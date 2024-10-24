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3 тис. доларів США за групу інвалідності – у Львові на хабарництві викрито лікарку. ФОТО

На хабарі в 3 тисяч доларів затримали у Львові завідувачку відділення, лікарку-алергологиню, яка вимагала у пацієнта хабар за вплив на рішення членів МСЕК щодо призначення йому 3 групи інвалідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито заввідділенням однієї з лікарень Львова на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Що пропонувала лікарка за хабар?

За даними слідства, лікар-алерголог, будучи заввідділенням однієї з лікарень Львова, вимагала у чоловіка призовного віку неправомірну вигоду за "вирішення питання" щодо отримання ним ІІІ групи інвалідності.

Вартість такої "послуги" - 3 000 доларів США. За ці гроші лікарка мала вплинути на посадових осіб обласної МСЕК для прийняття ними необхідного "клієнту" рішення.

Жінку викрили під час отримання обумовленої суми коштів.

У Львові лікарка за хабар допомагала стати інвалідом
У Львові лікарка за хабар допомагала стати інвалідом
У Львові лікарка за хабар допомагала стати інвалідом

Як зазначається, під час обшуку в її робочому кабінеті виявлено та вилучено готівки на понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті, а також чорнові записи.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Готується повідомлення про підозру лікарці.

Також читайте: У Черкаській та Хмельницькій областях найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю, - Офіс Генпрокурора

У Львові лікарка за хабар допомагада стати інвалідом
У Львові лікарка за хабар допомагада стати інвалідом

Дивіться: Лікар у Сумах за 3000$ надавав ухилянтам медичні документи на встановлення групи інвалідності та зняття з обліку, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4738) Львів (3093) лікарі (1290) інвалідність (278)


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Топ коментарі
+4
дешевше грибів,
мабуть і інвалідність якась не якісна, челюстне плоскостопіє якесь...
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24.10.2024 20:15 Відповісти
+4
і це, тільки тільки сколупнули тему інвалідності.
уявляєте, в якій сраці україна?
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24.10.2024 20:56 Відповісти
+3
3 тис за 3 групу.. А за першу скільки?
Оприлюдніть будь ласка увесь прайс!
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24.10.2024 20:11 Відповісти
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що за ціни? а де "0"?
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24.10.2024 20:08 Відповісти
Такса шо з прокурорами? Вже все, проїхали?
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24.10.2024 20:08 Відповісти
3 тис за 3 групу.. А за першу скільки?
Оприлюдніть будь ласка увесь прайс!
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24.10.2024 20:11 Відповісти
Не все знают схему эту. Как правило группу первично дают на год. Потом надо подтверждать. Ложится на 12 месяце в больницу, делать выписку для мсека и опять дают группу, иногда на года два могут дать, потом опять снова. А вот по жизненно, там другие деньги. И каждый раз продлевая надо денежку давать, иногда меньше от первого взноса. Клиентуру так набивают на перспективу. С 1 группой сложней конечно. Кстати по 2 и 3 группе особых привилегий нет. По 1 группе там некоторым коммуналку на 50% снижают, соц служба помогает. Иногда путёвки.
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24.10.2024 20:55 Відповісти
Виїхав та забув
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25.10.2024 06:01 Відповісти
дешевше грибів,
мабуть і інвалідність якась не якісна, челюстне плоскостопіє якесь...
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24.10.2024 20:15 Відповісти
Кожному другому можна або по зору, або по ШКТ. А алерголог - по цвітінню амброзії всім ставити може))
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24.10.2024 20:18 Відповісти
на самому ділі алергія, коли не тільки насморк і чіхи,
це у кожного другого - це страшне діло.
колега має цю біду - два рази на рік, весна і осінь він в шпиталі
і каже: не провідуйте, нема шо бачити...
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24.10.2024 20:26 Відповісти
Та я знаю. В мене тато на пух тополь ставав схожим на алконавта. А мене на амброзію алергія)) як раз зараз квітне..
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24.10.2024 20:31 Відповісти
всім здоровья міцного!
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24.10.2024 20:33 Відповісти
Навзаєм)
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24.10.2024 20:41 Відповісти
начебто без неї він Алан Делон.
ну це в нас такі недолугі чорні жарти - а без жарт ніяк.
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24.10.2024 20:32 Відповісти
Перший раз таке чую. Там же святі люди
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24.10.2024 20:15 Відповісти
Тобі варто знати вже давно, що крім Бога, св'ятих ніколи не було,не має і не буде...
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24.10.2024 20:32 Відповісти
до ( тобто 5 днів тому) 30 000 долларів коштувало порішать группу для 10% працівників мвс дснс яким дали мобілізаційну повістку
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24.10.2024 20:16 Відповісти
Проста завідувачка відділення? Вплив на МСЕК? Це жарт?
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24.10.2024 20:19 Відповісти
Розвів Зеленський корупцію в найвищих масштабах і у всіх галузях, бо всі з 2019 року зрозуміли, що корупціонери, зрадники, мародери, то так собі, головний ворог Порошенко і всі проти нього працювали(в команді Боневтіка). І не пишіть, що таке було вкесь час. Так було, але таких масштабів досяг тільки Боневтік Херпідович Погтужній.
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24.10.2024 20:21 Відповісти
лікар-алерголог, будучи заввідділенням однієї з лікарень Львова, вимагала у чоловіка призовного віку

Требовала или все таки предложила "порешать вопрос"?
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24.10.2024 20:30 Відповісти
У даному випадку все ж таки думаю вимагали гроші у людини яка має реальні підстави на отримання 3 групи, саме тому така "смішна" сума фігурує.
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24.10.2024 23:00 Відповісти
Ти там східняків - прокурорів з пенсіями інвалідів , і голів МСЕК свідомо пропустив.
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24.10.2024 20:35 Відповісти
Але, найбільша кількість інвалідів-прокурорів у Хмельницькій та Черкаській- це західняки???
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24.10.2024 21:11 Відповісти
Ти краще подивись яка влада в Луганську ,і чому Ти її для порівняння суєш в Україну.
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24.10.2024 21:35 Відповісти
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24.10.2024 20:44 Відповісти
стара маромойка! цій курві на хліб не вистачало. мудачка попідтинова.
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24.10.2024 20:42 Відповісти
73 года... Наверное собирала внукам "наследство")
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24.10.2024 20:56 Відповісти
как говорил мне уже бывший аж целый гэнэрал сбу хорошо работать в разрешительной системе.там бабло льется водопадом
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24.10.2024 20:45 Відповісти
Нарушительница конвенции поэтому и попалась там теперь без десятки и не подходи..
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24.10.2024 20:52 Відповісти
і це, тільки тільки сколупнули тему інвалідності.
уявляєте, в якій сраці україна?
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24.10.2024 20:56 Відповісти
Більшість лікарів завжди жили за хабарі, бо офіційна зарплата в них не велика.
Корупція завжди була , є і буде в Україні, бо жебракі зарплати.
3000 $ хабаря для цієї лікарки, це майже її річна зарплата.
Звичайно вона не відмовиться від цього хабарі.
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24.10.2024 21:17 Відповісти
І цій більшості завжди начхати, що у її клієнтів теж зарплата невелика. Для багатьох людей (і їх сімей) хвороба - квиток у жебрацтво та довічні борги. Але ж лікарям то невідомо, еге ж...
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25.10.2024 09:23 Відповісти
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
=================================================

В Україні поголовно можна садити всіх таких "лікарів"...................
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24.10.2024 21:51 Відповісти
Так так,це зовсім не провокація хабара була,а свідомий ухилянт пішов заклав лікаря
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25.10.2024 01:54 Відповісти
Та не смішіть. Їх любого бери і знайдеться бурдюк з зеленим баблом. Корупція бореться з корупцією, а попадається той хто не вгодив.
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25.10.2024 06:33 Відповісти
потрібно в кожному обласному центрі поряд з високим жовто-блакитним прапором поставити шибеницю і як тільки отака ***** піймалася **** і повісили . і щоб та тварь висіла поки наступна не піймається а фото з вісельниками повинні бути на стінах всіх державних установ всіх рівнів від сільради до офісу зельця ---- амінь
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25.10.2024 08:25 Відповісти
Для этого нужно было 10 лет назад объявить войну и судить ворьё по законам военного времени, властям выгодней сопли жевать, но в правильных рубахах.
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27.10.2024 19:24 Відповісти
 
 