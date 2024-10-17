"Слуге народа" Аллахвердиевой САП сообщила о подозрении в незаконном обогащении более чем на 20 млн грн

Прокуроры САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн грн действующему народному депутату от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

"16 октября 2024 года по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП сообщено о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины", - говорится в сообщении.

Что установило следствие?

В 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народный депутат Украины через юридическое лицо приобрела дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает.

Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины.

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Какое наказание предусмотрено?

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Речь идет о нардепе "Слуги народа" Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева).

Ирина Кормышкина является главой подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он имел официальные доходы в таком размере.