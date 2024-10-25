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Требовало взятку у военного за продолжение лечения в стационаре: Сообщено о подозрении должностному лицу клинического центра на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении 37-летнему должностному лицу одного из военно-медицинских клинических центров (клинического госпиталя) на Львовщине по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемый требовал деньги от пациента-военного за возможность дальнейшего лечения в стационаре. Такую "услугу" он оценил в 15 000 гривен - по одной тысяче за день пребывания в медучреждении. Кроме этого после нескольких этапов лечения "за отдельную плату" он должен был обеспечить выдачу медицинских справок о состоянии здоровья, которые бы служили основанием для увольнения со службы в армии.

Посадовець клінічного центру вимагав хабар у військового

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Сообщается, что после получения оговоренной суммы средств медицинского чиновника задержали. Сейчас ему избрана мера пресечения. Устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц.

Посадовець клінічного центру вимагав хабар у військового
Посадовець клінічного центру вимагав хабар у військового

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Автор: 

взятка (6185) врачи (1518) военнослужащие (6186) Офис Генпрокурора (2500)


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Якщо на фото його авто, він мабуть убд за захист Львова вже отримав.
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25.10.2024 14:52 Ответить
В больнице скорой помощи в Киеве 100% пациентов должны платить хирургу и анестезиологу. При этом состояние палат просто жуткое. Только не говорите об этом Зе. Иначе он уволит всех докторов.😎
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25.10.2024 14:54 Ответить
Во Львов бушует! Но как то скромно помалкивает Одесса! Видно сильно заполировано.
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25.10.2024 15:10 Ответить
У нас "лікарі" ігнорують реальні скарги та проблеми зі здоров'ям у поранених військових, якщо вони не заносять грошей. Аби скоріше виписати до частини
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25.10.2024 16:48 Ответить
 
 