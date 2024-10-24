8% львівських митників мають довідки про інвалідність

На Львівській митниці працює близько 100 людей з інвалідністю. Це 8 % від усього складу митників Львівщини. Скільки з них отримало інвалідність після початку повномасштабного вторгнення РФ, наразі невідомо. Загалом Львівська митниця налічує 1255 працівників.

Про це розповів керівник Львівської митниці Андрій Кузнік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LVIV MEDIA.

Керівництво Львівської митниці розповіло, що у звʼязку з резонансом вони розіслали службові записки по митних постах в області з вимогою надати список працівників у яких є інвалідність. Наразі керівники доопрацьовують всю інформацію.

"Якщо інформація про неправомірне отримання інвалідності нашим працівником дійде до Львівської митниці, то ми проведемо перевірку. Побачимо чи взагалі його діяльність у Львівській митниці стосується того, що він неправомірно отримував інвалідність. Будь-який документ, брав чи не брав з собою. Це буде досліджено і далі прийнято рішення в рамках дисциплінарного провадження комісії", - пообіцяв Кузнік.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

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У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.