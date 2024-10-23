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Новини
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Ляшко не планує йти у відставку через скандал довкола МСЕК

Міністр охорони Віктор Ляшко

Очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко не планує йти у відставку через скандал довкола корупції у МСЕК. 

Про це Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

На запитання, чи відчуває він політичну відповідальність за скандали у медико-соціальних комісіях, Ляшко відповів, що "його немає у вертикалі МСЕК", він не призначає та не звільняє очільників комісій, а МОЗ є регулятором. Утім, як зазначив Ляшко, він призначає очільника Центральної медико-соціальної експертної комісії, в якої інші функції. Її очільника, за словами Ляшка, було звільнено.

Водночас Ляшко зазначив, що "заяву написати простіше, ніж реформувати МСЕК", а тому у відставку йти він не збирається.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Ляшко уточнив, медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях. Також він зазначив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівники МСЕК не повинні обіймати керівні посади в інших лікарнях, - Ляшко

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Дивіться також: Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

відставка (1471) Ляшко Віктор (1517) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+12
Ось і характеристика "честі-гідності", "сумління" цієї "людини"... Ляшко приклеївся до коррупційної годівниці... Ляшко не турбує що від нього і його підлеглих корупцією смердить. Ось ця заява Ляшко це загальна характеристика влади клоунів з 95 кварталу... вони клоуни... гідності, сумління, людяності в них нема... тотально.
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23.10.2024 13:17 Відповісти
+8
ще один "нєзламний лідор"! чого ви причепилися до ляшкі? рафік нівінауат
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23.10.2024 13:17 Відповісти
+7
Задовбали! Як зп та премії собі малювати - то всі в темі, а як відповідати - то нікому.

Наплодили міністерств/управлінь/агентств всіляких, тепер незнайти відповідального.
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23.10.2024 13:20 Відповісти
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ну дык, он же главный в стране по уринотерапии. кто б сомневался
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23.10.2024 13:17 Відповісти
Ось і характеристика "честі-гідності", "сумління" цієї "людини"... Ляшко приклеївся до коррупційної годівниці... Ляшко не турбує що від нього і його підлеглих корупцією смердить. Ось ця заява Ляшко це загальна характеристика влади клоунів з 95 кварталу... вони клоуни... гідності, сумління, людяності в них нема... тотально.
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23.10.2024 13:17 Відповісти
ще один "нєзламний лідор"! чого ви причепилися до ляшкі? рафік нівінауат
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23.10.2024 13:17 Відповісти
Задовбали! Як зп та премії собі малювати - то всі в темі, а як відповідати - то нікому.

Наплодили міністерств/управлінь/агентств всіляких, тепер незнайти відповідального.
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23.10.2024 13:20 Відповісти
Запланує
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23.10.2024 13:23 Відповісти
йому просто пох
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23.10.2024 13:27 Відповісти
мало грошей наколядував, а совість для цих чиновників, незнайоме слово
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23.10.2024 13:32 Відповісти
Хтось сумнівається, що в черговий раз попересовують ліжка в борделі та на цьому і все?
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23.10.2024 13:33 Відповісти
А з якого ряжна йти у відставку, якщо його керівник(єрмак) на чолі держави?
_____________
Зєлю геть. Вибори
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23.10.2024 13:33 Відповісти
Є такий анекдот про обличчя і дупу:
Старе і зморщене обличчя питає у сідниці: "В чому секрет твоєї моложавої гладенької і рожевої шкіри?"
А та відповідає: "Сери на все."
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23.10.2024 13:36 Відповісти
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23.10.2024 13:38 Відповісти
Правильно! Ему ещё курировать следущую структуру.
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23.10.2024 13:53 Відповісти
Один Ляшко Олег - воює, а другий Ляшко Віктор "слугує" - ось,яка різна доля...бо не має Віктора у той вертикалі - він у іншій,тому,що "служить "народу!
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23.10.2024 13:54 Відповісти
державна Система створювалася з самого початку і дата завершення всім відома.
Ляшко обурений тим, якщо говорити просто для розуміння, що перестали ділитися.
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23.10.2024 14:34 Відповісти
Никакого отношения к этой коррупции Ляшко не имел. Все это проделки главы Центральной МСК, которого Ляшко не только назначил, но уже и уволил.
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23.10.2024 14:57 Відповісти
Просто не хочу йти. Шо я вам, маю шось доказувати? )))))))
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23.10.2024 15:10 Відповісти
 
 