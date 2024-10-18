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Винницкий врач МСЭК Власюк приобрел 13 квартир и три Tesla. Элитную недвижимость в центре Киева оформил на жену-пенсионерку, - СМИ

Лікар-терапевт МСЕК у Вінниці Віктор Власюк має 13 квартир

В Виннице врач-терапевт МСЭК Виктор Власюк вместе со своей женой-пенсионеркой владеет 13 квартирами, среди которых - элитная недвижимость площадью 260 квадратов в центре Киева. Его начальница - руководитель МСЭК Юлия Даниленко приобрела несколько квартир, 25 земельных участков и 104 квадрата коммерческой недвижимости.

Об этом говорится в расследовании OBOZ.UA, передает Цензор.НЕТ.

Председатель МСЭК в Виннице Юлия Даниленко

Отмечается, что за 2023 год Даниленко задекларировала зарплату в размере 221 тыс. грн за весь год. Также кучу недвижимости, зарегистрированной на мужа и сына, а также дом площадью 196,7 квадрата, 25 земельных участков и большое коммерческое помещение.

"Муж Даниленко - директор по обеспечению деятельности АО "Винницаоблэнерго", поэтому семья хорошо разбирается в вопросах альтернативного энергоснабжения. Как указано на сайте "Винницаоблэнерго", Сергей Даниленко работает в энергетике уже на протяжении 30 лет", - пишут журналисты.

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Голова МСЕК у Вінниці Юлія Даниленко

Кроме большого дома, у Даниленко также есть в собственности квартира в Виннице площадью 49 квадратов и 104 квадрата коммерческой недвижимости. Мужчина владеет квартирами площадями 57,7 и 70,4 квадрата в одной из Винницких новостроек. А также квартирой площадью 48,1 кв. м в другой многоэтажке. И это только официальная часть состояния семьи - то, что попало в декларацию.

Семья Даниленко имеет элитный автопарк: Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. При этом свою Tesla женщина приобрела всего за 58,4 тыс. грн четыре года назад, что равно 2 тыс. долларов.

Голова МСЕК у Вінниці Юлія Даниленко

Даниленко - начальник врача МСЭК Власюка

Журналисты-расследователи установили, что Даниленко официально является совладелицей ООО "Сонячні фермери", а полноправным партнером в обществе является ее подчиненный - врач-терапевт МСЭК Виктор Власюк. Согласно реестру YouControl, Власюку принадлежит 37,5% предприятия.

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Имущество врача-терапевта МСЭК Виктора Власюка

Власюк, как утверждает издание, - врач не простой. Он был предшественником Даниленко на должности, возглавлял МСЭК с 2002-го по 2014-й.

Лікар-терапевт МСЕК у Вінниці Віктор Власюк має 13 квартир

Власюк сейчас занимает должность врача-терапевта, получает по 16,7 тыс. грн в месяц, а также - доход от генерации тока: только официально он дополнительно получил от энергокомпании 1,1 млн грн. Еще 990 тыс. - от предпринимательской деятельности. В ООО "Сонячні фермери" официально трудоустроена и его жена-пенсионерка. В прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тыс. грн, 83 тыс. от ООО и еще 840 тыс. - от предпринимательской деятельности.

Однако такие доходы никак не объясняют наличие 13 пунктов элитной недвижимости, среди которых - элитные апартаменты площадью 260 квадратов в самом центре Киева и три дорогие автомобили.

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Статки лікаря-терапевта МСЕК Віктора Власюка

В автопарке терапевта и его жены-пенсионерки сразу три Tesla: две Tesla Model S и одна Tesla Model Y.

"Самый дорогой из апартаментов официально оформлен на жену Власюка, пенсионерку Оксану Бланар. Это шестикомнатная квартира в центре столицы. Площадь такого жилья - 260 квадратов. Стоимость квадратного метра в этом историческом доме - около 3 тыс. долларов. Квартира площадью 260 квадратов может стоить до 780 тыс. долларов. И это лишь одна из 13 квартир", - добавляет издание.

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Автор: 

Винница (729) коррупция (8575) врачи (1517) незаконное обогащение (151)


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Топ комментарии
+55
Така хня по всій Україні. Однак хрипатий лише очолив цю хню
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18.10.2024 09:56 Ответить
+52
Можна не сумніватись це майже в кожному обласному центрі таке ,корупція під час війни це злочин ,може це треба було сказати "найвеличнішому" під час виступу в ВР де представляв так званий "план перемоги".
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18.10.2024 09:56 Ответить
+52
Чому цих підарасів викривають журналісти, а не спеціально для цього створені органи?
Я не помилився, це такі самі підари як і русня, бо вони грають за одну команду.
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18.10.2024 10:23 Ответить
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Треба перевірити всіх лікарів МСЕК на наявність власних літаків. Не здивуюсь, якщо якась пенсіонерка-дружина лікаря матиме пару Embraer для коротких вильотів за круасанами до Франції.

Чесно кажучи, не дивуюсь, що західні країни стали менше донатити. Зі своїми зарплатами в 3-4 тисячі євро, західні лікарі виглядають на фоні наших, як студенти.
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18.10.2024 13:43 Ответить
на фоні всіх наших прикоритних, європейські платники податків відчувають себе лохами
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18.10.2024 13:48 Ответить
Час рахувати депутатів отримавших інвалідність.
Я навіть знаю партійність.

Сподіваюсь прокурори мають на сьогодні не аби який стимул розкопати все до ядра землі аби представити повний список по всій країні всіх.депутатів «інвалідів», всіх помічників «інвалідів» депутатів і членів родини цього союзу меча і орала на ниві корупції. Це в їх інтересах, да і взагалі має бути цікаво на скількі в цій справі інвалідізації їх обігнали депутати і лікарі.
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18.10.2024 13:48 Ответить
Мсек - це золоте дно. Особливо зараз.
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18.10.2024 13:50 Ответить
Ото нехай шурує на фронт і захищає накрадене!
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18.10.2024 14:04 Ответить
Сподіваюсь представники робочої групи по бюджету відсотків на 70% уріжуть зарплату всім без виключення лікарям - членам МСК і ВЛК!
За новим підходом до планування бюджету від Ніни Южаніної фракція «ЄС» - «один за всіх і всі за одного!», і так по ланцюжку для всіх в кого в структурах є шахраї, корупціонери, зрадники, колаборанти, «інваліди» та укривачі реальних статків аж до всього складу верховної ради! Економіка має бути економною, а за кількох порушників закону нехай відповідає весь трудовий колектив.
Пані Южаніна, не підведіть. І нічого якщо в вас не буде зарплати, натомість ви доведете, що справедливість понад усе, а то алазвердієвих вже греблю гати, весь склад ВР має всім складом за це відвості. Як так не догледіли, не попередили, нічого не зробили аби шахраїв, корупціонерів, приховувачів доходів в раді не було. А мали б день і ніч один за одним наглядати і куди треба інформувати!
Сподіваюсь на вашу послідовність.в цьому питанні!
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18.10.2024 14:06 Ответить
Какие молодцы все в семью. Просто мечта любой жены. Мужчина с доходом желаемым
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18.10.2024 14:32 Ответить
Саме тому я звалив з цього "раю" в 2020 році.
І ще раз підкреслю, з такою корупцією в України немає майбутнього!
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18.10.2024 14:59 Ответить
Знаю ,як Вам там добре, маю купу родини. Хоть працюєте як прокляті,але і маєте на завтрашній день. Вдачі Вам і Вашій родині.
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18.10.2024 16:33 Ответить
А в чатах самостверджуєтесь? Уговарюєте себе, що набагато краще живете за кордоном?
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18.10.2024 22:27 Ответить
А я не встиг звалити про що дуже шкодую, але після війни зразу валю з цього пекла, маю Канадську візу до жовтня 2026 року, також беру участь в розіграші Грін Карти до США. Зараз служу в Дпсу, всю зарплату, премії, бойові перевожу в долари - уже близько 35 000 назбирав за 2 роки служби. Як тільки закінчиться війна і відкрить кордони зразу валю без оглядки. По доброму завидую вам, хоч комусь пощастило
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19.10.2024 15:17 Ответить
тепер квартири прийдется ОП віддати, пацан к успіеху шол ніефортонунуло
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18.10.2024 15:07 Ответить
Один з його синів працює радинком зе в ОПі. Якщо Ви про це. Ворон ворону глаз нє виклює.
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19.10.2024 18:57 Ответить
Щось я зовсім,не второпала, я маю пенсію, совієтьску 1350+ Українську 1350, і не маю таких апартаментів ,як та пані, то деж вона заробила на ті тесли,не іначе десь на трассах. Щоб ви курва всі були на 9 колі аду,як ви маєте,так ви і згубите.
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18.10.2024 16:29 Ответить
Народ сам несе хабарі, а потім жаліється на корупцію.
Етот народ нєпобєдім.
Пояснення: корупцію ніколи не перемогти, але треба зменшити вікна можливостей для корупції.
Наприклад, на державній посаді не можна бути одночасно і на пенсії і отримувати зарплату. більше ніж півроку.
Ці МСЕК брали хабарі 30 років, але тільки тепер масово.
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18.10.2024 16:41 Ответить
Це очільники прокуратур народ?
А може скалічений безрукий або безногий воїн ЗСУ, який проходить сім кіл пекла, щоб отримати статус не придатного народ?
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19.10.2024 18:46 Ответить
Усі як один, гребуть під себе. Раніше було модно гроші закатувати в трохлітрові банки, і ховати на городі. Ці вже доросли до недвіги, більш молоді в крипті.
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18.10.2024 16:54 Ответить
Ударник корупційної праці.
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18.10.2024 17:12 Ответить
от же сцуки ...
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18.10.2024 18:33 Ответить
дроны такие явно не делали и не скидывались (и даже и не задумывались на секунду, наверное). было бы свободное обращение с оружием - может хоть чего-то полезного бы нашли
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18.10.2024 20:08 Ответить
Ну вот у врача зп выше чем у европейских даже, вам же обещали богатство при Зеленском так вот оно
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18.10.2024 21:28 Ответить
Теперішня огидна влада слуг-злодіїв та хабарників зробила себе повноправними власниками всього народу і майна, яке належить українцям. До цього крали безрозмірно, а зараз без страху та совісті. За будь-яке покарання-застава. Чим більше вкрав чи взяв хабарів, тим вигідніше всім-починаючи від прокурора і закінчуючи адвокатами. ВР в цьому перший винуватець, що допустила цей закон, бо самі депутати є порушниками закону і жоден з них не є білим та пухнастим, як всі прокурори, судді та слідчі, митники та податківці і решта наволочі, що наживається на хабарях та обкраданні держави Україна, а фактично нас-українців. Тільки мабуть самосуд може врятувати від цієї погані Україну. Тому й не бачити нам вступу до ЄС як кінчика свого вуха(хіба -що в дзеркалі).
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18.10.2024 22:11 Ответить
Треба як в США: помірні соціальні податки та комуналка тільки на єдине помешкання для власника.

Всі інші по кратно більшим бізнес-тарифам!
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18.10.2024 22:12 Ответить
кого захищають наші Воїни?
мусорів-інвалідів? лікарів -підорів
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18.10.2024 22:55 Ответить
Достатньо повернути закон створений при Порошенко про конфіскацію майна незрозумілого походження і не треба буде підвищувати податки тим хто і так немає за що жити.
Пс. Закон був скасований Головою КС Тупіцким, що потім після початку війни втік з Уа.
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19.10.2024 00:02 Ответить
Больных на фронт, здоровым - инвалидность!
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19.10.2024 07:24 Ответить
А мы работяг бусифицируем
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19.10.2024 08:10 Ответить
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить?"
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19.10.2024 09:20 Ответить
Що за гвалт?
Я так розумію - не довольні ті хто живе на одну зарплатню та нічого не краде?
Так таким нічого робити в Україні.
Або шукайте таке місце де можливо красти з бюджета - або ви невдахи та лохи.
Приєднуйтесь до більшості та живіть в своє задоволення.
І забудьте про війну, погану погоду та голодних свиней в хліву.
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19.10.2024 09:47 Ответить
А ти неправий Васько! І знаєш чому? А тому що - Бог не фраєр
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19.10.2024 19:57 Ответить
Казали наче що і Залужний пішов на пенсію за інвалідністю.
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19.10.2024 11:52 Ответить
Браво!!!!
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19.10.2024 14:31 Ответить
Мля, який я дурень, чому я після школи до медінституту не пішов? Зараз би сидів собі у якому-небудь МСЕКу- гомосеку терапевтом чи окулістом, отримував би собі потихеньку по півмільйона баксів на рік і горя б собі не знав… так ні - політех, політех, ну і смокчі тепер товсту зелену чупа-чупу!!!
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19.10.2024 15:27 Ответить
не розхитуйте човна кричить не своім голосом масейчук-каломойськая і відправляє свого сина в європу щоб тцк не постукало в двері потім з серйозним ***** разом з плинським . мазур . гончаровою і прочою ******* розказує в марахвоні про найвеличнішого лідора всєго прагрєсівного чєловєчєства як він хоче в нату а його не беруть
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19.10.2024 16:31 Ответить
а с виду на лоха похож этот милионер Корейка)))
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19.10.2024 20:35 Ответить
Зеленські , зробіть щось з цими гнидами...бо буде біда.
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20.10.2024 02:25 Ответить
ОДА , міські ради, МСЕКИ, ПФУ - повинні дати видати данні про свої достатки. Звідки у них тойоти , маєтки , гроші, навіть у районних центрах.
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20.10.2024 02:30 Ответить
Про які 5 пунктів може йти мова?
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20.10.2024 02:32 Ответить
Досягнення Зе банди, нам скоро повернуть візовий режим, країна перетворюється на бандитську державу.
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20.10.2024 11:23 Ответить
Труна не має карманів. Хіба ж лікарі цього не знають?
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20.10.2024 11:34 Ответить
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