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"Слузі народу" Аллахвердієвій САП повідомила про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Аллахвердієвій повідомлено про підозру

Прокурори САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці від "Слуги народу" Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище - Аллахвердієва).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

"16 жовтня 2024 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України", - ідеться в повідомленні.

Що встановило слідство?

У 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народна депутатка України через юридичну особу придбала будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.

Дії народної депутатки України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

Дивіться також: Нові дорогі машини Слуг народу та ОПЗЖ. ВIДЕО

Яке покарання передбачено?

"Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - ідеться в повідомленні.

Ідеться про членку "Слуги народу" Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище - Аллахвердієва).

Ірина Кормишкіна є Головою підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої, - Шабунін

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник.  Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

Автор: 

САП (2236) незаконне збагачення (196) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39) підозра (782)


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Топ коментарі
+28
це та "корабельна"??... так вона ж напрацювала... пахала ж... які питання??
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17.10.2024 19:25 Відповісти
+26
Сосна конкретна!!!!
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17.10.2024 19:26 Відповісти
+17
Значить, сосна не корабельна.
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17.10.2024 19:25 Відповісти
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Прям хфамилию под должность поменяла))))
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17.10.2024 19:24 Відповісти
гляньте яка вишиваночка краще, а ви підозру.
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17.10.2024 19:24 Відповісти
це та "корабельна"??... так вона ж напрацювала... пахала ж... які питання??
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17.10.2024 19:25 Відповісти
насосала
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17.10.2024 20:40 Відповісти
"методи" невідомі, але механічно працювала
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17.10.2024 21:21 Відповісти
В статті майже так і написано "ідеться про членку"
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18.10.2024 09:07 Відповісти
корабельная?
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17.10.2024 19:25 Відповісти
Значить, сосна не корабельна.
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17.10.2024 19:25 Відповісти
Сосна конкретна!!!!
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17.10.2024 19:26 Відповісти
сіліконова
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17.10.2024 19:32 Відповісти
Мабуть на трасі заробляла.
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17.10.2024 19:26 Відповісти
Мармишка смоктала
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17.10.2024 19:40 Відповісти
в офісі!, не варто уточняти, якому
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17.10.2024 21:40 Відповісти
Для чого, вона не знала, вона думала що "корабельної сосні" все можна.
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17.10.2024 19:26 Відповісти
Как шить , стирать НЕ занаю , но е....... , золотые руки.
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17.10.2024 19:27 Відповісти
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17.10.2024 19:29 Відповісти
Дарувальник батько - батька дід озолотив - а там сліди грошенят ********* - ці скоробагатьки на вигадки мастаки
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17.10.2024 19:30 Відповісти
Підкомітет з митної політики. Знаково.
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17.10.2024 19:30 Відповісти
Мае право на помилку
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17.10.2024 19:31 Відповісти
а що, комусь прикусила?...
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18.10.2024 10:27 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову! (с)

"Свинарчуки"! "Торгівля на крові"! "Крадуть"!
Все, що ця зелена пліснява вигадувала про "папєрєднікафф" виявилося реальністю для "слуг"...
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17.10.2024 19:32 Відповісти
Справедливості для, не думаю що працювати губами вона почала тільки з каденції Зеленського. Скоріше, навчалася ще на членах Європейської Солідарності.
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17.10.2024 19:36 Відповісти
Маєте щось на доказ цього? Бо в новині йдеться про період з 2020-го. А вибори були у 2019-му...

Просто всі подібні заяви на перевірку виявляються "лайном на вентилятор", тож прошу надайте інформацію про участь цієї особи в "ЄС" чи "БПП" та подібні діяння цієї особи при перебуванні в цій політичній силі.
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17.10.2024 19:57 Відповісти
Ви маєте авто? Ви затраховані? Ви знаєте все про кожного співробітника тієї страхової компанії, де ваше авто застраховане?

Довожу до вашого відома, що окрім "членів партій БПП чи ЄС", автівки мають також члени інших політсил, а також прості громадяни, які не належать до будь-якої політичної партії.

По суті питання є що сказати? Чи ваша заява "...не думаю що, працювати губами вона почала тільки з каденції Зеленського. Скоріше, навчалася ще на членах Європейської Солідарності" то лише вкид лайна з невеличким сподіванням на флейм (срач)?
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17.10.2024 21:09 Відповісти
Об'єднав відповідь в іншому дописі. Дивись нижче
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17.10.2024 21:36 Відповісти
Теоретично мгла мати стосунки і з вами🥴
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17.10.2024 22:40 Відповісти
Ну от дуже хочеться себе переконати, що не лох, що за зелених...
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18.10.2024 10:29 Відповісти
Та в половини айтішників Києва була мед страховка від 'Уніки', і яким це боком до сосни?
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18.10.2024 03:24 Відповісти
Адвокат зелених пацюків?
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17.10.2024 20:55 Відповісти
Ні, він просто на зарплаті у них
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17.10.2024 21:10 Відповісти
Маєте докази? По суті це просто ваш вкид який не має ніяких документальних підтверджень. Чи не так, недобродію?
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17.10.2024 21:21 Відповісти
Відповім вашимиж словами: "тож, теоретично міг мати стосунки з членами партії"
По суті відповідь є? Чи тільки "теоретично"?
Можу ще надати "аргументів":
"З огляду на теорію вірогідності..."
"Зважаючі на числові методи обчислень від науковців..."
"Математичні моделі розвитку подій безпосередньо доводять..."
"Програмування розвитку подій свідчить...."

Ну а на вашу фразу в стилі "маєте докази?" без наведення доказів свого вкиду реагувати навіть не збираюсь. Подоляку чи ФСБ (хто та вам методички виписує останнім часоим) - мої вітання!
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17.10.2024 21:32 Відповісти
Відповідь хоч на один свій вуид даси? Чи ти просто проплачена хвойда, яка намагається розвести тут флєйм?

Для особливо обдарованого тебе повторюю питання:
В тебе є докази того, шо ця особа була в "БПП" чи "ЄС" та займалась тим самим?
В тебе є хоч щось, що пов'язує зазначені вище політсили з якоюсь "СК Уніка" більше, ніж представників інших політичних партій чи простих громадян?
В тебе є хоть щось на доказ твоїх тверджень, окрім звинувачення мене у використанні смайлів?
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17.10.2024 21:41 Відповісти
Тобто ні підтвердити свої слова, ні спростувати мої в тебе намє чим, окрім особистих образ?
Хто б сумнівався! Вдалого вечора з іншими, а від мене на будь-які дописи від тебе - ІГНОР.

До речі! Не забудь зробити скріншоти - може премію дадуть
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17.10.2024 21:54 Відповісти
яка жартівлива тема? тут кримінал вона вчинила -- а ви жартуєту й переводите стрілки
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18.10.2024 10:31 Відповісти
Дужий теоретик
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17.10.2024 21:32 Відповісти
Є таке.
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17.10.2024 21:36 Відповісти
Какой-то Вы злой,наверное женщины Вам не дают.
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17.10.2024 21:57 Відповісти
У неё из украинского только вышиванка.
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17.10.2024 22:32 Відповісти
А губи від Аллаха.
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18.10.2024 06:37 Відповісти
САП може оголосити підозру 99% слуг і не помилиться.
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17.10.2024 19:35 Відповісти
99.999%
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17.10.2024 19:50 Відповісти
120%
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17.10.2024 20:32 Відповісти
Впевнений - ця ляля ні а чому не винувата шо і виясниться буквально завтра-пслязавтра...
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17.10.2024 19:36 Відповісти
"баба да, баба да!" ))
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17.10.2024 19:37 Відповісти
Співпраця зі слідством.
Призначення членКИНЕЮ слідчої комісії ВР по ... корупції.
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17.10.2024 19:37 Відповісти
Ну оголосили. А що далі?
АБСОЛЮТНЕ НІЩО! Як завжди...
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17.10.2024 19:40 Відповісти
Це ж блін, як потрібно красти під час війни, щоб не подавитися. Ця корупційна зелена влада збирає покидьків зі всього світу, які в Україні почувають себе досить комфортно, на відміну від Українців.
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17.10.2024 19:42 Відповісти
Сподіваюсь Підласа та Желєзняк по аналогії щодо зменншення бюджету ОГПУ в кілька разів зменшатьзарпоати всім депутатам Верховної Ради, бо стільки крадіїв як ВРУ навіть в МСЕКах немає.
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17.10.2024 19:46 Відповісти
***…., САП повідомила ТОЛЬКО про підозру … , не прошло и ТРЁХ лет , да саповцы просто супер скоростные , работают на износ …😡
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17.10.2024 19:49 Відповісти
Н.А.П.Л.Я.Ш.К.У
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17.10.2024 19:49 Відповісти
В нашій владі хоч українці є? Понавибирали якийсь звіринець!
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17.10.2024 19:56 Відповісти
"нэ насасала, а подарілі"
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17.10.2024 19:58 Відповісти
З попереднім поганялом важко було займатися оральним сексом, змінила на Мормишкину !
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17.10.2024 19:59 Відповісти
Стандарт "Корабельна сосна" у бюро мір і ваг підлягає заміні. А була еталоном! агрохімія не дасть збрехати.
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17.10.2024 20:03 Відповісти
чомусь не здивований
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17.10.2024 20:03 Відповісти
Робу і в качанівку
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17.10.2024 20:14 Відповісти
Між іншим, не дуже вдало заміж вийшла. Чоловік (кормишкін) хоч і аграрний барон, приватизував землі пів Миколаївської області, але підрвався на міні і має проблеми із здоров'ям, що аж з обласного депутатства пішов.
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17.10.2024 20:15 Відповісти
А так и не скажешь что воровайка.
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17.10.2024 20:17 Відповісти
Сосна сосе, це її природній стан. Треба арештовувати непотріб, який цю сосну привів у владу
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17.10.2024 20:22 Відповісти
Аллах.......... допоміг , чого причепилися
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17.10.2024 20:30 Відповісти
https://t.me/IrritableOrcChannel/7351 Irritable Orc

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці.
Опрос: Как вы думаете, из какой фракции эта депутанша?
90% - Слуга народа
0% - Батьківщина
3% - Європейська солідарність
0% - Голос
0% - Довіра
0% - За майбутнє
6% - Какие-то другие люди которых никто не различает

И как вы это так сразу угадали?
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17.10.2024 20:38 Відповісти
Уявляю скільки прокурорів стануть інвалідами важко розглядаючи її справу.
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17.10.2024 20:40 Відповісти
''Баба да - баба да'' - ''рабочая сосна''.
Справжня слуга народу зеленського.
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17.10.2024 20:43 Відповісти
Во де наші податки. Виродки
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17.10.2024 20:57 Відповісти
скоріш за все, та діяльність ще не оподатковується. І Гетманцев не поспішає накинути аркан на неї...
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17.10.2024 21:43 Відповісти
Та там любого депутата з любої партії пошкрябай - всі заряджені. А цю невдаху просто злили або спалилась по тупості.
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17.10.2024 21:37 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20692 Олег Шарп :
Читаю: діючу нардепку спіймали на незаконному збагаченні на 20 млн грн.
Боже-боже, кажу, ти справедливий - хай хоч на цей раз буде не «слуга народу»!
А він такий: «Хє-хє-хє, хлопче - ти забув, що я ваш вирок? Так що тягніть цей хрест до кінця і запамʼятайте на майбутнє: країною повинні керувати не слуги, країною повинні керувати господарі...»
Посміхнувся з хитринкою - як дєдушка лєнін - і пішов собі. Сказав, що йому ще виступ Залужного треба почитати та про ядерну зброю від сонценосного. А потім вже вирішуватиме, що з нами далі робити.
* * *
👉 На фото нардепка, а не той, про кого ви подумали. Той більше на Рейгана був схожий.
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17.10.2024 21:45 Відповісти
абсурдність нашої системи - позбавлення волі = 10 років і при цьому заборона займати посади = 3 роки 😵‍💫 То в мене питання - через три роки, сидячи у в'язниці, вона буде там десь.. займати керівні посади ?
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17.10.2024 22:39 Відповісти
У нас і не таке можливе. Наприклад засудженого за вбивство, бойовика із так званої ДНР, адепта "русскага міра" , занесеного в в базу «Миротворець», незаконне зберігання зброї. Усе це про Сергія Салаватова, якого 8 серпня 2024 року призначили командиром 107 окремого батальйону територіальної оборони.
А Ви кажете.
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18.10.2024 12:10 Відповісти
Украина-богатейшая страна мира. Просто все деньги разворовуются.
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17.10.2024 23:05 Відповісти

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fru%2Fpolytyka%2Fbaba-rabochaia-kak-korabelnaia-sosna-lyderi-sluhy-naroda-otsenyly-preymushchestva-svoei-kollehy-217946.html&psig=AOvVaw1Kci11fY-B5aI5oqcLj8Ap&ust=1729282745257000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCMCJ6bqelokDFQAAAAAdAAAAABAJ Баба рабочая, как корабельная сосна
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17.10.2024 23:21 Відповісти
карочі, відать не карабєльна...
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17.10.2024 23:22 Відповісти
Одна надія на Арахамію - холодна голова,чисті руки,гаряче серце і прізвище не змінює...поки
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17.10.2024 23:41 Відповісти
Зайшов сюди, шоп написати про корабельну сосну. Але я бачу, що й без мене справились)))
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17.10.2024 23:57 Відповісти
Це часом, не спосіб влади відвернути увагу суспільства від хмельницькгейта?
Обісрана команди, на чолі з преЗЕдентом, розуміє що закріпачений народ може й розігнатися.
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18.10.2024 09:58 Відповісти
вы все злые, завистливые, панночка обе пары губ до кровавых мозолей стерла, шоб домик у моря прикупить
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18.10.2024 15:19 Відповісти
*****,"аллахвєрдієва"...Тут тільки на звук треба стріляти.
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18.10.2024 17:47 Відповісти
 
 