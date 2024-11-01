РУС
Комплексные изменения в МСЭК будут с 1 января 2025 года, - Ляшко

Реформа МСЕК: Ляшко розповів, коли очікувати на зміни

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде пообещал комплексные изменения в МСЭК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"По МСЭК ответ министра:

- готовят законопроект (с 2023 года) о замене системы
- законопроект на правительстве уже, далее регистрация в парламенте
- вместо 500+ МСЭК будет команда экспертов - врачей там, где происходит лечение/ реабилитация
- максимально цифровизированная, которая якобы должна убрать риски коррупции и человеческий фактор", - отметил он.

По словам нардепа, глава Минздрава Ляшко пообещал комплексные изменения по МСЭК с 01 января 2025 года.

"До этого система будет работать как работала с определенными точечными улучшениями", - процитировал он министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешних руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий, - Минздрав

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Смотрите также: В Одессе врач вместе с должностными лицами МСЭК зарабатывал на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным: изъято более $80 тыс. наличными. ФОТОрепортаж

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко не планирует уходить в отставку из-за скандала вокруг МСЭК

Ляшко Виктор (1369) Железняк Ярослав (469) МСЭК (91)
хрипате знов збрехало (
Завезуть керівників з Німеччини? Це буде найдешевший варіант.
а чому шляшко не пішло у відставку ? (риторичне звісно)
Закінчивши у 2003 році медуніверситет ім Богомольця в Києві, в який в ті часи можна було поступити лише за хабар, або маючи впливових родичів в медичній галузі, Ляшко відразу потрапив у СЕС (санітарно епідеміологічна служба ). На ті часи СЕС- це більш корумпована структура ніж МСЕК та ВЛК разом взяті..всю свою "лікарську" кар*єру Ляшко пропрацював як чиновник у СЕС Київської області. Скоріше за все він теж системний корупціонер. В медичній галузі не прийняти не ділитися, платили всі . Ульяна Супрун, булучи т.в.о. міністра МОЗ у 2016-19 роках, намагалась зламати та змінити цю корупційну систему, але пішла у відставку разом із урядом .....далі намагалась щось змінити Скалецька, бо вона не виходець із цієї системи а юрист...але пішла у відставку із зміною уряду .....а Ляшко як виходець із самої корумпованої структури цієї системи - чиновник СЕС почувається в цій системі як риба у воді, тому він ніколи не подасть у відставку. Його діяльність ми може бачити на прикладі низки корупційних скандалів із ремонтом НДСЛ "Охматдит" в якого влучила ракета 3,14дорів. Вартість ремонту була заздалегідь завищена. На ремонт пожертвували велику суму коштів у спеціально створений «Благодійний фонд «Охматдит - здорове дитинство»... Але далі ціла низка різних діячів намагається ці кошти розікрасти, шляхом їх правильного "освоєння". Справою займається і поліція і НАБУ ..І Ляшко не може там не бути в темі і і в долі. Лише корупційний скандал з ремонтом Охмадіту це вже підстава для відставки
Від перестановки ліжок і заміни ****** - бордель не перестає буди борделем...
Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року. Джерело:
І за Ющенка, і за Януковича, і за Порошенка, і за Зеленського. Молодець тітка, за чотирьох президентів собі наварювала.
Ці контори завжди так працювали і працюють. Вони "корисні" незалежно від того, хто отримує мзду у Києві.
