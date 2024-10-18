Винницкий врач МСЭК Власюк приобрел 13 квартир и три Tesla. Элитную недвижимость в центре Киева оформил на жену-пенсионерку, - СМИ
В Виннице врач-терапевт МСЭК Виктор Власюк вместе со своей женой-пенсионеркой владеет 13 квартирами, среди которых - элитная недвижимость площадью 260 квадратов в центре Киева. Его начальница - руководитель МСЭК Юлия Даниленко приобрела несколько квартир, 25 земельных участков и 104 квадрата коммерческой недвижимости.
Об этом говорится в расследовании OBOZ.UA, передает Цензор.НЕТ.
Председатель МСЭК в Виннице Юлия Даниленко
Отмечается, что за 2023 год Даниленко задекларировала зарплату в размере 221 тыс. грн за весь год. Также кучу недвижимости, зарегистрированной на мужа и сына, а также дом площадью 196,7 квадрата, 25 земельных участков и большое коммерческое помещение.
"Муж Даниленко - директор по обеспечению деятельности АО "Винницаоблэнерго", поэтому семья хорошо разбирается в вопросах альтернативного энергоснабжения. Как указано на сайте "Винницаоблэнерго", Сергей Даниленко работает в энергетике уже на протяжении 30 лет", - пишут журналисты.
Кроме большого дома, у Даниленко также есть в собственности квартира в Виннице площадью 49 квадратов и 104 квадрата коммерческой недвижимости. Мужчина владеет квартирами площадями 57,7 и 70,4 квадрата в одной из Винницких новостроек. А также квартирой площадью 48,1 кв. м в другой многоэтажке. И это только официальная часть состояния семьи - то, что попало в декларацию.
Семья Даниленко имеет элитный автопарк: Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. При этом свою Tesla женщина приобрела всего за 58,4 тыс. грн четыре года назад, что равно 2 тыс. долларов.
Даниленко - начальник врача МСЭК Власюка
Журналисты-расследователи установили, что Даниленко официально является совладелицей ООО "Сонячні фермери", а полноправным партнером в обществе является ее подчиненный - врач-терапевт МСЭК Виктор Власюк. Согласно реестру YouControl, Власюку принадлежит 37,5% предприятия.
Имущество врача-терапевта МСЭК Виктора Власюка
Власюк, как утверждает издание, - врач не простой. Он был предшественником Даниленко на должности, возглавлял МСЭК с 2002-го по 2014-й.
Власюк сейчас занимает должность врача-терапевта, получает по 16,7 тыс. грн в месяц, а также - доход от генерации тока: только официально он дополнительно получил от энергокомпании 1,1 млн грн. Еще 990 тыс. - от предпринимательской деятельности. В ООО "Сонячні фермери" официально трудоустроена и его жена-пенсионерка. В прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тыс. грн, 83 тыс. от ООО и еще 840 тыс. - от предпринимательской деятельности.
Однако такие доходы никак не объясняют наличие 13 пунктов элитной недвижимости, среди которых - элитные апартаменты площадью 260 квадратов в самом центре Киева и три дорогие автомобили.
В автопарке терапевта и его жены-пенсионерки сразу три Tesla: две Tesla Model S и одна Tesla Model Y.
"Самый дорогой из апартаментов официально оформлен на жену Власюка, пенсионерку Оксану Бланар. Это шестикомнатная квартира в центре столицы. Площадь такого жилья - 260 квадратов. Стоимость квадратного метра в этом историческом доме - около 3 тыс. долларов. Квартира площадью 260 квадратов может стоить до 780 тыс. долларов. И это лишь одна из 13 квартир", - добавляет издание.
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Чесно кажучи, не дивуюсь, що західні країни стали менше донатити. Зі своїми зарплатами в 3-4 тисячі євро, західні лікарі виглядають на фоні наших, як студенти.
Я навіть знаю партійність.
Сподіваюсь прокурори мають на сьогодні не аби який стимул розкопати все до ядра землі аби представити повний список по всій країні всіх.депутатів «інвалідів», всіх помічників «інвалідів» депутатів і членів родини цього союзу меча і орала на ниві корупції. Це в їх інтересах, да і взагалі має бути цікаво на скількі в цій справі інвалідізації їх обігнали депутати і лікарі.
За новим підходом до планування бюджету від Ніни Южаніної фракція «ЄС» - «один за всіх і всі за одного!», і так по ланцюжку для всіх в кого в структурах є шахраї, корупціонери, зрадники, колаборанти, «інваліди» та укривачі реальних статків аж до всього складу верховної ради! Економіка має бути економною, а за кількох порушників закону нехай відповідає весь трудовий колектив.
Пані Южаніна, не підведіть. І нічого якщо в вас не буде зарплати, натомість ви доведете, що справедливість понад усе, а то алазвердієвих вже греблю гати, весь склад ВР має всім складом за це відвості. Як так не догледіли, не попередили, нічого не зробили аби шахраїв, корупціонерів, приховувачів доходів в раді не було. А мали б день і ніч один за одним наглядати і куди треба інформувати!
Сподіваюсь на вашу послідовність.в цьому питанні!
І ще раз підкреслю, з такою корупцією в України немає майбутнього!
Етот народ нєпобєдім.
Пояснення: корупцію ніколи не перемогти, але треба зменшити вікна можливостей для корупції.
Наприклад, на державній посаді не можна бути одночасно і на пенсії і отримувати зарплату. більше ніж півроку.
Ці МСЕК брали хабарі 30 років, але тільки тепер масово.
А може скалічений безрукий або безногий воїн ЗСУ, який проходить сім кіл пекла, щоб отримати статус не придатного народ?
Всі інші по кратно більшим бізнес-тарифам!
мусорів-інвалідів? лікарів -підорів
Пс. Закон був скасований Головою КС Тупіцким, що потім після початку війни втік з Уа.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?"
Я так розумію - не довольні ті хто живе на одну зарплатню та нічого не краде?
Так таким нічого робити в Україні.
Або шукайте таке місце де можливо красти з бюджета - або ви невдахи та лохи.
Приєднуйтесь до більшості та живіть в своє задоволення.
І забудьте про війну, погану погоду та голодних свиней в хліву.