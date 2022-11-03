Суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої, - Шабунін
ЦПК через суд зобов’язав Генпрокурора Костіна відкрити справу щодо народної депутатки Аллахвердієвої.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шабунін написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогодні ВАКС підтримав нашу скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої.
Суд зобов’язав Костіна зареєструвати провадження і ця ухвала оскарженню не підлягає.
Крім того, генпрокурора зобов'язали повідомити суд про виконання рішення.
Я дуже сподіваюся, що тепер у пана Костіна не виникне проблем із реєстрацією справи".
Шабунін нагадав, що умисне невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню передбачає позбавлення волі (ст.382 КК).
"Після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у нашій заяві", - підкреслив він.
Активіст нагадав суть справи, зазначивши, що йдеться про те, що нардепка Слуги народу отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи довзоляли йому робити такі подарунки.
"Сьогоднішнє рішення ВАКС показує, що системна боротьба і працюючі незалежні інституції дають свій результат.
Але також цей кейс - чергове підтвердження "фейковості" скасування депутатської недоторканності чинними депутатами.
Адже за законом (див ст. 482-2 КПК) розслідування справ щодо нардепів може розпочати тільки Генпрокурор. І вже очевидно, що Генпрокурори постійно зловживають цією нормою", - підкреслив він.
Шабунін зазначив: "До Костіна так робила Венедіктова, намагаючись вислужитися. Але це їй не допомогло і її буквально прогнали з крісла Генпрокурора. Для чого цю ж помилку повторює Андрій Костін, я зрозуміти не можу"
"Як я й казав раніше, частина ТОП-посадовців так і не усвідомили, що країна змінилася і ніхто старих порядків терпіти вже не буде. Не для цього тисячі українців зараз віддають свої життя", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
хочу відкрию справу, хочу, не відкрию
за це вже треба звільняти та саджати
і саме через цю хочу не хочу прокурори стають мільйонерами
кажется во всех приличных демократиях парламент когда-то расстреливали\вешали, с судей снимали шкуру, и т.п. по-другому не доходит, если вцепились - то уже не отвалятся. и три революции у нас (и фейковые "люстрации") это в принципе очень хорошо показали.
З ким не спілкуюсь с фарами про НКВД та другої УНР - вони відвертаються, чи то боти чи то манкурти..
Орда то тварини під керівництвом того, кому геноцидна влада передала від НКВД/ФСБ...
Наш популус чомусь не хоче розуміти, що наша "влада" також не відновлює виробництво зброї, далекобійних ракет та таке інше... Та чому Беня спокійно в місяць може списати 10 млрд грн вже через "суд"... До того був замотаний в килим "приват", через який вивели щонайменше 35 млрд долл...
Тобто до чого це... до того що Оруел краще знає наше майбутнє чим найгарячіший патріотоманкурт...
Сам факт наявності узурпаторів волі і духу паплюжить наше вільне буття...
Тобто чи мізки промиті чи урни замінені - не має різниці, контрольований хаос - найкраще для них.
А если она, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, ходит на работу, то получается что башляет не папик !?
Давіть цих гнид....
Давіть цих гнид....
Бігус і Шабуня просто піздаболи, які освоїли бабло бені для дискредитації опонента на виборах?
Наче все так?
А щас знов став "принциповим і непримиренним борцем з корупцією?" та ти ж **** сам руку доклав, щоб цей непотріб був вибраний.
Вот это власть у нас.
І нічого тут немає національно принизливого! Ось наприклад ви відкрили фірму в селі а з місцевого "менеджменту" всі крадуть і бухають, то хто вам скаже що ви не вправі винайняти немісцевого директора, з яким місцевим буде важко домовитись про бухло та красти. Так само і тут, якщо по Конституції, єдиним джерелом влади є народ, то я думаю, що народ справі винайняти собі немісцевий мененеджмент, який на прикладі своїх країн, показав свою успішність. А по цій мадам, якщо вона скаже, що то все коханець подарував, ну важко не повірити!
іноземний менеджмент, ****.
Можливо хотіла наСОС… для закупівлі гуманітарних авто для ФРОНТІУ??
Стефанчук-Зеленський, як парламентсько-президентська влада, МАБУДЬ, дуже «глибоко схвильовані», як таке можливо при їх владі???
На допомогу Фронту Украінці збирають по гривні, а в тилу, привладні, сотнями млн на КРОВІ ТА СМЕРТЯХ УКРАЇНЦІВ крисячать !!!
Украінці не хлопа м'ят ні, але ж і терплячі, допоки ТЕРПЕЦЬ не увірветься!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам, що наживаються на крові Українців !!!
🇺🇦❤️‼️⚔️😡😠🇮🇩🇱🇹🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇨🇿🇫🇮🇹🇷🇩🇪🇸🇪🇦🇿🇨🇦🇪🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️⚔️
Так і з журналістами не попалишся з "анал табу". Це люди без моралі, чому тут дивуватися.
В розпалі всепожираюча війна--- щоднини матері України отримують чорні звістки на загиблих синів і доньок...діточки по копійчині зберають на " Байрактар " . а провладна погань розважається: засипають. жонглюючи. мільйонами своїх коханок...
Ця відморожена. провладна. тотально зкорумпована гидота взагалі на нас НЕ реагує
/по собі знаю.../ Роками мотаю кишки по судах. засипаю уряд./гар. лінію.десятки звернень. до гаранта. щоб віддали старцю неправомірно відібрану копійчану субсидію ---- це голосіння волаючого в пустелі...Хіба що можна задовільнитися черговим самолюбуванням
нашого ЗЕ- НАРЦИСА на тлі здобутків і перемог наших ЗСУ ... І почути його . таке НЕ щире:--- Влада і народ-- єдині. як ніколи!!!
P.S.
Гріх признаватися. але вже починають гризти сумніви: --- А чи можна взагалі здобути перемогу у цій жахливій війні маючи таку НЕпевну владу ?! Адже ці шкідники спроможні лише на підступну підлоту і звести на нівець всю жертовність
народу України...