У Черкаській та Хмельницькій областях найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю, - Офіс Генпрокурора
В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.
Зазначається, що перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду.
Також щодо цих фактів розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудове розслідування здійснює ГСУ Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.
Так за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.
"Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення. В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.
У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%.
В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.
По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
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Де там його виборці? Ще заходить? "Борщовий набір" на гаманець маститься? Порошенко з Байденом ще обсцикають ваші ліфти/підїзди? Ікри на бутерброди вистачає?
От ЯК цьому недолугому малюють рейтинг в 59%? ЯК цьому рейтингу вірять?
Зупиніть планету, я зійду...
Читали Севелу.
Это проявление "эффекта бабочки".
Що ви хочете від інвалідів? ....крапельниці, ліки, ліжка, вони ледве ходять, а ви вимагаєте від нерухомих сліпих та глухих важкої праці. Нелюді!
Що інваліду.заважає бути прокурором, вчителем, викладачем, шоферлм, суддею, депутатом і ще 3000 спеціальностей до цього.
Це суто цивіл на структура.
Розділ V
ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПРОКУРОРА ТА ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСАДИ
Стаття 27. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора
Я ж вам бажаю здоров'я аби його не вичати.
Ні.
А мали це робити?
Ні.
Вас це хвилювало?
Ні.
І мене так само.
Це особисті справи кожного.
Хто мав на це увагу звернути це НАЗК.
Хто запровадив цей.орган?
Хто відібрав на конкурсах цих людей?
Чому до них питань жодних?
Принаймі це вас має хвилювати так само як і мене. Але чомусь це запитання педалюється тим, хто пресує і руйнує остаточно силові структури, повірте, не на користь нам з вами, а на користь бандоти і молодих поціновувачів малинових спінжаків з карманАми аж до підлоги.
Візьмемо МСЕК. Вотчина воз, але жодних вимог від мільоників блогерів щодо його відставки!
Тобто за інвалідність прокурорів, яка цілком в багатьох підтвердиться, генпокурора примусили піти.
А Ляшка ніхто не примушує за публічно підтвердженні і представлені в змі мільйони накрадених ДОЛЛАРІА, шалену нерухомість в Україні і за її кордонами. Як таке може бути?
А все просто.
Немає від кримінальних кол на нього замовлення і все влаштою, навіть поголовна імунізація населення ху...зна чим. Контрафактні ліки, це чимале бабло!
А ви знаєте, що майже всі члени мсек також інваліди, як і заввіділеннями в лікарнях і їх очільників. Але «єта другоє». Чому їх не хейтять? Може тому що це свої люди і згадяться для темних непубоічних і осрбистих справ?
В нас кримінал наїв такого жиру і так зрісся з ГО під вивіскою «міжнародників» та «лідерів думок», що вже сам фактично під захистом міжнародників, і все, що їм залишилось це підкорення силовиків і суддів.
Я не зможу вас переконати, якщо навіт 144 реформи вас не переконали в їх наслідках. А це, що навколо, саме вони!
Де список інвалідів і пенсіонерів депутатів і чому немає шаленої вимоги надати її і негайно?
Її і не буде бо кримінал і в Верховній Раді, серед тих хто поки що не при кориті.
Саме звідти йде знищення кнрованості країни.
Люли сліпі і ліниві. Ні як не ьажають бачити її і перевіряти власними силами і розум де і що є правдою.
Нас всіх саме кримінал використовує як стадо баранів!
А до лідерів власних партій і фракцій?
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-v-msek-krupa-hmelnick-i-partiya-sluga-narodu-yak-pov-yazano-nardep-novini-ukrajini-50459946.html