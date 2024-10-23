Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях, - Ляшко
Медико-соціальна експертиза має проводитись прозоро і справедливо та бути орієнтованою на людину. Корупції і зловживанням в ній не має бути місця.
Про це повідомив у фейсбуку міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Абсолютно підтримую рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та повну цифровізацію проходження всіх етапів.
Розуміючи поточні проблеми, торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ. Також ми активізували взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство. Законодавство чітко регулює, які інституції мають регулярно проводити перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих комісіями на всіх рівнях, і в разі необхідності скасовувати їх, аналізувати випадки необґрунтованих рішень, розглядати оскарження, працювати над удосконаленням процесу", - зазначив Ляшко.
За його словами, очевидно, що ці функції виконувались неналежно.
"Тому прийняті відповідні кадрові рішення - звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України, які відповідали за цей напрям.
Моя позиція чітка та однозначна: всі, хто допомагає неправомірно отримати довідки або чинить перешкоди у їх отриманні тим, хто дійсно цього потребує, мають понести відповідальність", - додав Ляшко.
Водночас МОЗ активізує роботу по всіх зазначених у рішенні РНБО напрямках разом з усіма залученими до процесу реформування МСЕК органами.
"Триває громадське обговорення представленого нами кілька тижнів тому законопроєкту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність. Детально звітуватиме про кожен етап та його результати", - резюмує міністр охорони здоров'я.
Після засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.
Про це у Telegram повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль нагадав, що у вівторок, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, на якому було ухвалено низку радикальних і водночас дуже системних рішень.
Зокрема, Шмигаль розповів, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель.
"Доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі", - розповів прем'єр.
Друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це низка наказів про звільнення.
"Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК", - розповів Шмигаль.
І третє рішення стосується, того що буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.
За словами глави уряду, всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
Довідково
Зауважимо, що кластерні - це багатопрофільні лікарні, які забезпечуватимуть потребу населення в лікуванні найбільш поширених захворювань.
Надкластерна лікарня - це лікарня, яка надає будь-яку допомогу, яка може бути отримана в області.
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Щось страшно від таких слів!!!
"були переглянуті понад 90 тисяч справ" - за кілька днів? Це не просто наіпалово, це водоспади сечі в очі людям...
"...несанкціоновано коригував дані військовозобов'язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тисяч доларів. Він вносив до неї неправдиву інформацію про непридатність чоловіків до служби".
А все потрібне потрібним людям до комп'ютерів потрапить.
І потім винен в усьому буде тільки комп'ютер.
гроші давати треба КЛАСТЕРу !
😂👍
😂👍
тому вони й писдять...
посадок нема, конфіскацій нема
є таблиця ділення.
прокуратура, сбу, дбр в шоколаді.
ми в сраці
зе найнайнай кращий!!!!1
І вони не несуть жодної відповідальності.
Або, те ж саме КТ, рентген, інші дослідження - можна чогось "не побачити", трохи, "недописати", там, буквально строчку, трохи переформулювати - і реальна картина захворювання кардинально спотворюється, спрощується - людина стає "здоровою", ну майже. Таких маніпуляцій маса. А притягнути до відповідальності ви нікого не зможете, це практично не реально. Бо лікар, лаборант - вони могли і помилитися, або медсестра щось "неякісно" підготувала, ну, буває ж, правда?
А тим часом - ви вже здорові, практично, і, звичайно ж "придатні захищати батьківщину". Все просто шикарно - для тих, хто організував цю всю "систему" з викачування бабла та фактичної "утилізації" хворих.
Хочете кудись скаржитися - в "спортлото", будь-ласка. Бо по судах ви заплатите набагато більше з сумнівним результатом, портнови-татарови не дадуть збрехати.
паттужні та надпотужні МСЄКИ
😂👍
.
Як сказано вище в коментарях - наіпалово.
А у відставку поки не готовий?
Джерело:
*
І якимось дивом не було виявлено жодної липової інвалідності у прокурорів та інших "правоохоронців".
"зелені" самі організовують цю корупцію.
І що, ну ви знищите МСЕК. І створите щось "своє" замість цього. Але, інтерпретувати результати аналізів і досліджень все одно буде призначений вами лікар, або контора, і все все одне буде залежати від конкретних людей, лікарів, клерків, допоміжного персоналу, які роблять те, чи інше дослідження, інтерпретують його та заносять до бази. А там - величезне поле для маніпуляцій.
І порядок тут можна навести тільки тоді, коли сама система, суди, та ж таки прокуратура - будуть належно працювати.
А що у нас - "портновські суди"-"татарівські сбу-прокурори"?
О це з такою системою ми "наводимо лад"? Серйозно?
Чи, може, ми можемо вибирати того ж таки суддю, прокурора, місцевого голову поліції? Чи їх відізвати? Відізвати того ж таки депутата? Ні.
Але ми громимо МСЕК - показуха для бідних. А замість нього - нічого - замість нього буде "своя схема", ще менш прозора. І черговий розпил бабла.
Ну а реальні інваліди, хто ще може ходити сам, і в кого не буде бабла - їх всіх, в тій схемі, миттю визнають "здоровими" - і на війну, на "утилізацію" - ото і пенсії платити не треба. А всякі "діамантові" прокурори та інші "потрібні люди", тихцем, отримають будь-який "статус" і захист від будь-чого.
Бо ви такий же недоробло.
Боюсь предположить, что у некоторых есть и инвалидность.
Скажешь, что не знал, что творится в МСЕК?
Тогда ты плохой министр и тебе не место в министерстве.
А если знал, то значит ты в доле и по тебе плачет уголовное дело.
хабаріподячний кеш.
Реформували поліцію, туди "перетекла" практично вся міліція! З минулим "досвідом" та "напрацюваннями"!
Ліквідували функцію прокуратури по загальному нагляду та слідчі підрозділи - всі ці "незамінні" переповзли до ДБР!
Ліквідують МСЕК, звільняють завідувачів, а що далі...? Що будуть робити завідувачі та звільнені з розформованої структури лікарі?
Правильно! Вони підуть в оті "кластерні та надкластерні лікарні" і будуть там призначені (як люди з "практичним" досвідом) для здійснення дій по визначенню інвалідності.
Завжди казав, що не можна залишати чи переводити до новостворених структур "старих" працівників. НЕ МОЖНА!!! ЖОДНОГО, навіть самого чесного і без "темних плям".
Потрібно звільняти всіх БЕЗ ПРАВА претендувати на заняття посад у відповідних новостворених органах.
І це буде не лише правильним кадровим рішенням, але і уроком для всіх інших.