УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14137 відвідувачів онлайн
Новини
3 438 33

Керівники МСЕК не повинні обіймати керівні посади в інших лікарнях, - Ляшко

Корупція у МСЕК

Керівництво існуючих МСЕК після їхньої ліквідації у подальшому не повинно мати змогу перейти на керівні адмінпосади у інші лікарняні установи.

На цьому наголосив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зорема, Ляшко заявив, що його позиція полягає у тому, щоб адміністрація існуючих МСЕК у подальшому не могла перейти на керівні адмінпосади у інші лікарняні установи.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Ляшко уточнив, медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях. Також він зазначив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця цього тижня.

Читайте також: МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, - указ Зеленського

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Дивіться також: Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Ляшко Віктор (1517) МСЕК (103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А слабо лишить лицензий?
показати весь коментар
23.10.2024 11:43 Відповісти
+6
я думаю такий флеш рояль у всіх українських прокурворів
показати весь коментар
23.10.2024 11:53 Відповісти
+3
Вже колись відсторонювали "проффесіоналів" Януковича, але після обрання нинішнього самодура вони всі повернулись на свої посади. Так і з цими буде. Спочатку влаштуються в ВЛК, потім ще кудись. Без хліба з маслом не залишаться.
показати весь коментар
23.10.2024 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А слабо лишить лицензий?
показати весь коментар
23.10.2024 11:43 Відповісти
Ну, вони, як би написати, не бізнесмени а лікарі і в них дипломи а не ліцензії. Тоді, треба буде забирати дипломи і кошмарити вищі школи. Забрати диплом це з площини фантастики.
показати весь коментар
23.10.2024 11:50 Відповісти
а мені цікаво, яким ЗАКОННИМ чином можна буде обмежити можливість колишнього керівника МСЄК влаштуватися на керівну посаду? 🤣😂
пля, це фієрія
показати весь коментар
23.10.2024 11:52 Відповісти
Вони законодавчо проведуть.
показати весь коментар
23.10.2024 11:53 Відповісти
як? в нормальних країнах закон не має зворотьої сили!
показати весь коментар
23.10.2024 11:57 Відповісти
Вони проведуть законодавчо до 31 грудня цього року. А звільнять саме 31 грудня. Ніяких протиріч.
показати весь коментар
23.10.2024 12:01 Відповісти
так це не працює! вони ж просто всі звільняться самі раніше
показати весь коментар
23.10.2024 12:17 Відповісти
Є договір. Не звільняться.
показати весь коментар
23.10.2024 12:18 Відповісти
Ну це так, як повинно бути. А що ці зешмарклі вчудять нікому не відомо і залежатиме від якості підвезеного коксу.
показати весь коментар
23.10.2024 12:22 Відповісти
спеціально все зроблять так, щоб ніхто не постраждав! бо це ж свої люди! вони заносили в МОЗ, а ті заносили в офіс
показати весь коментар
23.10.2024 12:24 Відповісти
Та то дурню зрозуміло, що свої дупи вони будуть захищати ''колкгіально''.
показати весь коментар
23.10.2024 12:29 Відповісти
Вже колись відсторонювали "проффесіоналів" Януковича, але після обрання нинішнього самодура вони всі повернулись на свої посади. Так і з цими буде. Спочатку влаштуються в ВЛК, потім ще кудись. Без хліба з маслом не залишаться.
показати весь коментар
23.10.2024 12:02 Відповісти
Ось з таким порушенням клятви Гiппократа, тре анулювати iхнi дипломи.
показати весь коментар
23.10.2024 12:06 Відповісти
вони накрали за останні 2,5 роки стільки що їм вистачить на відносно безбідне життя без дипломів до кінця життя і ще дітям, внукам залишиться !!!
показати весь коментар
23.10.2024 12:14 Відповісти
По-английски, дипломы называются лицензиями, я в этом плане.
показати весь коментар
23.10.2024 12:04 Відповісти
т.е. теперь на этом будут зарабатывать другие подразделения МОЗ ?
показати весь коментар
23.10.2024 11:48 Відповісти
тобто цей імбіцил свідомо озвучує, що ВСІ керівники ВСІХ МСЄК країни були коррупціонерами?
показати весь коментар
23.10.2024 11:50 Відповісти
Ну нащо додумувати. Хай йдуть практикують. Вони ж лікарі.
показати весь коментар
23.10.2024 11:52 Відповісти
що ви маєте на увазі "додумувать"? цей довбограй своїм ротом, який знаходиться під тим, що називається "мозок" звинуватив ВСІХ керівників МСЄК в нечистоплотності і коррупції?
а покарання будуть за коррупцію? чи просто заборона займати керівну посаду?
показати весь коментар
23.10.2024 11:54 Відповісти
А хтось це не знав?
показати весь коментар
23.10.2024 11:53 Відповісти
одна справа хтось знав, інша, коли вилазить туповатий цілий міністр охорони здоровʼя і каже, що: "ВСІ МОЇ ПІДЛЕГЛІ - КОРРУПЦІОНЕРИ"
показати весь коментар
23.10.2024 11:56 Відповісти
А він сам - білий та пухнастий
показати весь коментар
23.10.2024 12:05 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2024 11:51 Відповісти
я думаю такий флеш рояль у всіх українських прокурворів
показати весь коментар
23.10.2024 11:53 Відповісти
Цікаво, а злочини мсеківців будуть розслідувати ті прокурори інваліди що були з ними як би у долі?
показати весь коментар
23.10.2024 11:57 Відповісти
Будуть інші Крупи.
показати весь коментар
23.10.2024 12:43 Відповісти
Та ти шо!!!
показати весь коментар
23.10.2024 12:51 Відповісти
А за грати хабарників СЛАБО ?
показати весь коментар
23.10.2024 12:51 Відповісти
ковидо-ослеплённый вор ляшко всплыл
показати весь коментар
23.10.2024 12:55 Відповісти
https://poltava.to/news/78548/#comments
показати весь коментар
23.10.2024 13:10 Відповісти
а хто за них відповідає,не ляшко? ніхто нічого не знав?
показати весь коментар
23.10.2024 13:13 Відповісти
Руководители МСЭК не должны занимать руководящие должности в других больницах, - Ляшко Источник:

Руководители МСЭК должны сидеть в тюрьме /вот о чем надо требовать /, пан Ляшко

А НЕ МЕНЯТЬ ДОЛЖНОСТИ
показати весь коментар
23.10.2024 16:15 Відповісти
 
 