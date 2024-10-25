Требовало взятку у военного за продолжение лечения в стационаре: Сообщено о подозрении должностному лицу клинического центра на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении 37-летнему должностному лицу одного из военно-медицинских клинических центров (клинического госпиталя) на Львовщине по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемый требовал деньги от пациента-военного за возможность дальнейшего лечения в стационаре. Такую "услугу" он оценил в 15 000 гривен - по одной тысяче за день пребывания в медучреждении. Кроме этого после нескольких этапов лечения "за отдельную плату" он должен был обеспечить выдачу медицинских справок о состоянии здоровья, которые бы служили основанием для увольнения со службы в армии.

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Сообщается, что после получения оговоренной суммы средств медицинского чиновника задержали. Сейчас ему избрана мера пресечения. Устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц.





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