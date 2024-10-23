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У Черкаській та Хмельницькій областях найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора

В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Зазначається, що перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду. 

Також щодо цих фактів розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудове розслідування здійснює ГСУ Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.

Так за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

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"Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення. В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%.

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В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

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У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Автор: 

прокуратура (3703) інвалідність (276) Офіс Генпрокурора (3280) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+14
А все почалося з "правдивих" аналізів у 2019-му одного "нового ліца" та "ламатєля сістєми"...
Де там його виборці? Ще заходить? "Борщовий набір" на гаманець маститься? Порошенко з Байденом ще обсцикають ваші ліфти/підїзди? Ікри на бутерброди вистачає?

От ЯК цьому недолугому малюють рейтинг в 59%? ЯК цьому рейтингу вірять?
Зупиніть планету, я зійду...
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23.10.2024 19:24 Відповісти
+7
Це типу: "Ні так всє плоха, только в двух областях нємного пріхірєлі..."
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23.10.2024 19:21 Відповісти
+7
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23.10.2024 19:38 Відповісти
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Ну, так там начальниці МСЕК зі своєю ріднею теж ще ті інваліди
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23.10.2024 19:19 Відповісти
так мова за те, що павутинка далі йде.
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23.10.2024 21:03 Відповісти
Це типу: "Ні так всє плоха, только в двух областях нємного пріхірєлі..."
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23.10.2024 19:21 Відповісти
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23.10.2024 19:21 Відповісти
А все почалося з "правдивих" аналізів у 2019-му одного "нового ліца" та "ламатєля сістєми"...
Де там його виборці? Ще заходить? "Борщовий набір" на гаманець маститься? Порошенко з Байденом ще обсцикають ваші ліфти/підїзди? Ікри на бутерброди вистачає?

От ЯК цьому недолугому малюють рейтинг в 59%? ЯК цьому рейтингу вірять?
Зупиніть планету, я зійду...
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23.10.2024 19:24 Відповісти
+++
Читали Севелу.
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23.10.2024 20:22 Відповісти
якщо б порох з ааковим Сашка Білого (Музичк) не вбив ніколи не булоб такої муйні. але нарід цей злочин мовчки проковтнув
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23.10.2024 19:28 Відповісти
Ну нарешті. Винного знайдено.
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23.10.2024 19:34 Відповісти
Нет.
Это проявление "эффекта бабочки".
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23.10.2024 20:26 Відповісти
оооооо! Нарешті стало зрозуміло чому в Україні не працює закон.
Що ви хочете від інвалідів? ....крапельниці, ліки, ліжка, вони ледве ходять, а ви вимагаєте від нерухомих сліпих та глухих важкої праці. Нелюді!
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23.10.2024 19:28 Відповісти
То ещё пол беды. Меня добивает когда наглые жлобы "инвалиды" первой группы мерсы водят. Первая группа это почти лежачие.
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23.10.2024 20:28 Відповісти
Ну чому з цього проблему роблять? Відрубати ноги-руки та підтвердити інвалідність.
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23.10.2024 19:29 Відповісти
Усталі на работє. На фронт нє прігодни.
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23.10.2024 19:29 Відповісти
Нє, ну офігенно! Саме от такими "вбросами" і будується суспільна думка. Я про те, що фокус пішов на інвалідність у прокурорів, наче інших проблем з роботою прокуратур ніколи не було. І замість того, щоб провести моніторінг ВСІХ прокурорів на відповідність їхніх доходів і способу життя - нам впарять перевірку "інвалідностей", половину з яких визнають дійсними, а решту - звільнять або переведуть на інші посади. Народ побухтить і замовкне, і все піде і далі "як треба"...
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23.10.2024 19:29 Відповісти
Але ж ц3е вже було зроблено у 2019 - 2020. Потужна реформа прокуратури викинула на вулицю усіх нечесних а з вулиці взяла лише чесних. Ви пропонуєте ще одну реформу?
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24.10.2024 10:36 Відповісти
Ні, звичайно пропоную залишити все, як є. Все працює ідеально.
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24.10.2024 10:59 Відповісти
Як може бути прокурор інвалід? Якщо може, то завтра будуть поіцейські інваліди і глухонемі суд'ї
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23.10.2024 19:30 Відповісти
Танунаху... А бандитская пуля!?
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23.10.2024 21:56 Відповісти
А чому не може?
Що інваліду.заважає бути прокурором, вчителем, викладачем, шоферлм, суддею, депутатом і ще 3000 спеціальностей до цього.
Це суто цивіл на структура.
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23.10.2024 23:23 Відповісти
тому шо не може. Вчить мат. частину і не буде зайвих питань

Розділ V
ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПРОКУРОРА ТА ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСАДИ

Стаття 27. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора
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24.10.2024 03:40 Відповісти
Читати треба все, а не окремі уривки. Ще раз прочитайте поряд введення в дію цієї статті.
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24.10.2024 04:46 Відповісти
не знаю вашого віку, освіти. Та й мене воно не потрібно. Але за весь час не зустрічав одноногого прокурора, чи сліпого слідчого пр-ри. Як він буде проводити затримання, віїзжати на місце злочину як що він інвалід? Служба в прокуратурі не тільки работа в кабінеті
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24.10.2024 08:58 Відповісти
Я теж не зустрічала. А все тому, що список хвороб який призводить до інваліденсті налічує до 500 позицій.

Я ж вам бажаю здоров'я аби його не вичати.
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24.10.2024 15:37 Відповісти
навзаєм. Але ще пара крайніх питань. Як таке може бути, що в Хмельницькому 50, а у Черкасах відразу 60 прокурорів - інвалідів? Вони ж не тільки від призову до ЗСУ ухиляються, а ще й гроші отримують. Не здається що це ганьба? В тому числі і зеленського , який призначив ГПУ
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24.10.2024 16:05 Відповісти
Звісно, будь яке, потиправне дійство, це ганьба особиста, а не всього органу. Давайте мислити логічно. Ви слідкували за тим хто і коли ставав інвалідами і з яких підстав?
Ні.
А мали це робити?
Ні.
Вас це хвилювало?
Ні.
І мене так само.
Це особисті справи кожного.
Хто мав на це увагу звернути це НАЗК.
Хто запровадив цей.орган?
Хто відібрав на конкурсах цих людей?
Чому до них питань жодних?
Принаймі це вас має хвилювати так само як і мене. Але чомусь це запитання педалюється тим, хто пресує і руйнує остаточно силові структури, повірте, не на користь нам з вами, а на користь бандоти і молодих поціновувачів малинових спінжаків з карманАми аж до підлоги.
Візьмемо МСЕК. Вотчина воз, але жодних вимог від мільоників блогерів щодо його відставки!
Тобто за інвалідність прокурорів, яка цілком в багатьох підтвердиться, генпокурора примусили піти.
А Ляшка ніхто не примушує за публічно підтвердженні і представлені в змі мільйони накрадених ДОЛЛАРІА, шалену нерухомість в Україні і за її кордонами. Як таке може бути?
А все просто.
Немає від кримінальних кол на нього замовлення і все влаштою, навіть поголовна імунізація населення ху...зна чим. Контрафактні ліки, це чимале бабло!
А ви знаєте, що майже всі члени мсек також інваліди, як і заввіділеннями в лікарнях і їх очільників. Але «єта другоє». Чому їх не хейтять? Може тому що це свої люди і згадяться для темних непубоічних і осрбистих справ?
В нас кримінал наїв такого жиру і так зрісся з ГО під вивіскою «міжнародників» та «лідерів думок», що вже сам фактично під захистом міжнародників, і все, що їм залишилось це підкорення силовиків і суддів.
Я не зможу вас переконати, якщо навіт 144 реформи вас не переконали в їх наслідках. А це, що навколо, саме вони!
Де список інвалідів і пенсіонерів депутатів і чому немає шаленої вимоги надати її і негайно?
Її і не буде бо кримінал і в Верховній Раді, серед тих хто поки що не при кориті.
Саме звідти йде знищення кнрованості країни.
Люли сліпі і ліниві. Ні як не ьажають бачити її і перевіряти власними силами і розум де і що є правдою.
Нас всіх саме кримінал використовує як стадо баранів!
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24.10.2024 16:53 Відповісти
Якщо керівник не знає що роблятьт його підлегли, що відбувається у його відомстві то йому ціна копійка в базарний день. Чому Бутусов прознав про "звитяги" прокуроських, а ГПУ ні? Що не разу не бачив відомості із зарплатами? Просто його все влаштовувало. Ще гірше. Вважаю що і ГПУ кормився із відкатів ціх "пенсій" та ще й до ОПи конверти заносив.
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24.10.2024 18:16 Відповісти
До Ляшка вимоги ідентичні?
А до лідерів власних партій і фракцій?
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24.10.2024 19:09 Відповісти
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23.10.2024 19:38 Відповісти
вы Николаевскую проверьте , вы будете приятно удивлены
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23.10.2024 19:38 Відповісти
побєдітелі зєлєнєстіческого сорєвнованія на званіє "область прокурорв-інвалідов по пенсії ")) такі собі нові "черкаські п'ятисотенники", зачінатєлі нової двіжухи))
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23.10.2024 19:39 Відповісти
«Факти - вперта річ». Як Слуга народу пов'язана з Хмельницькою областю, МСЕК і Крупою - інтерв'ю з нардепом від партії Демченком

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-v-msek-krupa-hmelnick-i-partiya-sluga-narodu-yak-pov-yazano-nardep-novini-ukrajini-50459946.html

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23.10.2024 19:39 Відповісти
Якби не журналісти,ніхто би нічого не знав.А для чого правоохоронні органи?
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23.10.2024 19:40 Відповісти
правоохоронні органи всі інваліди
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23.10.2024 19:44 Відповісти
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23.10.2024 19:44 Відповісти
Ветерани якої війни? Де можнапрл це почитати? Дайте пруф. Це ж цікава інфа, бо я не знайшла такого.
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23.10.2024 23:24 Відповісти
Зачем нам столько правоохоронных органов, если всю работу за них делают журналисты?
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23.10.2024 19:52 Відповісти
Так не всі перевірили обласні прокуратури. Там будуть і поліцейські і СБУ і податківці і ДБР, і самі мелики - країна інвалідів, які під час війни відкрито грабують пенсійний фонд. Навіть гадати не потрібно, що організаторорм цим схем і безпредєла є Потужний і його 6 менеджерів.
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23.10.2024 19:56 Відповісти
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23.10.2024 20:08 Відповісти
У Хмельницькій та Черкаській областях найбільше в Україні процвітає кумівство. Воно є всюди, але ці області перетворені на провінційний "заповідник бездарності". Зайнявши будь яку державну посаду провінційний "тіпок" починає стрімко обростати кумами, сватами, "друзями", "партнерами", родичами і дуже швидко опиняється в пухирі затишної ізоляції і гарантії хай і невеликого, але стабільного паразитичного існування. Провінційних "панів" така "приземлена стабільність" абсолютно і повністю влаштовує. Це феодальний тип мислення та взаємодії. Якби не Конституція то вони б підлеглих міняли на собак. Колись аналогічна ситуація була в Кривому Розі, але це одне убоге місто, а тут ціла "феодально-паразитичний анклав. Черкаси зараз найбільш "кумівське", корумповане і продажне місто в Україні. Там все тихо. Спокійно. Ніяких скандалів. Тихе болото і тільки коли ти там опиняєшся, то починаєш задихатися і хочеться втекти негайно і назавжди забути це трупний душок "кумівської провінції"...
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23.10.2024 20:13 Відповісти
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23.10.2024 21:13 Відповісти
******** в мантия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.10.2024 21:26 Відповісти
А в генеральній мабуть всі відмінники бойової і політичної підготовки?
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23.10.2024 22:36 Відповісти
Можливо опублікуют пізніше таблицю Головного офіса.
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23.10.2024 23:26 Відповісти
Цікаво, які в них захворювання?
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24.10.2024 10:06 Відповісти
"Загальне " , а що воно таке , навіть " інваліди " не знають . Питаємо у поліцейського 35 років , що за діагноз твоєї інвалідності , каже що щось лікарі знайшли , але не знає на що хворіє , а в довідці МСЕК написано "загальне захворювання . "
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24.10.2024 15:22 Відповісти
У Черкаській ще перевірте поліцейських від простих патрульних , і до , та на податківців .
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24.10.2024 15:18 Відповісти
Не треба ухилятися від відповіді. Бо жодна розмова щодо партій буде не на користь сн. Щодо Ляшка, Резніка і прочої гидоти. Хто їх призначив на посади?
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24.10.2024 19:32 Відповісти
 
 