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20 прокуроров в Киевской городской прокуратуре имеют вторую и третью группу инвалидности

Прокурори з інвалідністю в Київській міській прокуратурі

В органах Киевской городской прокуратуры 13 прокуроров имеют третью группу инвалидности, 7 прокуроров - вторую.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что ни и.о. руководителя Киевской городской прокуратуры, ни заместители руководителя не имеют ни группы инвалидности, ни пенсий по выслуге лет, ни каких-либо других льгот. Также не имеют групп инвалидности начальники управлений и их заместители. Среди начальников отделов есть один работник, который имеет инвалидность третьей группы, связанную с протезированием органа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, штатная численность прокуроров Киевской городской прокуратуры - это аппарат и 10 окружных прокуратур - 696 работников.

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В прокуратуре сообщили, что в настоящее время документы о наличии статуса лица с инвалидностью предоставили 20 прокуроров, что составляет 2,87% от общего количества прокуроров. В частности, из них 13 прокуроров имеют инвалидность третьей группы, 7 прокуроров - инвалидность второй группы.

Так, в 2024 году инвалидность оформил 1 человек, в 2023 году - так же один работник, в 2022 году - два человека. Остальные прокуроры оформили инвалидность до 2022 года. Всего из 20 человек с инвалидностью 5 являются инвалидами детства (один мужчина и четверо женщин).

По данным прокуратуры, среди прокуроров, имеющих инвалидность, основаниями для ее оформления стали преимущественно онкологические заболевания, в частности удаление щитовидной железы, а также диабет.

"Собранную информацию с подтверждающими документами мы передали в Офис Генерального прокурора в рамках служебного расследования, которое назначено Генеральным прокурором", - добавили в Киевской городской прокуратуре.

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Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

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Киевская область (4203) прокуратура (5036) прокурор (1132) инвалидность (176)


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Топ комментарии
+3
Перші групи тільки баригам і депутатам, а і авторітетам
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25.10.2024 16:05 Ответить
+2
Прокурори з ампутованою совістю.
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25.10.2024 16:05 Ответить
+2
Тут питання в іншому також((А чому прокурор має супер зарплату ,як щодо решти українців,і одночасно отримує ще й пенсію(( ще й під час війни((
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25.10.2024 16:24 Ответить
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25.10.2024 15:52 Ответить
ну не першу же групу - слабаки якісь ті прокурори.....
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25.10.2024 15:59 Ответить
Перші групи тільки баригам і депутатам, а і авторітетам
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25.10.2024 16:05 Ответить
Прокурори з ампутованою совістю.
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25.10.2024 16:05 Ответить
Я правильно вас розумію, що людина яка стала прокурорм вже не людина і в неї не має жодних прав хворіти в жодному разі?
Я правильно вас розумію, що прокурори єдині серед чиновників і звичайних громадян не мають правр на інвалідність в будь якому разі?
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25.10.2024 16:11 Ответить
2 група інвалідності фактично означає що людина через захворювання не може повноцінно займатися трудовою діяльністю. Хворіти можна, але ті що дохворіли до інвалідності отримують пенсію, чи соцдопомогу за те що не можуть працювати
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25.10.2024 18:05 Ответить
Дивно. Це ваше трактування?
Не робоча группа виключно перша.
Не треба пороти «отсебятиньі».
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25.10.2024 18:28 Ответить
Хм, процитую https://igov.org.ua/subcategory/1/2/situation/20 Портал Державних послуг
I група інвалідності - особа, яка повністю втратила працездатність і вимагає постійної опіки;
II група інвалідності - особа здатна до самообслуговування, але не здатна до праці в звичайних виробничих умовах;
III група інвалідності встановлюється тим, хто здатен працювати в полегшених умовах.
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27.10.2024 23:38 Ответить
Чудово. А де наявність виробництва в ОГП?
Я знаю успішний приклад.успішних людей прем'єрів, президентів.і навіть монархів, яких за хвороби не знімали посад. І навіть на візочках возили. Хоча про що я. Тож цивілізований світ цивілізованих людей, де травля за хворобу кримінальний злочин.
Ми не йдемо в Європу, ми намагаємось стати резервацією з внутрішньою сегрегацією.
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28.10.2024 07:04 Ответить
А ці всі прем'єри, президенти і навіть монархи, мали другу групу інвалідності і пенсію по непрацездатності чи ето другоє?
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28.10.2024 12:18 Ответить
Ви не уявляєте, навіть першу групу інвалідності мали. А монархи, ну вибачте, вони взагалі на сто відсотків фінансуються з бюджету згідно їх смаків і бажань.
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28.10.2024 13:04 Ответить
Назвіть будь-ласка таких яскравих особистостей і їхню групу інвалідності. Щоб не пороти «отсебятиньі», як ви висловилися
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28.10.2024 13:46 Ответить
Мені цікаво, чи будуть відстоювати свою репутацію прокурори яких заздалегідь звинуватили в куплених «інвалідностях» з тих хто має вади здоров'я ?

Якщо ні, то це кепська справа не тільки для функціонування ОГПУ, а для підтримання законності в країні в загальному вимірі.
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25.10.2024 16:08 Ответить
У Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися , з них лише один отримав інвалідність через поранення на фронті.
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25.10.2024 19:45 Ответить
І що з цього слідує?
Люди хворі не мають права на інвалідність якщо на держ службі?
Як ви собі це уявляєте?
А можна хтось заборонить хворобам токатися чиновників? Повірти вони будуть дуже дуже вдячні!
Ви хоч розумієте наскількі огидний цей спосіб зведення рахунків?
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25.10.2024 19:53 Ответить
У Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

Про це https://t.me/getmantsevdanil/8019 повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, Державна податкова служба за два дні перевірила матеріали щодо керівництва, зокрема регіонального, на наявність інвалідності. Загалом таких чоловіків виявилось 17, з них лише один отримав інвалідність через поранення на фронті.

«15 осіб прийняли вольове та чесне рішення залишити службу. Однак, один діяч вирішив цього не робити в надії на зв'язки з "кимось у владі". Мова йде про Чернігів», - написав Гетманцев.

Він зазначив, що якщо посадовець, про якого йдеться, не звільниться, він звернеться до правоохоронців та оприлюднить його ім'я. За пів години Гетманцев написав, що «питання закрите» - з податкової звільнилися 16 посадовців.

не мають права на інвалідність тіки нелюди , Ви цє зрозуміли
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25.10.2024 20:27 Ответить
Тобто інвалідність тепер будуть двавати тільки за поранення на війні?
Як бути онкохворим, діабетчикам, інсультникам, тим хто має інвалідність на підставі загального захворювання?
Я в шоці від людей які не здатні думати!
Так, людей змусили звільнитись. А я за те, щоб було проведене повне розслідуваня хто і чому отримав інвалідність.
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25.10.2024 22:02 Ответить
Добре, що інваліди хочуть працювати, приносити користь державі. В тому числі моральні інваліди. В прокуратурі таких 99% навіть без посвідчень
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25.10.2024 16:11 Ответить
А серед адвокатів як з цим?
Всі здорові і святі?
Всі сплачують чесно податки з усього заробленого ними, оформлюючі договір на 1000 грн, а здирабчі з клієнта в десять разів більше?
Як там задвокатами пенсіонерами? 100% від загальної.кількості чи 99% з числа тих самих, покурорів, слідчих та суддів?
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25.10.2024 16:15 Ответить
І ніхто не збирається цих тварюк по всій Україні перевіряти, як потрібно, і зняти інвалідність у разі доведення її неправомірності, а отримані гроші за роки направити для потреб ЗСУ.
Нещасні вгодовані пихаті прокурори-інваліди, нехтуючи власним здоров'ям, залишилися працювати задля себе, а генерала Залужного та його наближених військових звільнили за станом здоров'я, бо вони працювали для перемоги України.
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25.10.2024 16:12 Ответить
😂😂😂

І ніхто не збирається відстоювати свою честь і достоїнство якощо це виявиться брехнею. Оце погано і невтішно.
А «тварюки», як ви кажете, пахатимуть далі, а коля котлета і ще декілька депутатів під слідством визначатимуть чи взагалі прокурам платити зарплату бо не лають чесним злочинцям спокою.
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25.10.2024 16:20 Ответить
А чому прокурорам вибірково надають інваліднсть? Адже всі вони моральні інваліди та каліки!
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25.10.2024 16:17 Ответить
Тому, що для вас цей статус бережуть.
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25.10.2024 16:21 Ответить
Тут питання в іншому також((А чому прокурор має супер зарплату ,як щодо решти українців,і одночасно отримує ще й пенсію(( ще й під час війни((
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25.10.2024 16:24 Ответить
В основном слепые все...
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25.10.2024 16:29 Ответить
Ну ти бачив який мор на прокурорів напав... Треба внести зміни в закон про прокуратуру. Хворим, а тим більше з інвалідністю працювати в прокуратурі ЗАБОРОНЕНО!
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25.10.2024 18:06 Ответить
Ба більше. Всім взагалі там заборонити працювати!
Ото буде бімба!
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25.10.2024 18:31 Ответить
 
 