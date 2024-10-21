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Руководитель Харьковской облпрокуратуры Фильчаков и его замы инвалидностей не имеют, пенсию получают по выслуге лет, - спикер Чубенко

Хто з керівників обласних прокуратур отримує найвищу пенсію?

Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, а также его заместители не имеют никаких групп инвалидности. Пенсию они получают по выслуге лет.

Об этом в комментарии журналистам рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Согласно декларации руководителя облпрокуратуры Фильчакова, его пенсия в 2023 году составила 823 тысячи 71 гривну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Олейник уволился по собственному желанию, - Офис Генпрокурора

Служебное расследование о наличии инвалидности у прокуроров

По словам Дмитрия Чубенко, во всех областях Украины по приказу генпрокурора Андрея Костина инициировали служебное расследование и сбор информации о наличии инвалидности у прокуроров всех уровней.

"На подсчет точных цифр и установление оснований получения инвалидности нужно еще некоторое время, поскольку в органах прокуратуры Харьковской области работает 471 прокурор. Сбор такого массива информации связан с запросами в различные учреждения и проверки предоставленной информации", - сказал Дмитрий Чубенко.

По его словам, в начале следующей недели собранную Харьковской облпрокуратурой информацию передадут Офису генерального прокурора Украины.

Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Автор: 

пенсия (2162) Харьковщина (5577) прокурор (1132) инвалидность (176)


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Топ комментарии
+28
підараси . в скільки років вони виходять на пенсію і якого хя? і якого хя у них такі пенсії і зарпалати? - щОБ ВОНИ НЕ КРАЛИ ? ТРИ ха ха...
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21.10.2024 10:29 Ответить
+23
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21.10.2024 10:38 Ответить
+21
В 45 ніби по закону, просто дивна ситуація платники податків не мають 70-100 тис пенсії в місяць навіть з великими зарплатами. А чиновники що паратизували на бюджеті легко її отримують.

Тепер не дивно звідки середня зарплата в держсекторі 40 тис, а в пенсійному така дира в бюджеті. Не можливо при таких пропорціях, прогодувати цих пенсіонерів платникам в пенсійний фонд.
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21.10.2024 10:40 Ответить
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Зєля, пачіму ми нє в НАТО?
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21.10.2024 10:29 Ответить
🤣😂 а в мене працівник був, не працювала права рука від народження через родову травму! прийшов на МСЄК і там почали ощупувати йому... НОГИ 🤣😂
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21.10.2024 11:37 Ответить
інвалідність так і не дали, до речі! тепер зрозуміло чому 🤣😂 треба прокурорське звання мати, до купи!! помийка срана
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21.10.2024 11:39 Ответить
вони тебе скоріш скасують! "скасуватель" недороблений
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21.10.2024 12:05 Ответить
підараси . в скільки років вони виходять на пенсію і якого хя? і якого хя у них такі пенсії і зарпалати? - щОБ ВОНИ НЕ КРАЛИ ? ТРИ ха ха...
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21.10.2024 10:29 Ответить
Оце і є питання, як і коли він вийшов на пенсію. Зараз йому 45 рочків. Там по закону, якщо інвалід достатньо 10років у прокуратурі і на пенсію чималеньку. А так 25років у прокуратурі потрібно, мінусуємо, тобто з 20років він прі делах. Вишку закінчують у 23роки, ще він пенсію вже 3 роки отримує. Щось піздить ця говоряща голова прокуратури. Тільки через інвалідність він міг получити пенсію у сорокет
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21.10.2024 10:36 Ответить
В 45 ніби по закону, просто дивна ситуація платники податків не мають 70-100 тис пенсії в місяць навіть з великими зарплатами. А чиновники що паратизували на бюджеті легко її отримують.

Тепер не дивно звідки середня зарплата в держсекторі 40 тис, а в пенсійному така дира в бюджеті. Не можливо при таких пропорціях, прогодувати цих пенсіонерів платникам в пенсійний фонд.
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21.10.2024 10:40 Ответить
По темі:
"Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність для 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК. Наразі опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ".
Як швидко "опрацювали"...
Віримо?
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21.10.2024 10:30 Ответить
А чого пенсіонери сидять на таких високих посадах? Коли пенсіонер та є ще трохи здоров'я то нехай ідуть працювати охоронцями в супермаркети, школи, садочки, а не сидять на пригрітих посадах.
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21.10.2024 10:31 Ответить
Про цю 42-річну ку...ву і її щомісячну пенсію в 65 000 з Черкаської прокуратури що кажуть речники прокуратури?

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21.10.2024 10:36 Ответить
А ето другоє.
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21.10.2024 11:59 Ответить
Вона мабуть з народження має інвалідність… Подивіться на її лице, там усі ознаки розумової відсталості.
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21.10.2024 15:51 Ответить
Вона інвалід життя.
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23.10.2024 05:11 Ответить
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21.10.2024 10:38 Ответить
сержант Журавель - загинув від поранень, бо не дали евакуювати... ішак це брав "під свій контроль"! дуже хочеться вірити, що він відповість за всі свої особисті контролі...
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21.10.2024 12:08 Ответить
У скількі років прокурори виходять на пенсію ? Може цю лазейку пора прикрити - работа не пильна , молоко пити не треба . Нехай виходять ЯК УСІ УКРАЇНЦІ . Теж це стосується і суддів .
грошей у бюджетінема, а силовики собі наробили райське життя.
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21.10.2024 10:39 Ответить
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21.10.2024 10:40 Ответить
Блин, держать українців за дурнів

Якщо взяти до уваги такий розмір виплат, то прокурорські пенсії в Україні перевищують навіть європейські й дорівнюють великобританським.

Скільки отримують прокурори в Європі

Розмір пенсій для прокурорів в Європі виглядає значно скромнішим, ніж в Україні. До прикладу, в Болгарії та Румунії вони отримують 130 євро та 175 євро відповідно.

у Литві - 220 євро;

в Естонії - 230 євро;

у Латвії - 300 євро;

у Польщі - 450 євро.

Цікаво, що зрівняти українські пенсії прокурорів можна тільки із пенсіями прокурорів у Великій Британії. Там колишні службовці отримують 900 євро щомісяця, однак 20% з цих коштів йде на податки. Тобто «чистими» вони отримують 720 євро.
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21.10.2024 10:43 Ответить
А хто памʼятає коли це прийняли - при який владі зробили прокурорам рай в Україні?
?
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21.10.2024 10:44 Ответить
За даними Пенсійного фонду, у 2022 році прокурори отримували в середньому пенсію на рівні майже 22 тисяч гривень. Річна ж сума видатків становила майже два мільйони - 1 754 280 гривень.

Тобто, за курсом НБУ, прокурори отримують близько 600 євро. У цю суму не враховані численні доплати, підвищення, надбавки та компенсації.
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21.10.2024 10:46 Ответить
В Європі пенсії вищі. Щось не те
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21.10.2024 12:01 Ответить
У Європі у пересічних громадян пенсії вище ніж у пересічнихв Україні
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21.10.2024 15:55 Ответить
Це ж скільки дронів можна придбати для захисту Куп"янщини, а ,прокурвори?
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21.10.2024 10:44 Ответить
А українці збирають по копійці на дрони
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21.10.2024 10:52 Ответить
Пенсія у 39 років- зовсім ОФУІЛИ ?
А скількі вони ще за кордон відпочивати з їздили у часи війни ?
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21.10.2024 10:53 Ответить
Це хрячило пенсіонер з якої категорії?

Молодший брат Голови ВРУ Руслана Стефанчука, депутат ВРУ від Слуг народу Микола Стефанчук, 1981 р.н., задекларував 103 688 грн пенсії за 2023 рік.
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21.10.2024 10:53 Ответить
ЦЕ ЯКИЙСЬ ЖАХ
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21.10.2024 10:54 Ответить
Нові квартири, будинки та земельні ділянки: декларація Стефанчука-молодшого.

https://vsim.ua/Groshi/novi-kvartiri-budinki-ta-zemelni-dilyanki-deklaratsiya-stefanchuka-mol-11921606.html

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21.10.2024 11:25 Ответить
Необходимо кардинально пересмотреть и изменить все чиновничьи льготы и комические, по сравнению с обычными людьми, окладами! Но скорее всего это будет признано неконституционным. Да и кто это будет делать? Тем более, что все эти сучьи дети железный электорат нынешнего президента.
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21.10.2024 10:55 Ответить
А чого вони так рано на пенсію виходять? У них що важка робота, чи умови небезпечні для здоров'я? За який **** їм такі привілегії? За корупцію, чи що?
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21.10.2024 10:55 Ответить
Инвалидав и пенсов нах, нам нужны здаровые и маладые. 🤣🤣🤣
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21.10.2024 10:55 Ответить
Пенсіонери , інваліди, мабуть і учасники боевих дій.
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21.10.2024 10:57 Ответить
Хто це ім таку пенсію нагилив? - за які заслуги? - ну прям Героі Украіни
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21.10.2024 10:57 Ответить
Країна неляканих прокурорів.
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21.10.2024 10:58 Ответить
Прокурви ви а не прокурори, сволота.
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21.10.2024 11:00 Ответить
Щось маю таку думку що така ситація не тільки в прокуратурі, мабуть скоро журналісти копнуть ще і інші органи. Прокурори спілкуються між собою та правоохоронцями, і це виглядає на загальноприйнятне рішення тому що неможливо сховати факт 70 інвалідів в одній області, приїзджають перевірки з генеральної вони точно про це знали і покривали. Як бачимо вже як мінімум є 39, 40 і 42 роки в інших областях.

Вийти в 39 чи 40 років неможло на пенсію без участі того ж пенсійного фонду, там також перевіряють інші правоохоронці, тому така інформація швидко поширюється і її точно пробували в інших службах і впевненний що не тільки правоохоронці, а всі хто може якось повпливати на пенсійний фонд тиском.
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21.10.2024 11:09 Ответить
повністю згоден і також впевнен в цьому
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21.10.2024 11:14 Ответить
в нас на законодавчому рівні встановлені групи громадян, які не такі як інші..., вони кращі за всіма показниками..., в них купа пільг, вищі зарплати, хоча вони звичайні держслужбовці, іншими словами на повному державному утриманні..., в них дуже велика пенсія, вони мають спроможність стати мільйонерами не маючи жодного бізнесу, просто отримуючи гроші з якогось повітря..., для них немає перепон ні в отриманні земельних ділянок, ні в отриманні декількох службових квартир або покупки авто за зниженими цінами та багатьох інших благ від вдячних співвітчизників... й саме головне, майже всі вони - інваліди...
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21.10.2024 11:01 Ответить
Вся проблема в корупції, та в тому що до прикладу як в моєму місті вибрали до міської ради всіх забудовників, тому що ті вигукували патріотичні гасла та розповідали про те яке буде місто майбутнього і питання на що надіялись що ті вдягнувши вишиванку не будуть діяти на свою користь, та не засруть кожну дирку в місті висотками.

Потім ті корупціонери крадуть і в результаті залишають сліди, правоохорнці знаходять та постає дилема хто швидше візьме гроші щоб замнути справу. Не візьме поліція, чи ДБР візьме прокуратура, не візьме прокурор візьме суддя. Не візьме суддя районного суду то візьме суддя апеляційного суду.
А все це через те що виборці вибирають корупціонерів у ради і найгірше у ВР, тому що вся корупціє йде зверху вниз.
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21.10.2024 11:17 Ответить
Є вихід - молоток.
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21.10.2024 11:06 Ответить
За вислугу теж можна в суді з ПЕНІСним фондом сперечатись,та виграти в супереч законам як і з інвалідами
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21.10.2024 11:14 Ответить
Непогана пенсія 34 000 на місяць у прокурора,який все життя жив ТІЛЬКИ на зарплату,продовжує так жити.....звісно у двокімнатній хрущобі....Декларацію не перевіряли,родичів,мабуть, - не має, усі за кордоном "*******"Україну на пенсію прокурора....До речи довічне утримання судді такого рангу - близько 120 000 грн. Тяжка праця завжди мала гідну оплату. Може щось у консерваторії не так??
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21.10.2024 11:33 Ответить
Святі, блт!
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21.10.2024 11:42 Ответить
Панять,прастить
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21.10.2024 11:42 Ответить
Та коли ж вже підвищать зарплату прокурорським? Вони ж так тяжко та багацько працюють. Аж інвалідами стали.
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21.10.2024 14:03 Ответить
на наступний рік закладено дуже значне підвищення зп прокурорам - бо вони ж бідненькі - їм не вистачає.
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21.10.2024 18:33 Ответить
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21.10.2024 14:04 Ответить
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21.10.2024 14:05 Ответить
Стараються погасити пожежу.
А виходить, що кошти витрачаються не доцільно.
В наступному бюджеті ще збільшили витрати на утримання держ апарату.
Питання - як це можна було виправдати підняттям податків?
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21.10.2024 14:06 Ответить
а х1ба для пенс11 не треба зв1льнитися
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21.10.2024 14:16 Ответить
Самі себе перевіряють,це повний пі-ць.
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21.10.2024 14:30 Ответить
Він що був балериною та отримав пенсію у 45 років? Артист!
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21.10.2024 15:39 Ответить
Якого біса люди виходять на пенсію у 65 років і отримують її у 3-10 тисяч, причому щоб отримати 10 - ти маєш мати стаж років 30, а прокурвори - 20 років і пенсія у 10 раз більша??!
Якого біса взагалі пенсії нараховуються не одним законом для всіх?!
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21.10.2024 18:32 Ответить
Чому така різниця в пенсії, одному 2000 грн а іншому 65000. Це капіталізм, справедливість чи що?
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21.10.2024 19:10 Ответить
Згідно закону прокурори не можуть отримувати пенсію по вислузі років працюючи на посадах. Але все вирішується через суди, які, звичайно, приймають рішення на їх користь. При оскарженні таких рішень суди знову стають на їх сторону.
І все це відбувається і під час війни.
Тільки завдяки роботі журналістів та розголосу щось може зрушитись.
Крім прокурорів країну грабує мафія суддів. Поцікавтеся які розміри пенсійних виплат (довічного грошового утримання) у них? В рази більше за прокурорські, є виплати більші 200 тис. на місяць.
І такі розміри вони отримують завдяки постійним судовим рішенням на свою користь. Як тільки в Україні підвищується прожитковий мінімум, вони всі подають позови про перегляд своїх пенсій, отримують мільйонні доплати. При цьому використовують судову систему як корупційний професійний синдикат!
І все це продовжується під час війни!!!!!
У цих людей не залишилося і краплі совісті….
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21.10.2024 21:13 Ответить
Нічого не зрушиться, люди, що вірять в таке - не менші вороги ніж росіяни
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22.10.2024 00:59 Ответить
***** тих биків там тримати? Маєш добру зарплату- яка ***** пенсія? Хочеш пенсії?- сиди вдома, хай молодь працює! *****, що робиться в Україні!!!
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21.10.2024 22:20 Ответить
Всесвітній потоп вирішить рівноправ'я людей.
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22.10.2024 01:56 Ответить
Чому такий гвалт?! Влада платить прокурорам і суддям щоб ті їх не чіпали! Дайте прокурорам і суддям по 8 тис.зарплати і по 3 тис.грн. пенсія-- завтра 99 процентів тих хто при владі будуть сидіти в тюрмах і не буде ні застав, ні порук, ні роками розгляд справ !!!
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22.10.2024 06:50 Ответить
p.s Не прокурори і судді назначають собі зарплати і пенсії, а влада по законам, які приймаються у ВР!!! Це-- найперше питання до ВР яка прийняла такі закони і влади, яка по цим законам платить прокурорам і суддям!
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22.10.2024 07:06 Ответить
А діти, дружини, зяті, батьки брати, сестри також без інвалідностей?
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22.10.2024 08:11 Ответить
А де ділась норма для держслужбовців або зарплата , або пенсія? А де норма по максимальній пенсії? Просто хочеться вистріляти тих підарасів...
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22.10.2024 20:28 Ответить
 
 