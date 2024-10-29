Нынешних руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий, - Минздрав
Нынешние руководители медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), не будут иметь возможности занимать позиции в обновленной системе врачебных комиссий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Отмечается, что другие врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.
"Основным критерием, по которому их будут отбирать, будет ведение врачебной практики. Как пояснили в Минздраве, это изменение необходимо, чтобы экспертизу проводили врачи, имеющие актуальный уровень медицинских знаний. Дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения", - пояснили в Минздраве.
Решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действовать. Будут пересматриваться только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением СНБО.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
Нахапались, дайте і ішим хапнути!
це - дискримінація і привід до суду
2. нові мсєківці швидко навчаться "работать по-старому", не переживайте!
якщо є умови для корупції, то вона виникне автоматично !
Да сжечь !"
О.Грібоєдов "З глузду з'їхав" 😂👍😂👍
Відіпхнемо від корита свиней, що наїлися, замінимо їх голодними!
Таких ''талановитих'' людей Зе-команда тепер відправить... на підвищення... наприклад - дипломатами за кордон, на високі посади в міністерствах, а ''найталановитіших'' корупціонерів в офіс самого президента Єрмака-Зеленського.
Не допустять, звільнять, і ТД. АЛЕ !
Ніхто нікого до буцигарні не відвозить.
Незламні!