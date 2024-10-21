УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6160 відвідувачів онлайн
Новини
88 653 63

Керівник Харківської облпрокуратури Фільчаков та його заступники інвалідностей не мають, пенсію отримують за вислугою років, - речник Чубенко

Хто з керівників обласних прокуратур отримує найвищу пенсію?

Очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, а також його заступники не мають жодних груп інвалідностей. Пенсію вони отримують за вислугою років.

Про це у коментарі журналістам розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згідно з декларацією керівника облпрокуратури Фільчакова, його пенсія у 2023 році становила 823 тисячі 71 гривню.

Також читайте: Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник звільнився за власним бажанням, - Офіс Генпрокурора

Службове розслідування щодо наявності інвалідностей у прокурорів

За словами Дмитра Чубенка, в усіх областях України за наказом генпрокурора Андрія Костіна ініціювали службове розслідування та збір інформації щодо наявності інвалідностей у прокурорів усіх рівнів.

"На підрахунок точних цифр та встановлення підстав отримання інвалідностей потрібен ще деякий час, оскільки в органах прокуратури Харківської області працює 471 прокурор. Збір такого масиву інформації пов'язаний із запитами до різних установ та перевірки наданої інформації", - сказав Дмитро Чубенко.

З його слів, на початку наступного тижня зібрану Харківською облпрокуратурою інформацію передадуть Офісу генерального прокурора України.

Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Автор: 

пенсія (1596) Харківщина (6054) прокурор (626) інвалідність (276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
підараси . в скільки років вони виходять на пенсію і якого хя? і якого хя у них такі пенсії і зарпалати? - щОБ ВОНИ НЕ КРАЛИ ? ТРИ ха ха...
показати весь коментар
21.10.2024 10:29 Відповісти
+23
показати весь коментар
21.10.2024 10:38 Відповісти
+21
В 45 ніби по закону, просто дивна ситуація платники податків не мають 70-100 тис пенсії в місяць навіть з великими зарплатами. А чиновники що паратизували на бюджеті легко її отримують.

Тепер не дивно звідки середня зарплата в держсекторі 40 тис, а в пенсійному така дира в бюджеті. Не можливо при таких пропорціях, прогодувати цих пенсіонерів платникам в пенсійний фонд.
показати весь коментар
21.10.2024 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зєля, пачіму ми нє в НАТО?
показати весь коментар
21.10.2024 10:29 Відповісти
🤣😂 а в мене працівник був, не працювала права рука від народження через родову травму! прийшов на МСЄК і там почали ощупувати йому... НОГИ 🤣😂
показати весь коментар
21.10.2024 11:37 Відповісти
інвалідність так і не дали, до речі! тепер зрозуміло чому 🤣😂 треба прокурорське звання мати, до купи!! помийка срана
показати весь коментар
21.10.2024 11:39 Відповісти
вони тебе скоріш скасують! "скасуватель" недороблений
показати весь коментар
21.10.2024 12:05 Відповісти
підараси . в скільки років вони виходять на пенсію і якого хя? і якого хя у них такі пенсії і зарпалати? - щОБ ВОНИ НЕ КРАЛИ ? ТРИ ха ха...
показати весь коментар
21.10.2024 10:29 Відповісти
Оце і є питання, як і коли він вийшов на пенсію. Зараз йому 45 рочків. Там по закону, якщо інвалід достатньо 10років у прокуратурі і на пенсію чималеньку. А так 25років у прокуратурі потрібно, мінусуємо, тобто з 20років він прі делах. Вишку закінчують у 23роки, ще він пенсію вже 3 роки отримує. Щось піздить ця говоряща голова прокуратури. Тільки через інвалідність він міг получити пенсію у сорокет
показати весь коментар
21.10.2024 10:36 Відповісти
В 45 ніби по закону, просто дивна ситуація платники податків не мають 70-100 тис пенсії в місяць навіть з великими зарплатами. А чиновники що паратизували на бюджеті легко її отримують.

Тепер не дивно звідки середня зарплата в держсекторі 40 тис, а в пенсійному така дира в бюджеті. Не можливо при таких пропорціях, прогодувати цих пенсіонерів платникам в пенсійний фонд.
показати весь коментар
21.10.2024 10:40 Відповісти
По темі:
"Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність для 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК. Наразі опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ".
Як швидко "опрацювали"...
Віримо?
показати весь коментар
21.10.2024 10:30 Відповісти
А чого пенсіонери сидять на таких високих посадах? Коли пенсіонер та є ще трохи здоров'я то нехай ідуть працювати охоронцями в супермаркети, школи, садочки, а не сидять на пригрітих посадах.
показати весь коментар
21.10.2024 10:31 Відповісти
Про цю 42-річну ку...ву і її щомісячну пенсію в 65 000 з Черкаської прокуратури що кажуть речники прокуратури?

показати весь коментар
21.10.2024 10:36 Відповісти
А ето другоє.
показати весь коментар
21.10.2024 11:59 Відповісти
Вона мабуть з народження має інвалідність… Подивіться на її лице, там усі ознаки розумової відсталості.
показати весь коментар
21.10.2024 15:51 Відповісти
Вона інвалід життя.
показати весь коментар
23.10.2024 05:11 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2024 10:38 Відповісти
сержант Журавель - загинув від поранень, бо не дали евакуювати... ішак це брав "під свій контроль"! дуже хочеться вірити, що він відповість за всі свої особисті контролі...
показати весь коментар
21.10.2024 12:08 Відповісти
У скількі років прокурори виходять на пенсію ? Може цю лазейку пора прикрити - работа не пильна , молоко пити не треба . Нехай виходять ЯК УСІ УКРАЇНЦІ . Теж це стосується і суддів .
грошей у бюджетінема, а силовики собі наробили райське життя.
показати весь коментар
21.10.2024 10:39 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2024 10:40 Відповісти
Блин, держать українців за дурнів

Якщо взяти до уваги такий розмір виплат, то прокурорські пенсії в Україні перевищують навіть європейські й дорівнюють великобританським.

Скільки отримують прокурори в Європі

Розмір пенсій для прокурорів в Європі виглядає значно скромнішим, ніж в Україні. До прикладу, в Болгарії та Румунії вони отримують 130 євро та 175 євро відповідно.

у Литві - 220 євро;

в Естонії - 230 євро;

у Латвії - 300 євро;

у Польщі - 450 євро.

Цікаво, що зрівняти українські пенсії прокурорів можна тільки із пенсіями прокурорів у Великій Британії. Там колишні службовці отримують 900 євро щомісяця, однак 20% з цих коштів йде на податки. Тобто «чистими» вони отримують 720 євро.
показати весь коментар
21.10.2024 10:43 Відповісти
А хто памʼятає коли це прийняли - при який владі зробили прокурорам рай в Україні?
?
показати весь коментар
21.10.2024 10:44 Відповісти
За даними Пенсійного фонду, у 2022 році прокурори отримували в середньому пенсію на рівні майже 22 тисяч гривень. Річна ж сума видатків становила майже два мільйони - 1 754 280 гривень.

Тобто, за курсом НБУ, прокурори отримують близько 600 євро. У цю суму не враховані численні доплати, підвищення, надбавки та компенсації.
показати весь коментар
21.10.2024 10:46 Відповісти
В Європі пенсії вищі. Щось не те
показати весь коментар
21.10.2024 12:01 Відповісти
У Європі у пересічних громадян пенсії вище ніж у пересічнихв Україні
показати весь коментар
21.10.2024 15:55 Відповісти
Це ж скільки дронів можна придбати для захисту Куп"янщини, а ,прокурвори?
показати весь коментар
21.10.2024 10:44 Відповісти
А українці збирають по копійці на дрони
показати весь коментар
21.10.2024 10:52 Відповісти
Пенсія у 39 років- зовсім ОФУІЛИ ?
А скількі вони ще за кордон відпочивати з їздили у часи війни ?
показати весь коментар
21.10.2024 10:53 Відповісти
Це хрячило пенсіонер з якої категорії?

Молодший брат Голови ВРУ Руслана Стефанчука, депутат ВРУ від Слуг народу Микола Стефанчук, 1981 р.н., задекларував 103 688 грн пенсії за 2023 рік.
показати весь коментар
21.10.2024 10:53 Відповісти
ЦЕ ЯКИЙСЬ ЖАХ
показати весь коментар
21.10.2024 10:54 Відповісти
Нові квартири, будинки та земельні ділянки: декларація Стефанчука-молодшого.

https://vsim.ua/Groshi/novi-kvartiri-budinki-ta-zemelni-dilyanki-deklaratsiya-stefanchuka-mol-11921606.html

показати весь коментар
21.10.2024 11:25 Відповісти
Необходимо кардинально пересмотреть и изменить все чиновничьи льготы и комические, по сравнению с обычными людьми, окладами! Но скорее всего это будет признано неконституционным. Да и кто это будет делать? Тем более, что все эти сучьи дети железный электорат нынешнего президента.
показати весь коментар
21.10.2024 10:55 Відповісти
А чого вони так рано на пенсію виходять? У них що важка робота, чи умови небезпечні для здоров'я? За який **** їм такі привілегії? За корупцію, чи що?
показати весь коментар
21.10.2024 10:55 Відповісти
Инвалидав и пенсов нах, нам нужны здаровые и маладые. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.10.2024 10:55 Відповісти
Пенсіонери , інваліди, мабуть і учасники боевих дій.
показати весь коментар
21.10.2024 10:57 Відповісти
Хто це ім таку пенсію нагилив? - за які заслуги? - ну прям Героі Украіни
показати весь коментар
21.10.2024 10:57 Відповісти
Країна неляканих прокурорів.
показати весь коментар
21.10.2024 10:58 Відповісти
Прокурви ви а не прокурори, сволота.
показати весь коментар
21.10.2024 11:00 Відповісти
Щось маю таку думку що така ситація не тільки в прокуратурі, мабуть скоро журналісти копнуть ще і інші органи. Прокурори спілкуються між собою та правоохоронцями, і це виглядає на загальноприйнятне рішення тому що неможливо сховати факт 70 інвалідів в одній області, приїзджають перевірки з генеральної вони точно про це знали і покривали. Як бачимо вже як мінімум є 39, 40 і 42 роки в інших областях.

Вийти в 39 чи 40 років неможло на пенсію без участі того ж пенсійного фонду, там також перевіряють інші правоохоронці, тому така інформація швидко поширюється і її точно пробували в інших службах і впевненний що не тільки правоохоронці, а всі хто може якось повпливати на пенсійний фонд тиском.
показати весь коментар
21.10.2024 11:09 Відповісти
повністю згоден і також впевнен в цьому
показати весь коментар
21.10.2024 11:14 Відповісти
в нас на законодавчому рівні встановлені групи громадян, які не такі як інші..., вони кращі за всіма показниками..., в них купа пільг, вищі зарплати, хоча вони звичайні держслужбовці, іншими словами на повному державному утриманні..., в них дуже велика пенсія, вони мають спроможність стати мільйонерами не маючи жодного бізнесу, просто отримуючи гроші з якогось повітря..., для них немає перепон ні в отриманні земельних ділянок, ні в отриманні декількох службових квартир або покупки авто за зниженими цінами та багатьох інших благ від вдячних співвітчизників... й саме головне, майже всі вони - інваліди...
показати весь коментар
21.10.2024 11:01 Відповісти
Вся проблема в корупції, та в тому що до прикладу як в моєму місті вибрали до міської ради всіх забудовників, тому що ті вигукували патріотичні гасла та розповідали про те яке буде місто майбутнього і питання на що надіялись що ті вдягнувши вишиванку не будуть діяти на свою користь, та не засруть кожну дирку в місті висотками.

Потім ті корупціонери крадуть і в результаті залишають сліди, правоохорнці знаходять та постає дилема хто швидше візьме гроші щоб замнути справу. Не візьме поліція, чи ДБР візьме прокуратура, не візьме прокурор візьме суддя. Не візьме суддя районного суду то візьме суддя апеляційного суду.
А все це через те що виборці вибирають корупціонерів у ради і найгірше у ВР, тому що вся корупціє йде зверху вниз.
показати весь коментар
21.10.2024 11:17 Відповісти
Є вихід - молоток.
показати весь коментар
21.10.2024 11:06 Відповісти
За вислугу теж можна в суді з ПЕНІСним фондом сперечатись,та виграти в супереч законам як і з інвалідами
показати весь коментар
21.10.2024 11:14 Відповісти
Непогана пенсія 34 000 на місяць у прокурора,який все життя жив ТІЛЬКИ на зарплату,продовжує так жити.....звісно у двокімнатній хрущобі....Декларацію не перевіряли,родичів,мабуть, - не має, усі за кордоном "*******"Україну на пенсію прокурора....До речи довічне утримання судді такого рангу - близько 120 000 грн. Тяжка праця завжди мала гідну оплату. Може щось у консерваторії не так??
показати весь коментар
21.10.2024 11:33 Відповісти
Святі, блт!
показати весь коментар
21.10.2024 11:42 Відповісти
Панять,прастить
показати весь коментар
21.10.2024 11:42 Відповісти
Та коли ж вже підвищать зарплату прокурорським? Вони ж так тяжко та багацько працюють. Аж інвалідами стали.
показати весь коментар
21.10.2024 14:03 Відповісти
на наступний рік закладено дуже значне підвищення зп прокурорам - бо вони ж бідненькі - їм не вистачає.
показати весь коментар
21.10.2024 18:33 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2024 14:04 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2024 14:05 Відповісти
Стараються погасити пожежу.
А виходить, що кошти витрачаються не доцільно.
В наступному бюджеті ще збільшили витрати на утримання держ апарату.
Питання - як це можна було виправдати підняттям податків?
показати весь коментар
21.10.2024 14:06 Відповісти
а х1ба для пенс11 не треба зв1льнитися
показати весь коментар
21.10.2024 14:16 Відповісти
Самі себе перевіряють,це повний пі-ць.
показати весь коментар
21.10.2024 14:30 Відповісти
Він що був балериною та отримав пенсію у 45 років? Артист!
показати весь коментар
21.10.2024 15:39 Відповісти
Якого біса люди виходять на пенсію у 65 років і отримують її у 3-10 тисяч, причому щоб отримати 10 - ти маєш мати стаж років 30, а прокурвори - 20 років і пенсія у 10 раз більша??!
Якого біса взагалі пенсії нараховуються не одним законом для всіх?!
показати весь коментар
21.10.2024 18:32 Відповісти
Чому така різниця в пенсії, одному 2000 грн а іншому 65000. Це капіталізм, справедливість чи що?
показати весь коментар
21.10.2024 19:10 Відповісти
Згідно закону прокурори не можуть отримувати пенсію по вислузі років працюючи на посадах. Але все вирішується через суди, які, звичайно, приймають рішення на їх користь. При оскарженні таких рішень суди знову стають на їх сторону.
І все це відбувається і під час війни.
Тільки завдяки роботі журналістів та розголосу щось може зрушитись.
Крім прокурорів країну грабує мафія суддів. Поцікавтеся які розміри пенсійних виплат (довічного грошового утримання) у них? В рази більше за прокурорські, є виплати більші 200 тис. на місяць.
І такі розміри вони отримують завдяки постійним судовим рішенням на свою користь. Як тільки в Україні підвищується прожитковий мінімум, вони всі подають позови про перегляд своїх пенсій, отримують мільйонні доплати. При цьому використовують судову систему як корупційний професійний синдикат!
І все це продовжується під час війни!!!!!
У цих людей не залишилося і краплі совісті….
показати весь коментар
21.10.2024 21:13 Відповісти
Нічого не зрушиться, люди, що вірять в таке - не менші вороги ніж росіяни
показати весь коментар
22.10.2024 00:59 Відповісти
***** тих биків там тримати? Маєш добру зарплату- яка ***** пенсія? Хочеш пенсії?- сиди вдома, хай молодь працює! *****, що робиться в Україні!!!
показати весь коментар
21.10.2024 22:20 Відповісти
Всесвітній потоп вирішить рівноправ'я людей.
показати весь коментар
22.10.2024 01:56 Відповісти
Чому такий гвалт?! Влада платить прокурорам і суддям щоб ті їх не чіпали! Дайте прокурорам і суддям по 8 тис.зарплати і по 3 тис.грн. пенсія-- завтра 99 процентів тих хто при владі будуть сидіти в тюрмах і не буде ні застав, ні порук, ні роками розгляд справ !!!
показати весь коментар
22.10.2024 06:50 Відповісти
p.s Не прокурори і судді назначають собі зарплати і пенсії, а влада по законам, які приймаються у ВР!!! Це-- найперше питання до ВР яка прийняла такі закони і влади, яка по цим законам платить прокурорам і суддям!
показати весь коментар
22.10.2024 07:06 Відповісти
А діти, дружини, зяті, батьки брати, сестри також без інвалідностей?
показати весь коментар
22.10.2024 08:11 Відповісти
А де ділась норма для держслужбовців або зарплата , або пенсія? А де норма по максимальній пенсії? Просто хочеться вистріляти тих підарасів...
показати весь коментар
22.10.2024 20:28 Відповісти
 
 