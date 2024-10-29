РУС
Новости
2 793 26

Нынешних руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий, - Минздрав

Очільники МСЕК не працюватимуть у новій системі лікарських комісій

Нынешние руководители медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), не будут иметь возможности занимать позиции в обновленной системе врачебных комиссий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что другие врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.

"Основным критерием, по которому их будут отбирать, будет ведение врачебной практики. Как пояснили в Минздраве, это изменение необходимо, чтобы экспертизу проводили врачи, имеющие актуальный уровень медицинских знаний. Дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения", - пояснили в Минздраве.

Решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действовать. Будут пересматриваться только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением СНБО.

Читайте также: У государства есть механизмы конфискации средств, незаконно полученных главами МСЭК, - председатель ВС Кравченко

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Смотрите также: В Одессе врач вместе с должностными лицами МСЭК зарабатывал на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным: изъято более $80 тыс. наличными. ФОТОрепортаж

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Читайте также: Реформа МСЭК не помешает выплате пенсий по инвалидности, - министер соцполитики Жолнович

Минздрав (4915) МСЭК (91)
Топ комментарии
Правильно!
Нахапались, дайте і ішим хапнути!
показать весь комментарий
29.10.2024 19:43 Ответить
І це "всьо"?((Тобто,корумпований аж до сраки,приховував доходи від податкової,знаючи про ситуацію свідомо підривав мобілізаційну складову,що веде до загибелі держави і лиш втратив кормушку?((Америка вже більше не країна мрій(((
показать весь комментарий
29.10.2024 19:44 Ответить
Це дуже гучна заява ! А що буде на ділі - час покаже. Але впевнений вони будуть ще й міністрами !
показать весь комментарий
29.10.2024 19:45 Ответить
1. на якій підставі "не допустять"?
це - дискримінація і привід до суду
2. нові мсєківці швидко навчаться "работать по-старому", не переживайте!

якщо є умови для корупції, то вона виникне автоматично !

.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:47 Ответить
Нічого страшного! В ВЛК підуть працювати!
показать весь комментарий
29.10.2024 19:50 Ответить
"Зібрати би мсєківців усіх
Да сжечь !"
О.Грібоєдов "З глузду з'їхав" 😂👍😂👍
показать весь комментарий
29.10.2024 19:50 Ответить
оце так покарання єпта
показать весь комментарий
29.10.2024 19:53 Ответить
Якщо їх не посадили то вони підійдуть помічниками нардепів наприклад
показать весь комментарий
29.10.2024 19:58 Ответить
...нехай вони тепер, як Скрудж з відомого мультфільму, пірнають у свої наповнені грошима басейни
показать весь комментарий
29.10.2024 20:00 Ответить
Поміняють шило на мил
показать весь комментарий
29.10.2024 20:06 Ответить
яка підстава для звільнення? Має бути ст. КЗпП
показать весь комментарий
29.10.2024 20:13 Ответить
Бо не відраховували "членські внески" до ОПи.
показать весь комментарий
29.10.2024 20:16 Ответить
Ухты как сурово! Теперь дело пойдёт. Заместители ведь по должности что остались, теперь дела двинут прогресивно и честно. ,,Дела идут, контора пишет---рубль дадут, а два запишут!,,
показать весь комментарий
29.10.2024 20:28 Ответить
Їх взагалі треба позбавити права на професійну діяльність!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 20:32 Ответить
А на хіба воно ім - вже затарились
показать весь комментарий
29.10.2024 20:54 Ответить
Пральна!
Відіпхнемо від корита свиней, що наїлися, замінимо їх голодними!
показать весь комментарий
29.10.2024 20:54 Ответить
"рєволюція вторих"? Хто би мав сумнів?
показать весь комментарий
29.10.2024 21:00 Ответить
Ого, як суворо! А до буцегарні їх ні?
показать весь комментарий
29.10.2024 21:03 Ответить
Правильно...
Таких ''талановитих'' людей Зе-команда тепер відправить... на підвищення... наприклад - дипломатами за кордон, на високі посади в міністерствах, а ''найталановитіших'' корупціонерів в офіс самого президента Єрмака-Зеленського.
показать весь комментарий
29.10.2024 21:06 Ответить
Ні, тепер на їх місце прийдуть чесні і принципові! Та нахер криші там такі потрібні.
показать весь комментарий
29.10.2024 21:17 Ответить
перейдуть у лікарні і будуть брати хабарі.тільки суди ЛІНЧА змінять ситуацію накраще.
показать весь комментарий
29.10.2024 21:35 Ответить
якщо допускають зараз минулих ригіональних "папірєдніків" ,то згодом допустять "нонішніх" габіжників з МСЕК виплативши всю заборгованість по зарплаті.плюс моральну шкоду і відновлять на роботі,згідно рішення тако ж корумпованого суду інвалідів і пісіонерів України
показать весь комментарий
29.10.2024 21:43 Ответить
ОНи так тяжело будут рыдать на своих испанских виллах.
показать весь комментарий
29.10.2024 21:52 Ответить
Ай яй яй!
Не допустять, звільнять, і ТД. АЛЕ !
Ніхто нікого до буцигарні не відвозить.
Незламні!
показать весь комментарий
30.10.2024 12:46 Ответить
 
 