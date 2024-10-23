Керівники МСЕК не повинні обіймати керівні посади в інших лікарнях, - Ляшко
Керівництво існуючих МСЕК після їхньої ліквідації у подальшому не повинно мати змогу перейти на керівні адмінпосади у інші лікарняні установи.
На цьому наголосив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зорема, Ляшко заявив, що його позиція полягає у тому, щоб адміністрація існуючих МСЕК у подальшому не могла перейти на керівні адмінпосади у інші лікарняні установи.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Ляшко уточнив, медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях. Також він зазначив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця цього тижня.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
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пля, це фієрія
а покарання будуть за коррупцію? чи просто заборона займати керівну посаду?
Руководители МСЭК должны сидеть в тюрьме /вот о чем надо требовать /, пан Ляшко
А НЕ МЕНЯТЬ ДОЛЖНОСТИ