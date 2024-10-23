Медико-социальные экспертизы будут проводить в кластерных и сверхкластерных больницах, - Ляшко

Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо и быть ориентированной на человека. Коррупции и злоупотреблениям в ней не должно быть места.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно поддерживаю решение СНБО, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года и полную цифровизацию прохождения всех этапов.

Понимая текущие проблемы, в прошлом году Минздрав начал проверку обоснованности решений МСЭК об установлении инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые были приняты в период действия военного положения. Всего состоялось три раунда перекрестных проверок, во время которых были пересмотрены более 90 тысяч дел. Также мы активизировали взаимодействие с правоохранительными органами. Обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений. Однако эти результаты не являются достаточными. Они не устраивают ни меня, ни общество. Законодательство четко регулирует, какие институты должны регулярно проводить проверку обоснованности решений, принятых комиссиями на всех уровнях, и в случае необходимости отменять их, анализировать случаи необоснованных решений, рассматривать обжалования, работать над усовершенствованием процесса", - отметил Ляшко.

По его словам, очевидно, что эти функции выполнялись ненадлежащим образом.

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"Поэтому приняты соответствующие кадровые решения - уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова и работников Министерства здравоохранения Украины, которые отвечали за это направление.

Моя позиция четкая и однозначная: все, кто помогает неправомерно получить справки или препятствует в их получении тем, кто действительно в этом нуждается, должны понести ответственность", - добавил Ляшко.

В то же время Минздрав активизирует работу по всем указанным в решении СНБО направлениям вместе со всеми привлеченными к процессу реформирования МСЭК органами.

"Продолжается общественное обсуждение представленного нами несколько недель назад законопроекта, который предусматривает, что медико-социальная экспертиза будет проводиться в кластерных и надкластерных больницах, что вместе с другими предложенными решениями позволит решить вопрос достаточного количества кадров, ввести цифровые решения, изменить порядок финансирования и обеспечить необходимую безбарьерность. Подробно отчитываться о каждом этапе и его результатах", - резюмирует министр здравоохранения.

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После заседания СНБО по ситуации с МСЭК было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.

Об этом в Telegram сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль напомнил, что во вторник, 22 октября, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно очень системных решений.

В частности, Шмыгаль рассказал, что до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель.

"Поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели", - рассказал премьер.

Второе решение, которое было принято во время СНБО и которое уже воплощено министром здравоохранения, это ряд приказов об увольнении.

"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК", - рассказал Шмыгаль.

И третье решение касается, того что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно это касается должностных лиц.

По словам главы правительства, все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

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Справочно

Заметим, что кластерные - это многопрофильные больницы, которые будут обеспечивать потребность населения в лечении наиболее распространенных заболеваний.

Сверхкластерная больница - это больница, которая оказывает любую помощь, которая может быть получена в области.