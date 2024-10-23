РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13875 посетителей онлайн
Новости
11 349 92

Медико-социальные экспертизы будут проводить в кластерных и сверхкластерных больницах, - Ляшко

Ліквідація МСЕК

Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо и быть ориентированной на человека. Коррупции и злоупотреблениям в ней не должно быть места.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно поддерживаю решение СНБО, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года и полную цифровизацию прохождения всех этапов.

Понимая текущие проблемы, в прошлом году Минздрав начал проверку обоснованности решений МСЭК об установлении инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые были приняты в период действия военного положения. Всего состоялось три раунда перекрестных проверок, во время которых были пересмотрены более 90 тысяч дел. Также мы активизировали взаимодействие с правоохранительными органами. Обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений. Однако эти результаты не являются достаточными. Они не устраивают ни меня, ни общество. Законодательство четко регулирует, какие институты должны регулярно проводить проверку обоснованности решений, принятых комиссиями на всех уровнях, и в случае необходимости отменять их, анализировать случаи необоснованных решений, рассматривать обжалования, работать над усовершенствованием процесса", - отметил Ляшко.

По его словам, очевидно, что эти функции выполнялись ненадлежащим образом.

Также читайте: Уволили руководство Центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, - Шмыгаль

"Поэтому приняты соответствующие кадровые решения - уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова и работников Министерства здравоохранения Украины, которые отвечали за это направление.

Моя позиция четкая и однозначная: все, кто помогает неправомерно получить справки или препятствует в их получении тем, кто действительно в этом нуждается, должны понести ответственность", - добавил Ляшко.

В то же время Минздрав активизирует работу по всем указанным в решении СНБО направлениям вместе со всеми привлеченными к процессу реформирования МСЭК органами.

"Продолжается общественное обсуждение представленного нами несколько недель назад законопроекта, который предусматривает, что медико-социальная экспертиза будет проводиться в кластерных и надкластерных больницах, что вместе с другими предложенными решениями позволит решить вопрос достаточного количества кадров, ввести цифровые решения, изменить порядок финансирования и обеспечить необходимую безбарьерность. Подробно отчитываться о каждом этапе и его результатах", - резюмирует министр здравоохранения.

Читайте также: МСЭК будет ликвидирована с 31 декабря, - указ Зеленского

После заседания СНБО по ситуации с МСЭК было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.

Об этом в Telegram сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль напомнил, что во вторник, 22 октября, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно очень системных решений.

В частности, Шмыгаль рассказал, что до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель.

"Поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели", - рассказал премьер.

Второе решение, которое было принято во время СНБО и которое уже воплощено министром здравоохранения, это ряд приказов об увольнении.

"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК", - рассказал Шмыгаль.

И третье решение касается, того что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно это касается должностных лиц.

По словам главы правительства, все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев.

Смотрите также: Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в органах власти по вертикали контроля за МСЭК, - Зеленский. ВИДЕО

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винницкий врач МСЭК Власюк приобрел 13 квартир и три Tesla. Элитную недвижимость в центре Киева оформил на жену-пенсионерку, - СМИ

Справочно

Заметим, что кластерные - это многопрофильные больницы, которые будут обеспечивать потребность населения в лечении наиболее распространенных заболеваний.

Сверхкластерная больница - это больница, которая оказывает любую помощь, которая может быть получена в области.

Автор: 

ликвидация (3701) Ляшко Виктор (1365) МСЭК (86)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
коли чую слова "прозоро і справедливо," від цих людей, хочеться блєвануть...
показать весь комментарий
23.10.2024 07:50 Ответить
+23
А експертизи в тих кластерних і надкластерних лікарнях проводитимуть ті самі лікарі МСЕКунці, бо куди ж дівати таку кількість звільнених "спеціалістів"?
"були переглянуті понад 90 тисяч справ" - за кілька днів? Це не просто наіпалово, це водоспади сечі в очі людям...
показать весь комментарий
23.10.2024 08:17 Ответить
+18
"Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях," - Ляшко Джерело:

Щось страшно від таких слів!!!
показать весь комментарий
23.10.2024 07:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях," - Ляшко Джерело:

Щось страшно від таких слів!!!
показать весь комментарий
23.10.2024 07:44 Ответить
То нова мівіна
показать весь комментарий
23.10.2024 07:52 Ответить
а нащо країні потрібен такий міністр-довбограй, якому для того щоб почати наводити порядок В ЙОГО ВЛАСНОМУ МІНІСТЕРСТВІ потрібно дати підсрачник?
показать весь комментарий
23.10.2024 12:01 Ответить
Чергове наіпалово
показать весь комментарий
23.10.2024 07:55 Ответить
А експертизи в тих кластерних і надкластерних лікарнях проводитимуть ті самі лікарі МСЕКунці, бо куди ж дівати таку кількість звільнених "спеціалістів"?
"були переглянуті понад 90 тисяч справ" - за кілька днів? Це не просто наіпалово, це водоспади сечі в очі людям...
показать весь комментарий
23.10.2024 08:17 Ответить
Ну припустимо інші. Але куди подіти ''цехову солідарність''. Добре, вони будуть не солідарні. Тоді виникає питання де будувати нові зони спеціально для лікарів. Бо це ж кримінал. Висновок - місія нездійсненна.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:53 Ответить
Тобто той же МСЕК. Навіть кабінети не змінять. А Зєлєнскій говорив про максимальне виключення людського фактору. Ате як усунеш людський фактор? Комп'ютер грошей не візьме і далі не понесе. Та й прокурор на комп' ютер не вплине авторитетом. Можнп ж зробити автоматиховантй реєстр і документообіг. Якщо людина лежить у лікарні двічі-тричі, чи більше разів на рік, якщо у електронному винляді є виписки, історія хвороби, аналізи, і це все відповідає визначеним критеріям, то аідтвердити, чи встановити інвалідність можна автоматично, тим паче, що аожна госпіталізація, кожен аналіз вноситься у систему, починаючи з реєстратури і долікарського огляду. А так встановить МСЕК пожиттєву інвалідність, і після цього "хворого" у лікарні ніхто не бачить.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:17 Ответить
Дані в комп'ютер вносить людина. Прямо зараз йде слідство по справі одного з ключових «дроноводів» одеської мехбригади (https://dumskaya.net/news/korruptciya-ili-podstava-operatora-bpla-snyali-s-186268/ua/ затримали за корупцію в ТЦК ).
"...несанкціоновано коригував дані військовозобов'язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тисяч доларів. Він вносив до неї неправдиву інформацію про непридатність чоловіків до служби".
показать весь комментарий
23.10.2024 08:21 Ответить
Пропащі люде, пропаща країна. Виходу немає. Як казав один гратоїд - чемодан, вокзал, варшава. Так, блін і конституція на паузі - вільне пересування зась.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:58 Ответить
😊 Корупція і у Польщі є. Приклад - блокування кордону з Україною за кацапські гроші. Просто потрібно максимально ускладнювати життя корупціонерам. Наприклад електронним документообігом, де щось зварганити заднім числом, чи одній людині - практично не можливо і максимально затратно.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:54 Ответить
Практика показує, що викристання комп'ютерів (якщо дати їх у руки нашим чиновникам) тільки ускладнює будь-яку справу.

А все потрібне потрібним людям до комп'ютерів потрапить.

І потім винен в усьому буде тільки комп'ютер.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:24 Ответить
Трохи не так. Це не один комп'ютер. 😊 Це і первинка (сімейний лікар), і лабораторія (аналізи), і лікарня (скажімо онкологічна), які часто розташовані за різними адресами і навіть можуть знаходитись у різних містах. І погодьтеся, що вплинути на всі компи в такому ******* важко.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:29 Ответить
Аби бажання. А воно з'явиться.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:31 Ответить
Так вони рецепти досі пишуть на туалетному папері і тільки комерційні назви тих препаратів, за які їм платять медпредставники фармкомпанії.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:40 Ответить
От власне це і треба припиняти. Документообіг, в тому числі і ******* - у електронному вигляді і не в одну конкретну аптеку, а так, щоб можна було купити будь-де, навіть через Tabletki, щоб було дешевше для хворого.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:51 Ответить
100% так.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:02 Ответить
Я Вам скажу наступне. Більша частина грощей, це не хабарі! Платили і ті, що мають законне право і підстави для встановлення інвалідності. Система!
показать весь комментарий
23.10.2024 09:35 Ответить
Напевне, так. Щоб пришвидшити справу. Я вчора писав, що мій батько лежав рік і два місяці (памперси, пролежні, годування з ложечки і через трубочку), а групу я йому виробляв 9!!! місяців! Грошей, правда, ніхто не вимагав, але ходити по колу довелося. Іноді руки опускались. І так, я нікому нічого не заплатив. Швидко і без проблем оформити інвалідність можна лише психічно хворому.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:49 Ответить
Решение партии поддерживаю. Решение 25 съезда КПСС в жизнь
показать весь комментарий
23.10.2024 08:55 Ответить
Ого! Як далеко копнув! "Планы партии - планы народа!"
показать весь комментарий
23.10.2024 09:04 Ответить
відтепер все стало ясно та прозоро - по ЗЄльоному:

гроші давати треба КЛАСТЕРу !

😂👍
показать весь комментарий
23.10.2024 09:20 Ответить
поміняли вивіску на борделі 😂👍
показать весь комментарий
23.10.2024 09:22 Ответить
публічний дім стане інтімним домом

😂👍
показать весь комментарий
23.10.2024 09:23 Ответить
А хто це?
показать весь комментарий
23.10.2024 09:22 Ответить
а писдіти не мішки носити...
тому вони й писдять...
посадок нема, конфіскацій нема
є таблиця ділення.
прокуратура, сбу, дбр в шоколаді.
ми в сраці
зе найнайнай кращий!!!!1
показать весь комментарий
23.10.2024 10:42 Ответить
поки не будуть садити десятками - кластери не допоможуть
показать весь комментарий
23.10.2024 07:46 Ответить
Десятки не допоможуть.
показать весь комментарий
23.10.2024 07:53 Ответить
А хто ж їх буде обвинувачувати, судити та саджати? Ті самі прокурори та судді з інвалідністю? 😂
показать весь комментарий
23.10.2024 08:23 Ответить
До судів над лікарями не дійте. Прокурори зостануться інвалідами, але на майбуття треба вигрібати цей гній.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:04 Ответить
Воїни після поранень отримують мізерний % втрати працездатності, а прокурори з родичами інвалідність 2-3 групи
показать весь комментарий
23.10.2024 07:50 Ответить
Солдатам заборонено визнавати важкі захворювання і надавати інвалідність.
показать весь комментарий
23.10.2024 07:54 Ответить
Що я і казав. У мене сьогодні пройшла бронхіальна астма, а пульс 127- ніяка не тахікардія, а норма.
показать весь комментарий
23.10.2024 16:14 Ответить
правильно.. в країні мрії Зєлєнскага давно вже пора впроваджувати кАсти.. шоб кріпаки знали своє законне місце і навіть не рипалися проти Сонцесяйного Найвеличнівшивого з його свитою..
показать весь комментарий
23.10.2024 07:50 Ответить
коли чую слова "прозоро і справедливо," від цих людей, хочеться блєвануть...
показать весь комментарий
23.10.2024 07:50 Ответить
З початку - набити пику.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:05 Ответить
Бджоли проти меду.
показать весь комментарий
23.10.2024 07:50 Ответить
Тобто тепер прийдется їздити інвалідам с невеликих міст, в обласні лікарні. А це буває, ще те випробування... А потім ще і в лікарні не один день походи.
показать весь комментарий
23.10.2024 07:52 Ответить
Так навіть в місті це небезоплатно. На власному прикладі: лікарня від мого дому десь в 2 км. Так ось. Перевозка рік тому в лікарню й обратно - 3 тис грн., ну і загальний аналіз+цукор - ще 570 грн. Все. І тиждень відлежала хз навіщо. І це для підтвердження інвалідності. Для встановлення - там ще роблять КТ, МРТ, доплер і купу іншого, що взагалі стартує від тисячі грн кожен. Так що вони своє геть не втрачають..а за невірні діагнози відповідальність не несуть. Бо хрін що доведеш.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:21 Ответить
Так само, багато лабораторій, наприклад, занижують показники по деяким аналізам і людина з хворої перетворюється на "здорову".
І вони не несуть жодної відповідальності.
Або, те ж саме КТ, рентген, інші дослідження - можна чогось "не побачити", трохи, "недописати", там, буквально строчку, трохи переформулювати - і реальна картина захворювання кардинально спотворюється, спрощується - людина стає "здоровою", ну майже. Таких маніпуляцій маса. А притягнути до відповідальності ви нікого не зможете, це практично не реально. Бо лікар, лаборант - вони могли і помилитися, або медсестра щось "неякісно" підготувала, ну, буває ж, правда?
А тим часом - ви вже здорові, практично, і, звичайно ж "придатні захищати батьківщину". Все просто шикарно - для тих, хто організував цю всю "систему" з викачування бабла та фактичної "утилізації" хворих.
Хочете кудись скаржитися - в "спортлото", будь-ласка. Бо по судах ви заплатите набагато більше з сумнівним результатом, портнови-татарови не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
23.10.2024 13:05 Ответить
На ВЛК в ТЦК вообще все стают здоровыми и пригодными. Чудеса медицыны
показать весь комментарий
23.10.2024 13:15 Ответить
так би й сказали будуть
паттужні та надпотужні МСЄКИ

😂👍

.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:25 Ответить
В цивілізованій державі прем'єр міністр іде у відставку, а не проводить реформи бедламу, який очолив, а корупціонери сідають за ґрати а не йдуть у відставку.
показать весь комментарий
23.10.2024 07:54 Ответить
Типа - "а я в этом не участвовал,это все они падлюки",верим,честные ляшковские глаза видели только зарплату.
показать весь комментарий
23.10.2024 07:54 Ответить
Він тільки касу збирав і наверх відносив
показать весь комментарий
23.10.2024 08:25 Ответить
Ще один популіст пафосний
показать весь комментарий
23.10.2024 07:56 Ответить
Це Ляшко розказує замість того щоб подати у відставку)) До речі Ляшко виходець із СЕС, яка завжди була ще більш корупційною структурою ніж МСЕК. Відразу після закінчення інституту від у 2003-2010 роках працював в санітарно-епідеміологічній службі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області . Це системна корупційна структура. Пізніше перейшов до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОЗ , почавши роботу головним спеціалістом, ставши врешті директором департаменту Держсанепідслужби України. З 2013 року до початку 2014 року був керівником Київського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України. Ляшку лише 44 роки...і для його є купа посад на фронті...якщо він звичайно не встиг отримати ..інвалідність
показать весь комментарий
23.10.2024 08:01 Ответить
Згадайте, як швидко він прискакав при появі грошей на відновлення зруйнованого "Охматдиту". Оце реакція та нюх у "спеціаліста".
показать весь комментарий
23.10.2024 08:28 Ответить
У медичній галузі корупція тотальна і не лише у МСЕК чи ВЛК...це лише те, що отримало розголос
показать весь комментарий
23.10.2024 08:02 Ответить
мало того ,они еще и тупые
показать весь комментарий
23.10.2024 08:07 Ответить
Саша, все вірно. Але у вас вус відклеївся. Тьфу, не вус, впн.
показать весь комментарий
23.10.2024 10:23 Ответить
Кластер - объект, обеспечивающий физически объединённое хранение данных из различных таблиц для ускорения выполнения сложных запросов
показать весь комментарий
23.10.2024 08:05 Ответить
То помилка, бо вони кластер від клістиру не відрізняють. Вчилися погано.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:23 Ответить
Навіть в "вікі" приведено ще два десятки визначень цього терміну.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:33 Ответить
Та хоч у ФАПах, все одно гроші брати будуть.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:05 Ответить
У відставку іди погань
показать весь комментарий
23.10.2024 08:07 Ответить
а яшко включив мороз наче нічого страшного. Цікаво яка частка заходила йому
показать весь комментарий
23.10.2024 08:12 Ответить
Ляшко, ти повинен був першим подати заяву про відставку...
показать весь комментарий
23.10.2024 08:15 Ответить
Йому, та й не тільки - не відставка..їм років по 15 з конфіскацією треба..
показать весь комментарий
23.10.2024 08:23 Ответить
А ці придурки можуть користуватись НОРМАЛЬНИМИ термінами чи хоча б їх пояснювати? Щось я вивісок "Кластерна лікарня" не пригадую - чи цим "красеням" чим незрозуміліше, тим краще? Може "Клістирна лікарня", нє?..
показать весь комментарий
23.10.2024 08:16 Ответить
"Кластерна лікарня" - ще той дурдом.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:09 Ответить
це означає що тепер буде врази дороще парєшать
показать весь комментарий
23.10.2024 08:22 Ответить
Саме так. Поки все не устаканиться.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:48 Ответить
Наші коновали не можуть паршивого футболіста вилікувати, не кажучи про депутатів, які лікуються за кордоном. Які з коновалів експерти?
показать весь комментарий
23.10.2024 08:25 Ответить
Ви вже провели потужну реформу у ТЦК і ВЛК. Що змінилося? ТАРИФИ
показать весь комментарий
23.10.2024 08:27 Ответить
Розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Колега на роботі оформив собі групу інвалідності і отримує пенсію ще з 2019 року. Якщо і перевіряти то потрібно за весь період. Липові інваліди були ще до 2022 року.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:33 Ответить
Вже "були переглянуті понад 90 тисяч справ" - та вони навіть стільки ПІБ не встигли б прочитати.
Як сказано вище в коментарях - наіпалово.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:36 Ответить
Скоро всі звільнені кадри з МСЕКа випливуть у новоствореному Ху#СЕКу. Надкластерному.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:34 Ответить
Цікаві діла твої... Генпрокурор у відставку і тільки? а за халатне відношення до службових зобов'язань?, яка стаття?..., а Ляшку?- збільшить зарплату? чи путівку в санаторій? -мисикеки не в його відповідальності?...
показать весь комментарий
23.10.2024 08:42 Ответить
Денежный поток от взяток перейдёт в кластерные и сверхкластерные больницы.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:43 Ответить
Ляшко підтримує рішення РНБО!
А у відставку поки не готовий?
показать весь комментарий
23.10.2024 08:45 Ответить
У лікарнях свої Крупи.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:50 Ответить
"Розуміючи поточні проблеми, торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ."

Джерело:

*
І якимось дивом не було виявлено жодної липової інвалідності у прокурорів та інших "правоохоронців".
показать весь комментарий
23.10.2024 09:03 Ответить
Через рік у кожного всратого заввідділенням буде по три тесли, ну і далі по списку.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:10 Ответить
О,шум,шум.Велике обурення.Показуха перед западом і трохи народом.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:10 Ответить
Нічого не зміниться - міняти треба систему а її міняти нікому! На жаль Україна приречена!
показать весь комментарий
23.10.2024 09:13 Ответить
Справа ж не в МСЕК, а в системі. А система сама створює корупцію, і система залишається та сама.
"зелені" самі організовують цю корупцію.
І що, ну ви знищите МСЕК. І створите щось "своє" замість цього. Але, інтерпретувати результати аналізів і досліджень все одно буде призначений вами лікар, або контора, і все все одне буде залежати від конкретних людей, лікарів, клерків, допоміжного персоналу, які роблять те, чи інше дослідження, інтерпретують його та заносять до бази. А там - величезне поле для маніпуляцій.
І порядок тут можна навести тільки тоді, коли сама система, суди, та ж таки прокуратура - будуть належно працювати.
А що у нас - "портновські суди"-"татарівські сбу-прокурори"?
О це з такою системою ми "наводимо лад"? Серйозно?
Чи, може, ми можемо вибирати того ж таки суддю, прокурора, місцевого голову поліції? Чи їх відізвати? Відізвати того ж таки депутата? Ні.
Але ми громимо МСЕК - показуха для бідних. А замість нього - нічого - замість нього буде "своя схема", ще менш прозора. І черговий розпил бабла.
Ну а реальні інваліди, хто ще може ходити сам, і в кого не буде бабла - їх всіх, в тій схемі, миттю визнають "здоровими" - і на війну, на "утилізацію" - ото і пенсії платити не треба. А всякі "діамантові" прокурори та інші "потрібні люди", тихцем, отримають будь-який "статус" і захист від будь-чого.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:17 Ответить
Ляшко, вам треба іти за Костіним - в небуття.
Бо ви такий же недоробло.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:23 Ответить
А в министерстве почти все такие. Кого ни тронь.
Боюсь предположить, что у некоторых есть и инвалидность.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:27 Ответить
Ляшко, а чего ты до сих пор на должности?
Скажешь, что не знал, что творится в МСЕК?
Тогда ты плохой министр и тебе не место в министерстве.
А если знал, то значит ты в доле и по тебе плачет уголовное дело.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:25 Ответить
"Кластерні й надкластерні лікарні" - це він для того, щоб справити враження наче дуже розумний? І де ці кластери? В голові? То може це якраз і є справжня інвалідність?
показать весь комментарий
23.10.2024 09:48 Ответить
З 31го грудня... хочаб дали Новий рік відсвяткувати! Нелюді.🙁
показать весь комментарий
23.10.2024 10:03 Ответить
"Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр."- яркий зразок п#здобола у владі. Якби не журналісти, та захід, сиділи би вони разом зі своїми правопогребальними органами біля корита і тільки б і хрюкали від задоволення.
показать весь комментарий
23.10.2024 10:06 Ответить
Ляшко (той, що нібито міністр ніби то охорони ніби то здоров'я) усім популярно пояснив - куда тепер потрібно нести хабарі подячний кеш.
показать весь комментарий
23.10.2024 10:37 Ответить
...Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова..., - такі заклади зараз непотрібні теж?
показать весь комментарий
23.10.2024 10:47 Ответить
Пиз..дець ! Ці накрали , теперь їх тихенько звільнять , а потім переведуть на нові місця ! Оце схема !!! А міністр МОЗ ні причому ? Два роки "він розслідував діяльність своїх підопічних" - і поки Бутусов не розворушив це крисяче кубло , ніякого результату у міністра чомусь не було , а тут гляньте як зачухався !
показать весь комментарий
23.10.2024 11:12 Ответить
Генпрокурор сделал одолжение - подал в отставку после прямого намека Президента на заседании СНБО. А где же самый честный министр Ляшко, который ведет себя как будто МСЭК - это не его парафия и он вообще об этом первый раз слышит? Пирамида существует везде в т.ч. и в мафии. Ни один глав. врач не решится набивать себе миллионы без добра и прикрытия "сверху". Но это вскрыт фурункул только в МСЭК и прокуратуре. А все тоже самое , а может еще и покруче в таможне, налоговой, МинЧС, в районных, городских и во всех местных гос.администрациях. А тут тебе война - полный разгул безконтрольности и беззакония, хватай сколько потянешь и за бугор. Посмотрите все особняки и дворцы и лимузины пооформляли на родителей, бабушек и дедушек, у которых минимальная пенсия и как будто никто ничего не знает и так положено. Одна додумалась одолжить несколько миллионов у своего 12-ти летнего сына. Кошмарики!!!
показать весь комментарий
23.10.2024 11:32 Ответить
Пан Ляшко вже засидівся в кріслі міністра. Пора вже йти на пенсію чи оформляти інвалідність та йти перераховувати "наколядовані" грошенята , які наносили вдячні підлеглі! Ляшко не міг не знати, що витворяють його підлеглі. Ляшка геть...
показать весь комментарий
23.10.2024 12:31 Ответить
а чого раніше нічог не робив,чи не знав?такого не може бути,тепер бурхливось праці імітуєш
показать весь комментарий
23.10.2024 13:19 Ответить
У нас нічого не можуть робити повністю!!!
Реформували поліцію, туди "перетекла" практично вся міліція! З минулим "досвідом" та "напрацюваннями"!
Ліквідували функцію прокуратури по загальному нагляду та слідчі підрозділи - всі ці "незамінні" переповзли до ДБР!
Ліквідують МСЕК, звільняють завідувачів, а що далі...? Що будуть робити завідувачі та звільнені з розформованої структури лікарі?
Правильно! Вони підуть в оті "кластерні та надкластерні лікарні" і будуть там призначені (як люди з "практичним" досвідом) для здійснення дій по визначенню інвалідності.
Завжди казав, що не можна залишати чи переводити до новостворених структур "старих" працівників. НЕ МОЖНА!!! ЖОДНОГО, навіть самого чесного і без "темних плям".
Потрібно звільняти всіх БЕЗ ПРАВА претендувати на заняття посад у відповідних новостворених органах.
І це буде не лише правильним кадровим рішенням, але і уроком для всіх інших.
показать весь комментарий
23.10.2024 13:55 Ответить
 
 