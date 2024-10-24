8% львовских таможенников имеют справки об инвалидности

На Львовской таможне работает около 100 человек с инвалидностью. Это 8% от всего состава таможенников Львовщины. Сколько из них получило инвалидность после начала полномасштабного вторжения РФ, пока неизвестно. В общем Львовская таможня насчитывает 1255 работников.

Об этом рассказал руководитель Львовской таможни Андрей Кузник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LVIV MEDIA.

Руководство Львовской таможни рассказало, что в связи с резонансом они разослали служебные записки по таможенным постам в области с требованием предоставить список работников, у которых есть инвалидность. Сейчас руководители дорабатывают всю информацию.

"Если информация о неправомерном получении инвалидности нашим работником дойдет до Львовской таможни, то мы проведем проверку. Посмотрим, вообще касается ли его деятельность во Львовской таможне того, что он неправомерно получал инвалидность. Любой документ, брал или не брал с собой. Это будет исследовано и далее принято решение в рамках дисциплинарного производства комиссии", - пообещал Кузник.

Читайте также: В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Руководитель Харьковской облпрокуратуры Фильчаков и его замы инвалидностей не имеют, пенсию получают по выслуге лет, - спикер Чубенко

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.