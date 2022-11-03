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суд (24820) Шабунин (524) Аллахвердиева Кормышкина (23)

Суд обязал генпрокурора Костина открыть дело против депутата Аллахвердиевой, - Шабунин

аллахвердієва

ГПК через суд обязал Генпрокурора Костина открыть дело в отношении народного депутата Аллахвердиевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня ВАКС поддержал нашу жалобу и признал незаконным отказ руководителя Офиса генпрокурора Андрея Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения нардепа Ирины Аллахвердиевой".

Суд обязал Костина зарегистрировать производство и это постановление обжалованию не подлежит.

Кроме того, генпрокурора обязали уведомить суд о выполнении решения.

Я очень надеюсь, что теперь у Костина не возникнет проблем с регистрацией дела".

Шабунин напомнил, что умышленное неисполнение решения суда или препятствование его исполнению предусматривает лишение свободы (ст.382 УК).

"После открытия производства его должны передать в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов, изложенных в нашем заявлении", - подчеркнул он.

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Активист напомнил суть дела, отметив, что речь идет о том, что нардеп "Слуги народа" получила в подарок 14,4 млн. грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволили ему делать такие подарки.

Сегодняшнее решение ВАКС показывает, что системная борьба и работающие независимые институты дают свой результат.

Но также этот кейс – очередное подтверждение "фейковости" отмены депутатской неприкосновенности действующими депутатами.

Ведь по закону (см. ст. 482-2 УПК) расследование дел по нардепам может начать только Генпрокурор. И уже очевидно, что Генпрокуроры постоянно злоупотребляют этой нормой", – подчеркнул он.

Шабунин отметил: "До Костина так поступала Венедиктова, пытаясь выслужиться. Но это ей не помогло и ее буквально прогнали из кресла Генпрокурора. Для чего эту же ошибку повторяет Андрей Костин, я понять не могу"

"Как я и говорил раньше, часть топ-чиновников так и не осознали, что страна изменилась и никто старых порядков терпеть уже не будет. Не для этого тысячи украинцев сейчас отдают свои жизни", – резюмировал он.
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Топ комментарии
+47
Виталик, это не ошибка генпрокуроров, что Венедиктовой, что уже Костина, это СИСТЕМНЫЙ подход аля "своих не трогаем, а с чужих косим бабло". К ответственности привлекается мелочь и громко об этом кукарекается. Одно и тоже на протяжении 30 лет. А система начинается ещё с учебного заведения, где платишь за поступление, обучение и выпуск, а потом всю жизнь зарабатываешь, будучи "бизнесменом" в погонах или судейской мантии. Пока это не переборем, НИЧЕГО не будет. Хотя лучший для нас подход - иностранный менеджмент, в том числе и в борьбе с топ-коррупцией, иначе по 150-у кругу будем кататься
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03.11.2022 18:07
+36
Без усунення протизаконної монополії на ТБ важко впливати на корумповане зелене бидло і їхніх виборців.
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03.11.2022 18:05
+26
Дякую пане Шабунін.....
Давіть цих гнид....
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03.11.2022 18:13
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Поміняйте Аллахвердієву на Бісміллярахімрахманну.
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03.11.2022 18:03 Ответить
А братів дубневичів на братів дубинських
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04.11.2022 11:17 Ответить
Круговорот грошеи у владних структурах -- ше є багато непуганих .
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03.11.2022 18:04 Ответить
Без усунення протизаконної монополії на ТБ важко впливати на корумповане зелене бидло і їхніх виборців.
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03.11.2022 18:05 Ответить
Чому рішення суду або народ своїми петиціями владі має пересувати ноги в питаннях ссучєної корупції пєдотваринами?..
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03.11.2022 18:06 Ответить
генпрокурор:
хочу відкрию справу, хочу, не відкрию
за це вже треба звільняти та саджати
і саме через цю хочу не хочу прокурори стають мільйонерами
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04.11.2022 09:03 Ответить
Виталик, это не ошибка генпрокуроров, что Венедиктовой, что уже Костина, это СИСТЕМНЫЙ подход аля "своих не трогаем, а с чужих косим бабло". К ответственности привлекается мелочь и громко об этом кукарекается. Одно и тоже на протяжении 30 лет. А система начинается ещё с учебного заведения, где платишь за поступление, обучение и выпуск, а потом всю жизнь зарабатываешь, будучи "бизнесменом" в погонах или судейской мантии. Пока это не переборем, НИЧЕГО не будет. Хотя лучший для нас подход - иностранный менеджмент, в том числе и в борьбе с топ-коррупцией, иначе по 150-у кругу будем кататься
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03.11.2022 18:07 Ответить
а откуда такая уверенность в непогрешимости "иностранного менеджмента"? может там обсе, магате, красный крест, оон прям как высказали (а точно все?) обеспокоенность в 14м году за нарушение всяких (ядерных) меморандумов и договоренностей, которые несомненно еще приведут к сотням тысяч и миллионам жертв, так все и прекратилось?
кажется во всех приличных демократиях парламент когда-то расстреливали\вешали, с судей снимали шкуру, и т.п. по-другому не доходит, если вцепились - то уже не отвалятся. и три революции у нас (и фейковые "люстрации") это в принципе очень хорошо показали.
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03.11.2022 18:21 Ответить
"обсе, магате, красный крест, оон" - это не иностранный менеджмент, это толпа бесполезных бюрократов за деньги налогоплатильщиков, которые сами их же и критикуют. А вот западные управленцы которые показали себя в деле, нам очень нужны. Да, только нам сейчас не хватает "расстрелов парламентов", линчевания судей и революций. В Москвабаде только поаплодируют. А по поводу как высадить наш коррупционный мусор с посад, только так: нет реформ с нашим( западным) управлением, нет НИКАКИХ денег помощи. Боюсь только так с нами надо, иначе никак
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03.11.2022 18:32 Ответить
ну, пример западных управленцев - примеров для подражания можно? откуда они вдруг такие взялись? прям управленческие университеты заканчивали? может там книжка есть и надо просто по-книжке делать? зачем тогда они вообще нужны? или они просто начинали с низов, делали работу за зарплату, и доехали до верха? а если так - то с чего они будут экспертами в других структурах (еще и зарубежных, коррупционных)? это только у нас министров тасуют как хотят, типа работал где-то рядом - ок, справится и с другим направлением, или "хороший человек", родственник - ок, тоже подойдет. ну, действительно, справились, долг 100% ввп, молодцы, че. им то может действительно хватило.
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03.11.2022 18:49 Ответить
Просто при західному контролі в наглядових радах, державні підприємства, банки стають чомусь дуже прибутковими. Нафтогаз, приват при папєрєдніках приносили неймовірні прибутки державі, а зараз один найтогаз за рік нагрів державу на космічні 50 млрд. Де ділись гроші, не знаєш? Ось і вітчизняні наглядачі не знають, тому можуть собі дозволити під вас війни бентлі за 400 тис євро.
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03.11.2022 19:14 Ответить
100%
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03.11.2022 21:38 Ответить
если госкомпания (но почему-то акционерное общество, чтобы не отвечать вероятно - и нахрена наглядовые рады АО? - там собрание акционеров все решает, в общем намутили хз что чтобы крайних не было) хреново\в убыток работает, то обычно надо менять правительство которое "не смогло" (не мешало бы его еще посадить за миллиардные убытки с конфискацией), а никак не придумывать кому еще денег дать чтобы он попробовал порулить.
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03.11.2022 22:44 Ответить
и вообще во время войны нужно мобилизировать все финансово-технические и материальные ресурсы, и всякие полу-официальные кражи бабла и выводы \заграницу\ должны пресекаться как минимум, плюс уголовный и административный кодекс бонусом. те же кацапы к примеру херней не страдают а тупо уже запретили выводить бабло \украинцам? переселенцам? в общем всем кто не нравятся\ с продажи недвижимости и т.п. а у нас у некоторых тупо пир во время чумы. плохо кончится.
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03.11.2022 23:03 Ответить
рускіязік - мова окупанта, чувак. Тут Україна - якщо ти й досі не второпав.
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04.11.2022 00:34 Ответить
Нах до путіна!
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05.11.2022 04:44 Ответить
редко сейчас можно встретить тезис о 30 годах ибо большинство, исходя из комментов ,началом проблем считают 2019 год
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03.11.2022 18:48 Ответить
Мда... нація з Київської Русі зовсім промила мізки і тепер жителі "1984"...
З ким не спілкуюсь с фарами про НКВД та другої УНР - вони відвертаються, чи то боти чи то манкурти..

Орда то тварини під керівництвом того, кому геноцидна влада передала від НКВД/ФСБ...
Наш популус чомусь не хоче розуміти, що наша "влада" також не відновлює виробництво зброї, далекобійних ракет та таке інше... Та чому Беня спокійно в місяць може списати 10 млрд грн вже через "суд"... До того був замотаний в килим "приват", через який вивели щонайменше 35 млрд долл...

Тобто до чого це... до того що Оруел краще знає наше майбутнє чим найгарячіший патріотоманкурт...
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03.11.2022 19:30 Ответить
та ні! таких у нас дійсно 73%.інші все чудово розуміють і бачать. проблема з цими 73% в тому,що їх не перевиховують навіть безіменні могили і завали після розстрілів міст руснею.навіть могила їх не здатна виправити!!
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03.11.2022 20:14 Ответить
Доки є Беня та інші - я в чистоту виборів повірити не зможу.
Сам факт наявності узурпаторів волі і духу паплюжить наше вільне буття...

Тобто чи мізки промиті чи урни замінені - не має різниці, контрольований хаос - найкраще для них.
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03.11.2022 20:21 Ответить
30-ті, голодомор... А у 18-19 була УНР,,, ПШОЛ НАХ *****!
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05.11.2022 04:47 Ответить
ти неосяжно тупий...звернись до когось хай тобі розтлумачить що мій месседж значить і цифра "30" і ньому про що
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05.11.2022 17:51 Ответить
Олігархат любу "наглядову раду" поставить... Доки вони є = нам життя немає. Це закон лісу. Доки ми цього не зрозуміємо - буде 1984 як зараз в дії та як укоріниться - діти будуть історію змінювати в мізках кожні "вибори" - оцініть дію зе/Пботів - очевидно що диполія маніпуляторам дуже імпонує розводити популус як стадо котиків...
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03.11.2022 20:45 Ответить
Найняти прокурорів - китайців, поліцейських - німців, суддів - англійців.
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03.11.2022 22:49 Ответить
рускіязік - мова окупанта, чувак. Тут Україна - якщо ти й досі не второпав.
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04.11.2022 00:29 Ответить
Если папик ей так башляет, то нафига ей вообще ходить на работу?
А если она, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, ходит на работу, то получается что башляет не папик !?
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03.11.2022 18:09 Ответить
Она папика прикрывает,как депутатша
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03.11.2022 18:23 Ответить
гдето проскакивало шо єто папин посмертньій подарок
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03.11.2022 18:55 Ответить
самый трєш в том что у ее папы оффициально нет таких доходов
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03.11.2022 19:04 Ответить
рускіязік - мова окупанта, коментаторе. Тут Україна - якщо ти й досі не дотумкав.
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04.11.2022 00:30 Ответить
Дякую пане Шабунін.....
Давіть цих гнид....
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03.11.2022 18:13 Ответить
Дякую пане Шабунін...
Давіть цих гнид....
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03.11.2022 18:15 Ответить
Боже, яке воно убожище тільки, а-ка корабельна сосна. Але комусь вона конче як необхідна була, бабадабабада!!!
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03.11.2022 18:17 Ответить
Нізя. Це своя "сосна", корабельна. От якби вона була від "ЄС", то там були б і СБУ і ДБР і нацполіція і генпрокупратура... Хоча в "ЄС" таких в апріорі не може бюути, бо то різні вимери, різні люди.
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03.11.2022 18:18 Ответить
А передадуть не до САП та НАБУ (зелені ж їх не контролюють), а передадуть до ДБР (вона ж депутана ВРУ). А як працює ДБР - не бачить тільки сліпий!
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03.11.2022 18:25 Ответить
Ну коли ще можна так успішно красти і збагачуватись, ну звісно ж що у війну.
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03.11.2022 18:28 Ответить
Шабуня, кричи "Сви-нар-чу-ки!!!!!!", щоб аж гівно з рота летіло.
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03.11.2022 18:31 Ответить
Гівно - це твоя спеціалізація, істеричко зелена. Шабунін оперує фактами.
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03.11.2022 19:30 Ответить
борці, що там зі "Свинарчуками"? Суд відхилив справу через відсутність злочину...

Бігус і Шабуня просто піздаболи, які освоїли бабло бені для дискредитації опонента на виборах?

Наче все так?

А щас знов став "принциповим і непримиренним борцем з корупцією?" та ти ж **** сам руку доклав, щоб цей непотріб був вибраний.
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03.11.2022 20:12 Ответить
Прокинься, тупа істеричко - ти сереш. )) Не забудь в Люсі три копійки отримати за боротьбу з активістами.
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04.11.2022 01:20 Ответить
Рахатлукумщербетную....
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03.11.2022 18:34 Ответить
а на прокурора справу за халатність
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03.11.2022 18:42 Ответить
бездіяльність.
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03.11.2022 20:07 Ответить
3,14здец.
Вот это власть у нас.
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03.11.2022 19:09 Ответить
Сосна не помогла?
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03.11.2022 19:24 Ответить
а може на цю рабочую сосну Аллахвердієву-Коган волонтерку Юсупову натравити? може,хоч якась користь з неї (Юсуповой) буде?
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03.11.2022 20:16 Ответить
какие хитропопые, монобольшинство приняло норму что дела открывает генпрокурор, поставили 100% своего прокурора и дело в шляпе
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03.11.2022 20:37 Ответить
рускіязік - мова окупанта, чувак. Тут Україна - якщо ти й досі не второпав.
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04.11.2022 00:32 Ответить
иди на ху
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04.11.2022 09:06 Ответить
100% свій прокурор.
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03.11.2022 20:44 Ответить
Система с карманным генпрокурором работает как часики. Брешут народу, берут взятки в виде миллионных подарков, строят дороги во время войны за народные гроши, а прокурор с маленькой буквы костин все это покрывает. КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ????
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03.11.2022 20:49 Ответить
никогда. украинское государство инвалид детства. врачей при родах надо звать толковых. украинский народ вызвал кравчука-кучму. Занавес.
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04.11.2022 09:11 Ответить
коли перестанете обирати блазнів та їхню ВР, очевидно ж.
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04.11.2022 13:25 Ответить
сосна не тоне
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03.11.2022 21:53 Ответить
Не обижайте сосну, не виноватая она, он сам к ней пришел
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04.11.2022 09:28 Ответить
Погоджуюсь, що тільки іноземний менеджмент на вищих посадах в держкомпаніях а також бажано ще й в правоохоронних та судових вищих інстанціях позитивно вплине на боротьбу з корупцією. Тут все просто, постав тих, з ким НЕ порішаєш, до кого не знайдеш ніякий підхід, заход і т.п. Ну приїхав наприклад топ менеджмент з Бостона, ну і як ти до нього знайдеш "ходік" щоб перетерти? Ніхто з ним не вчився разом, немає тут родичів та знайомих, при першому натяку - здасть в НАБУ!
І нічого тут немає національно принизливого! Ось наприклад ви відкрили фірму в селі а з місцевого "менеджменту" всі крадуть і бухають, то хто вам скаже що ви не вправі винайняти немісцевого директора, з яким місцевим буде важко домовитись про бухло та красти. Так само і тут, якщо по Конституції, єдиним джерелом влади є народ, то я думаю, що народ справі винайняти собі немісцевий мененеджмент, який на прикладі своїх країн, показав свою успішність. А по цій мадам, якщо вона скаже, що то все коханець подарував, ну важко не повірити!
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04.11.2022 09:47 Ответить
та да , давай назапрошуємо "спеціалістів" з ВОЗ, ОБСЄ, МАГАТЕ., ООН

іноземний менеджмент, ****.
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04.11.2022 13:26 Ответить
Ну так добряче корабельна СОСН…@ на 20 млн, аж воно он, як неловко вийшло, які невдячні її користувачі !!!!
Можливо хотіла наСОС… для закупівлі гуманітарних авто для ФРОНТІУ??
Стефанчук-Зеленський, як парламентсько-президентська влада, МАБУДЬ, дуже «глибоко схвильовані», як таке можливо при їх владі???
На допомогу Фронту Украінці збирають по гривні, а в тилу, привладні, сотнями млн на КРОВІ ТА СМЕРТЯХ УКРАЇНЦІВ крисячать !!!
Украінці не хлопа м'ят ні, але ж і терплячі, допоки ТЕРПЕЦЬ не увірветься!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам, що наживаються на крові Українців !!!
🇺🇦❤️‼️⚔️😡😠🇮🇩🇱🇹🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇨🇿🇫🇮🇹🇷🇩🇪🇸🇪🇦🇿🇨🇦🇪🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️⚔️
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04.11.2022 12:04 Ответить
А що поганого в тому що депутати Слуг мають дівчину для втіх у своїй фракції.
Так і з журналістами не попалишся з "анал табу". Це люди без моралі, чому тут дивуватися.
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04.11.2022 12:49 Ответить
---- Ви уявляєте. де ми живемо і хто нами помикає !?
В розпалі всепожираюча війна--- щоднини матері України отримують чорні звістки на загиблих синів і доньок...діточки по копійчині зберають на " Байрактар " . а провладна погань розважається: засипають. жонглюючи. мільйонами своїх коханок...
Ця відморожена. провладна. тотально зкорумпована гидота взагалі на нас НЕ реагує
/по собі знаю.../ Роками мотаю кишки по судах. засипаю уряд./гар. лінію.десятки звернень. до гаранта. щоб віддали старцю неправомірно відібрану копійчану субсидію ---- це голосіння волаючого в пустелі...Хіба що можна задовільнитися черговим самолюбуванням
нашого ЗЕ- НАРЦИСА на тлі здобутків і перемог наших ЗСУ ... І почути його . таке НЕ щире:--- Влада і народ-- єдині. як ніколи!!!
P.S.
Гріх признаватися. але вже починають гризти сумніви: --- А чи можна взагалі здобути перемогу у цій жахливій війні маючи таку НЕпевну владу ?! Адже ці шкідники спроможні лише на підступну підлоту і звести на нівець всю жертовність
народу України...
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04.11.2022 12:51 Ответить
чомусь в 19-му таких питань не виникало... всі радо бігли на дільниці, щоб обрати те що обрали. "мудрий нарід", чо.
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04.11.2022 13:29 Ответить
Такі гламурні киці та їх папіки повинні стати історією для української влади. Може вони і дсвідчені професіАНАЛИ та професіАНАЛКИ проте від них нам тільки шкода. В наступному парламенті повинні засідати люди, які пройшли фронт. І не просто так відмітились в прифронтовому готелі, а тягнули фронтову лямку від початку до кінця...
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04.11.2022 15:31 Ответить
 
 