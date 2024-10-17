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"Слуге народа" Аллахвердиевой САП сообщила о подозрении в незаконном обогащении более чем на 20 млн грн

Аллахвердієвій повідомлено про підозру

Прокуроры САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн грн действующему народному депутату от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

"16 октября 2024 года по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП сообщено о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины", - говорится в сообщении.

Что установило следствие?

В 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народный депутат Украины через юридическое лицо приобрела дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает.

Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины.

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Какое наказание предусмотрено?

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Речь идет о нардепе "Слуги народа" Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева).

Ирина Кормышкина является главой подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он имел официальные доходы в таком размере.

Автор: 

САП (2077) незаконное обогащение (151) Аллахвердиева Кормышкина (30) подозрение (501)


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Топ комментарии
+28
це та "корабельна"??... так вона ж напрацювала... пахала ж... які питання??
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17.10.2024 19:25
+26
Сосна конкретна!!!!
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17.10.2024 19:26
+17
Значить, сосна не корабельна.
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17.10.2024 19:25
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Правила форума Совет форумчан
Прям хфамилию под должность поменяла))))
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17.10.2024 19:24 Ответить
гляньте яка вишиваночка краще, а ви підозру.
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17.10.2024 19:24 Ответить
це та "корабельна"??... так вона ж напрацювала... пахала ж... які питання??
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17.10.2024 19:25 Ответить
насосала
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17.10.2024 20:40 Ответить
"методи" невідомі, але механічно працювала
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17.10.2024 21:21 Ответить
В статті майже так і написано "ідеться про членку"
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18.10.2024 09:07 Ответить
корабельная?
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17.10.2024 19:25 Ответить
Значить, сосна не корабельна.
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17.10.2024 19:25 Ответить
Сосна конкретна!!!!
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17.10.2024 19:26 Ответить
сіліконова
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17.10.2024 19:32 Ответить
Мабуть на трасі заробляла.
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17.10.2024 19:26 Ответить
Мармишка смоктала
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17.10.2024 19:40 Ответить
в офісі!, не варто уточняти, якому
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17.10.2024 21:40 Ответить
Для чого, вона не знала, вона думала що "корабельної сосні" все можна.
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17.10.2024 19:26 Ответить
Как шить , стирать НЕ занаю , но е....... , золотые руки.
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17.10.2024 19:27 Ответить
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17.10.2024 19:29 Ответить
Дарувальник батько - батька дід озолотив - а там сліди грошенят ********* - ці скоробагатьки на вигадки мастаки
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17.10.2024 19:30 Ответить
Підкомітет з митної політики. Знаково.
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17.10.2024 19:30 Ответить
Мае право на помилку
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17.10.2024 19:31 Ответить
а що, комусь прикусила?...
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18.10.2024 10:27 Ответить
Ніколи такого не було і от знову! (с)

"Свинарчуки"! "Торгівля на крові"! "Крадуть"!
Все, що ця зелена пліснява вигадувала про "папєрєднікафф" виявилося реальністю для "слуг"...
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17.10.2024 19:32 Ответить
Справедливості для, не думаю що працювати губами вона почала тільки з каденції Зеленського. Скоріше, навчалася ще на членах Європейської Солідарності.
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17.10.2024 19:36 Ответить
Маєте щось на доказ цього? Бо в новині йдеться про період з 2020-го. А вибори були у 2019-му...

Просто всі подібні заяви на перевірку виявляються "лайном на вентилятор", тож прошу надайте інформацію про участь цієї особи в "ЄС" чи "БПП" та подібні діяння цієї особи при перебуванні в цій політичній силі.
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17.10.2024 19:57 Ответить
Ви маєте авто? Ви затраховані? Ви знаєте все про кожного співробітника тієї страхової компанії, де ваше авто застраховане?

Довожу до вашого відома, що окрім "членів партій БПП чи ЄС", автівки мають також члени інших політсил, а також прості громадяни, які не належать до будь-якої політичної партії.

По суті питання є що сказати? Чи ваша заява "...не думаю що, працювати губами вона почала тільки з каденції Зеленського. Скоріше, навчалася ще на членах Європейської Солідарності" то лише вкид лайна з невеличким сподіванням на флейм (срач)?
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17.10.2024 21:09 Ответить
Об'єднав відповідь в іншому дописі. Дивись нижче
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17.10.2024 21:36 Ответить
Теоретично мгла мати стосунки і з вами🥴
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17.10.2024 22:40 Ответить
Ну от дуже хочеться себе переконати, що не лох, що за зелених...
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18.10.2024 10:29 Ответить
Та в половини айтішників Києва була мед страховка від 'Уніки', і яким це боком до сосни?
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18.10.2024 03:24 Ответить
Адвокат зелених пацюків?
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17.10.2024 20:55 Ответить
Ні, він просто на зарплаті у них
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17.10.2024 21:10 Ответить
Маєте докази? По суті це просто ваш вкид який не має ніяких документальних підтверджень. Чи не так, недобродію?
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17.10.2024 21:21 Ответить
Відповім вашимиж словами: "тож, теоретично міг мати стосунки з членами партії"
По суті відповідь є? Чи тільки "теоретично"?
Можу ще надати "аргументів":
"З огляду на теорію вірогідності..."
"Зважаючі на числові методи обчислень від науковців..."
"Математичні моделі розвитку подій безпосередньо доводять..."
"Програмування розвитку подій свідчить...."

Ну а на вашу фразу в стилі "маєте докази?" без наведення доказів свого вкиду реагувати навіть не збираюсь. Подоляку чи ФСБ (хто та вам методички виписує останнім часоим) - мої вітання!
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17.10.2024 21:32 Ответить
Відповідь хоч на один свій вуид даси? Чи ти просто проплачена хвойда, яка намагається розвести тут флєйм?

Для особливо обдарованого тебе повторюю питання:
В тебе є докази того, шо ця особа була в "БПП" чи "ЄС" та займалась тим самим?
В тебе є хоч щось, що пов'язує зазначені вище політсили з якоюсь "СК Уніка" більше, ніж представників інших політичних партій чи простих громадян?
В тебе є хоть щось на доказ твоїх тверджень, окрім звинувачення мене у використанні смайлів?
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17.10.2024 21:41 Ответить
Тобто ні підтвердити свої слова, ні спростувати мої в тебе намє чим, окрім особистих образ?
Хто б сумнівався! Вдалого вечора з іншими, а від мене на будь-які дописи від тебе - ІГНОР.

До речі! Не забудь зробити скріншоти - може премію дадуть
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17.10.2024 21:54 Ответить
яка жартівлива тема? тут кримінал вона вчинила -- а ви жартуєту й переводите стрілки
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18.10.2024 10:31 Ответить
Дужий теоретик
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17.10.2024 21:32 Ответить
Є таке.
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17.10.2024 21:36 Ответить
Какой-то Вы злой,наверное женщины Вам не дают.
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17.10.2024 21:57 Ответить
У неё из украинского только вышиванка.
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17.10.2024 22:32 Ответить
А губи від Аллаха.
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18.10.2024 06:37 Ответить
САП може оголосити підозру 99% слуг і не помилиться.
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17.10.2024 19:35 Ответить
99.999%
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17.10.2024 19:50 Ответить
120%
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17.10.2024 20:32 Ответить
Впевнений - ця ляля ні а чому не винувата шо і виясниться буквально завтра-пслязавтра...
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17.10.2024 19:36 Ответить
"баба да, баба да!" ))
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17.10.2024 19:37 Ответить
Співпраця зі слідством.
Призначення членКИНЕЮ слідчої комісії ВР по ... корупції.
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17.10.2024 19:37 Ответить
Ну оголосили. А що далі?
АБСОЛЮТНЕ НІЩО! Як завжди...
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17.10.2024 19:40 Ответить
Це ж блін, як потрібно красти під час війни, щоб не подавитися. Ця корупційна зелена влада збирає покидьків зі всього світу, які в Україні почувають себе досить комфортно, на відміну від Українців.
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17.10.2024 19:42 Ответить
Сподіваюсь Підласа та Желєзняк по аналогії щодо зменншення бюджету ОГПУ в кілька разів зменшатьзарпоати всім депутатам Верховної Ради, бо стільки крадіїв як ВРУ навіть в МСЕКах немає.
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17.10.2024 19:46 Ответить
***…., САП повідомила ТОЛЬКО про підозру … , не прошло и ТРЁХ лет , да саповцы просто супер скоростные , работают на износ …😡
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17.10.2024 19:49 Ответить
Н.А.П.Л.Я.Ш.К.У
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17.10.2024 19:49 Ответить
В нашій владі хоч українці є? Понавибирали якийсь звіринець!
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17.10.2024 19:56 Ответить
"нэ насасала, а подарілі"
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17.10.2024 19:58 Ответить
З попереднім поганялом важко було займатися оральним сексом, змінила на Мормишкину !
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17.10.2024 19:59 Ответить
Стандарт "Корабельна сосна" у бюро мір і ваг підлягає заміні. А була еталоном! агрохімія не дасть збрехати.
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17.10.2024 20:03 Ответить
чомусь не здивований
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17.10.2024 20:03 Ответить
Робу і в качанівку
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17.10.2024 20:14 Ответить
Між іншим, не дуже вдало заміж вийшла. Чоловік (кормишкін) хоч і аграрний барон, приватизував землі пів Миколаївської області, але підрвався на міні і має проблеми із здоров'ям, що аж з обласного депутатства пішов.
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17.10.2024 20:15 Ответить
А так и не скажешь что воровайка.
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17.10.2024 20:17 Ответить
Сосна сосе, це її природній стан. Треба арештовувати непотріб, який цю сосну привів у владу
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17.10.2024 20:22 Ответить
Аллах.......... допоміг , чого причепилися
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17.10.2024 20:30 Ответить
https://t.me/IrritableOrcChannel/7351 Irritable Orc

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці.
Опрос: Как вы думаете, из какой фракции эта депутанша?
90% - Слуга народа
0% - Батьківщина
3% - Європейська солідарність
0% - Голос
0% - Довіра
0% - За майбутнє
6% - Какие-то другие люди которых никто не различает

И как вы это так сразу угадали?
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17.10.2024 20:38 Ответить
Уявляю скільки прокурорів стануть інвалідами важко розглядаючи її справу.
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17.10.2024 20:40 Ответить
''Баба да - баба да'' - ''рабочая сосна''.
Справжня слуга народу зеленського.
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17.10.2024 20:43 Ответить
Во де наші податки. Виродки
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17.10.2024 20:57 Ответить
скоріш за все, та діяльність ще не оподатковується. І Гетманцев не поспішає накинути аркан на неї...
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17.10.2024 21:43 Ответить
Та там любого депутата з любої партії пошкрябай - всі заряджені. А цю невдаху просто злили або спалилась по тупості.
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17.10.2024 21:37 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20692 Олег Шарп :
Читаю: діючу нардепку спіймали на незаконному збагаченні на 20 млн грн.
Боже-боже, кажу, ти справедливий - хай хоч на цей раз буде не «слуга народу»!
А він такий: «Хє-хє-хє, хлопче - ти забув, що я ваш вирок? Так що тягніть цей хрест до кінця і запамʼятайте на майбутнє: країною повинні керувати не слуги, країною повинні керувати господарі...»
Посміхнувся з хитринкою - як дєдушка лєнін - і пішов собі. Сказав, що йому ще виступ Залужного треба почитати та про ядерну зброю від сонценосного. А потім вже вирішуватиме, що з нами далі робити.
* * *
👉 На фото нардепка, а не той, про кого ви подумали. Той більше на Рейгана був схожий.
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17.10.2024 21:45 Ответить
абсурдність нашої системи - позбавлення волі = 10 років і при цьому заборона займати посади = 3 роки 😵‍💫 То в мене питання - через три роки, сидячи у в'язниці, вона буде там десь.. займати керівні посади ?
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17.10.2024 22:39 Ответить
У нас і не таке можливе. Наприклад засудженого за вбивство, бойовика із так званої ДНР, адепта "русскага міра" , занесеного в в базу «Миротворець», незаконне зберігання зброї. Усе це про Сергія Салаватова, якого 8 серпня 2024 року призначили командиром 107 окремого батальйону територіальної оборони.
А Ви кажете.
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18.10.2024 12:10 Ответить
Украина-богатейшая страна мира. Просто все деньги разворовуются.
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17.10.2024 23:05 Ответить

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fru%2Fpolytyka%2Fbaba-rabochaia-kak-korabelnaia-sosna-lyderi-sluhy-naroda-otsenyly-preymushchestva-svoei-kollehy-217946.html&psig=AOvVaw1Kci11fY-B5aI5oqcLj8Ap&ust=1729282745257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCMCJ6bqelokDFQAAAAAdAAAAABAJ Баба рабочая, как корабельная сосна
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17.10.2024 23:21 Ответить
карочі, відать не карабєльна...
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17.10.2024 23:22 Ответить
Одна надія на Арахамію - холодна голова,чисті руки,гаряче серце і прізвище не змінює...поки
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17.10.2024 23:41 Ответить
Зайшов сюди, шоп написати про корабельну сосну. Але я бачу, що й без мене справились)))
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17.10.2024 23:57 Ответить
Це часом, не спосіб влади відвернути увагу суспільства від хмельницькгейта?
Обісрана команди, на чолі з преЗЕдентом, розуміє що закріпачений народ може й розігнатися.
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18.10.2024 09:58 Ответить
вы все злые, завистливые, панночка обе пары губ до кровавых мозолей стерла, шоб домик у моря прикупить
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18.10.2024 15:19 Ответить
*****,"аллахвєрдієва"...Тут тільки на звук треба стріляти.
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18.10.2024 17:47 Ответить
 
 