бо вони працювали для перемоги України.
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25.10.2024 16:12 Відповісти
😂😂😂

І ніхто не збирається відстоювати свою честь і достоїнство якощо це виявиться брехнею. Оце погано і невтішно.
А «тварюки», як ви кажете, пахатимуть далі, а коля котлета і ще декілька депутатів під слідством визначатимуть чи взагалі прокурам платити зарплату бо не лають чесним злочинцям спокою.
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25.10.2024 16:20 Відповісти
А чому прокурорам вибірково надають інваліднсть? Адже всі вони моральні інваліди та каліки!
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25.10.2024 16:17 Відповісти
Тому, що для вас цей статус бережуть.
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25.10.2024 16:21 Відповісти
Тут питання в іншому також((А чому прокурор має супер зарплату ,як щодо решти українців,і одночасно отримує ще й пенсію(( ще й під час війни((
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25.10.2024 16:24 Відповісти
В основном слепые все...
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25.10.2024 16:29 Відповісти
Ну ти бачив який мор на прокурорів напав... Треба внести зміни в закон про прокуратуру. Хворим, а тим більше з інвалідністю працювати в прокуратурі ЗАБОРОНЕНО!
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25.10.2024 18:06 Відповісти
Ба більше. Всім взагалі там заборонити працювати!
Ото буде бімба!
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25.10.2024 18:31 Відповісти
 
 