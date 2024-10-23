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Ляшко не планирует уходить в отставку из-за скандала вокруг МСЭК

Міністр охорони Віктор Ляшко

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко не планирует уходить в отставку из-за скандала вокруг коррупции в МСЭК.

Об этом Ляшко заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

На вопрос, чувствует ли он политическую ответственность за скандалы в медико-социальных комиссиях, Ляшко ответил, что "его нет в вертикали МСЭК", он не назначает и не увольняет руководителей комиссий, а Минздрав является регулятором. Впрочем, как отметил Ляшко, он назначает главу Центральной медико-социальной экспертной комиссии, у которой другие функции. Ее руководитель, по словам Ляшко, был уволен.

В то же время Ляшко отметил, что "заявление написать проще, чем реформировать МСЭК", а потому в отставку уходить он не собирается.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Ляшко уточнил, медико-социальные экспертизы будут проводить в кластерных и надкластерных больницах. Также он отметил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца этой недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководители МСЭК не должны занимать руководящие должности в других больницах, - Ляшко

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Смотрите также: Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в органах власти по вертикали контроля за МСЭК, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

отставка (3161) Ляшко Виктор (1365) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+12
Ось і характеристика "честі-гідності", "сумління" цієї "людини"... Ляшко приклеївся до коррупційної годівниці... Ляшко не турбує що від нього і його підлеглих корупцією смердить. Ось ця заява Ляшко це загальна характеристика влади клоунів з 95 кварталу... вони клоуни... гідності, сумління, людяності в них нема... тотально.
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23.10.2024 13:17 Ответить
+8
ще один "нєзламний лідор"! чого ви причепилися до ляшкі? рафік нівінауат
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23.10.2024 13:17 Ответить
+7
Задовбали! Як зп та премії собі малювати - то всі в темі, а як відповідати - то нікому.

Наплодили міністерств/управлінь/агентств всіляких, тепер незнайти відповідального.
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23.10.2024 13:20 Ответить
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ну дык, он же главный в стране по уринотерапии. кто б сомневался
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23.10.2024 13:17 Ответить
Ось і характеристика "честі-гідності", "сумління" цієї "людини"... Ляшко приклеївся до коррупційної годівниці... Ляшко не турбує що від нього і його підлеглих корупцією смердить. Ось ця заява Ляшко це загальна характеристика влади клоунів з 95 кварталу... вони клоуни... гідності, сумління, людяності в них нема... тотально.
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23.10.2024 13:17 Ответить
ще один "нєзламний лідор"! чого ви причепилися до ляшкі? рафік нівінауат
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23.10.2024 13:17 Ответить
Задовбали! Як зп та премії собі малювати - то всі в темі, а як відповідати - то нікому.

Наплодили міністерств/управлінь/агентств всіляких, тепер незнайти відповідального.
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23.10.2024 13:20 Ответить
Запланує
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23.10.2024 13:23 Ответить
йому просто пох
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23.10.2024 13:27 Ответить
мало грошей наколядував, а совість для цих чиновників, незнайоме слово
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23.10.2024 13:32 Ответить
Хтось сумнівається, що в черговий раз попересовують ліжка в борделі та на цьому і все?
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23.10.2024 13:33 Ответить
А з якого ряжна йти у відставку, якщо його керівник(єрмак) на чолі держави?
_____________
Зєлю геть. Вибори
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23.10.2024 13:33 Ответить
Є такий анекдот про обличчя і дупу:
Старе і зморщене обличчя питає у сідниці: "В чому секрет твоєї моложавої гладенької і рожевої шкіри?"
А та відповідає: "Сери на все."
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23.10.2024 13:36 Ответить
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23.10.2024 13:38 Ответить
Правильно! Ему ещё курировать следущую структуру.
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23.10.2024 13:53 Ответить
Один Ляшко Олег - воює, а другий Ляшко Віктор "слугує" - ось,яка різна доля...бо не має Віктора у той вертикалі - він у іншій,тому,що "служить "народу!
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23.10.2024 13:54 Ответить
державна Система створювалася з самого початку і дата завершення всім відома.
Ляшко обурений тим, якщо говорити просто для розуміння, що перестали ділитися.
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23.10.2024 14:34 Ответить
Никакого отношения к этой коррупции Ляшко не имел. Все это проделки главы Центральной МСК, которого Ляшко не только назначил, но уже и уволил.
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23.10.2024 14:57 Ответить
Просто не хочу йти. Шо я вам, маю шось доказувати? )))))))
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23.10.2024 15:10 Ответить
 
 