В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора

В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Отмечается, что проверка охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с приобретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда.

Также по этим фактам расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет ГСУ Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора.

Так по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Читайте: Генпрокурор Костин подал в отставку после скандала с пенсиями прокуроров

"Согласно обработанной в настоящее время информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения. В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности меньше 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%.

Читайте также: Более $450 тыс. изъяли у руководительницы МСЭК на Николаевщине. У ее сына - паспорт РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.