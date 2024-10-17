"Слузі народу" Аллахвердієвій САП повідомила про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
Прокурори САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці від "Слуги народу" Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище - Аллахвердієва).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
"16 жовтня 2024 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України", - ідеться в повідомленні.
Що встановило слідство?
У 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.
За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народна депутатка України через юридичну особу придбала будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.
Дії народної депутатки України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.
Яке покарання передбачено?
"Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - ідеться в повідомленні.
Ідеться про членку "Слуги народу" Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище - Аллахвердієва).
Ірина Кормишкіна є Головою підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.
Будь ласка, зачекайте...
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"Свинарчуки"! "Торгівля на крові"! "Крадуть"!
Все, що ця зелена пліснява вигадувала про "папєрєднікафф" виявилося реальністю для "слуг"...
Просто всі подібні заяви на перевірку виявляються "лайном на вентилятор", тож прошу надайте інформацію про участь цієї особи в "ЄС" чи "БПП" та подібні діяння цієї особи при перебуванні в цій політичній силі.
Довожу до вашого відома, що окрім "членів партій БПП чи ЄС", автівки мають також члени інших політсил, а також прості громадяни, які не належать до будь-якої політичної партії.
По суті питання є що сказати? Чи ваша заява "...не думаю що, працювати губами вона почала тільки з каденції Зеленського. Скоріше, навчалася ще на членах Європейської Солідарності" то лише вкид лайна з невеличким сподіванням на флейм (срач)?
По суті відповідь є? Чи тільки "теоретично"?
Можу ще надати "аргументів":
"З огляду на теорію вірогідності..."
"Зважаючі на числові методи обчислень від науковців..."
"Математичні моделі розвитку подій безпосередньо доводять..."
"Програмування розвитку подій свідчить...."
Ну а на вашу фразу в стилі "маєте докази?" без наведення доказів свого вкиду реагувати навіть не збираюсь. Подоляку чи ФСБ (хто та вам методички виписує останнім часоим) - мої вітання!
Для особливо обдарованого тебе повторюю питання:
В тебе є докази того, шо ця особа була в "БПП" чи "ЄС" та займалась тим самим?
В тебе є хоч щось, що пов'язує зазначені вище політсили з якоюсь "СК Уніка" більше, ніж представників інших політичних партій чи простих громадян?
В тебе є хоть щось на доказ твоїх тверджень, окрім звинувачення мене у використанні смайлів?
Хто б сумнівався! Вдалого вечора з іншими, а від мене на будь-які дописи від тебе - ІГНОР.
До речі! Не забудь зробити скріншоти - може премію дадуть
Призначення членКИНЕЮ слідчої комісії ВР по ... корупції.
АБСОЛЮТНЕ НІЩО! Як завжди...
Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці.
Опрос: Как вы думаете, из какой фракции эта депутанша?
90% - Слуга народа
0% - Батьківщина
3% - Європейська солідарність
0% - Голос
0% - Довіра
0% - За майбутнє
6% - Какие-то другие люди которых никто не различает
И как вы это так сразу угадали?
Справжня слуга
народузеленського.
Читаю: діючу нардепку спіймали на незаконному збагаченні на 20 млн грн.
Боже-боже, кажу, ти справедливий - хай хоч на цей раз буде не «слуга народу»!
А він такий: «Хє-хє-хє, хлопче - ти забув, що я ваш вирок? Так що тягніть цей хрест до кінця і запамʼятайте на майбутнє: країною повинні керувати не слуги, країною повинні керувати господарі...»
Посміхнувся з хитринкою - як дєдушка лєнін - і пішов собі. Сказав, що йому ще виступ Залужного треба почитати та про ядерну зброю від сонценосного. А потім вже вирішуватиме, що з нами далі робити.
* * *
👉 На фото нардепка, а не той, про кого ви подумали. Той більше на Рейгана був схожий.
А Ви кажете.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fru%2Fpolytyka%2Fbaba-rabochaia-kak-korabelnaia-sosna-lyderi-sluhy-naroda-otsenyly-preymushchestva-svoei-kollehy-217946.html&psig=AOvVaw1Kci11fY-B5aI5oqcLj8Ap&ust=1729282745257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCMCJ6bqelokDFQAAAAAdAAAAABAJ Баба рабочая, как корабельная сосна
Обісрана команди, на чолі з преЗЕдентом, розуміє що закріпачений народ може й розігнатися.