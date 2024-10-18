Винницкий врач МСЭК Власюк приобрел 13 квартир и три Tesla. Элитную недвижимость в центре Киева оформил на жену-пенсионерку, - СМИ

В Виннице врач-терапевт МСЭК Виктор Власюк вместе со своей женой-пенсионеркой владеет 13 квартирами, среди которых - элитная недвижимость площадью 260 квадратов в центре Киева. Его начальница - руководитель МСЭК Юлия Даниленко приобрела несколько квартир, 25 земельных участков и 104 квадрата коммерческой недвижимости.

Об этом говорится в расследовании OBOZ.UA, передает Цензор.НЕТ.

Председатель МСЭК в Виннице Юлия Даниленко

Отмечается, что за 2023 год Даниленко задекларировала зарплату в размере 221 тыс. грн за весь год. Также кучу недвижимости, зарегистрированной на мужа и сына, а также дом площадью 196,7 квадрата, 25 земельных участков и большое коммерческое помещение.

"Муж Даниленко - директор по обеспечению деятельности АО "Винницаоблэнерго", поэтому семья хорошо разбирается в вопросах альтернативного энергоснабжения. Как указано на сайте "Винницаоблэнерго", Сергей Даниленко работает в энергетике уже на протяжении 30 лет", - пишут журналисты.

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Кроме большого дома, у Даниленко также есть в собственности квартира в Виннице площадью 49 квадратов и 104 квадрата коммерческой недвижимости. Мужчина владеет квартирами площадями 57,7 и 70,4 квадрата в одной из Винницких новостроек. А также квартирой площадью 48,1 кв. м в другой многоэтажке. И это только официальная часть состояния семьи - то, что попало в декларацию.

Семья Даниленко имеет элитный автопарк: Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. При этом свою Tesla женщина приобрела всего за 58,4 тыс. грн четыре года назад, что равно 2 тыс. долларов.

Даниленко - начальник врача МСЭК Власюка

Журналисты-расследователи установили, что Даниленко официально является совладелицей ООО "Сонячні фермери", а полноправным партнером в обществе является ее подчиненный - врач-терапевт МСЭК Виктор Власюк. Согласно реестру YouControl, Власюку принадлежит 37,5% предприятия.

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Имущество врача-терапевта МСЭК Виктора Власюка

Власюк, как утверждает издание, - врач не простой. Он был предшественником Даниленко на должности, возглавлял МСЭК с 2002-го по 2014-й.

Власюк сейчас занимает должность врача-терапевта, получает по 16,7 тыс. грн в месяц, а также - доход от генерации тока: только официально он дополнительно получил от энергокомпании 1,1 млн грн. Еще 990 тыс. - от предпринимательской деятельности. В ООО "Сонячні фермери" официально трудоустроена и его жена-пенсионерка. В прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тыс. грн, 83 тыс. от ООО и еще 840 тыс. - от предпринимательской деятельности.

Однако такие доходы никак не объясняют наличие 13 пунктов элитной недвижимости, среди которых - элитные апартаменты площадью 260 квадратов в самом центре Киева и три дорогие автомобили.

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В автопарке терапевта и его жены-пенсионерки сразу три Tesla: две Tesla Model S и одна Tesla Model Y.

"Самый дорогой из апартаментов официально оформлен на жену Власюка, пенсионерку Оксану Бланар. Это шестикомнатная квартира в центре столицы. Площадь такого жилья - 260 квадратов. Стоимость квадратного метра в этом историческом доме - около 3 тыс. долларов. Квартира площадью 260 квадратов может стоить до 780 тыс. долларов. И это лишь одна из 13 квартир", - добавляет издание.

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