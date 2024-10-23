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Новини
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Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях, - Ляшко

Ліквідація МСЕК

Медико-соціальна експертиза має проводитись прозоро і справедливо та бути орієнтованою на людину. Корупції і зловживанням в ній не має бути місця.

Про це повідомив у фейсбуку міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно підтримую рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та повну цифровізацію проходження всіх етапів.

Розуміючи поточні проблеми, торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ. Також ми активізували взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство. Законодавство чітко регулює, які інституції мають регулярно проводити перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих комісіями на всіх рівнях, і в разі необхідності скасовувати їх, аналізувати випадки необґрунтованих рішень, розглядати оскарження, працювати над удосконаленням процесу", - зазначив Ляшко.

За його словами, очевидно, що ці функції виконувались неналежно.

Також читайте: Звільнено керівництво Центральної МСЕК та керівників профільного департаменту МОЗ, - Шмигаль

"Тому прийняті відповідні кадрові рішення - звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України, які відповідали за цей напрям.

Моя позиція чітка та однозначна: всі, хто допомагає неправомірно отримати довідки або чинить перешкоди у їх отриманні тим, хто дійсно цього потребує, мають понести відповідальність", - додав Ляшко.

Водночас МОЗ активізує роботу по всіх зазначених у рішенні РНБО напрямках разом з усіма залученими до процесу реформування МСЕК органами.

"Триває громадське обговорення представленого нами кілька тижнів тому законопроєкту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність. Детально звітуватиме про кожен етап та його результати", - резюмує міністр охорони здоров'я.

Також читайте: Зеленський зібрав РНБО щодо МСЕК: Встановлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців. ВIДЕО

Після засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Про це у Telegram повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль нагадав, що у вівторок, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, на якому було ухвалено низку радикальних і водночас дуже системних рішень.

Зокрема, Шмигаль розповів, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель.

"Доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі", - розповів прем'єр.

Друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це низка наказів про звільнення.

"Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК", - розповів Шмигаль.

І третє рішення стосується, того що буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

За словами глави уряду, всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців.

Читайте також: МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, - указ Зеленського

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Дивіться також: Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО

Довідково

Зауважимо, що кластерні - це багатопрофільні лікарні, які забезпечуватимуть потребу населення в лікуванні найбільш поширених захворювань.

Надкластерна лікарня - це лікарня, яка надає будь-яку допомогу, яка може бути отримана в області.

Автор: 

ліквідація (4084) Ляшко Віктор (1517) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+28
коли чую слова "прозоро і справедливо," від цих людей, хочеться блєвануть...
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23.10.2024 07:50 Відповісти
+23
А експертизи в тих кластерних і надкластерних лікарнях проводитимуть ті самі лікарі МСЕКунці, бо куди ж дівати таку кількість звільнених "спеціалістів"?
"були переглянуті понад 90 тисяч справ" - за кілька днів? Це не просто наіпалово, це водоспади сечі в очі людям...
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23.10.2024 08:17 Відповісти
+18
"Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях," - Ляшко Джерело:

Щось страшно від таких слів!!!
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23.10.2024 07:44 Відповісти
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"Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях," - Ляшко Джерело:

Щось страшно від таких слів!!!
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23.10.2024 07:44 Відповісти
То нова мівіна
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23.10.2024 07:52 Відповісти
а нащо країні потрібен такий міністр-довбограй, якому для того щоб почати наводити порядок В ЙОГО ВЛАСНОМУ МІНІСТЕРСТВІ потрібно дати підсрачник?
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23.10.2024 12:01 Відповісти
Чергове наіпалово
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23.10.2024 07:55 Відповісти
А експертизи в тих кластерних і надкластерних лікарнях проводитимуть ті самі лікарі МСЕКунці, бо куди ж дівати таку кількість звільнених "спеціалістів"?
"були переглянуті понад 90 тисяч справ" - за кілька днів? Це не просто наіпалово, це водоспади сечі в очі людям...
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23.10.2024 08:17 Відповісти
Ну припустимо інші. Але куди подіти ''цехову солідарність''. Добре, вони будуть не солідарні. Тоді виникає питання де будувати нові зони спеціально для лікарів. Бо це ж кримінал. Висновок - місія нездійсненна.
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23.10.2024 08:53 Відповісти
Тобто той же МСЕК. Навіть кабінети не змінять. А Зєлєнскій говорив про максимальне виключення людського фактору. Ате як усунеш людський фактор? Комп'ютер грошей не візьме і далі не понесе. Та й прокурор на комп' ютер не вплине авторитетом. Можнп ж зробити автоматиховантй реєстр і документообіг. Якщо людина лежить у лікарні двічі-тричі, чи більше разів на рік, якщо у електронному винляді є виписки, історія хвороби, аналізи, і це все відповідає визначеним критеріям, то аідтвердити, чи встановити інвалідність можна автоматично, тим паче, що аожна госпіталізація, кожен аналіз вноситься у систему, починаючи з реєстратури і долікарського огляду. А так встановить МСЕК пожиттєву інвалідність, і після цього "хворого" у лікарні ніхто не бачить.
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23.10.2024 08:17 Відповісти
Дані в комп'ютер вносить людина. Прямо зараз йде слідство по справі одного з ключових «дроноводів» одеської мехбригади (https://dumskaya.net/news/korruptciya-ili-podstava-operatora-bpla-snyali-s-186268/ua/ затримали за корупцію в ТЦК ).
"...несанкціоновано коригував дані військовозобов'язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тисяч доларів. Він вносив до неї неправдиву інформацію про непридатність чоловіків до служби".
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23.10.2024 08:21 Відповісти
Пропащі люде, пропаща країна. Виходу немає. Як казав один гратоїд - чемодан, вокзал, варшава. Так, блін і конституція на паузі - вільне пересування зась.
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23.10.2024 08:58 Відповісти
😊 Корупція і у Польщі є. Приклад - блокування кордону з Україною за кацапські гроші. Просто потрібно максимально ускладнювати життя корупціонерам. Наприклад електронним документообігом, де щось зварганити заднім числом, чи одній людині - практично не можливо і максимально затратно.
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23.10.2024 09:54 Відповісти
Практика показує, що викристання комп'ютерів (якщо дати їх у руки нашим чиновникам) тільки ускладнює будь-яку справу.

А все потрібне потрібним людям до комп'ютерів потрапить.

І потім винен в усьому буде тільки комп'ютер.
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23.10.2024 08:24 Відповісти
Трохи не так. Це не один комп'ютер. 😊 Це і первинка (сімейний лікар), і лабораторія (аналізи), і лікарня (скажімо онкологічна), які часто розташовані за різними адресами і навіть можуть знаходитись у різних містах. І погодьтеся, що вплинути на всі компи в такому ******* важко.
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23.10.2024 08:29 Відповісти
Аби бажання. А воно з'явиться.
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23.10.2024 08:31 Відповісти
Так вони рецепти досі пишуть на туалетному папері і тільки комерційні назви тих препаратів, за які їм платять медпредставники фармкомпанії.
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23.10.2024 08:40 Відповісти
От власне це і треба припиняти. Документообіг, в тому числі і ******* - у електронному вигляді і не в одну конкретну аптеку, а так, щоб можна було купити будь-де, навіть через Tabletki, щоб було дешевше для хворого.
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23.10.2024 08:51 Відповісти
100% так.
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23.10.2024 09:02 Відповісти
Я Вам скажу наступне. Більша частина грощей, це не хабарі! Платили і ті, що мають законне право і підстави для встановлення інвалідності. Система!
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23.10.2024 09:35 Відповісти
Напевне, так. Щоб пришвидшити справу. Я вчора писав, що мій батько лежав рік і два місяці (памперси, пролежні, годування з ложечки і через трубочку), а групу я йому виробляв 9!!! місяців! Грошей, правда, ніхто не вимагав, але ходити по колу довелося. Іноді руки опускались. І так, я нікому нічого не заплатив. Швидко і без проблем оформити інвалідність можна лише психічно хворому.
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23.10.2024 09:49 Відповісти
Решение партии поддерживаю. Решение 25 съезда КПСС в жизнь
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23.10.2024 08:55 Відповісти
Ого! Як далеко копнув! "Планы партии - планы народа!"
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23.10.2024 09:04 Відповісти
відтепер все стало ясно та прозоро - по ЗЄльоному:

гроші давати треба КЛАСТЕРу !

😂👍
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23.10.2024 09:20 Відповісти
поміняли вивіску на борделі 😂👍
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23.10.2024 09:22 Відповісти
публічний дім стане інтімним домом

😂👍
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23.10.2024 09:23 Відповісти
А хто це?
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23.10.2024 09:22 Відповісти
а писдіти не мішки носити...
тому вони й писдять...
посадок нема, конфіскацій нема
є таблиця ділення.
прокуратура, сбу, дбр в шоколаді.
ми в сраці
зе найнайнай кращий!!!!1
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23.10.2024 10:42 Відповісти
поки не будуть садити десятками - кластери не допоможуть
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23.10.2024 07:46 Відповісти
Десятки не допоможуть.
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23.10.2024 07:53 Відповісти
А хто ж їх буде обвинувачувати, судити та саджати? Ті самі прокурори та судді з інвалідністю? 😂
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23.10.2024 08:23 Відповісти
До судів над лікарями не дійте. Прокурори зостануться інвалідами, але на майбуття треба вигрібати цей гній.
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23.10.2024 09:04 Відповісти
Воїни після поранень отримують мізерний % втрати працездатності, а прокурори з родичами інвалідність 2-3 групи
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23.10.2024 07:50 Відповісти
Солдатам заборонено визнавати важкі захворювання і надавати інвалідність.
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23.10.2024 07:54 Відповісти
Що я і казав. У мене сьогодні пройшла бронхіальна астма, а пульс 127- ніяка не тахікардія, а норма.
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23.10.2024 16:14 Відповісти
правильно.. в країні мрії Зєлєнскага давно вже пора впроваджувати кАсти.. шоб кріпаки знали своє законне місце і навіть не рипалися проти Сонцесяйного Найвеличнівшивого з його свитою..
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23.10.2024 07:50 Відповісти
коли чую слова "прозоро і справедливо," від цих людей, хочеться блєвануть...
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23.10.2024 07:50 Відповісти
З початку - набити пику.
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23.10.2024 09:05 Відповісти
Бджоли проти меду.
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23.10.2024 07:50 Відповісти
Тобто тепер прийдется їздити інвалідам с невеликих міст, в обласні лікарні. А це буває, ще те випробування... А потім ще і в лікарні не один день походи.
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23.10.2024 07:52 Відповісти
Так навіть в місті це небезоплатно. На власному прикладі: лікарня від мого дому десь в 2 км. Так ось. Перевозка рік тому в лікарню й обратно - 3 тис грн., ну і загальний аналіз+цукор - ще 570 грн. Все. І тиждень відлежала хз навіщо. І це для підтвердження інвалідності. Для встановлення - там ще роблять КТ, МРТ, доплер і купу іншого, що взагалі стартує від тисячі грн кожен. Так що вони своє геть не втрачають..а за невірні діагнози відповідальність не несуть. Бо хрін що доведеш.
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23.10.2024 08:21 Відповісти
Так само, багато лабораторій, наприклад, занижують показники по деяким аналізам і людина з хворої перетворюється на "здорову".
І вони не несуть жодної відповідальності.
Або, те ж саме КТ, рентген, інші дослідження - можна чогось "не побачити", трохи, "недописати", там, буквально строчку, трохи переформулювати - і реальна картина захворювання кардинально спотворюється, спрощується - людина стає "здоровою", ну майже. Таких маніпуляцій маса. А притягнути до відповідальності ви нікого не зможете, це практично не реально. Бо лікар, лаборант - вони могли і помилитися, або медсестра щось "неякісно" підготувала, ну, буває ж, правда?
А тим часом - ви вже здорові, практично, і, звичайно ж "придатні захищати батьківщину". Все просто шикарно - для тих, хто організував цю всю "систему" з викачування бабла та фактичної "утилізації" хворих.
Хочете кудись скаржитися - в "спортлото", будь-ласка. Бо по судах ви заплатите набагато більше з сумнівним результатом, портнови-татарови не дадуть збрехати.
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23.10.2024 13:05 Відповісти
На ВЛК в ТЦК вообще все стают здоровыми и пригодными. Чудеса медицыны
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23.10.2024 13:15 Відповісти
так би й сказали будуть
паттужні та надпотужні МСЄКИ

😂👍

.
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23.10.2024 09:25 Відповісти
В цивілізованій державі прем'єр міністр іде у відставку, а не проводить реформи бедламу, який очолив, а корупціонери сідають за ґрати а не йдуть у відставку.
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23.10.2024 07:54 Відповісти
Типа - "а я в этом не участвовал,это все они падлюки",верим,честные ляшковские глаза видели только зарплату.
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23.10.2024 07:54 Відповісти
Він тільки касу збирав і наверх відносив
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23.10.2024 08:25 Відповісти
Ще один популіст пафосний
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23.10.2024 07:56 Відповісти
Це Ляшко розказує замість того щоб подати у відставку)) До речі Ляшко виходець із СЕС, яка завжди була ще більш корупційною структурою ніж МСЕК. Відразу після закінчення інституту від у 2003-2010 роках працював в санітарно-епідеміологічній службі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області . Це системна корупційна структура. Пізніше перейшов до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОЗ , почавши роботу головним спеціалістом, ставши врешті директором департаменту Держсанепідслужби України. З 2013 року до початку 2014 року був керівником Київського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України. Ляшку лише 44 роки...і для його є купа посад на фронті...якщо він звичайно не встиг отримати ..інвалідність
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23.10.2024 08:01 Відповісти
Згадайте, як швидко він прискакав при появі грошей на відновлення зруйнованого "Охматдиту". Оце реакція та нюх у "спеціаліста".
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23.10.2024 08:28 Відповісти
У медичній галузі корупція тотальна і не лише у МСЕК чи ВЛК...це лише те, що отримало розголос
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23.10.2024 08:02 Відповісти
мало того ,они еще и тупые
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23.10.2024 08:07 Відповісти
Саша, все вірно. Але у вас вус відклеївся. Тьфу, не вус, впн.
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23.10.2024 10:23 Відповісти
Кластер - объект, обеспечивающий физически объединённое хранение данных из различных таблиц для ускорения выполнения сложных запросов
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23.10.2024 08:05 Відповісти
То помилка, бо вони кластер від клістиру не відрізняють. Вчилися погано.
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23.10.2024 08:23 Відповісти
Навіть в "вікі" приведено ще два десятки визначень цього терміну.
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23.10.2024 08:33 Відповісти
Та хоч у ФАПах, все одно гроші брати будуть.
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23.10.2024 08:05 Відповісти
У відставку іди погань
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23.10.2024 08:07 Відповісти
а яшко включив мороз наче нічого страшного. Цікаво яка частка заходила йому
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23.10.2024 08:12 Відповісти
Ляшко, ти повинен був першим подати заяву про відставку...
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23.10.2024 08:15 Відповісти
Йому, та й не тільки - не відставка..їм років по 15 з конфіскацією треба..
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23.10.2024 08:23 Відповісти
А ці придурки можуть користуватись НОРМАЛЬНИМИ термінами чи хоча б їх пояснювати? Щось я вивісок "Кластерна лікарня" не пригадую - чи цим "красеням" чим незрозуміліше, тим краще? Може "Клістирна лікарня", нє?..
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23.10.2024 08:16 Відповісти
"Кластерна лікарня" - ще той дурдом.
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23.10.2024 09:09 Відповісти
це означає що тепер буде врази дороще парєшать
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23.10.2024 08:22 Відповісти
Саме так. Поки все не устаканиться.
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23.10.2024 08:48 Відповісти
Наші коновали не можуть паршивого футболіста вилікувати, не кажучи про депутатів, які лікуються за кордоном. Які з коновалів експерти?
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23.10.2024 08:25 Відповісти
Ви вже провели потужну реформу у ТЦК і ВЛК. Що змінилося? ТАРИФИ
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23.10.2024 08:27 Відповісти
Розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Колега на роботі оформив собі групу інвалідності і отримує пенсію ще з 2019 року. Якщо і перевіряти то потрібно за весь період. Липові інваліди були ще до 2022 року.
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23.10.2024 08:33 Відповісти
Вже "були переглянуті понад 90 тисяч справ" - та вони навіть стільки ПІБ не встигли б прочитати.
Як сказано вище в коментарях - наіпалово.
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23.10.2024 08:36 Відповісти
Скоро всі звільнені кадри з МСЕКа випливуть у новоствореному Ху#СЕКу. Надкластерному.
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23.10.2024 08:34 Відповісти
Цікаві діла твої... Генпрокурор у відставку і тільки? а за халатне відношення до службових зобов'язань?, яка стаття?..., а Ляшку?- збільшить зарплату? чи путівку в санаторій? -мисикеки не в його відповідальності?...
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23.10.2024 08:42 Відповісти
Денежный поток от взяток перейдёт в кластерные и сверхкластерные больницы.
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23.10.2024 08:43 Відповісти
Ляшко підтримує рішення РНБО!
А у відставку поки не готовий?
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23.10.2024 08:45 Відповісти
У лікарнях свої Крупи.
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23.10.2024 08:50 Відповісти
"Розуміючи поточні проблеми, торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ."

Джерело:

*
І якимось дивом не було виявлено жодної липової інвалідності у прокурорів та інших "правоохоронців".
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23.10.2024 09:03 Відповісти
Через рік у кожного всратого заввідділенням буде по три тесли, ну і далі по списку.
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23.10.2024 09:10 Відповісти
О,шум,шум.Велике обурення.Показуха перед западом і трохи народом.
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23.10.2024 09:10 Відповісти
Нічого не зміниться - міняти треба систему а її міняти нікому! На жаль Україна приречена!
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23.10.2024 09:13 Відповісти
Справа ж не в МСЕК, а в системі. А система сама створює корупцію, і система залишається та сама.
"зелені" самі організовують цю корупцію.
І що, ну ви знищите МСЕК. І створите щось "своє" замість цього. Але, інтерпретувати результати аналізів і досліджень все одно буде призначений вами лікар, або контора, і все все одне буде залежати від конкретних людей, лікарів, клерків, допоміжного персоналу, які роблять те, чи інше дослідження, інтерпретують його та заносять до бази. А там - величезне поле для маніпуляцій.
І порядок тут можна навести тільки тоді, коли сама система, суди, та ж таки прокуратура - будуть належно працювати.
А що у нас - "портновські суди"-"татарівські сбу-прокурори"?
О це з такою системою ми "наводимо лад"? Серйозно?
Чи, може, ми можемо вибирати того ж таки суддю, прокурора, місцевого голову поліції? Чи їх відізвати? Відізвати того ж таки депутата? Ні.
Але ми громимо МСЕК - показуха для бідних. А замість нього - нічого - замість нього буде "своя схема", ще менш прозора. І черговий розпил бабла.
Ну а реальні інваліди, хто ще може ходити сам, і в кого не буде бабла - їх всіх, в тій схемі, миттю визнають "здоровими" - і на війну, на "утилізацію" - ото і пенсії платити не треба. А всякі "діамантові" прокурори та інші "потрібні люди", тихцем, отримають будь-який "статус" і захист від будь-чого.
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23.10.2024 09:17 Відповісти
Ляшко, вам треба іти за Костіним - в небуття.
Бо ви такий же недоробло.
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23.10.2024 09:23 Відповісти
А в министерстве почти все такие. Кого ни тронь.
Боюсь предположить, что у некоторых есть и инвалидность.
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23.10.2024 09:27 Відповісти
Ляшко, а чего ты до сих пор на должности?
Скажешь, что не знал, что творится в МСЕК?
Тогда ты плохой министр и тебе не место в министерстве.
А если знал, то значит ты в доле и по тебе плачет уголовное дело.
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23.10.2024 09:25 Відповісти
"Кластерні й надкластерні лікарні" - це він для того, щоб справити враження наче дуже розумний? І де ці кластери? В голові? То може це якраз і є справжня інвалідність?
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23.10.2024 09:48 Відповісти
З 31го грудня... хочаб дали Новий рік відсвяткувати! Нелюді.🙁
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23.10.2024 10:03 Відповісти
"Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр."- яркий зразок п#здобола у владі. Якби не журналісти, та захід, сиділи би вони разом зі своїми правопогребальними органами біля корита і тільки б і хрюкали від задоволення.
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23.10.2024 10:06 Відповісти
Ляшко (той, що нібито міністр ніби то охорони ніби то здоров'я) усім популярно пояснив - куда тепер потрібно нести хабарі подячний кеш.
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23.10.2024 10:37 Відповісти
...Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова..., - такі заклади зараз непотрібні теж?
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23.10.2024 10:47 Відповісти
Пиз..дець ! Ці накрали , теперь їх тихенько звільнять , а потім переведуть на нові місця ! Оце схема !!! А міністр МОЗ ні причому ? Два роки "він розслідував діяльність своїх підопічних" - і поки Бутусов не розворушив це крисяче кубло , ніякого результату у міністра чомусь не було , а тут гляньте як зачухався !
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23.10.2024 11:12 Відповісти
Генпрокурор сделал одолжение - подал в отставку после прямого намека Президента на заседании СНБО. А где же самый честный министр Ляшко, который ведет себя как будто МСЭК - это не его парафия и он вообще об этом первый раз слышит? Пирамида существует везде в т.ч. и в мафии. Ни один глав. врач не решится набивать себе миллионы без добра и прикрытия "сверху". Но это вскрыт фурункул только в МСЭК и прокуратуре. А все тоже самое , а может еще и покруче в таможне, налоговой, МинЧС, в районных, городских и во всех местных гос.администрациях. А тут тебе война - полный разгул безконтрольности и беззакония, хватай сколько потянешь и за бугор. Посмотрите все особняки и дворцы и лимузины пооформляли на родителей, бабушек и дедушек, у которых минимальная пенсия и как будто никто ничего не знает и так положено. Одна додумалась одолжить несколько миллионов у своего 12-ти летнего сына. Кошмарики!!!
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23.10.2024 11:32 Відповісти
Пан Ляшко вже засидівся в кріслі міністра. Пора вже йти на пенсію чи оформляти інвалідність та йти перераховувати "наколядовані" грошенята , які наносили вдячні підлеглі! Ляшко не міг не знати, що витворяють його підлеглі. Ляшка геть...
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23.10.2024 12:31 Відповісти
а чого раніше нічог не робив,чи не знав?такого не може бути,тепер бурхливось праці імітуєш
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23.10.2024 13:19 Відповісти
У нас нічого не можуть робити повністю!!!
Реформували поліцію, туди "перетекла" практично вся міліція! З минулим "досвідом" та "напрацюваннями"!
Ліквідували функцію прокуратури по загальному нагляду та слідчі підрозділи - всі ці "незамінні" переповзли до ДБР!
Ліквідують МСЕК, звільняють завідувачів, а що далі...? Що будуть робити завідувачі та звільнені з розформованої структури лікарі?
Правильно! Вони підуть в оті "кластерні та надкластерні лікарні" і будуть там призначені (як люди з "практичним" досвідом) для здійснення дій по визначенню інвалідності.
Завжди казав, що не можна залишати чи переводити до новостворених структур "старих" працівників. НЕ МОЖНА!!! ЖОДНОГО, навіть самого чесного і без "темних плям".
Потрібно звільняти всіх БЕЗ ПРАВА претендувати на заняття посад у відповідних новостворених органах.
І це буде не лише правильним кадровим рішенням, але і уроком для всіх інших.
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23.10.2024 13:55 Відповісти
 
 