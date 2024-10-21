Керівник Харківської облпрокуратури Фільчаков та його заступники інвалідностей не мають, пенсію отримують за вислугою років, - речник Чубенко

Очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, а також його заступники не мають жодних груп інвалідностей. Пенсію вони отримують за вислугою років.

Про це у коментарі журналістам розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згідно з декларацією керівника облпрокуратури Фільчакова, його пенсія у 2023 році становила 823 тисячі 71 гривню.

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Службове розслідування щодо наявності інвалідностей у прокурорів

За словами Дмитра Чубенка, в усіх областях України за наказом генпрокурора Андрія Костіна ініціювали службове розслідування та збір інформації щодо наявності інвалідностей у прокурорів усіх рівнів.

"На підрахунок точних цифр та встановлення підстав отримання інвалідностей потрібен ще деякий час, оскільки в органах прокуратури Харківської області працює 471 прокурор. Збір такого масиву інформації пов'язаний із запитами до різних установ та перевірки наданої інформації", - сказав Дмитро Чубенко.

З його слів, на початку наступного тижня зібрану Харківською облпрокуратурою інформацію передадуть Офісу генерального прокурора України.

Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.