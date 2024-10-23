Медико-социальные экспертизы будут проводить в кластерных и сверхкластерных больницах, - Ляшко
Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо и быть ориентированной на человека. Коррупции и злоупотреблениям в ней не должно быть места.
Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Абсолютно поддерживаю решение СНБО, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года и полную цифровизацию прохождения всех этапов.
Понимая текущие проблемы, в прошлом году Минздрав начал проверку обоснованности решений МСЭК об установлении инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые были приняты в период действия военного положения. Всего состоялось три раунда перекрестных проверок, во время которых были пересмотрены более 90 тысяч дел. Также мы активизировали взаимодействие с правоохранительными органами. Обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений. Однако эти результаты не являются достаточными. Они не устраивают ни меня, ни общество. Законодательство четко регулирует, какие институты должны регулярно проводить проверку обоснованности решений, принятых комиссиями на всех уровнях, и в случае необходимости отменять их, анализировать случаи необоснованных решений, рассматривать обжалования, работать над усовершенствованием процесса", - отметил Ляшко.
По его словам, очевидно, что эти функции выполнялись ненадлежащим образом.
"Поэтому приняты соответствующие кадровые решения - уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова и работников Министерства здравоохранения Украины, которые отвечали за это направление.
Моя позиция четкая и однозначная: все, кто помогает неправомерно получить справки или препятствует в их получении тем, кто действительно в этом нуждается, должны понести ответственность", - добавил Ляшко.
В то же время Минздрав активизирует работу по всем указанным в решении СНБО направлениям вместе со всеми привлеченными к процессу реформирования МСЭК органами.
"Продолжается общественное обсуждение представленного нами несколько недель назад законопроекта, который предусматривает, что медико-социальная экспертиза будет проводиться в кластерных и надкластерных больницах, что вместе с другими предложенными решениями позволит решить вопрос достаточного количества кадров, ввести цифровые решения, изменить порядок финансирования и обеспечить необходимую безбарьерность. Подробно отчитываться о каждом этапе и его результатах", - резюмирует министр здравоохранения.
После заседания СНБО по ситуации с МСЭК было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.
Об этом в Telegram сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Шмыгаль напомнил, что во вторник, 22 октября, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно очень системных решений.
В частности, Шмыгаль рассказал, что до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель.
"Поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели", - рассказал премьер.
Второе решение, которое было принято во время СНБО и которое уже воплощено министром здравоохранения, это ряд приказов об увольнении.
"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК", - рассказал Шмыгаль.
И третье решение касается, того что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно это касается должностных лиц.
По словам главы правительства, все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
Справочно
Заметим, что кластерные - это многопрофильные больницы, которые будут обеспечивать потребность населения в лечении наиболее распространенных заболеваний.
Сверхкластерная больница - это больница, которая оказывает любую помощь, которая может быть получена в области.
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Щось страшно від таких слів!!!
"були переглянуті понад 90 тисяч справ" - за кілька днів? Це не просто наіпалово, це водоспади сечі в очі людям...
"...несанкціоновано коригував дані військовозобов'язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тисяч доларів. Він вносив до неї неправдиву інформацію про непридатність чоловіків до служби".
А все потрібне потрібним людям до комп'ютерів потрапить.
І потім винен в усьому буде тільки комп'ютер.
гроші давати треба КЛАСТЕРу !
😂👍
😂👍
тому вони й писдять...
посадок нема, конфіскацій нема
є таблиця ділення.
прокуратура, сбу, дбр в шоколаді.
ми в сраці
зе найнайнай кращий!!!!1
І вони не несуть жодної відповідальності.
Або, те ж саме КТ, рентген, інші дослідження - можна чогось "не побачити", трохи, "недописати", там, буквально строчку, трохи переформулювати - і реальна картина захворювання кардинально спотворюється, спрощується - людина стає "здоровою", ну майже. Таких маніпуляцій маса. А притягнути до відповідальності ви нікого не зможете, це практично не реально. Бо лікар, лаборант - вони могли і помилитися, або медсестра щось "неякісно" підготувала, ну, буває ж, правда?
А тим часом - ви вже здорові, практично, і, звичайно ж "придатні захищати батьківщину". Все просто шикарно - для тих, хто організував цю всю "систему" з викачування бабла та фактичної "утилізації" хворих.
Хочете кудись скаржитися - в "спортлото", будь-ласка. Бо по судах ви заплатите набагато більше з сумнівним результатом, портнови-татарови не дадуть збрехати.
паттужні та надпотужні МСЄКИ
😂👍
.
Як сказано вище в коментарях - наіпалово.
А у відставку поки не готовий?
Джерело:
*
І якимось дивом не було виявлено жодної липової інвалідності у прокурорів та інших "правоохоронців".
"зелені" самі організовують цю корупцію.
І що, ну ви знищите МСЕК. І створите щось "своє" замість цього. Але, інтерпретувати результати аналізів і досліджень все одно буде призначений вами лікар, або контора, і все все одне буде залежати від конкретних людей, лікарів, клерків, допоміжного персоналу, які роблять те, чи інше дослідження, інтерпретують його та заносять до бази. А там - величезне поле для маніпуляцій.
І порядок тут можна навести тільки тоді, коли сама система, суди, та ж таки прокуратура - будуть належно працювати.
А що у нас - "портновські суди"-"татарівські сбу-прокурори"?
О це з такою системою ми "наводимо лад"? Серйозно?
Чи, може, ми можемо вибирати того ж таки суддю, прокурора, місцевого голову поліції? Чи їх відізвати? Відізвати того ж таки депутата? Ні.
Але ми громимо МСЕК - показуха для бідних. А замість нього - нічого - замість нього буде "своя схема", ще менш прозора. І черговий розпил бабла.
Ну а реальні інваліди, хто ще може ходити сам, і в кого не буде бабла - їх всіх, в тій схемі, миттю визнають "здоровими" - і на війну, на "утилізацію" - ото і пенсії платити не треба. А всякі "діамантові" прокурори та інші "потрібні люди", тихцем, отримають будь-який "статус" і захист від будь-чого.
Бо ви такий же недоробло.
Боюсь предположить, что у некоторых есть и инвалидность.
Скажешь, что не знал, что творится в МСЕК?
Тогда ты плохой министр и тебе не место в министерстве.
А если знал, то значит ты в доле и по тебе плачет уголовное дело.
хабаріподячний кеш.
Реформували поліцію, туди "перетекла" практично вся міліція! З минулим "досвідом" та "напрацюваннями"!
Ліквідували функцію прокуратури по загальному нагляду та слідчі підрозділи - всі ці "незамінні" переповзли до ДБР!
Ліквідують МСЕК, звільняють завідувачів, а що далі...? Що будуть робити завідувачі та звільнені з розформованої структури лікарі?
Правильно! Вони підуть в оті "кластерні та надкластерні лікарні" і будуть там призначені (як люди з "практичним" досвідом) для здійснення дій по визначенню інвалідності.
Завжди казав, що не можна залишати чи переводити до новостворених структур "старих" працівників. НЕ МОЖНА!!! ЖОДНОГО, навіть самого чесного і без "темних плям".
Потрібно звільняти всіх БЕЗ ПРАВА претендувати на заняття посад у відповідних новостворених органах.
І це буде не лише правильним кадровим рішенням, але і уроком для всіх інших.