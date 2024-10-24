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3 тыс. долларов США за группу инвалидности – во Львове на взяточничестве разоблачена врач. ФОТО

На взятке в 3 тысяч долларов задержали во Львове заведующую отделением, врача-аллерголога, которая требовала у пациента взятку за влияние на решение членов МСЭК о назначении ему 3 группы инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачен завотделением одной из больниц Львова на вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Что предлагала врач за взятку?

По данным следствия, врач-аллерголог, будучи завотделением одной из больниц Львова, требовала у мужчины призывного возраста неправомерную выгоду за "решение вопроса" о получении им III группы инвалидности.

Стоимость такой "услуги" - 3 000 долларов США. За эти деньги врач должна была повлиять на должностных лиц областной МСЭК для принятия ими необходимого "клиенту" решения.

Женщину разоблачили во время получения оговоренной суммы средств.

У Львові лікарка за хабар допомагала стати інвалідом
У Львові лікарка за хабар допомагала стати інвалідом
У Львові лікарка за хабар допомагала стати інвалідом

Как отмечается, во время обыска в ее рабочем кабинете обнаружены и изъяты наличные на более чем 2 миллиона в гривневом эквиваленте, а также черновые записи.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности. Готовится сообщение о подозрении врачу.

Читайте также: В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора

У Львові лікарка за хабар допомагада стати інвалідом
У Львові лікарка за хабар допомагада стати інвалідом

Читайте также: 8% львовских таможенников имеют справки об инвалидности

Автор: 

взятка (6185) Львов (4599) врачи (1518) инвалидность (176)


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Топ комментарии
+4
дешевше грибів,
мабуть і інвалідність якась не якісна, челюстне плоскостопіє якесь...
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24.10.2024 20:15 Ответить
+4
і це, тільки тільки сколупнули тему інвалідності.
уявляєте, в якій сраці україна?
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24.10.2024 20:56 Ответить
+3
3 тис за 3 групу.. А за першу скільки?
Оприлюдніть будь ласка увесь прайс!
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24.10.2024 20:11 Ответить
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що за ціни? а де "0"?
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24.10.2024 20:08 Ответить
Такса шо з прокурорами? Вже все, проїхали?
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24.10.2024 20:08 Ответить
3 тис за 3 групу.. А за першу скільки?
Оприлюдніть будь ласка увесь прайс!
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24.10.2024 20:11 Ответить
Не все знают схему эту. Как правило группу первично дают на год. Потом надо подтверждать. Ложится на 12 месяце в больницу, делать выписку для мсека и опять дают группу, иногда на года два могут дать, потом опять снова. А вот по жизненно, там другие деньги. И каждый раз продлевая надо денежку давать, иногда меньше от первого взноса. Клиентуру так набивают на перспективу. С 1 группой сложней конечно. Кстати по 2 и 3 группе особых привилегий нет. По 1 группе там некоторым коммуналку на 50% снижают, соц служба помогает. Иногда путёвки.
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24.10.2024 20:55 Ответить
Виїхав та забув
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25.10.2024 06:01 Ответить
дешевше грибів,
мабуть і інвалідність якась не якісна, челюстне плоскостопіє якесь...
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24.10.2024 20:15 Ответить
Кожному другому можна або по зору, або по ШКТ. А алерголог - по цвітінню амброзії всім ставити може))
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24.10.2024 20:18 Ответить
на самому ділі алергія, коли не тільки насморк і чіхи,
це у кожного другого - це страшне діло.
колега має цю біду - два рази на рік, весна і осінь він в шпиталі
і каже: не провідуйте, нема шо бачити...
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24.10.2024 20:26 Ответить
Та я знаю. В мене тато на пух тополь ставав схожим на алконавта. А мене на амброзію алергія)) як раз зараз квітне..
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24.10.2024 20:31 Ответить
всім здоровья міцного!
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24.10.2024 20:33 Ответить
Навзаєм)
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24.10.2024 20:41 Ответить
начебто без неї він Алан Делон.
ну це в нас такі недолугі чорні жарти - а без жарт ніяк.
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24.10.2024 20:32 Ответить
Перший раз таке чую. Там же святі люди
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24.10.2024 20:15 Ответить
Тобі варто знати вже давно, що крім Бога, св'ятих ніколи не було,не має і не буде...
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24.10.2024 20:32 Ответить
до ( тобто 5 днів тому) 30 000 долларів коштувало порішать группу для 10% працівників мвс дснс яким дали мобілізаційну повістку
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24.10.2024 20:16 Ответить
Проста завідувачка відділення? Вплив на МСЕК? Це жарт?
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24.10.2024 20:19 Ответить
Розвів Зеленський корупцію в найвищих масштабах і у всіх галузях, бо всі з 2019 року зрозуміли, що корупціонери, зрадники, мародери, то так собі, головний ворог Порошенко і всі проти нього працювали(в команді Боневтіка). І не пишіть, що таке було вкесь час. Так було, але таких масштабів досяг тільки Боневтік Херпідович Погтужній.
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24.10.2024 20:21 Ответить
лікар-алерголог, будучи заввідділенням однієї з лікарень Львова, вимагала у чоловіка призовного віку

Требовала или все таки предложила "порешать вопрос"?
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24.10.2024 20:30 Ответить
У даному випадку все ж таки думаю вимагали гроші у людини яка має реальні підстави на отримання 3 групи, саме тому така "смішна" сума фігурує.
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24.10.2024 23:00 Ответить
Ти там східняків - прокурорів з пенсіями інвалідів , і голів МСЕК свідомо пропустив.
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24.10.2024 20:35 Ответить
Але, найбільша кількість інвалідів-прокурорів у Хмельницькій та Черкаській- це західняки???
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24.10.2024 21:11 Ответить
Ти краще подивись яка влада в Луганську ,і чому Ти її для порівняння суєш в Україну.
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24.10.2024 21:35 Ответить
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24.10.2024 20:44 Ответить
стара маромойка! цій курві на хліб не вистачало. мудачка попідтинова.
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24.10.2024 20:42 Ответить
73 года... Наверное собирала внукам "наследство")
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24.10.2024 20:56 Ответить
как говорил мне уже бывший аж целый гэнэрал сбу хорошо работать в разрешительной системе.там бабло льется водопадом
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24.10.2024 20:45 Ответить
Нарушительница конвенции поэтому и попалась там теперь без десятки и не подходи..
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24.10.2024 20:52 Ответить
і це, тільки тільки сколупнули тему інвалідності.
уявляєте, в якій сраці україна?
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24.10.2024 20:56 Ответить
Більшість лікарів завжди жили за хабарі, бо офіційна зарплата в них не велика.
Корупція завжди була , є і буде в Україні, бо жебракі зарплати.
3000 $ хабаря для цієї лікарки, це майже її річна зарплата.
Звичайно вона не відмовиться від цього хабарі.
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24.10.2024 21:17 Ответить
І цій більшості завжди начхати, що у її клієнтів теж зарплата невелика. Для багатьох людей (і їх сімей) хвороба - квиток у жебрацтво та довічні борги. Але ж лікарям то невідомо, еге ж...
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25.10.2024 09:23 Ответить
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
=================================================

В Україні поголовно можна садити всіх таких "лікарів"...................
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24.10.2024 21:51 Ответить
Так так,це зовсім не провокація хабара була,а свідомий ухилянт пішов заклав лікаря
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25.10.2024 01:54 Ответить
Та не смішіть. Їх любого бери і знайдеться бурдюк з зеленим баблом. Корупція бореться з корупцією, а попадається той хто не вгодив.
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25.10.2024 06:33 Ответить
потрібно в кожному обласному центрі поряд з високим жовто-блакитним прапором поставити шибеницю і як тільки отака ***** піймалася **** і повісили . і щоб та тварь висіла поки наступна не піймається а фото з вісельниками повинні бути на стінах всіх державних установ всіх рівнів від сільради до офісу зельця ---- амінь
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25.10.2024 08:25 Ответить
Для этого нужно было 10 лет назад объявить войну и судить ворьё по законам военного времени, властям выгодней сопли жевать, но в правильных рубахах.
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27.10.2024 19:24 Ответить
 
 