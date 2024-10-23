Ляшко не планирует уходить в отставку из-за скандала вокруг МСЭК

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко не планирует уходить в отставку из-за скандала вокруг коррупции в МСЭК.

Об этом Ляшко заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

На вопрос, чувствует ли он политическую ответственность за скандалы в медико-социальных комиссиях, Ляшко ответил, что "его нет в вертикали МСЭК", он не назначает и не увольняет руководителей комиссий, а Минздрав является регулятором. Впрочем, как отметил Ляшко, он назначает главу Центральной медико-социальной экспертной комиссии, у которой другие функции. Ее руководитель, по словам Ляшко, был уволен.

В то же время Ляшко отметил, что "заявление написать проще, чем реформировать МСЭК", а потому в отставку уходить он не собирается.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Ляшко уточнил, медико-социальные экспертизы будут проводить в кластерных и надкластерных больницах. Также он отметил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца этой недели.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

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