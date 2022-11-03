Суд обязал генпрокурора Костина открыть дело против депутата Аллахвердиевой, - Шабунин

ГПК через суд обязал Генпрокурора Костина открыть дело в отношении народного депутата Аллахвердиевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня ВАКС поддержал нашу жалобу и признал незаконным отказ руководителя Офиса генпрокурора Андрея Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения нардепа Ирины Аллахвердиевой".

Суд обязал Костина зарегистрировать производство и это постановление обжалованию не подлежит.

Кроме того, генпрокурора обязали уведомить суд о выполнении решения.

Я очень надеюсь, что теперь у Костина не возникнет проблем с регистрацией дела".

Шабунин напомнил, что умышленное неисполнение решения суда или препятствование его исполнению предусматривает лишение свободы (ст.382 УК).

"После открытия производства его должны передать в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов, изложенных в нашем заявлении", - подчеркнул он.

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Активист напомнил суть дела, отметив, что речь идет о том, что нардеп "Слуги народа" получила в подарок 14,4 млн. грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволили ему делать такие подарки.

Сегодняшнее решение ВАКС показывает, что системная борьба и работающие независимые институты дают свой результат.

Но также этот кейс – очередное подтверждение "фейковости" отмены депутатской неприкосновенности действующими депутатами.

Ведь по закону (см. ст. 482-2 УПК) расследование дел по нардепам может начать только Генпрокурор. И уже очевидно, что Генпрокуроры постоянно злоупотребляют этой нормой", – подчеркнул он.

Шабунин отметил: "До Костина так поступала Венедиктова, пытаясь выслужиться. Но это ей не помогло и ее буквально прогнали из кресла Генпрокурора. Для чего эту же ошибку повторяет Андрей Костин, я понять не могу"

"Как я и говорил раньше, часть топ-чиновников так и не осознали, что страна изменилась и никто старых порядков терпеть уже не будет. Не для этого тысячи украинцев сейчас отдают свои жизни", – резюмировал он.