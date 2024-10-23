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Руководители МСЭК не должны занимать руководящие должности в других больницах, - Ляшко

Корупція у МСЕК

Руководство существующих МСЭК после их ликвидации в дальнейшем не должно иметь возможность перейти на руководящие админдолжности в другие больничные учреждения.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, Ляшко заявил, что его позиция заключается в том, чтобы администрация существующих МСЭК в дальнейшем не могла перейти на руководящие админдолжности в другие больничные учреждения.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Ляшко уточнил, медико-социальные экспертизы будут проводить в кластерных и надкластерных больницах. Также он отметил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца этой недели.

Читайте: МСЭК будет ликвидирована с 31 декабря, - указ Зеленского

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в органах власти по вертикали контроля за МСЭК, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Ляшко Виктор (1365) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+7
А слабо лишить лицензий?
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23.10.2024 11:43 Ответить
+6
я думаю такий флеш рояль у всіх українських прокурворів
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23.10.2024 11:53 Ответить
+3
Вже колись відсторонювали "проффесіоналів" Януковича, але після обрання нинішнього самодура вони всі повернулись на свої посади. Так і з цими буде. Спочатку влаштуються в ВЛК, потім ще кудись. Без хліба з маслом не залишаться.
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23.10.2024 12:02 Ответить
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А слабо лишить лицензий?
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23.10.2024 11:43 Ответить
Ну, вони, як би написати, не бізнесмени а лікарі і в них дипломи а не ліцензії. Тоді, треба буде забирати дипломи і кошмарити вищі школи. Забрати диплом це з площини фантастики.
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23.10.2024 11:50 Ответить
а мені цікаво, яким ЗАКОННИМ чином можна буде обмежити можливість колишнього керівника МСЄК влаштуватися на керівну посаду? 🤣😂
пля, це фієрія
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23.10.2024 11:52 Ответить
Вони законодавчо проведуть.
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23.10.2024 11:53 Ответить
як? в нормальних країнах закон не має зворотьої сили!
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23.10.2024 11:57 Ответить
Вони проведуть законодавчо до 31 грудня цього року. А звільнять саме 31 грудня. Ніяких протиріч.
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23.10.2024 12:01 Ответить
так це не працює! вони ж просто всі звільняться самі раніше
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23.10.2024 12:17 Ответить
Є договір. Не звільняться.
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23.10.2024 12:18 Ответить
Ну це так, як повинно бути. А що ці зешмарклі вчудять нікому не відомо і залежатиме від якості підвезеного коксу.
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23.10.2024 12:22 Ответить
спеціально все зроблять так, щоб ніхто не постраждав! бо це ж свої люди! вони заносили в МОЗ, а ті заносили в офіс
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23.10.2024 12:24 Ответить
Та то дурню зрозуміло, що свої дупи вони будуть захищати ''колкгіально''.
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23.10.2024 12:29 Ответить
Вже колись відсторонювали "проффесіоналів" Януковича, але після обрання нинішнього самодура вони всі повернулись на свої посади. Так і з цими буде. Спочатку влаштуються в ВЛК, потім ще кудись. Без хліба з маслом не залишаться.
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23.10.2024 12:02 Ответить
Ось з таким порушенням клятви Гiппократа, тре анулювати iхнi дипломи.
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23.10.2024 12:06 Ответить
вони накрали за останні 2,5 роки стільки що їм вистачить на відносно безбідне життя без дипломів до кінця життя і ще дітям, внукам залишиться !!!
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23.10.2024 12:14 Ответить
По-английски, дипломы называются лицензиями, я в этом плане.
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23.10.2024 12:04 Ответить
т.е. теперь на этом будут зарабатывать другие подразделения МОЗ ?
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23.10.2024 11:48 Ответить
тобто цей імбіцил свідомо озвучує, що ВСІ керівники ВСІХ МСЄК країни були коррупціонерами?
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23.10.2024 11:50 Ответить
Ну нащо додумувати. Хай йдуть практикують. Вони ж лікарі.
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23.10.2024 11:52 Ответить
що ви маєте на увазі "додумувать"? цей довбограй своїм ротом, який знаходиться під тим, що називається "мозок" звинуватив ВСІХ керівників МСЄК в нечистоплотності і коррупції?
а покарання будуть за коррупцію? чи просто заборона займати керівну посаду?
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23.10.2024 11:54 Ответить
А хтось це не знав?
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23.10.2024 11:53 Ответить
одна справа хтось знав, інша, коли вилазить туповатий цілий міністр охорони здоровʼя і каже, що: "ВСІ МОЇ ПІДЛЕГЛІ - КОРРУПЦІОНЕРИ"
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23.10.2024 11:56 Ответить
А він сам - білий та пухнастий
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23.10.2024 12:05 Ответить
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23.10.2024 11:51 Ответить
я думаю такий флеш рояль у всіх українських прокурворів
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23.10.2024 11:53 Ответить
Цікаво, а злочини мсеківців будуть розслідувати ті прокурори інваліди що були з ними як би у долі?
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23.10.2024 11:57 Ответить
Будуть інші Крупи.
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23.10.2024 12:43 Ответить
Та ти шо!!!
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23.10.2024 12:51 Ответить
А за грати хабарників СЛАБО ?
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23.10.2024 12:51 Ответить
ковидо-ослеплённый вор ляшко всплыл
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23.10.2024 12:55 Ответить
https://poltava.to/news/78548/#comments
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23.10.2024 13:10 Ответить
а хто за них відповідає,не ляшко? ніхто нічого не знав?
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23.10.2024 13:13 Ответить
Руководители МСЭК не должны занимать руководящие должности в других больницах, - Ляшко Источник:

Руководители МСЭК должны сидеть в тюрьме /вот о чем надо требовать /, пан Ляшко

А НЕ МЕНЯТЬ ДОЛЖНОСТИ
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23.10.2024 16:15 Ответить
 
 