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Новини
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8% львівських митників мають довідки про інвалідність

Львівська митниця

На Львівській митниці працює близько 100 людей з інвалідністю. Це 8 % від усього складу митників Львівщини. Скільки з них отримало інвалідність після початку повномасштабного вторгнення РФ, наразі невідомо. Загалом Львівська митниця налічує 1255 працівників.

Про це розповів керівник Львівської митниці Андрій Кузнік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LVIV MEDIA.

Керівництво Львівської митниці розповіло, що у звʼязку з резонансом вони розіслали службові записки по митних постах в області з вимогою надати список працівників у яких є інвалідність. Наразі керівники доопрацьовують всю інформацію.

"Якщо інформація про неправомірне отримання інвалідності нашим працівником дійде до Львівської митниці, то ми проведемо перевірку. Побачимо чи взагалі його діяльність у Львівській митниці стосується того, що він неправомірно отримував інвалідність. Будь-який документ, брав чи не брав з собою. Це буде досліджено і далі прийнято рішення в рамках дисциплінарного провадження комісії", - пообіцяв Кузнік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Черкаській та Хмельницькій областях найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю, - Офіс Генпрокурора

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник звільнився за власним бажанням, - Офіс Генпрокурора

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Автор: 

митниця (1884) інвалідність (278) Львівська область (2469)


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Топ коментарі
+8
Це вже якась епідемія
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24.10.2024 19:29 Відповісти
+6
А вся митниця скільки %?
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24.10.2024 19:22 Відповісти
+5
Какие инвалидности? Смотрите какие у них и у их талантливых родственников машины, квартиры и дачи, по сколько в ресторанах оставляют и тд.
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24.10.2024 19:24 Відповісти
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Вся мусорня і інше корумповане болото має відмазки на випадок мобілізації .
Примусити таких всю роботу виконувати тільки прив'язаними до візочків! І самих дешевих, китайських
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24.10.2024 19:20 Відповісти
А вся митниця скільки %?
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24.10.2024 19:22 Відповісти
При цьому згідно з даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2023 року в Україні було понад 2,7 млн осіб з інвалідністю. Це 6,6% від загальної чисельності населення https://www.volynnews.com/news/all/skilky-liudey-v-********-otrymaly-invalidnist-2023-roku-vidpovid-moz/
Тобто 8% це в межах похибки, а не як у прокурорів хмельниччини 80%
зі. Я ні кого не виправдовую, просто погуглив середні цифри по "лікарні".
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24.10.2024 19:22 Відповісти
А де важче заробити інвалідність,працюючи на таможні чи десь у шахті,на заводі, будівництві?Це ми не враховуємо у межах похибки?
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24.10.2024 19:34 Відповісти
Треба брати віднонення працюючих інвалідів (бо більшість з них не працює) до загальної кількості працівників. Тоді й побачите, що загалом, менше 1% хто працює в Україні - інваліди, а на митніці чомусь 8. Є питання.
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24.10.2024 20:09 Відповісти
Без обмежень приймають на роботу інвалідів ІІІ групи. Інваліди ІІ групи приймаються частково в залежності від типу робіт і захворювання. Інваліди І групи тільки у випадку коли інвадіність не суперечить вимогам професії чи посади
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24.10.2024 23:05 Відповісти
Наприклад інвалід по зору-Сліпий на воба ока може легко працювати на митниці де потрібен візуальний контроль над ввозимим товаром. Нічого недозволеного не побачить
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24.10.2024 23:08 Відповісти
Ви, мабуть, не зрозуміли. Я не сказав, що є законодавчі обмеження для 3 групи. Але тут не Амеріка. Якщо ви прийдете працевлаштуватися із поганим зором, слухом, рухомістю тощо, буде відповідь: "а ми вже закрили цю вакансію, до побачення". Тим паче на митницю (спробуйте!). Добре хоч є невеличка пенсія з інвалідності, огород, та допомога родичів. Або ж йти красти, по тих же огородах-дачах.
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25.10.2024 08:25 Відповісти
Какие инвалидности? Смотрите какие у них и у их талантливых родственников машины, квартиры и дачи, по сколько в ресторанах оставляют и тд.
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24.10.2024 19:24 Відповісти
В ресторанах не они оставляют, а им. Под видом сдачи.
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24.10.2024 20:10 Відповісти
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки

Сумарна заробітна плата начмеда та його дружини за 2023 рік становила майже 500 тисяч грн, втім подружжя змогло придбати низку об'єктів нерухомості. І все це - за одну добу

Начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Олег Фаріон в один день раптово розбагатів. Протягом 5 липня минулого року він купив квартиру, будинок та п'ять земельних ділянок на кілька гектарів. При цьому, майже все це записав на свою дружину.
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24.10.2024 19:26 Відповісти
выиграл у спортлото?
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24.10.2024 19:50 Відповісти
нет .... ему как и другим - 5 летний сын дал взаймы 5 000 000 грн.

Умные мысли приходят лишь тогда, когда все глупости уже сделаны..
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24.10.2024 21:27 Відповісти
Це вже якась епідемія
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24.10.2024 19:29 Відповісти
думаю наши воины-инвалиды, вполне могут их заменить....
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24.10.2024 19:36 Відповісти
Найвііданіші справі працівники. Сраждають від болю, а зі служби не йдуть.
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24.10.2024 19:47 Відповісти
эти воевать не будут по любому
а для справедливости надо бы сделать их инвалидами...
нет?
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24.10.2024 19:49 Відповісти
Всім цим інвалідам дати загальнодержавну і на -фронт,як кажуть в тцк "ти інвалід для життя ,а для війни ні"...і усіх гнид вперед,7-8 бригад набереться,а як гідно поскребти усюди то і негайну ротацію можна провести в ЗСУ.
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24.10.2024 19:57 Відповісти
ну точно, жадібні дегенерати!
на такій херні погоріти, ****......
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24.10.2024 19:57 Відповісти
Кто то удивлен? Можете быть уверены они еще и бесплатные квартиры будут получать как инвалиды или УБД. Ето как после 2014 выдавали земельные участки УБД или семьям погибших. Чиновники и мусора которые и близко на фронте не были пополучали участки в Киеве и пригороде, а реальным участникам войны или их семьям выдавали участки в каких то забитых селах где они нахрен никому не нужны и оформление дороже самого участка. Вот такая справедливость у нас в стране.
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24.10.2024 20:20 Відповісти
Від лютого 2022го протяжність українського кордону, де йде легальне переміщення товарів та стягнення митних платежів, скоротилася більш ніж в 2 рази.
Чисельність митників не скоротилася взагалі, а 8% працівників ще й десь так перетрудилися, що інвалідність отримали.
Це вже наслідки реформ на митниці, дієвої частина плану перемоги президента?
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24.10.2024 20:24 Відповісти
Підозрюю, що Україна займає перше місце в світі за кількістю інвалідів😁
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24.10.2024 20:37 Відповісти
Якщо хабарництво вважати хворобою суспільства , то у митників це професійне захворювання , вони заслуговують інвалідність .
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24.10.2024 20:49 Відповісти
Это все контабасы виноваты рассчитываются гирями из золота покрашенными в черный цвет,а таможеннику еще домой их дотащить надо..
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24.10.2024 20:56 Відповісти
Самый прикол, что они как правило инвалиды по таким болезням которые не видны. То есть психи, невротики, опухоли, и тд.
Почему у таких инвалидов не забирают водительские удостоверения? Они же могут на автодороге в любой момент катастрофу устроить.
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24.10.2024 21:00 Відповісти
- Где это чёртов инвалид?!

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24.10.2024 21:14 Відповісти
3,14дори лідора. напевно ці покидьки навіть до сортиру вишиванки вдягають, а самі лише 3,14здять 3,14здять, лише наголоси змінюються.
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24.10.2024 21:16 Відповісти
А скільки у цих митників хоромів, інваліди грьобані!!!
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24.10.2024 21:20 Відповісти
А що ви хотіли..?
При таких обсягах контрабасу..?
І надірватись можна...
І грижу отримати...
І остеохондроз нажити...
А як важко приходиться працювати перераховуючи регулярно гроші пачками...
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24.10.2024 21:21 Відповісти
Як вони можуть з інвалідністю працювати в митниці ? Тут або робота або інвалідність. Поєднуватись це не може. Їх повинно комісувати ВЛК!!!! Або -або !!!
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24.10.2024 21:53 Відповісти
 
 