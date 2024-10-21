Керівник Харківської облпрокуратури Фільчаков та його заступники інвалідностей не мають, пенсію отримують за вислугою років, - речник Чубенко
Очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, а також його заступники не мають жодних груп інвалідностей. Пенсію вони отримують за вислугою років.
Про це у коментарі журналістам розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Згідно з декларацією керівника облпрокуратури Фільчакова, його пенсія у 2023 році становила 823 тисячі 71 гривню.
Службове розслідування щодо наявності інвалідностей у прокурорів
За словами Дмитра Чубенка, в усіх областях України за наказом генпрокурора Андрія Костіна ініціювали службове розслідування та збір інформації щодо наявності інвалідностей у прокурорів усіх рівнів.
"На підрахунок точних цифр та встановлення підстав отримання інвалідностей потрібен ще деякий час, оскільки в органах прокуратури Харківської області працює 471 прокурор. Збір такого масиву інформації пов'язаний із запитами до різних установ та перевірки наданої інформації", - сказав Дмитро Чубенко.
З його слів, на початку наступного тижня зібрану Харківською облпрокуратурою інформацію передадуть Офісу генерального прокурора України.
Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
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Тепер не дивно звідки середня зарплата в держсекторі 40 тис, а в пенсійному така дира в бюджеті. Не можливо при таких пропорціях, прогодувати цих пенсіонерів платникам в пенсійний фонд.
"Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність для 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК. Наразі опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ".
Як швидко "опрацювали"...
Віримо?
грошей у бюджетінема, а силовики собі наробили райське життя.
Якщо взяти до уваги такий розмір виплат, то прокурорські пенсії в Україні перевищують навіть європейські й дорівнюють великобританським.
Скільки отримують прокурори в Європі
Розмір пенсій для прокурорів в Європі виглядає значно скромнішим, ніж в Україні. До прикладу, в Болгарії та Румунії вони отримують 130 євро та 175 євро відповідно.
у Литві - 220 євро;
в Естонії - 230 євро;
у Латвії - 300 євро;
у Польщі - 450 євро.
Цікаво, що зрівняти українські пенсії прокурорів можна тільки із пенсіями прокурорів у Великій Британії. Там колишні службовці отримують 900 євро щомісяця, однак 20% з цих коштів йде на податки. Тобто «чистими» вони отримують 720 євро.
?
Тобто, за курсом НБУ, прокурори отримують близько 600 євро. У цю суму не враховані численні доплати, підвищення, надбавки та компенсації.
А скількі вони ще за кордон відпочивати з їздили у часи війни ?
Молодший брат Голови ВРУ Руслана Стефанчука, депутат ВРУ від Слуг народу Микола Стефанчук, 1981 р.н., задекларував 103 688 грн пенсії за 2023 рік.
https://vsim.ua/Groshi/novi-kvartiri-budinki-ta-zemelni-dilyanki-deklaratsiya-stefanchuka-mol-11921606.html
Вийти в 39 чи 40 років неможло на пенсію без участі того ж пенсійного фонду, там також перевіряють інші правоохоронці, тому така інформація швидко поширюється і її точно пробували в інших службах і впевненний що не тільки правоохоронці, а всі хто може якось повпливати на пенсійний фонд тиском.
Потім ті корупціонери крадуть і в результаті залишають сліди, правоохорнці знаходять та постає дилема хто швидше візьме гроші щоб замнути справу. Не візьме поліція, чи ДБР візьме прокуратура, не візьме прокурор візьме суддя. Не візьме суддя районного суду то візьме суддя апеляційного суду.
А все це через те що виборці вибирають корупціонерів у ради і найгірше у ВР, тому що вся корупціє йде зверху вниз.
А виходить, що кошти витрачаються не доцільно.
В наступному бюджеті ще збільшили витрати на утримання держ апарату.
Питання - як це можна було виправдати підняттям податків?
Якого біса взагалі пенсії нараховуються не одним законом для всіх?!
І все це відбувається і під час війни.
Тільки завдяки роботі журналістів та розголосу щось може зрушитись.
Крім прокурорів країну грабує мафія суддів. Поцікавтеся які розміри пенсійних виплат (довічного грошового утримання) у них? В рази більше за прокурорські, є виплати більші 200 тис. на місяць.
І такі розміри вони отримують завдяки постійним судовим рішенням на свою користь. Як тільки в Україні підвищується прожитковий мінімум, вони всі подають позови про перегляд своїх пенсій, отримують мільйонні доплати. При цьому використовують судову систему як корупційний професійний синдикат!
І все це продовжується під час війни!!!!!
У цих людей не залишилося і краплі совісті….