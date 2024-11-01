Комплексные изменения в МСЭК будут с 1 января 2025 года, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде пообещал комплексные изменения в МСЭК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"По МСЭК ответ министра:



- готовят законопроект (с 2023 года) о замене системы

- законопроект на правительстве уже, далее регистрация в парламенте

- вместо 500+ МСЭК будет команда экспертов - врачей там, где происходит лечение/ реабилитация

- максимально цифровизированная, которая якобы должна убрать риски коррупции и человеческий фактор", - отметил он.

По словам нардепа, глава Минздрава Ляшко пообещал комплексные изменения по МСЭК с 01 января 2025 года.

"До этого система будет работать как работала с определенными точечными улучшениями", - процитировал он министра.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

