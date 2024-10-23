Ляшко не планирует уходить в отставку из-за скандала вокруг МСЭК
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко не планирует уходить в отставку из-за скандала вокруг коррупции в МСЭК.
Об этом Ляшко заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
На вопрос, чувствует ли он политическую ответственность за скандалы в медико-социальных комиссиях, Ляшко ответил, что "его нет в вертикали МСЭК", он не назначает и не увольняет руководителей комиссий, а Минздрав является регулятором. Впрочем, как отметил Ляшко, он назначает главу Центральной медико-социальной экспертной комиссии, у которой другие функции. Ее руководитель, по словам Ляшко, был уволен.
В то же время Ляшко отметил, что "заявление написать проще, чем реформировать МСЭК", а потому в отставку уходить он не собирается.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Ляшко уточнил, медико-социальные экспертизы будут проводить в кластерных и надкластерных больницах. Также он отметил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца этой недели.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
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Наплодили міністерств/управлінь/агентств всіляких, тепер незнайти відповідального.
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Зєлю геть. Вибори
Старе і зморщене обличчя питає у сідниці: "В чому секрет твоєї моложавої гладенької і рожевої шкіри?"
А та відповідає: "Сери на все."
Ляшко обурений тим, якщо говорити просто для розуміння, що перестали ділитися.