3 тыс. долларов США за группу инвалидности – во Львове на взяточничестве разоблачена врач. ФОТО
На взятке в 3 тысяч долларов задержали во Львове заведующую отделением, врача-аллерголога, которая требовала у пациента взятку за влияние на решение членов МСЭК о назначении ему 3 группы инвалидности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачен завотделением одной из больниц Львова на вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Что предлагала врач за взятку?
По данным следствия, врач-аллерголог, будучи завотделением одной из больниц Львова, требовала у мужчины призывного возраста неправомерную выгоду за "решение вопроса" о получении им III группы инвалидности.
Стоимость такой "услуги" - 3 000 долларов США. За эти деньги врач должна была повлиять на должностных лиц областной МСЭК для принятия ими необходимого "клиенту" решения.
Женщину разоблачили во время получения оговоренной суммы средств.
Как отмечается, во время обыска в ее рабочем кабинете обнаружены и изъяты наличные на более чем 2 миллиона в гривневом эквиваленте, а также черновые записи.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности. Готовится сообщение о подозрении врачу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оприлюдніть будь ласка увесь прайс!
мабуть і інвалідність якась не якісна, челюстне плоскостопіє якесь...
це у кожного другого - це страшне діло.
колега має цю біду - два рази на рік, весна і осінь він в шпиталі
і каже: не провідуйте, нема шо бачити...
ну це в нас такі недолугі чорні жарти - а без жарт ніяк.
Требовала или все таки предложила "порешать вопрос"?
уявляєте, в якій сраці україна?
Корупція завжди була , є і буде в Україні, бо жебракі зарплати.
3000 $ хабаря для цієї лікарки, це майже її річна зарплата.
Звичайно вона не відмовиться від цього хабарі.
=================================================
В Україні поголовно можна садити всіх таких "лікарів"...................