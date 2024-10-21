Руководитель Харьковской облпрокуратуры Фильчаков и его замы инвалидностей не имеют, пенсию получают по выслуге лет, - спикер Чубенко
Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, а также его заместители не имеют никаких групп инвалидности. Пенсию они получают по выслуге лет.
Об этом в комментарии журналистам рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Согласно декларации руководителя облпрокуратуры Фильчакова, его пенсия в 2023 году составила 823 тысячи 71 гривну.
Служебное расследование о наличии инвалидности у прокуроров
По словам Дмитрия Чубенко, во всех областях Украины по приказу генпрокурора Андрея Костина инициировали служебное расследование и сбор информации о наличии инвалидности у прокуроров всех уровней.
"На подсчет точных цифр и установление оснований получения инвалидности нужно еще некоторое время, поскольку в органах прокуратуры Харьковской области работает 471 прокурор. Сбор такого массива информации связан с запросами в различные учреждения и проверки предоставленной информации", - сказал Дмитрий Чубенко.
По его словам, в начале следующей недели собранную Харьковской облпрокуратурой информацию передадут Офису генерального прокурора Украины.
Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
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Тепер не дивно звідки середня зарплата в держсекторі 40 тис, а в пенсійному така дира в бюджеті. Не можливо при таких пропорціях, прогодувати цих пенсіонерів платникам в пенсійний фонд.
"Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність для 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК. Наразі опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ".
Як швидко "опрацювали"...
Віримо?
грошей у бюджетінема, а силовики собі наробили райське життя.
Якщо взяти до уваги такий розмір виплат, то прокурорські пенсії в Україні перевищують навіть європейські й дорівнюють великобританським.
Скільки отримують прокурори в Європі
Розмір пенсій для прокурорів в Європі виглядає значно скромнішим, ніж в Україні. До прикладу, в Болгарії та Румунії вони отримують 130 євро та 175 євро відповідно.
у Литві - 220 євро;
в Естонії - 230 євро;
у Латвії - 300 євро;
у Польщі - 450 євро.
Цікаво, що зрівняти українські пенсії прокурорів можна тільки із пенсіями прокурорів у Великій Британії. Там колишні службовці отримують 900 євро щомісяця, однак 20% з цих коштів йде на податки. Тобто «чистими» вони отримують 720 євро.
?
Тобто, за курсом НБУ, прокурори отримують близько 600 євро. У цю суму не враховані численні доплати, підвищення, надбавки та компенсації.
А скількі вони ще за кордон відпочивати з їздили у часи війни ?
Молодший брат Голови ВРУ Руслана Стефанчука, депутат ВРУ від Слуг народу Микола Стефанчук, 1981 р.н., задекларував 103 688 грн пенсії за 2023 рік.
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Вийти в 39 чи 40 років неможло на пенсію без участі того ж пенсійного фонду, там також перевіряють інші правоохоронці, тому така інформація швидко поширюється і її точно пробували в інших службах і впевненний що не тільки правоохоронці, а всі хто може якось повпливати на пенсійний фонд тиском.
Потім ті корупціонери крадуть і в результаті залишають сліди, правоохорнці знаходять та постає дилема хто швидше візьме гроші щоб замнути справу. Не візьме поліція, чи ДБР візьме прокуратура, не візьме прокурор візьме суддя. Не візьме суддя районного суду то візьме суддя апеляційного суду.
А все це через те що виборці вибирають корупціонерів у ради і найгірше у ВР, тому що вся корупціє йде зверху вниз.
А виходить, що кошти витрачаються не доцільно.
В наступному бюджеті ще збільшили витрати на утримання держ апарату.
Питання - як це можна було виправдати підняттям податків?
Якого біса взагалі пенсії нараховуються не одним законом для всіх?!
І все це відбувається і під час війни.
Тільки завдяки роботі журналістів та розголосу щось може зрушитись.
Крім прокурорів країну грабує мафія суддів. Поцікавтеся які розміри пенсійних виплат (довічного грошового утримання) у них? В рази більше за прокурорські, є виплати більші 200 тис. на місяць.
І такі розміри вони отримують завдяки постійним судовим рішенням на свою користь. Як тільки в Україні підвищується прожитковий мінімум, вони всі подають позови про перегляд своїх пенсій, отримують мільйонні доплати. При цьому використовують судову систему як корупційний професійний синдикат!
І все це продовжується під час війни!!!!!
У цих людей не залишилося і краплі совісті….