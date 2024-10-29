У государства есть механизмы конфискации средств, незаконно полученных главами МСЭК, - председатель ВС Кравченко

У государства есть правовые механизмы для конфискации незаконно полученных председателями МСЭК миллионных средств.

Об этом заявил председатель Верховного Суда Украины Станислав Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кравченко прокомментировал наличие правовых оснований для конфискации средств у задержанных глав МСЭК.

"Думаю, у государства достаточно правовых механизмов, чтобы определиться с такими вещами", - сказал глава ВС.

По его словам, в стране есть конкретные правовые механизмы для конфискации средств, и эта конкретика будет определена в ходе расследования уголовного производства.

"Это должна быть четкая процедура... если речь идет об обысках в уголовном производстве... Это может быть признано неправомерной выгодой, если будет доказано. Если только часть этих средств (будет признана незаконно полученной - ИФ-У), то может быть общая конфискация", - пояснил Кравченко.

Председатель Верховного Суда также подчеркнул, что, кроме ст. 368 УК (неправомерная выгода), за последние 10 лет значительно изменилось антикоррупционное законодательство. Сейчас оно включает понятие "незаконное обогащение".

Кравченко заявил, что для процедуры специальной конфискации должно быть доказано, что эти средства получены преступным путем. То есть теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре общей конфискации, так и по спецконфискации.

Средства от конфискации поступают только в доход государства, добавил он.

Ранее в НАПК объяснили, что главы и члены МСЭК стали декларантами с октября 2023 года, когда были внесены изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции". То есть раньше они не подавали декларации и не проверялись НАПК.

"Относительно должностных лиц МСЭК и ряда других категорий декларантов НАПК может инициировать вопрос о привлечении их к ответственности за недостоверное декларирование и другие нарушения антикоррупционного законодательства. Вместе с тем, непосредственно НАПК в пределах своих полномочий не может составлять документы, которые стали бы основанием для конфискации судом средств или активов у указанной категории лиц, однако соответствующие полномочия есть у других органов, и для этого существуют другие процедуры.

Чтобы таких лиц можно было привлечь к ответственности за незаконное обогащение или конфисковать по специальной процедуре гражданской конфискации необоснованные активы, следует внести изменения в Уголовный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины. НАПК на этой неделе уже начало готовить проект изменений в эти кодексы во исполнение недавнего решения СНБО", - отметили в НАПК.

Также там объяснили, что для привлечения председателей и членов МСЭК к уголовной ответственности за незаконное обогащение или признание их активов необоснованными необходимо внести соответствующие изменения в ст. 368-5 УК Украины и ст. 290 ГПК Украины. Соответствующий законопроект уже разрабатывается НАПК и будет внесен на рассмотрение Правительства.

"Вместе с тем, суд, в случае совершения тяжких и особо тяжких корыстных преступлений, а также преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности независимо от степени их тяжести в соответствии со ст. 59 "Конфискация имущества" или преступлений указанных в ст. 96- 1 "Специальная конфискация" УК Украины, к председателям и членам медико-социальных экспертных комиссий может быть применена конфискация имущества, которая будет заключаться в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, которое является собственностью осужденного", - добавили в агентстве.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

