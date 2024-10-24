3 тис. доларів США за групу інвалідності – у Львові на хабарництві викрито лікарку. ФОТО

На хабарі в 3 тисяч доларів затримали у Львові завідувачку відділення, лікарку-алергологиню, яка вимагала у пацієнта хабар за вплив на рішення членів МСЕК щодо призначення йому 3 групи інвалідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито заввідділенням однієї з лікарень Львова на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Що пропонувала лікарка за хабар?

За даними слідства, лікар-алерголог, будучи заввідділенням однієї з лікарень Львова, вимагала у чоловіка призовного віку неправомірну вигоду за "вирішення питання" щодо отримання ним ІІІ групи інвалідності.

Вартість такої "послуги" - 3 000 доларів США. За ці гроші лікарка мала вплинути на посадових осіб обласної МСЕК для прийняття ними необхідного "клієнту" рішення.

Жінку викрили під час отримання обумовленої суми коштів.







Як зазначається, під час обшуку в її робочому кабінеті виявлено та вилучено готівки на понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті, а також чорнові записи.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Готується повідомлення про підозру лікарці.

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