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Новини
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Скандал з фіктивною інвалідністю: Із керівництва Податкової служби звільнилося 16 посадовців

податкова

На тлі скандалів з масовим отриманням довідок про інвалідність із керівництва Державної податкової служби звільнилося 16 людей.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо осіб з керівництва, в тому числі регіонального, що оформились інвалідами після 24 лютого 2022 року. Таких чоловіків загалом виявилось 17. Одна особа з інвалідністю отримала її внаслідок поранення на фронті", – зазначив він.

За словами нардепа, інші 16 посадовців ухвалили "вольове та чесне рішення залишити службу".

Гетманцев наголосив, що очікує на аналогічну інформацію від інших органів з відання комітету: Державної митної служби, Бюро економічної безпек, Держфінмоніторингу, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Що відомо про корупцію у МСЕК

Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський оголосив, що скликає засідання РНБО через цю проблему та чекає від "правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень" щодо корупції в МСЕК.

Після того, генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку. 

Автор: 

звільнення (1012) Державна податкова служба (383) інвалідність (94) МСЕК (16)


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Топ коментарі
+33
Посадовці звільнилися, а інвалідність залишилася
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25.10.2024 11:56 Відповісти
+25
Яке дивне становище. За роки "інвалідності" отримали мільони грвень пенсії. Про повернення цих коштів не йдеться. Звільнилися і все. А там і Монако на горизонті. "Народ ликует. Все в восхищении: президент разобрался!". То чому б наступникам не накрасти з бюджету, а потім якщо (ЯКЩО) вспливе, то просто звільнитися
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25.10.2024 12:02 Відповісти
+17
як подобаються слова цього ГАНдона "вони ухвалили вольове та чесне та чесне рішення залишити службу" ??????? цей очкастий недоумок попутав берега--тут слово "чесне" ніяк не відноситься к цим ушльопкам та к самому гетьманцеву
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25.10.2024 12:05 Відповісти
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Посадовці звільнилися, а інвалідність залишилася
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25.10.2024 11:56 Відповісти
У нас чудові закони (можливість викрутити їх як завгодно), то чого ж ними не скористатися.
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25.10.2024 12:11 Відповісти
Ненажери
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25.10.2024 12:20 Відповісти
Цікаво а яка група інвалідності. Коли ІІ чи І то це для чиновника такого рівня досить пристойна пенсія. 90-100% окладу
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25.10.2024 14:36 Відповісти
Друга, як в прокурорів.
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25.10.2024 17:24 Відповісти
І всі отримані за роки виплати
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25.10.2024 17:23 Відповісти
А для чого їм та робота десь з такими пенсіями по липовим івалідностям-1 лімон пенсії можна жить і без роботи
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25.10.2024 12:00 Відповісти
Тю, а на такий роботі можна ще мільйон "заробити". Копійчина до копійчини...
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25.10.2024 12:08 Відповісти
Яке дивне становище. За роки "інвалідності" отримали мільони грвень пенсії. Про повернення цих коштів не йдеться. Звільнилися і все. А там і Монако на горизонті. "Народ ликует. Все в восхищении: президент разобрался!". То чому б наступникам не накрасти з бюджету, а потім якщо (ЯКЩО) вспливе, то просто звільнитися
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25.10.2024 12:02 Відповісти
як подобаються слова цього ГАНдона "вони ухвалили вольове та чесне та чесне рішення залишити службу" ??????? цей очкастий недоумок попутав берега--тут слово "чесне" ніяк не відноситься к цим ушльопкам та к самому гетьманцеву
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25.10.2024 12:05 Відповісти
Вони крадії у великих розмірах. За це інших відправляють за грати з конфіскацієй. Сюр!!!!!
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25.10.2024 12:10 Відповісти
"За словами нардепа, інші 16 посадовців https://t.me/getmantsevdanil/8020 ухвалили "вольове та чесне рішення залишити службу".
Гетманцев наголосив, що очікує на аналогічну інформацію від інших органів з відання комітету "

Я это понимаю так - пойду после обеда вынесу из офиса 10 ноутбуков - потом сразу к начальнику - " Так мол и так ( неудобно вышло ) - бес попутал - мне невероятно стыдно и я сейчас сразу пишу заявление на увольнение ...! "
А начальник ( гЭтманцев ) - " Какой ты молодец ( честный ) - иди домой "с Богом" . Про ноутбуки не парься - мы тебе прощаем " .
Это из серии - " мы не смогли договориться про налоги для власть имущих - звыняйте ... "
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25.10.2024 12:14 Відповісти
У вашій аналогії злодій зразу після злочину сам признався і звільнився. А ті "інваліди" роками крали гроші і звільнились тільки коли їх викрили
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25.10.2024 12:30 Відповісти
Якось хтось казав: " Красти потрібно вагонами, тоді не посадять..."
Це ж не у крамниці буханку хлібу поцупив якийсь пенсіонер чи безхатько...
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25.10.2024 12:22 Відповісти
Так то казав Антибіотик з кацапського серіалу Бандитський Петербуг
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25.10.2024 12:28 Відповісти
такий шмон треба раз на півроку мінімум проводити
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25.10.2024 12:24 Відповісти
Деньги они должны вернуть, как минимум. Уволились они, видите ли. Завтра опять где то всплывут. Говно ведь не тонет, правда. Уголовное дело и лишение права занимать должности в госслужбе. Навсегда
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25.10.2024 12:26 Відповісти
Кумедний допис.
Це Вам вони щось "должны"?
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25.10.2024 12:43 Відповісти
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25.10.2024 12:28 Відповісти
По скільки лямов "вихідноъ допомоги" отримали?
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25.10.2024 12:28 Відповісти
звільнились і пенсію зберегли ...найдуть де інде тепле місце..
Як говорив гражданін Корєйко- "вєздє нужни хорошіє счєтоводи"
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25.10.2024 12:32 Відповісти
інваліди-мародери на чолі з гетЬ Манцєвим
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25.10.2024 12:37 Відповісти
Звільнення, а потім відновлення на посаді
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25.10.2024 12:39 Відповісти
З компенсацією.
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25.10.2024 12:46 Відповісти
Так вони ж ніби самі "чесно" звільнились, а не їх звільнили. Тому відновлення і компенсацій не має бути. Хіба що по новій приймуть на роботу.
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25.10.2024 14:33 Відповісти
Найвища ступень покарання не довічне ув'язнення, а "звільнити "
А потім як костін послом у Нідерландах
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25.10.2024 12:50 Відповісти
Ще б за лягавих взялися. Там теж інвалід-на - інваліді. А більшість ще й учасники бойових дій...
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25.10.2024 12:55 Відповісти
а чому це в бізнесі знову? іронічненько
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25.10.2024 13:22 Відповісти
Злодій обікрав чиюсь хату і потім приходить та чесно зізнається що це зробив, награбоване не поверне тільки сказав що більше не буде працювати злодієм і все ніякої відповідальності.
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25.10.2024 13:32 Відповісти
Якi мудрі в нас люди , дійсно на куя вже працювати, коли списжино вже на 10 поколінь вперед.
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25.10.2024 13:36 Відповісти
У нас інваліди і презик і завгосп
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25.10.2024 13:42 Відповісти
Так розумію,статті КК про фальсифікацію документів,зловживання службовим становищем,нанесення збитків в особливо великих обсягах - "інваліди-прокурори" їм "пришити" не можуть.В цій ланці є ще допоміжні ланки- "інваліди"менти і судді ...
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25.10.2024 13:54 Відповісти
Саме неприємне, що дибільні марахвонщики все це хавають... президент бореться, а вш Порох... Що зцим робити? Інколи доводять до того, що взяв би ломаку та пе.. в по тій тупій голові, щоб там вилетів цей тупізм
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25.10.2024 13:55 Відповісти
Тю ! Привет ! Куда побежали ? А сидеть кто будет ?
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25.10.2024 15:11 Відповісти
Тобто - ЗАМІСТЬ ПОВЕРНЕННЯ до бюджету багатьох млрд.грн., незаконно отриманих лже/інвалідами з прокур., налог, тамож, мсек тощо Україна, навпаки, тепер повинна буде ЩЕ ЗАПЛАТИТИ ВСІМ ЦИМ ПОКИДЬКАМ додаткові млрд.грн. в якості ВИХІДНИХ ПОСОБІЙ...
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25.10.2024 15:29 Відповісти
Як вкрав то звільнили, чому??? Тож злочин, чому не конфісковують, не саджають? !!!
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25.10.2024 15:41 Відповісти
Цікаво, а чому тільки після 24 лютого 2024 року? Можливо, треба перевірити усі призначення інвалідності УСІМ працівникам податкової, за винятком тих, хто воював. Хмельницький прокурор з ''коллєгами'' оформили інвалідність у 2017 - 2018 і т.д. роках. І ще одне питання. Для працівника з інвалідністю ставка ЄСВ приблизно в 3 рази менша, ніж для звичайних працівників. Якщо не помиляюсь, 8,47%.
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25.10.2024 16:07 Відповісти
Виправляюсь, після 24 лютого 2022 року.
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25.10.2024 16:09 Відповісти
Не давати звільнчтися, а повістку в зуби - і на фронт в штрафні батальйони!
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25.10.2024 16:26 Відповісти
От цікаво, а як Крупа гроші вивозилася з України: кешом через прозорий кордон?
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25.10.2024 17:26 Відповісти
"Вольове та чесне рішення" піти тихенько в ліс - це чудово, проте не має бути підставою для звільнення від перевірок на предмет підробки документів та неправомірного отримання величезних коштів з держбюджету. Поки що, на даному етапі, це все дитячі ігри в піжмурки. Справедливість має бути встановлена, а винні мають понести покарання.
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25.10.2024 19:04 Відповісти
Як все просто, коли ти біля корита.
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25.10.2024 20:33 Відповісти
Феномен Крупи має розглянути синод: такого масового зцілення інвалідів не спостерігалось більше 2000 років 😀
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26.10.2024 11:36 Відповісти

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