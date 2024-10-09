Україна конфіскувала суховантаж під прапором Камеруну за незаконний захід у порти окупованого Криму

На Одещині затримано суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, який незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності. Судно передано у власність України.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затримання відбулося в липні 2024 року, коли підрозділи Морської охорони у складі міжвідомчої групи виявили порушення судноплавства в акваторіях під тимчасовою окупацією. Дніпровський районний суд м. Києва ухвалив передати судно до Національного агентства з управління активами (АРМА).

Повідомляється, що капітана судна звинувачують за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України в порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам. За порушення українського законодавства та міжнародного права, судно тепер перейде під управління держави для подальшого використання.

"Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет у територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України", - наголосили в ДПСУ.

