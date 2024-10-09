Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна за незаконный заход в порты оккупированного Крыма

В Одесской области задержан сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, который незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности. Судно передано в собственность Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержание произошло в июле 2024 года, когда подразделения Морской охраны в составе межведомственной группы обнаружили нарушения судоходства в акваториях под временной оккупацией. Днепровский районный суд г. Киева постановил передать судно в Национальное агентство по управлению активами (АРМА).

Сообщается, что капитана судна обвиняют по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам. За нарушение украинского законодательства и международного права, судно теперь перейдет под управление государства для дальнейшего использования.

"Украина продолжает твердо отстаивать свой суверенитет в территориальных водах, напоминая, что все порты Крыма и Азовского моря остаются закрытыми для коммерческой деятельности. Любые операции в этих портах нарушают международные нормы и законодательство Украины", - отметили в ГПСУ.

