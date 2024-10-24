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Новости
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8% львовских таможенников имеют справки об инвалидности

Львівська митниця

На Львовской таможне работает около 100 человек с инвалидностью. Это 8% от всего состава таможенников Львовщины. Сколько из них получило инвалидность после начала полномасштабного вторжения РФ, пока неизвестно. В общем Львовская таможня насчитывает 1255 работников.

Об этом рассказал руководитель Львовской таможни Андрей Кузник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LVIV MEDIA.

Руководство Львовской таможни рассказало, что в связи с резонансом они разослали служебные записки по таможенным постам в области с требованием предоставить список работников, у которых есть инвалидность. Сейчас руководители дорабатывают всю информацию.

"Если информация о неправомерном получении инвалидности нашим работником дойдет до Львовской таможни, то мы проведем проверку. Посмотрим, вообще касается ли его деятельность во Львовской таможне того, что он неправомерно получал инвалидность. Любой документ, брал или не брал с собой. Это будет исследовано и далее принято решение в рамках дисциплинарного производства комиссии", - пообещал Кузник.

Читайте также: В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Руководитель Харьковской облпрокуратуры Фильчаков и его замы инвалидностей не имеют, пенсию получают по выслуге лет, - спикер Чубенко

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Автор: 

таможня (1962) инвалидность (176) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+8
Це вже якась епідемія
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24.10.2024 19:29 Ответить
+6
А вся митниця скільки %?
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24.10.2024 19:22 Ответить
+5
Какие инвалидности? Смотрите какие у них и у их талантливых родственников машины, квартиры и дачи, по сколько в ресторанах оставляют и тд.
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24.10.2024 19:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вся мусорня і інше корумповане болото має відмазки на випадок мобілізації .
Примусити таких всю роботу виконувати тільки прив'язаними до візочків! І самих дешевих, китайських
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24.10.2024 19:20 Ответить
А вся митниця скільки %?
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24.10.2024 19:22 Ответить
При цьому згідно з даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2023 року в Україні було понад 2,7 млн осіб з інвалідністю. Це 6,6% від загальної чисельності населення https://www.volynnews.com/news/all/skilky-liudey-v-********-otrymaly-invalidnist-2023-roku-vidpovid-moz/
Тобто 8% це в межах похибки, а не як у прокурорів хмельниччини 80%
зі. Я ні кого не виправдовую, просто погуглив середні цифри по "лікарні".
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24.10.2024 19:22 Ответить
А де важче заробити інвалідність,працюючи на таможні чи десь у шахті,на заводі, будівництві?Це ми не враховуємо у межах похибки?
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24.10.2024 19:34 Ответить
Треба брати віднонення працюючих інвалідів (бо більшість з них не працює) до загальної кількості працівників. Тоді й побачите, що загалом, менше 1% хто працює в Україні - інваліди, а на митніці чомусь 8. Є питання.
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24.10.2024 20:09 Ответить
Без обмежень приймають на роботу інвалідів ІІІ групи. Інваліди ІІ групи приймаються частково в залежності від типу робіт і захворювання. Інваліди І групи тільки у випадку коли інвадіність не суперечить вимогам професії чи посади
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24.10.2024 23:05 Ответить
Наприклад інвалід по зору-Сліпий на воба ока може легко працювати на митниці де потрібен візуальний контроль над ввозимим товаром. Нічого недозволеного не побачить
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24.10.2024 23:08 Ответить
Ви, мабуть, не зрозуміли. Я не сказав, що є законодавчі обмеження для 3 групи. Але тут не Амеріка. Якщо ви прийдете працевлаштуватися із поганим зором, слухом, рухомістю тощо, буде відповідь: "а ми вже закрили цю вакансію, до побачення". Тим паче на митницю (спробуйте!). Добре хоч є невеличка пенсія з інвалідності, огород, та допомога родичів. Або ж йти красти, по тих же огородах-дачах.
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25.10.2024 08:25 Ответить
Какие инвалидности? Смотрите какие у них и у их талантливых родственников машины, квартиры и дачи, по сколько в ресторанах оставляют и тд.
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24.10.2024 19:24 Ответить
В ресторанах не они оставляют, а им. Под видом сдачи.
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24.10.2024 20:10 Ответить
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки

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Начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Олег Фаріон в один день раптово розбагатів. Протягом 5 липня минулого року він купив квартиру, будинок та п'ять земельних ділянок на кілька гектарів. При цьому, майже все це записав на свою дружину.
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24.10.2024 19:26 Ответить
выиграл у спортлото?
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24.10.2024 19:50 Ответить
нет .... ему как и другим - 5 летний сын дал взаймы 5 000 000 грн.

Умные мысли приходят лишь тогда, когда все глупости уже сделаны..
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24.10.2024 21:27 Ответить
Це вже якась епідемія
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24.10.2024 19:29 Ответить
думаю наши воины-инвалиды, вполне могут их заменить....
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24.10.2024 19:36 Ответить
Найвііданіші справі працівники. Сраждають від болю, а зі служби не йдуть.
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24.10.2024 19:47 Ответить
эти воевать не будут по любому
а для справедливости надо бы сделать их инвалидами...
нет?
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24.10.2024 19:49 Ответить
Всім цим інвалідам дати загальнодержавну і на -фронт,як кажуть в тцк "ти інвалід для життя ,а для війни ні"...і усіх гнид вперед,7-8 бригад набереться,а як гідно поскребти усюди то і негайну ротацію можна провести в ЗСУ.
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24.10.2024 19:57 Ответить
ну точно, жадібні дегенерати!
на такій херні погоріти, ****......
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24.10.2024 19:57 Ответить
Кто то удивлен? Можете быть уверены они еще и бесплатные квартиры будут получать как инвалиды или УБД. Ето как после 2014 выдавали земельные участки УБД или семьям погибших. Чиновники и мусора которые и близко на фронте не были пополучали участки в Киеве и пригороде, а реальным участникам войны или их семьям выдавали участки в каких то забитых селах где они нахрен никому не нужны и оформление дороже самого участка. Вот такая справедливость у нас в стране.
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24.10.2024 20:20 Ответить
Від лютого 2022го протяжність українського кордону, де йде легальне переміщення товарів та стягнення митних платежів, скоротилася більш ніж в 2 рази.
Чисельність митників не скоротилася взагалі, а 8% працівників ще й десь так перетрудилися, що інвалідність отримали.
Це вже наслідки реформ на митниці, дієвої частина плану перемоги президента?
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24.10.2024 20:24 Ответить
Підозрюю, що Україна займає перше місце в світі за кількістю інвалідів😁
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24.10.2024 20:37 Ответить
Якщо хабарництво вважати хворобою суспільства , то у митників це професійне захворювання , вони заслуговують інвалідність .
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24.10.2024 20:49 Ответить
Это все контабасы виноваты рассчитываются гирями из золота покрашенными в черный цвет,а таможеннику еще домой их дотащить надо..
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24.10.2024 20:56 Ответить
Самый прикол, что они как правило инвалиды по таким болезням которые не видны. То есть психи, невротики, опухоли, и тд.
Почему у таких инвалидов не забирают водительские удостоверения? Они же могут на автодороге в любой момент катастрофу устроить.
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24.10.2024 21:00 Ответить
- Где это чёртов инвалид?!

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24.10.2024 21:14 Ответить
3,14дори лідора. напевно ці покидьки навіть до сортиру вишиванки вдягають, а самі лише 3,14здять 3,14здять, лише наголоси змінюються.
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24.10.2024 21:16 Ответить
А скільки у цих митників хоромів, інваліди грьобані!!!
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24.10.2024 21:20 Ответить
А що ви хотіли..?
При таких обсягах контрабасу..?
І надірватись можна...
І грижу отримати...
І остеохондроз нажити...
А як важко приходиться працювати перераховуючи регулярно гроші пачками...
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24.10.2024 21:21 Ответить
Як вони можуть з інвалідністю працювати в митниці ? Тут або робота або інвалідність. Поєднуватись це не може. Їх повинно комісувати ВЛК!!!! Або -або !!!
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24.10.2024 21:53 Ответить
 
 