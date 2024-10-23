Руководители МСЭК не должны занимать руководящие должности в других больницах, - Ляшко
Руководство существующих МСЭК после их ликвидации в дальнейшем не должно иметь возможность перейти на руководящие админдолжности в другие больничные учреждения.
Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, Ляшко заявил, что его позиция заключается в том, чтобы администрация существующих МСЭК в дальнейшем не могла перейти на руководящие админдолжности в другие больничные учреждения.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Ляшко уточнил, медико-социальные экспертизы будут проводить в кластерных и надкластерных больницах. Также он отметил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца этой недели.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пля, це фієрія
а покарання будуть за коррупцію? чи просто заборона займати керівну посаду?
Руководители МСЭК должны сидеть в тюрьме /вот о чем надо требовать /, пан Ляшко
А НЕ МЕНЯТЬ ДОЛЖНОСТИ