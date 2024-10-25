20 прокурорів у Київській міській прокуратурі мають другу та третю групу інвалідності
В органах Київської міської прокуратури 13 прокурорів мають третю групу інвалідності, 7 прокурорів – другу.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляємо, що ані в.о. керівника Київської міської прокуратури, ані заступники керівника не мають ані групи інвалідності, ані пенсій за вислугою років, ані будь-яких інших пільг. Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їх заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників.
У прокуратурі повідомили, що на цей час документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів. Зокрема, з них 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, 7 прокурорів – інвалідність другої групи.
Так, у 2024 році інвалідність оформила 1 людина, у 2023 році – так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року. Загалом із 20 осіб з інвалідністю 5 є інвалідами дитинства (один чоловік та четверо жінок).
За даними прокуратури, серед прокурорів, які мають інвалідність, підставами для її оформлення стали переважно онкологічні захворювання, зокрема видалення щитовидної залози, а також діабет.
"Зібрану інформацію з підтверджуючими документами ми передали до Офісу Генерального прокурора у межах службового розслідування, яке призначено Генеральним прокурором", - додали в Київській міській прокуратурі.
Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я правильно вас розумію, що прокурори єдині серед чиновників і звичайних громадян не мають правр на інвалідність в будь якому разі?
Не робоча группа виключно перша.
Не треба пороти «отсебятиньі».
I група інвалідності - особа, яка повністю втратила працездатність і вимагає постійної опіки;
II група інвалідності - особа здатна до самообслуговування, але не здатна до праці в звичайних виробничих умовах;
III група інвалідності встановлюється тим, хто здатен працювати в полегшених умовах.
Я знаю успішний приклад.успішних людей прем'єрів, президентів.і навіть монархів, яких за хвороби не знімали посад. І навіть на візочках возили. Хоча про що я. Тож цивілізований світ цивілізованих людей, де травля за хворобу кримінальний злочин.
Ми не йдемо в Європу, ми намагаємось стати резервацією з внутрішньою сегрегацією.
Якщо ні, то це кепська справа не тільки для функціонування ОГПУ, а для підтримання законності в країні в загальному вимірі.
Люди хворі не мають права на інвалідність якщо на держ службі?
Як ви собі це уявляєте?
А можна хтось заборонить хворобам токатися чиновників? Повірти вони будуть дуже дуже вдячні!
Ви хоч розумієте наскількі огидний цей спосіб зведення рахунків?
Про це https://t.me/getmantsevdanil/8019 повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, Державна податкова служба за два дні перевірила матеріали щодо керівництва, зокрема регіонального, на наявність інвалідності. Загалом таких чоловіків виявилось 17, з них лише один отримав інвалідність через поранення на фронті.
«15 осіб прийняли вольове та чесне рішення залишити службу. Однак, один діяч вирішив цього не робити в надії на зв'язки з "кимось у владі". Мова йде про Чернігів», - написав Гетманцев.
Він зазначив, що якщо посадовець, про якого йдеться, не звільниться, він звернеться до правоохоронців та оприлюднить його ім'я. За пів години Гетманцев написав, що «питання закрите» - з податкової звільнилися 16 посадовців.
не мають права на інвалідність тіки нелюди , Ви цє зрозуміли
Як бути онкохворим, діабетчикам, інсультникам, тим хто має інвалідність на підставі загального захворювання?
Я в шоці від людей які не здатні думати!
Так, людей змусили звільнитись. А я за те, щоб було проведене повне розслідуваня хто і чому отримав інвалідність.
Всі здорові і святі?
Всі сплачують чесно податки з усього заробленого ними, оформлюючі договір на 1000 грн, а здирабчі з клієнта в десять разів більше?
Як там задвокатами пенсіонерами? 100% від загальної.кількості чи 99% з числа тих самих, покурорів, слідчих та суддів?
Нещасні вгодовані пихаті прокурори-інваліди, нехтуючи власним здоров'ям, залишилися працювати задля себе, а генерала Залужного та його наближених військових звільнили за станом здоров'я, бо вони працювали для перемоги України.
І ніхто не збирається відстоювати свою честь і достоїнство якощо це виявиться брехнею. Оце погано і невтішно.
А «тварюки», як ви кажете, пахатимуть далі, а коля котлета і ще декілька депутатів під слідством визначатимуть чи взагалі прокурам платити зарплату бо не лають чесним злочинцям спокою.
Ото буде бімба!