"Слузі народу" Аллахвердієвій САП повідомила про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Прокурори САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці від "Слуги народу" Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище - Аллахвердієва).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

"16 жовтня 2024 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України", - ідеться в повідомленні.

Що встановило слідство?

У 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народна депутатка України через юридичну особу придбала будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.

Дії народної депутатки України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

Дивіться також: Нові дорогі машини Слуг народу та ОПЗЖ. ВIДЕО

Яке покарання передбачено?

"Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - ідеться в повідомленні.

Ідеться про членку "Слуги народу" Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище - Аллахвердієва).

Ірина Кормишкіна є Головою підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої, - Шабунін

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.