Ликвидация системы МСЭК: Кабмин одобрил законопроект

Кабмін схвалив законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Кабинет Министров одобрил законопроект, который позволит ликвидировать систему МСЭК.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо понятия "медико-социальная экспертиза" законопроект вводит термин "оценка повседневного функционирования лица." В центре нового процесса будет стоять не бумажка, а реальная помощь, необходимая каждому конкретному человеку, чтобы полноценно жить и работать", - говорится в сообщении.

Так, с 1 января 2025 года вместо МСЭКов заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.

Читайте: Нынешних руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий, - Минздрав

"Команды будут работать в многопрофильных мощных медицинских учреждениях, где уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды. Эти больницы оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования и имеют в штате достаточное количество профильных специалистов, из которых можно будет формировать команды, исходя из потребностей каждого отдельного пациента. При необходимости команда может провести оценку не только очно в учреждении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту.

Новая система будет цифровизированной. Лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценки автоматически будут попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценки трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат. Человеку не придется ходить из кабинета в кабинет и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок", - пояснили в Минздраве.

Также читайте: Минсоцполитики презентовало реформу системы социального страхования. Что будет вместо МСЭК?

Цифровизация также предотвратит коррупцию и другие злоупотребления. Например, врачи до момента оценки не будут знать имени пациента, а пациент - имен врачей, которые будут оценивать его функциональность. Это исключит возможность предыдущих коррупционных договоренностей, в том числе и таких, о которых в последнее время стало известно, добавили в министерстве.

Законопроект предусматривает ряд изменений, в частности:

  • Не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ВКК). Направлять на оценивание смогут лечащие врачи, а военнослужащих - врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы.
  • К процессу оценки человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например, врача, который сможет объяснить дело пациента.
  • Определено, какие врачи имеют право проводить оценивание, а какие - нет.
  • Предусмотрены механизмы обжалования решений команд.

Финансироваться новая система оценивания будет через НСЗУ.

Читайте: Комплексные изменения в МСЭК будут с 1 января 2025 года, - Ляшко

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Смотрите также: В Одессе врач вместе с должностными лицами МСЭК зарабатывал на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным: изъято более $80 тыс. наличными. ФОТОрепортаж

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко не планирует уходить в отставку из-за скандала вокруг МСЭК

Автор: 

Кабмин (14124) Минздрав (4915) МСЭК (91)
Залишилось або в Дію запхати, або створити новий додаток є-інвалід...
01.11.2024 17:12 Ответить
Так виглядає, що нашвидкуруч запускають процес "врятувати рядового Майна"... А що буде з цими мсеківцями, що накрали собі тихесенько по всій державі? Їх хтось перевірятиме, чи "йдіть собі з миром"...
01.11.2024 17:24 Ответить
Апофеоз зеленого ідиотизму.
"Команди працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Ці лікарні оснащені усім необхідним...."
Уявляєте, все життя, всі 20-30-40 років небуло нічого крім багатомісячних черг, знущання з людей, хабарів, нестачі лікарів і комісй, поборів, принижень., відсутність нормальної реабілітації..
І хоп, Зеленьський із рукава шинелі дістає " багатопрофільні потужні медичні хаклади, оснащені всм необхідним.."
Нє, ну не придурки таке писати?
01.11.2024 17:47 Ответить
