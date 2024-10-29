Нынешних руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий, - Минздрав

Нынешние руководители медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), не будут иметь возможности занимать позиции в обновленной системе врачебных комиссий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что другие врачи, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.

"Основным критерием, по которому их будут отбирать, будет ведение врачебной практики. Как пояснили в Минздраве, это изменение необходимо, чтобы экспертизу проводили врачи, имеющие актуальный уровень медицинских знаний. Дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения", - пояснили в Минздраве.

Решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действовать. Будут пересматриваться только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением СНБО.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

