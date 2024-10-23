В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора
В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Отмечается, что проверка охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с приобретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда.
Также по этим фактам расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет ГСУ Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора.
Так по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.
"Согласно обработанной в настоящее время информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения. В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности меньше 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%.
В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.
По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
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Де там його виборці? Ще заходить? "Борщовий набір" на гаманець маститься? Порошенко з Байденом ще обсцикають ваші ліфти/підїзди? Ікри на бутерброди вистачає?
От ЯК цьому недолугому малюють рейтинг в 59%? ЯК цьому рейтингу вірять?
Зупиніть планету, я зійду...
Читали Севелу.
Это проявление "эффекта бабочки".
Що ви хочете від інвалідів? ....крапельниці, ліки, ліжка, вони ледве ходять, а ви вимагаєте від нерухомих сліпих та глухих важкої праці. Нелюді!
Що інваліду.заважає бути прокурором, вчителем, викладачем, шоферлм, суддею, депутатом і ще 3000 спеціальностей до цього.
Це суто цивіл на структура.
Розділ V
ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПРОКУРОРА ТА ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСАДИ
Стаття 27. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора
Я ж вам бажаю здоров'я аби його не вичати.
Ні.
А мали це робити?
Ні.
Вас це хвилювало?
Ні.
І мене так само.
Це особисті справи кожного.
Хто мав на це увагу звернути це НАЗК.
Хто запровадив цей.орган?
Хто відібрав на конкурсах цих людей?
Чому до них питань жодних?
Принаймі це вас має хвилювати так само як і мене. Але чомусь це запитання педалюється тим, хто пресує і руйнує остаточно силові структури, повірте, не на користь нам з вами, а на користь бандоти і молодих поціновувачів малинових спінжаків з карманАми аж до підлоги.
Візьмемо МСЕК. Вотчина воз, але жодних вимог від мільоників блогерів щодо його відставки!
Тобто за інвалідність прокурорів, яка цілком в багатьох підтвердиться, генпокурора примусили піти.
А Ляшка ніхто не примушує за публічно підтвердженні і представлені в змі мільйони накрадених ДОЛЛАРІА, шалену нерухомість в Україні і за її кордонами. Як таке може бути?
А все просто.
Немає від кримінальних кол на нього замовлення і все влаштою, навіть поголовна імунізація населення ху...зна чим. Контрафактні ліки, це чимале бабло!
А ви знаєте, що майже всі члени мсек також інваліди, як і заввіділеннями в лікарнях і їх очільників. Але «єта другоє». Чому їх не хейтять? Може тому що це свої люди і згадяться для темних непубоічних і осрбистих справ?
В нас кримінал наїв такого жиру і так зрісся з ГО під вивіскою «міжнародників» та «лідерів думок», що вже сам фактично під захистом міжнародників, і все, що їм залишилось це підкорення силовиків і суддів.
Я не зможу вас переконати, якщо навіт 144 реформи вас не переконали в їх наслідках. А це, що навколо, саме вони!
Де список інвалідів і пенсіонерів депутатів і чому немає шаленої вимоги надати її і негайно?
Її і не буде бо кримінал і в Верховній Раді, серед тих хто поки що не при кориті.
Саме звідти йде знищення кнрованості країни.
Люли сліпі і ліниві. Ні як не ьажають бачити її і перевіряти власними силами і розум де і що є правдою.
Нас всіх саме кримінал використовує як стадо баранів!
А до лідерів власних партій і фракцій?
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-v-msek-krupa-hmelnick-i-partiya-sluga-narodu-yak-pov-yazano-nardep-novini-ukrajini-50459946.html