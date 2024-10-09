РУС
Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна за незаконный заход в порты оккупированного Крыма

Україна конфіскувала суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну

В Одесской области задержан сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, который незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности. Судно передано в собственность Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержание произошло в июле 2024 года, когда подразделения Морской охраны в составе межведомственной группы обнаружили нарушения судоходства в акваториях под временной оккупацией. Днепровский районный суд г. Киева постановил передать судно в Национальное агентство по управлению активами (АРМА).

Читайте также: Турция об инциденте с сухогрузом "Сукра Окан": "Призываем избегать эскалации в Черном море"

Сообщается, что капитана судна обвиняют по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам. За нарушение украинского законодательства и международного права, судно теперь перейдет под управление государства для дальнейшего использования.

"Украина продолжает твердо отстаивать свой суверенитет в территориальных водах, напоминая, что все порты Крыма и Азовского моря остаются закрытыми для коммерческой деятельности. Любые операции в этих портах нарушают международные нормы и законодательство Украины", - отметили в ГПСУ.

Читайте также: МИД осуждает провокационные действия РФ в отношении иностранного сухогруза в Черном море: Надо лишить Россию возможности блокировать международные маршруты

Госпогранслужба (6783) конфискация (604) Крым (26455) сухогруз (45)
Хоч якийсь позитив! 😁
09.10.2024 15:02 Ответить
Бавовна на складах з яких на пряму вагонами йде Курщину не позитив?
09.10.2024 20:37 Ответить
 
 