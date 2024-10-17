"Слуге народа" Аллахвердиевой САП сообщила о подозрении в незаконном обогащении более чем на 20 млн грн
Прокуроры САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн грн действующему народному депутату от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
"16 октября 2024 года по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП сообщено о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины", - говорится в сообщении.
Что установило следствие?
В 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.
За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народный депутат Украины через юридическое лицо приобрела дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает.
Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины.
Какое наказание предусмотрено?
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.
Речь идет о нардепе "Слуги народа" Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева).
Ирина Кормышкина является главой подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он имел официальные доходы в таком размере.
Пожалуйста, подождите...
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"Свинарчуки"! "Торгівля на крові"! "Крадуть"!
Все, що ця зелена пліснява вигадувала про "папєрєднікафф" виявилося реальністю для "слуг"...
Просто всі подібні заяви на перевірку виявляються "лайном на вентилятор", тож прошу надайте інформацію про участь цієї особи в "ЄС" чи "БПП" та подібні діяння цієї особи при перебуванні в цій політичній силі.
Довожу до вашого відома, що окрім "членів партій БПП чи ЄС", автівки мають також члени інших політсил, а також прості громадяни, які не належать до будь-якої політичної партії.
По суті питання є що сказати? Чи ваша заява "...не думаю що, працювати губами вона почала тільки з каденції Зеленського. Скоріше, навчалася ще на членах Європейської Солідарності" то лише вкид лайна з невеличким сподіванням на флейм (срач)?
По суті відповідь є? Чи тільки "теоретично"?
Можу ще надати "аргументів":
"З огляду на теорію вірогідності..."
"Зважаючі на числові методи обчислень від науковців..."
"Математичні моделі розвитку подій безпосередньо доводять..."
"Програмування розвитку подій свідчить...."
Ну а на вашу фразу в стилі "маєте докази?" без наведення доказів свого вкиду реагувати навіть не збираюсь. Подоляку чи ФСБ (хто та вам методички виписує останнім часоим) - мої вітання!
Для особливо обдарованого тебе повторюю питання:
В тебе є докази того, шо ця особа була в "БПП" чи "ЄС" та займалась тим самим?
В тебе є хоч щось, що пов'язує зазначені вище політсили з якоюсь "СК Уніка" більше, ніж представників інших політичних партій чи простих громадян?
В тебе є хоть щось на доказ твоїх тверджень, окрім звинувачення мене у використанні смайлів?
Хто б сумнівався! Вдалого вечора з іншими, а від мене на будь-які дописи від тебе - ІГНОР.
До речі! Не забудь зробити скріншоти - може премію дадуть
Призначення членКИНЕЮ слідчої комісії ВР по ... корупції.
АБСОЛЮТНЕ НІЩО! Як завжди...
Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці.
Опрос: Как вы думаете, из какой фракции эта депутанша?
90% - Слуга народа
0% - Батьківщина
3% - Європейська солідарність
0% - Голос
0% - Довіра
0% - За майбутнє
6% - Какие-то другие люди которых никто не различает
И как вы это так сразу угадали?
Справжня слуга
народузеленського.
Читаю: діючу нардепку спіймали на незаконному збагаченні на 20 млн грн.
Боже-боже, кажу, ти справедливий - хай хоч на цей раз буде не «слуга народу»!
А він такий: «Хє-хє-хє, хлопче - ти забув, що я ваш вирок? Так що тягніть цей хрест до кінця і запамʼятайте на майбутнє: країною повинні керувати не слуги, країною повинні керувати господарі...»
Посміхнувся з хитринкою - як дєдушка лєнін - і пішов собі. Сказав, що йому ще виступ Залужного треба почитати та про ядерну зброю від сонценосного. А потім вже вирішуватиме, що з нами далі робити.
* * *
👉 На фото нардепка, а не той, про кого ви подумали. Той більше на Рейгана був схожий.
А Ви кажете.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fru%2Fpolytyka%2Fbaba-rabochaia-kak-korabelnaia-sosna-lyderi-sluhy-naroda-otsenyly-preymushchestva-svoei-kollehy-217946.html&psig=AOvVaw1Kci11fY-B5aI5oqcLj8Ap&ust=1729282745257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCMCJ6bqelokDFQAAAAAdAAAAABAJ Баба рабочая, как корабельная сосна
Обісрана команди, на чолі з преЗЕдентом, розуміє що закріпачений народ може й розігнатися.