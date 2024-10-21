Руководитель Харьковской облпрокуратуры Фильчаков и его замы инвалидностей не имеют, пенсию получают по выслуге лет, - спикер Чубенко

Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, а также его заместители не имеют никаких групп инвалидности. Пенсию они получают по выслуге лет.

Об этом в комментарии журналистам рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Согласно декларации руководителя облпрокуратуры Фильчакова, его пенсия в 2023 году составила 823 тысячи 71 гривну.

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Служебное расследование о наличии инвалидности у прокуроров

По словам Дмитрия Чубенко, во всех областях Украины по приказу генпрокурора Андрея Костина инициировали служебное расследование и сбор информации о наличии инвалидности у прокуроров всех уровней.

"На подсчет точных цифр и установление оснований получения инвалидности нужно еще некоторое время, поскольку в органах прокуратуры Харьковской области работает 471 прокурор. Сбор такого массива информации связан с запросами в различные учреждения и проверки предоставленной информации", - сказал Дмитрий Чубенко.

По его словам, в начале следующей недели собранную Харьковской облпрокуратурой информацию передадут Офису генерального прокурора Украины.

Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.