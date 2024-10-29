РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4305 посетителей онлайн
Новости
3 686 28

У государства есть механизмы конфискации средств, незаконно полученных главами МСЭК, - председатель ВС Кравченко

Корупція у МСЕК: Механізми для конфіскації коштів є

У государства есть правовые механизмы для конфискации незаконно полученных председателями МСЭК миллионных средств.

Об этом заявил председатель Верховного Суда Украины Станислав Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кравченко прокомментировал наличие правовых оснований для конфискации средств у задержанных глав МСЭК.

"Думаю, у государства достаточно правовых механизмов, чтобы определиться с такими вещами", - сказал глава ВС.

По его словам, в стране есть конкретные правовые механизмы для конфискации средств, и эта конкретика будет определена в ходе расследования уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна за незаконный заход в порты оккупированного Крыма

"Это должна быть четкая процедура... если речь идет об обысках в уголовном производстве... Это может быть признано неправомерной выгодой, если будет доказано. Если только часть этих средств (будет признана незаконно полученной - ИФ-У), то может быть общая конфискация", - пояснил Кравченко.

Председатель Верховного Суда также подчеркнул, что, кроме ст. 368 УК (неправомерная выгода), за последние 10 лет значительно изменилось антикоррупционное законодательство. Сейчас оно включает понятие "незаконное обогащение".

Кравченко заявил, что для процедуры специальной конфискации должно быть доказано, что эти средства получены преступным путем. То есть теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре общей конфискации, так и по спецконфискации.

Средства от конфискации поступают только в доход государства, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе врач совместно с должностными лицами МСЭК зарабатывал на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным: изъято более $80 тыс. наличными. ФОТОрепортаж

Ранее в НАПК объяснили, что главы и члены МСЭК стали декларантами с октября 2023 года, когда были внесены изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции". То есть раньше они не подавали декларации и не проверялись НАПК.

"Относительно должностных лиц МСЭК и ряда других категорий декларантов НАПК может инициировать вопрос о привлечении их к ответственности за недостоверное декларирование и другие нарушения антикоррупционного законодательства. Вместе с тем, непосредственно НАПК в пределах своих полномочий не может составлять документы, которые стали бы основанием для конфискации судом средств или активов у указанной категории лиц, однако соответствующие полномочия есть у других органов, и для этого существуют другие процедуры.

Чтобы таких лиц можно было привлечь к ответственности за незаконное обогащение или конфисковать по специальной процедуре гражданской конфискации необоснованные активы, следует внести изменения в Уголовный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины. НАПК на этой неделе уже начало готовить проект изменений в эти кодексы во исполнение недавнего решения СНБО", - отметили в НАПК.

Также там объяснили, что для привлечения председателей и членов МСЭК к уголовной ответственности за незаконное обогащение или признание их активов необоснованными необходимо внести соответствующие изменения в ст. 368-5 УК Украины и ст. 290 ГПК Украины. Соответствующий законопроект уже разрабатывается НАПК и будет внесен на рассмотрение Правительства.

"Вместе с тем, суд, в случае совершения тяжких и особо тяжких корыстных преступлений, а также преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности независимо от степени их тяжести в соответствии со ст. 59 "Конфискация имущества" или преступлений указанных в ст. 96- 1 "Специальная конфискация" УК Украины, к председателям и членам медико-социальных экспертных комиссий может быть применена конфискация имущества, которая будет заключаться в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, которое является собственностью осужденного", - добавили в агентстве.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Читайте также: Депутат Полтавского облсовета отсудил отмененную МСЭК инвалидность: как это стало возможным

Автор: 

конфискация (607) Кравченко Станислав (12) МСЭК (91)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Поки що це все вилами по воді. Коли з'являться реальні прізвища, реальні терміни та реальна конфіскація всього злочинно нажитого майна всіх членів сімей цих виродків (котрі не зможуть пояснити походження), тоді буде що обговорювати. Поки що це "білий шум".
показать весь комментарий
29.10.2024 17:01 Ответить
+4
Ну і шоб підтвердити слова судді - зеленский підвищив бюджет прокуратури на 25 рік аж на 38%. Які імена, які посадки - ці люди працюють під такими гаслами - іменем України - хтож їх посадить.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:28 Ответить
+3
Боятся конфисковывать миллионы, ибо повязаны одной ниточкой.
Одни получали и делились частью "на верх" по цепочке. А другие крышевали цепочку.
А теперь, чтобы "получатели" об этом молчали и не стали называть фамилии крыш, им пообещали не конфисковывать взятки.
Даже высокие должностные лица с подачи своих юристов уже пытаются объяснить невозможность конфискаций.
Иначе крах. Будет эффект домино прямо на верх.
Не могла такая система существовать незаметно по всей стране.
Даже налоговая ослепла. Не замечала покупки десятки дорогих квартир, в том числе и за рубежом.
При покупке квартир уплачиваются налоги и сборы. Квартиры светятся на всю налоговую.
Только слепой или заинтересованный этого не замечал.
Не говоря про авто, земельные участки и т. д.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
голова ВС прозоро натякає ща нагально необхідно потужно занести неПРАВОмірну вигоду в ВС - інакше конфіскують ) .. голова ВС в шоці які грошові потоки пройшли повз судову систему )
показать весь комментарий
29.10.2024 16:55 Ответить
Тиждень тому зареєстрованому Алексу більше подобається заява "антикорупціонера" Павлущика про те, що у мародерів НЕ можна конфіскувати награбоване?

"Кравченко прокоментував наявність правових підстав для конфіскації коштів у затриманих голів у контексті заяви голови Національного агентства з питань запобігання корупції Віктора Павлущика про неможливість такої конфіскації через відсутність процедури."

Джерело:
показать весь комментарий
29.10.2024 17:17 Ответить
Вибачте а підкажіть юридично вірний шлях конфіскації скажімо отих мільйонів готівки у голови МСЕК. Просто цікаво яким законом саме конфіскують
показать весь комментарий
29.10.2024 18:02 Ответить
Читайте статтю, в ній все написано.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:16 Ответить
брехня..
показать весь комментарий
29.10.2024 18:08 Ответить
Що саме брехня?
показать весь комментарий
29.10.2024 18:17 Ответить
Ви Алла..або тупа, або зелена ..вибирайте..тиждень реєстрації нового ніка..навіть кошеня розуміє.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:10 Ответить
Нарід свято вірує, що він відчує на собі приплив цих коштів
показать весь комментарий
29.10.2024 16:57 Ответить
Головний суддя країни розказав як... Ну, тепер можна здогадатись, як формуватиметься судова практика.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:58 Ответить
Как только прокуроры, получающие миллионные пенсия дадут распоряжения, так сразу и конфискуют.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:00 Ответить
ну тепер вовка до тисячі ще гривень 150 добавить
показать весь комментарий
29.10.2024 17:01 Ответить
того не може бути: вофку зелена жаба задусить!..
показать весь комментарий
29.10.2024 20:35 Ответить
Поки що це все вилами по воді. Коли з'являться реальні прізвища, реальні терміни та реальна конфіскація всього злочинно нажитого майна всіх членів сімей цих виродків (котрі не зможуть пояснити походження), тоді буде що обговорювати. Поки що це "білий шум".
показать весь комментарий
29.10.2024 17:01 Ответить
Ну і шоб підтвердити слова судді - зеленский підвищив бюджет прокуратури на 25 рік аж на 38%. Які імена, які посадки - ці люди працюють під такими гаслами - іменем України - хтож їх посадить.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:28 Ответить
Для гасіння маленької пожежі, після слів Голови НАЗК (при...к), зійде.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:43 Ответить
А у прокуроров?
показать весь комментарий
29.10.2024 17:13 Ответить
А у лікарів ВЛК?
"Незадекларовану нерухомість у ТРЦ «Афіни» на 5,4 млн грн виявили в одеської медсестри з ВЛК. Очільник Одеської ОВА зазначив, що наразі походження цієї нерухомості невідоме, це мають з'ясувати компетентні органи: «Ми ж не розуміємо, це, може, спащина, чи це подарунок, чи це інше… Я думаю, що цю інформацію з часом оприлюднять компетентні органи, це якраз предмет для перевірки»."
"може, спащина, чи це подарунок" - з такою спадщиною і працює медсестрою, у мобілізованих пісюни розглядає. Звісно віримо...
показать весь комментарий
29.10.2024 17:26 Ответить
якщо голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик говорить про неможливість конфіскації незаконно набутих коштів через відсутність процедури, то виникає питання, а чому цей поважний орган досі не переймався створенням такої процедури? навіщо ці перевірки, якщо результат передбачуваний - ми не тільки не можемо наказати корупціонера, а й забрати в нього незаконно набуті статки... визначили, що тьотя погана й гроші в неї невідомо звідки, погрозили пальчиком й розійшлися...
показать весь комментарий
29.10.2024 17:19 Ответить
Мова йде саме про голів і працівників МСЕК. Голови МСЕК раніше декларації не подавали.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:45 Ответить
Боятся конфисковывать миллионы, ибо повязаны одной ниточкой.
Одни получали и делились частью "на верх" по цепочке. А другие крышевали цепочку.
А теперь, чтобы "получатели" об этом молчали и не стали называть фамилии крыш, им пообещали не конфисковывать взятки.
Даже высокие должностные лица с подачи своих юристов уже пытаются объяснить невозможность конфискаций.
Иначе крах. Будет эффект домино прямо на верх.
Не могла такая система существовать незаметно по всей стране.
Даже налоговая ослепла. Не замечала покупки десятки дорогих квартир, в том числе и за рубежом.
При покупке квартир уплачиваются налоги и сборы. Квартиры светятся на всю налоговую.
Только слепой или заинтересованный этого не замечал.
Не говоря про авто, земельные участки и т. д.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:27 Ответить
Якийсь дивний суддя, неначе не при зе живе
показать весь комментарий
29.10.2024 17:34 Ответить
изложите свои варианты , я написал и меня затерли
показать весь комментарий
29.10.2024 17:48 Ответить
Механізм:
арешт - застава - хабар - вихід під заставу - оновлення на роботі - отримання компенсації
показать весь комментарий
29.10.2024 18:15 Ответить
"Кравченко заявив, що для процедури спеціальної конфіскації має бути доведено, що ці кошти одержано злочинним шляхом. Тобто теоретично в керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти як за процедурою загальної конфіскації, так і за спецконфіскацією."

Серйозно? а хіба це не власник таких коштів має довести джерела походження у нього таких величезних статків?
показать весь комментарий
29.10.2024 18:20 Ответить
Держава має механізми конфіскації коштів, незаконно одержаних головами МСЕК, - голова ВС Кравченко Джерело:

Питання, а прокурори теж платили за посвідчення інвалідів і за надання липових пенсій чи ці послугу їм надали безоплатно. Так хто в цій піраміді головний.?А звісно вони ж інваліди справжні, а на роботу ходили винятково щоб допомогти ЗСУ в сенсі бородьби з корупцією.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:01 Ответить
Тільки є одне АЛЕ - в нас є Єрмак і Татаров і за частину цих мільйонів долларів вони і прокурорів і мсек і таможню і чиновників і депутатів відмажуть...
показать весь комментарий
29.10.2024 19:37 Ответить
сьогодні прям зашквар-новини!
показать весь комментарий
29.10.2024 20:33 Ответить
 
 