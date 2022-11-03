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суд (11507) Шабунін (522) Аллахвердієва Кормишкіна (25)

Суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої, - Шабунін

аллахвердієва

ЦПК через суд зобов’язав Генпрокурора Костіна відкрити справу щодо народної депутатки Аллахвердієвої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шабунін написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Сьогодні ВАКС підтримав нашу скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої.

Суд зобов’язав Костіна зареєструвати провадження і ця ухвала оскарженню не підлягає.

Крім того, генпрокурора зобов'язали повідомити суд про виконання рішення.

Я дуже сподіваюся, що тепер у пана Костіна не виникне проблем із реєстрацією справи".

Шабунін нагадав, що умисне невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню передбачає позбавлення волі (ст.382 КК).

"Після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у нашій заяві", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник, - Шабунін

Активіст нагадав суть справи, зазначивши, що йдеться про те, що нардепка Слуги народу отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи довзоляли йому робити такі подарунки.

"Сьогоднішнє рішення ВАКС показує, що системна боротьба і працюючі незалежні інституції дають свій результат.

Але також цей кейс - чергове підтвердження "фейковості" скасування депутатської недоторканності чинними депутатами.

Адже за законом (див ст. 482-2 КПК) розслідування справ щодо нардепів може розпочати тільки Генпрокурор. І вже очевидно, що Генпрокурори постійно зловживають цією нормою", - підкреслив він. 

Шабунін зазначив: "До Костіна так робила Венедіктова, намагаючись вислужитися. Але це їй не допомогло і її буквально прогнали з крісла Генпрокурора. Для чого цю ж помилку повторює Андрій Костін, я зрозуміти не можу"

"Як я й казав раніше, частина ТОП-посадовців так і не усвідомили, що країна змінилася і ніхто старих порядків терпіти вже не буде. Не для цього тисячі українців зараз віддають свої життя", - резюмував він.

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Топ коментарі
+47
Виталик, это не ошибка генпрокуроров, что Венедиктовой, что уже Костина, это СИСТЕМНЫЙ подход аля "своих не трогаем, а с чужих косим бабло". К ответственности привлекается мелочь и громко об этом кукарекается. Одно и тоже на протяжении 30 лет. А система начинается ещё с учебного заведения, где платишь за поступление, обучение и выпуск, а потом всю жизнь зарабатываешь, будучи "бизнесменом" в погонах или судейской мантии. Пока это не переборем, НИЧЕГО не будет. Хотя лучший для нас подход - иностранный менеджмент, в том числе и в борьбе с топ-коррупцией, иначе по 150-у кругу будем кататься
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03.11.2022 18:07
+36
Без усунення протизаконної монополії на ТБ важко впливати на корумповане зелене бидло і їхніх виборців.
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03.11.2022 18:05
+26
Дякую пане Шабунін.....
Давіть цих гнид....
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03.11.2022 18:13
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Поміняйте Аллахвердієву на Бісміллярахімрахманну.
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03.11.2022 18:03 Відповісти
А братів дубневичів на братів дубинських
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04.11.2022 11:17 Відповісти
Круговорот грошеи у владних структурах -- ше є багато непуганих .
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03.11.2022 18:04 Відповісти
Без усунення протизаконної монополії на ТБ важко впливати на корумповане зелене бидло і їхніх виборців.
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03.11.2022 18:05 Відповісти
Чому рішення суду або народ своїми петиціями владі має пересувати ноги в питаннях ссучєної корупції пєдотваринами?..
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03.11.2022 18:06 Відповісти
генпрокурор:
хочу відкрию справу, хочу, не відкрию
за це вже треба звільняти та саджати
і саме через цю хочу не хочу прокурори стають мільйонерами
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04.11.2022 09:03 Відповісти
Виталик, это не ошибка генпрокуроров, что Венедиктовой, что уже Костина, это СИСТЕМНЫЙ подход аля "своих не трогаем, а с чужих косим бабло". К ответственности привлекается мелочь и громко об этом кукарекается. Одно и тоже на протяжении 30 лет. А система начинается ещё с учебного заведения, где платишь за поступление, обучение и выпуск, а потом всю жизнь зарабатываешь, будучи "бизнесменом" в погонах или судейской мантии. Пока это не переборем, НИЧЕГО не будет. Хотя лучший для нас подход - иностранный менеджмент, в том числе и в борьбе с топ-коррупцией, иначе по 150-у кругу будем кататься
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03.11.2022 18:07 Відповісти
а откуда такая уверенность в непогрешимости "иностранного менеджмента"? может там обсе, магате, красный крест, оон прям как высказали (а точно все?) обеспокоенность в 14м году за нарушение всяких (ядерных) меморандумов и договоренностей, которые несомненно еще приведут к сотням тысяч и миллионам жертв, так все и прекратилось?
кажется во всех приличных демократиях парламент когда-то расстреливали\вешали, с судей снимали шкуру, и т.п. по-другому не доходит, если вцепились - то уже не отвалятся. и три революции у нас (и фейковые "люстрации") это в принципе очень хорошо показали.
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03.11.2022 18:21 Відповісти
"обсе, магате, красный крест, оон" - это не иностранный менеджмент, это толпа бесполезных бюрократов за деньги налогоплатильщиков, которые сами их же и критикуют. А вот западные управленцы которые показали себя в деле, нам очень нужны. Да, только нам сейчас не хватает "расстрелов парламентов", линчевания судей и революций. В Москвабаде только поаплодируют. А по поводу как высадить наш коррупционный мусор с посад, только так: нет реформ с нашим( западным) управлением, нет НИКАКИХ денег помощи. Боюсь только так с нами надо, иначе никак
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03.11.2022 18:32 Відповісти
ну, пример западных управленцев - примеров для подражания можно? откуда они вдруг такие взялись? прям управленческие университеты заканчивали? может там книжка есть и надо просто по-книжке делать? зачем тогда они вообще нужны? или они просто начинали с низов, делали работу за зарплату, и доехали до верха? а если так - то с чего они будут экспертами в других структурах (еще и зарубежных, коррупционных)? это только у нас министров тасуют как хотят, типа работал где-то рядом - ок, справится и с другим направлением, или "хороший человек", родственник - ок, тоже подойдет. ну, действительно, справились, долг 100% ввп, молодцы, че. им то может действительно хватило.
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03.11.2022 18:49 Відповісти
Просто при західному контролі в наглядових радах, державні підприємства, банки стають чомусь дуже прибутковими. Нафтогаз, приват при папєрєдніках приносили неймовірні прибутки державі, а зараз один найтогаз за рік нагрів державу на космічні 50 млрд. Де ділись гроші, не знаєш? Ось і вітчизняні наглядачі не знають, тому можуть собі дозволити під вас війни бентлі за 400 тис євро.
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03.11.2022 19:14 Відповісти
100%
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03.11.2022 21:38 Відповісти
если госкомпания (но почему-то акционерное общество, чтобы не отвечать вероятно - и нахрена наглядовые рады АО? - там собрание акционеров все решает, в общем намутили хз что чтобы крайних не было) хреново\в убыток работает, то обычно надо менять правительство которое "не смогло" (не мешало бы его еще посадить за миллиардные убытки с конфискацией), а никак не придумывать кому еще денег дать чтобы он попробовал порулить.
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03.11.2022 22:44 Відповісти
и вообще во время войны нужно мобилизировать все финансово-технические и материальные ресурсы, и всякие полу-официальные кражи бабла и выводы \заграницу\ должны пресекаться как минимум, плюс уголовный и административный кодекс бонусом. те же кацапы к примеру херней не страдают а тупо уже запретили выводить бабло \украинцам? переселенцам? в общем всем кто не нравятся\ с продажи недвижимости и т.п. а у нас у некоторых тупо пир во время чумы. плохо кончится.
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03.11.2022 23:03 Відповісти
рускіязік - мова окупанта, чувак. Тут Україна - якщо ти й досі не второпав.
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04.11.2022 00:34 Відповісти
Нах до путіна!
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05.11.2022 04:44 Відповісти
редко сейчас можно встретить тезис о 30 годах ибо большинство, исходя из комментов ,началом проблем считают 2019 год
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03.11.2022 18:48 Відповісти
Мда... нація з Київської Русі зовсім промила мізки і тепер жителі "1984"...
З ким не спілкуюсь с фарами про НКВД та другої УНР - вони відвертаються, чи то боти чи то манкурти..

Орда то тварини під керівництвом того, кому геноцидна влада передала від НКВД/ФСБ...
Наш популус чомусь не хоче розуміти, що наша "влада" також не відновлює виробництво зброї, далекобійних ракет та таке інше... Та чому Беня спокійно в місяць може списати 10 млрд грн вже через "суд"... До того був замотаний в килим "приват", через який вивели щонайменше 35 млрд долл...

Тобто до чого це... до того що Оруел краще знає наше майбутнє чим найгарячіший патріотоманкурт...
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03.11.2022 19:30 Відповісти
та ні! таких у нас дійсно 73%.інші все чудово розуміють і бачать. проблема з цими 73% в тому,що їх не перевиховують навіть безіменні могили і завали після розстрілів міст руснею.навіть могила їх не здатна виправити!!
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03.11.2022 20:14 Відповісти
Доки є Беня та інші - я в чистоту виборів повірити не зможу.
Сам факт наявності узурпаторів волі і духу паплюжить наше вільне буття...

Тобто чи мізки промиті чи урни замінені - не має різниці, контрольований хаос - найкраще для них.
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03.11.2022 20:21 Відповісти
30-ті, голодомор... А у 18-19 була УНР,,, ПШОЛ НАХ *****!
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05.11.2022 04:47 Відповісти
ти неосяжно тупий...звернись до когось хай тобі розтлумачить що мій месседж значить і цифра "30" і ньому про що
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05.11.2022 17:51 Відповісти
Олігархат любу "наглядову раду" поставить... Доки вони є = нам життя немає. Це закон лісу. Доки ми цього не зрозуміємо - буде 1984 як зараз в дії та як укоріниться - діти будуть історію змінювати в мізках кожні "вибори" - оцініть дію зе/Пботів - очевидно що диполія маніпуляторам дуже імпонує розводити популус як стадо котиків...
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03.11.2022 20:45 Відповісти
Найняти прокурорів - китайців, поліцейських - німців, суддів - англійців.
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03.11.2022 22:49 Відповісти
рускіязік - мова окупанта, чувак. Тут Україна - якщо ти й досі не второпав.
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04.11.2022 00:29 Відповісти
Если папик ей так башляет, то нафига ей вообще ходить на работу?
А если она, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, ходит на работу, то получается что башляет не папик !?
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03.11.2022 18:09 Відповісти
Она папика прикрывает,как депутатша
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03.11.2022 18:23 Відповісти
гдето проскакивало шо єто папин посмертньій подарок
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03.11.2022 18:55 Відповісти
самый трєш в том что у ее папы оффициально нет таких доходов
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03.11.2022 19:04 Відповісти
рускіязік - мова окупанта, коментаторе. Тут Україна - якщо ти й досі не дотумкав.
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04.11.2022 00:30 Відповісти
Дякую пане Шабунін.....
Давіть цих гнид....
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03.11.2022 18:13 Відповісти
Дякую пане Шабунін...
Давіть цих гнид....
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03.11.2022 18:15 Відповісти
Боже, яке воно убожище тільки, а-ка корабельна сосна. Але комусь вона конче як необхідна була, бабадабабада!!!
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03.11.2022 18:17 Відповісти
Нізя. Це своя "сосна", корабельна. От якби вона була від "ЄС", то там були б і СБУ і ДБР і нацполіція і генпрокупратура... Хоча в "ЄС" таких в апріорі не може бюути, бо то різні вимери, різні люди.
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03.11.2022 18:18 Відповісти
А передадуть не до САП та НАБУ (зелені ж їх не контролюють), а передадуть до ДБР (вона ж депутана ВРУ). А як працює ДБР - не бачить тільки сліпий!
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03.11.2022 18:25 Відповісти
Ну коли ще можна так успішно красти і збагачуватись, ну звісно ж що у війну.
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03.11.2022 18:28 Відповісти
Шабуня, кричи "Сви-нар-чу-ки!!!!!!", щоб аж гівно з рота летіло.
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03.11.2022 18:31 Відповісти
Гівно - це твоя спеціалізація, істеричко зелена. Шабунін оперує фактами.
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03.11.2022 19:30 Відповісти
борці, що там зі "Свинарчуками"? Суд відхилив справу через відсутність злочину...

Бігус і Шабуня просто піздаболи, які освоїли бабло бені для дискредитації опонента на виборах?

Наче все так?

А щас знов став "принциповим і непримиренним борцем з корупцією?" та ти ж **** сам руку доклав, щоб цей непотріб був вибраний.
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03.11.2022 20:12 Відповісти
Прокинься, тупа істеричко - ти сереш. )) Не забудь в Люсі три копійки отримати за боротьбу з активістами.
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04.11.2022 01:20 Відповісти
Рахатлукумщербетную....
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03.11.2022 18:34 Відповісти
а на прокурора справу за халатність
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03.11.2022 18:42 Відповісти
бездіяльність.
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03.11.2022 20:07 Відповісти
3,14здец.
Вот это власть у нас.
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03.11.2022 19:09 Відповісти
Сосна не помогла?
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03.11.2022 19:24 Відповісти
а може на цю рабочую сосну Аллахвердієву-Коган волонтерку Юсупову натравити? може,хоч якась користь з неї (Юсуповой) буде?
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03.11.2022 20:16 Відповісти
какие хитропопые, монобольшинство приняло норму что дела открывает генпрокурор, поставили 100% своего прокурора и дело в шляпе
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03.11.2022 20:37 Відповісти
рускіязік - мова окупанта, чувак. Тут Україна - якщо ти й досі не второпав.
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04.11.2022 00:32 Відповісти
иди на ху
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04.11.2022 09:06 Відповісти
100% свій прокурор.
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03.11.2022 20:44 Відповісти
Система с карманным генпрокурором работает как часики. Брешут народу, берут взятки в виде миллионных подарков, строят дороги во время войны за народные гроши, а прокурор с маленькой буквы костин все это покрывает. КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ????
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03.11.2022 20:49 Відповісти
никогда. украинское государство инвалид детства. врачей при родах надо звать толковых. украинский народ вызвал кравчука-кучму. Занавес.
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04.11.2022 09:11 Відповісти
коли перестанете обирати блазнів та їхню ВР, очевидно ж.
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04.11.2022 13:25 Відповісти
сосна не тоне
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03.11.2022 21:53 Відповісти
Не обижайте сосну, не виноватая она, он сам к ней пришел
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04.11.2022 09:28 Відповісти
Погоджуюсь, що тільки іноземний менеджмент на вищих посадах в держкомпаніях а також бажано ще й в правоохоронних та судових вищих інстанціях позитивно вплине на боротьбу з корупцією. Тут все просто, постав тих, з ким НЕ порішаєш, до кого не знайдеш ніякий підхід, заход і т.п. Ну приїхав наприклад топ менеджмент з Бостона, ну і як ти до нього знайдеш "ходік" щоб перетерти? Ніхто з ним не вчився разом, немає тут родичів та знайомих, при першому натяку - здасть в НАБУ!
І нічого тут немає національно принизливого! Ось наприклад ви відкрили фірму в селі а з місцевого "менеджменту" всі крадуть і бухають, то хто вам скаже що ви не вправі винайняти немісцевого директора, з яким місцевим буде важко домовитись про бухло та красти. Так само і тут, якщо по Конституції, єдиним джерелом влади є народ, то я думаю, що народ справі винайняти собі немісцевий мененеджмент, який на прикладі своїх країн, показав свою успішність. А по цій мадам, якщо вона скаже, що то все коханець подарував, ну важко не повірити!
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04.11.2022 09:47 Відповісти
та да , давай назапрошуємо "спеціалістів" з ВОЗ, ОБСЄ, МАГАТЕ., ООН

іноземний менеджмент, ****.
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04.11.2022 13:26 Відповісти
Ну так добряче корабельна СОСН…@ на 20 млн, аж воно он, як неловко вийшло, які невдячні її користувачі !!!!
Можливо хотіла наСОС… для закупівлі гуманітарних авто для ФРОНТІУ??
Стефанчук-Зеленський, як парламентсько-президентська влада, МАБУДЬ, дуже «глибоко схвильовані», як таке можливо при їх владі???
На допомогу Фронту Украінці збирають по гривні, а в тилу, привладні, сотнями млн на КРОВІ ТА СМЕРТЯХ УКРАЇНЦІВ крисячать !!!
Украінці не хлопа м'ят ні, але ж і терплячі, допоки ТЕРПЕЦЬ не увірветься!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам, що наживаються на крові Українців !!!
🇺🇦❤️‼️⚔️😡😠🇮🇩🇱🇹🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇨🇿🇫🇮🇹🇷🇩🇪🇸🇪🇦🇿🇨🇦🇪🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️⚔️
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04.11.2022 12:04 Відповісти
А що поганого в тому що депутати Слуг мають дівчину для втіх у своїй фракції.
Так і з журналістами не попалишся з "анал табу". Це люди без моралі, чому тут дивуватися.
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04.11.2022 12:49 Відповісти
---- Ви уявляєте. де ми живемо і хто нами помикає !?
В розпалі всепожираюча війна--- щоднини матері України отримують чорні звістки на загиблих синів і доньок...діточки по копійчині зберають на " Байрактар " . а провладна погань розважається: засипають. жонглюючи. мільйонами своїх коханок...
Ця відморожена. провладна. тотально зкорумпована гидота взагалі на нас НЕ реагує
/по собі знаю.../ Роками мотаю кишки по судах. засипаю уряд./гар. лінію.десятки звернень. до гаранта. щоб віддали старцю неправомірно відібрану копійчану субсидію ---- це голосіння волаючого в пустелі...Хіба що можна задовільнитися черговим самолюбуванням
нашого ЗЕ- НАРЦИСА на тлі здобутків і перемог наших ЗСУ ... І почути його . таке НЕ щире:--- Влада і народ-- єдині. як ніколи!!!
P.S.
Гріх признаватися. але вже починають гризти сумніви: --- А чи можна взагалі здобути перемогу у цій жахливій війні маючи таку НЕпевну владу ?! Адже ці шкідники спроможні лише на підступну підлоту і звести на нівець всю жертовність
народу України...
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04.11.2022 12:51 Відповісти
чомусь в 19-му таких питань не виникало... всі радо бігли на дільниці, щоб обрати те що обрали. "мудрий нарід", чо.
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04.11.2022 13:29 Відповісти
Такі гламурні киці та їх папіки повинні стати історією для української влади. Може вони і дсвідчені професіАНАЛИ та професіАНАЛКИ проте від них нам тільки шкода. В наступному парламенті повинні засідати люди, які пройшли фронт. І не просто так відмітились в прифронтовому готелі, а тягнули фронтову лямку від початку до кінця...
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04.11.2022 15:31 Відповісти
 
 