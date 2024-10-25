Вимагав хабар у військового за продовження лікування в стаціонарі: Повідомлено про підозру посадовцю клінічного центру на Львівщині. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 37-річному посадовцю одного із військово-медичних клінічних центрів (клінічного госпіталю) на Львівщині за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрюваний вимагав гроші від пацієнта-військового за можливість подальшого лікування у стаціонарі. Таку "послугу" він оцінив у 15 000 гривень – по одній тисячі за день перебування у медзакладі. Крім цього, після кількох етапів лікування "за окрему плату" він мав забезпечити видачу медичних довідок про стан здоров’я, які б слугували підставою для звільнення зі служби у армії.

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Повідомляється, що після отримання обумовленої суми коштів медичного посадовця затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід. Встановлюється повне коло причетних до злочину осіб.





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