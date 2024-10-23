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В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Отмечается, что проверка охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с приобретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда.

Также по этим фактам расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет ГСУ Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора.

Так по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

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"Согласно обработанной в настоящее время информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения. В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности меньше 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%.

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В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

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10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Автор: 

прокуратура (5036) инвалидность (176) Офис Генпрокурора (2500) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+14
А все почалося з "правдивих" аналізів у 2019-му одного "нового ліца" та "ламатєля сістєми"...
Де там його виборці? Ще заходить? "Борщовий набір" на гаманець маститься? Порошенко з Байденом ще обсцикають ваші ліфти/підїзди? Ікри на бутерброди вистачає?

От ЯК цьому недолугому малюють рейтинг в 59%? ЯК цьому рейтингу вірять?
Зупиніть планету, я зійду...
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23.10.2024 19:24 Ответить
+7
Це типу: "Ні так всє плоха, только в двух областях нємного пріхірєлі..."
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23.10.2024 19:21 Ответить
+7
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23.10.2024 19:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну, так там начальниці МСЕК зі своєю ріднею теж ще ті інваліди
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23.10.2024 19:19 Ответить
так мова за те, що павутинка далі йде.
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23.10.2024 21:03 Ответить
Це типу: "Ні так всє плоха, только в двух областях нємного пріхірєлі..."
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23.10.2024 19:21 Ответить
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23.10.2024 19:21 Ответить
А все почалося з "правдивих" аналізів у 2019-му одного "нового ліца" та "ламатєля сістєми"...
Де там його виборці? Ще заходить? "Борщовий набір" на гаманець маститься? Порошенко з Байденом ще обсцикають ваші ліфти/підїзди? Ікри на бутерброди вистачає?

От ЯК цьому недолугому малюють рейтинг в 59%? ЯК цьому рейтингу вірять?
Зупиніть планету, я зійду...
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23.10.2024 19:24 Ответить
+++
Читали Севелу.
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23.10.2024 20:22 Ответить
якщо б порох з ааковим Сашка Білого (Музичк) не вбив ніколи не булоб такої муйні. але нарід цей злочин мовчки проковтнув
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23.10.2024 19:28 Ответить
Ну нарешті. Винного знайдено.
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23.10.2024 19:34 Ответить
Нет.
Это проявление "эффекта бабочки".
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23.10.2024 20:26 Ответить
оооооо! Нарешті стало зрозуміло чому в Україні не працює закон.
Що ви хочете від інвалідів? ....крапельниці, ліки, ліжка, вони ледве ходять, а ви вимагаєте від нерухомих сліпих та глухих важкої праці. Нелюді!
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23.10.2024 19:28 Ответить
То ещё пол беды. Меня добивает когда наглые жлобы "инвалиды" первой группы мерсы водят. Первая группа это почти лежачие.
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23.10.2024 20:28 Ответить
Ну чому з цього проблему роблять? Відрубати ноги-руки та підтвердити інвалідність.
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23.10.2024 19:29 Ответить
Усталі на работє. На фронт нє прігодни.
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23.10.2024 19:29 Ответить
Нє, ну офігенно! Саме от такими "вбросами" і будується суспільна думка. Я про те, що фокус пішов на інвалідність у прокурорів, наче інших проблем з роботою прокуратур ніколи не було. І замість того, щоб провести моніторінг ВСІХ прокурорів на відповідність їхніх доходів і способу життя - нам впарять перевірку "інвалідностей", половину з яких визнають дійсними, а решту - звільнять або переведуть на інші посади. Народ побухтить і замовкне, і все піде і далі "як треба"...
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23.10.2024 19:29 Ответить
Але ж ц3е вже було зроблено у 2019 - 2020. Потужна реформа прокуратури викинула на вулицю усіх нечесних а з вулиці взяла лише чесних. Ви пропонуєте ще одну реформу?
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24.10.2024 10:36 Ответить
Ні, звичайно пропоную залишити все, як є. Все працює ідеально.
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24.10.2024 10:59 Ответить
Як може бути прокурор інвалід? Якщо може, то завтра будуть поіцейські інваліди і глухонемі суд'ї
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23.10.2024 19:30 Ответить
Танунаху... А бандитская пуля!?
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23.10.2024 21:56 Ответить
А чому не може?
Що інваліду.заважає бути прокурором, вчителем, викладачем, шоферлм, суддею, депутатом і ще 3000 спеціальностей до цього.
Це суто цивіл на структура.
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23.10.2024 23:23 Ответить
тому шо не може. Вчить мат. частину і не буде зайвих питань

Розділ V
ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПРОКУРОРА ТА ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСАДИ

Стаття 27. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора
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24.10.2024 03:40 Ответить
Читати треба все, а не окремі уривки. Ще раз прочитайте поряд введення в дію цієї статті.
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24.10.2024 04:46 Ответить
не знаю вашого віку, освіти. Та й мене воно не потрібно. Але за весь час не зустрічав одноногого прокурора, чи сліпого слідчого пр-ри. Як він буде проводити затримання, віїзжати на місце злочину як що він інвалід? Служба в прокуратурі не тільки работа в кабінеті
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24.10.2024 08:58 Ответить
Я теж не зустрічала. А все тому, що список хвороб який призводить до інваліденсті налічує до 500 позицій.

Я ж вам бажаю здоров'я аби його не вичати.
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24.10.2024 15:37 Ответить
навзаєм. Але ще пара крайніх питань. Як таке може бути, що в Хмельницькому 50, а у Черкасах відразу 60 прокурорів - інвалідів? Вони ж не тільки від призову до ЗСУ ухиляються, а ще й гроші отримують. Не здається що це ганьба? В тому числі і зеленського , який призначив ГПУ
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24.10.2024 16:05 Ответить
Звісно, будь яке, потиправне дійство, це ганьба особиста, а не всього органу. Давайте мислити логічно. Ви слідкували за тим хто і коли ставав інвалідами і з яких підстав?
Ні.
А мали це робити?
Ні.
Вас це хвилювало?
Ні.
І мене так само.
Це особисті справи кожного.
Хто мав на це увагу звернути це НАЗК.
Хто запровадив цей.орган?
Хто відібрав на конкурсах цих людей?
Чому до них питань жодних?
Принаймі це вас має хвилювати так само як і мене. Але чомусь це запитання педалюється тим, хто пресує і руйнує остаточно силові структури, повірте, не на користь нам з вами, а на користь бандоти і молодих поціновувачів малинових спінжаків з карманАми аж до підлоги.
Візьмемо МСЕК. Вотчина воз, але жодних вимог від мільоників блогерів щодо його відставки!
Тобто за інвалідність прокурорів, яка цілком в багатьох підтвердиться, генпокурора примусили піти.
А Ляшка ніхто не примушує за публічно підтвердженні і представлені в змі мільйони накрадених ДОЛЛАРІА, шалену нерухомість в Україні і за її кордонами. Як таке може бути?
А все просто.
Немає від кримінальних кол на нього замовлення і все влаштою, навіть поголовна імунізація населення ху...зна чим. Контрафактні ліки, це чимале бабло!
А ви знаєте, що майже всі члени мсек також інваліди, як і заввіділеннями в лікарнях і їх очільників. Але «єта другоє». Чому їх не хейтять? Може тому що це свої люди і згадяться для темних непубоічних і осрбистих справ?
В нас кримінал наїв такого жиру і так зрісся з ГО під вивіскою «міжнародників» та «лідерів думок», що вже сам фактично під захистом міжнародників, і все, що їм залишилось це підкорення силовиків і суддів.
Я не зможу вас переконати, якщо навіт 144 реформи вас не переконали в їх наслідках. А це, що навколо, саме вони!
Де список інвалідів і пенсіонерів депутатів і чому немає шаленої вимоги надати її і негайно?
Її і не буде бо кримінал і в Верховній Раді, серед тих хто поки що не при кориті.
Саме звідти йде знищення кнрованості країни.
Люли сліпі і ліниві. Ні як не ьажають бачити її і перевіряти власними силами і розум де і що є правдою.
Нас всіх саме кримінал використовує як стадо баранів!
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24.10.2024 16:53 Ответить
Якщо керівник не знає що роблятьт його підлегли, що відбувається у його відомстві то йому ціна копійка в базарний день. Чому Бутусов прознав про "звитяги" прокуроських, а ГПУ ні? Що не разу не бачив відомості із зарплатами? Просто його все влаштовувало. Ще гірше. Вважаю що і ГПУ кормився із відкатів ціх "пенсій" та ще й до ОПи конверти заносив.
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24.10.2024 18:16 Ответить
До Ляшка вимоги ідентичні?
А до лідерів власних партій і фракцій?
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24.10.2024 19:09 Ответить
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23.10.2024 19:38 Ответить
вы Николаевскую проверьте , вы будете приятно удивлены
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23.10.2024 19:38 Ответить
побєдітелі зєлєнєстіческого сорєвнованія на званіє "область прокурорв-інвалідов по пенсії ")) такі собі нові "черкаські п'ятисотенники", зачінатєлі нової двіжухи))
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23.10.2024 19:39 Ответить
«Факти - вперта річ». Як Слуга народу пов'язана з Хмельницькою областю, МСЕК і Крупою - інтерв'ю з нардепом від партії Демченком

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-v-msek-krupa-hmelnick-i-partiya-sluga-narodu-yak-pov-yazano-nardep-novini-ukrajini-50459946.html

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23.10.2024 19:39 Ответить
Якби не журналісти,ніхто би нічого не знав.А для чого правоохоронні органи?
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23.10.2024 19:40 Ответить
правоохоронні органи всі інваліди
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23.10.2024 19:44 Ответить
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23.10.2024 19:44 Ответить
Ветерани якої війни? Де можнапрл це почитати? Дайте пруф. Це ж цікава інфа, бо я не знайшла такого.
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23.10.2024 23:24 Ответить
Зачем нам столько правоохоронных органов, если всю работу за них делают журналисты?
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23.10.2024 19:52 Ответить
Так не всі перевірили обласні прокуратури. Там будуть і поліцейські і СБУ і податківці і ДБР, і самі мелики - країна інвалідів, які під час війни відкрито грабують пенсійний фонд. Навіть гадати не потрібно, що організаторорм цим схем і безпредєла є Потужний і його 6 менеджерів.
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23.10.2024 19:56 Ответить
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23.10.2024 20:08 Ответить
У Хмельницькій та Черкаській областях найбільше в Україні процвітає кумівство. Воно є всюди, але ці області перетворені на провінційний "заповідник бездарності". Зайнявши будь яку державну посаду провінційний "тіпок" починає стрімко обростати кумами, сватами, "друзями", "партнерами", родичами і дуже швидко опиняється в пухирі затишної ізоляції і гарантії хай і невеликого, але стабільного паразитичного існування. Провінційних "панів" така "приземлена стабільність" абсолютно і повністю влаштовує. Це феодальний тип мислення та взаємодії. Якби не Конституція то вони б підлеглих міняли на собак. Колись аналогічна ситуація була в Кривому Розі, але це одне убоге місто, а тут ціла "феодально-паразитичний анклав. Черкаси зараз найбільш "кумівське", корумповане і продажне місто в Україні. Там все тихо. Спокійно. Ніяких скандалів. Тихе болото і тільки коли ти там опиняєшся, то починаєш задихатися і хочеться втекти негайно і назавжди забути це трупний душок "кумівської провінції"...
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23.10.2024 20:13 Ответить
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23.10.2024 21:13 Ответить
******** в мантия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.10.2024 21:26 Ответить
А в генеральній мабуть всі відмінники бойової і політичної підготовки?
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23.10.2024 22:36 Ответить
Можливо опублікуют пізніше таблицю Головного офіса.
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23.10.2024 23:26 Ответить
Цікаво, які в них захворювання?
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24.10.2024 10:06 Ответить
"Загальне " , а що воно таке , навіть " інваліди " не знають . Питаємо у поліцейського 35 років , що за діагноз твоєї інвалідності , каже що щось лікарі знайшли , але не знає на що хворіє , а в довідці МСЕК написано "загальне захворювання . "
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24.10.2024 15:22 Ответить
У Черкаській ще перевірте поліцейських від простих патрульних , і до , та на податківців .
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24.10.2024 15:18 Ответить
Не треба ухилятися від відповіді. Бо жодна розмова щодо партій буде не на користь сн. Щодо Ляшка, Резніка і прочої гидоти. Хто їх призначив на посади?
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24.10.2024 19:32 Ответить
 
 