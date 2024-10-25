20 прокуроров в Киевской городской прокуратуре имеют вторую и третью группу инвалидности

В органах Киевской городской прокуратуры 13 прокуроров имеют третью группу инвалидности, 7 прокуроров - вторую.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что ни и.о. руководителя Киевской городской прокуратуры, ни заместители руководителя не имеют ни группы инвалидности, ни пенсий по выслуге лет, ни каких-либо других льгот. Также не имеют групп инвалидности начальники управлений и их заместители. Среди начальников отделов есть один работник, который имеет инвалидность третьей группы, связанную с протезированием органа", - говорится в сообщении.



Как отмечается, штатная численность прокуроров Киевской городской прокуратуры - это аппарат и 10 окружных прокуратур - 696 работников.

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В прокуратуре сообщили, что в настоящее время документы о наличии статуса лица с инвалидностью предоставили 20 прокуроров, что составляет 2,87% от общего количества прокуроров. В частности, из них 13 прокуроров имеют инвалидность третьей группы, 7 прокуроров - инвалидность второй группы.



Так, в 2024 году инвалидность оформил 1 человек, в 2023 году - так же один работник, в 2022 году - два человека. Остальные прокуроры оформили инвалидность до 2022 года. Всего из 20 человек с инвалидностью 5 являются инвалидами детства (один мужчина и четверо женщин).

По данным прокуратуры, среди прокуроров, имеющих инвалидность, основаниями для ее оформления стали преимущественно онкологические заболевания, в частности удаление щитовидной железы, а также диабет.



"Собранную информацию с подтверждающими документами мы передали в Офис Генерального прокурора в рамках служебного расследования, которое назначено Генеральным прокурором", - добавили в Киевской городской прокуратуре.

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Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.