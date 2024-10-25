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Вимагав хабар у військового за продовження лікування в стаціонарі: Повідомлено про підозру посадовцю клінічного центру на Львівщині. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 37-річному посадовцю одного із військово-медичних клінічних центрів (клінічного госпіталю) на Львівщині за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрюваний вимагав гроші від пацієнта-військового за можливість подальшого лікування у стаціонарі. Таку "послугу" він оцінив у 15 000 гривень – по одній тисячі за день перебування у медзакладі. Крім цього, після кількох етапів лікування "за окрему плату" він мав забезпечити видачу медичних довідок про стан здоров’я, які б слугували підставою для звільнення зі служби у армії.

Посадовець клінічного центру вимагав хабар у військового

Також дивіться: 3 тис. доларів США за групу інвалідності – у Львові на хабарництві викрито лікарку. ФОТО

Повідомляється, що після отримання обумовленої суми коштів медичного посадовця затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід. Встановлюється повне коло причетних до злочину осіб.

Посадовець клінічного центру вимагав хабар у військового
Посадовець клінічного центру вимагав хабар у військового

Також дивіться: Лікар у Сумах за 3000$ надавав ухилянтам медичні документи на встановлення групи інвалідності та зняття з обліку, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4738) лікарі (1290) військовослужбовці (4812) Офіс Генпрокурора (3283)


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Якщо на фото його авто, він мабуть убд за захист Львова вже отримав.
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25.10.2024 14:52 Відповісти
В больнице скорой помощи в Киеве 100% пациентов должны платить хирургу и анестезиологу. При этом состояние палат просто жуткое. Только не говорите об этом Зе. Иначе он уволит всех докторов.😎
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25.10.2024 14:54 Відповісти
Во Львов бушует! Но как то скромно помалкивает Одесса! Видно сильно заполировано.
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25.10.2024 15:10 Відповісти
У нас "лікарі" ігнорують реальні скарги та проблеми зі здоров'ям у поранених військових, якщо вони не заносять грошей. Аби скоріше виписати до частини
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25.10.2024 16:48 Відповісти
 
 