Суд обязал генпрокурора Костина открыть дело против депутата Аллахвердиевой, - Шабунин
ГПК через суд обязал Генпрокурора Костина открыть дело в отношении народного депутата Аллахвердиевой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин написал в фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня ВАКС поддержал нашу жалобу и признал незаконным отказ руководителя Офиса генпрокурора Андрея Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения нардепа Ирины Аллахвердиевой".
Суд обязал Костина зарегистрировать производство и это постановление обжалованию не подлежит.
Кроме того, генпрокурора обязали уведомить суд о выполнении решения.
Я очень надеюсь, что теперь у Костина не возникнет проблем с регистрацией дела".
Шабунин напомнил, что умышленное неисполнение решения суда или препятствование его исполнению предусматривает лишение свободы (ст.382 УК).
"После открытия производства его должны передать в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов, изложенных в нашем заявлении", - подчеркнул он.
Активист напомнил суть дела, отметив, что речь идет о том, что нардеп "Слуги народа" получила в подарок 14,4 млн. грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволили ему делать такие подарки.
Сегодняшнее решение ВАКС показывает, что системная борьба и работающие независимые институты дают свой результат.
Но также этот кейс – очередное подтверждение "фейковости" отмены депутатской неприкосновенности действующими депутатами.
Ведь по закону (см. ст. 482-2 УПК) расследование дел по нардепам может начать только Генпрокурор. И уже очевидно, что Генпрокуроры постоянно злоупотребляют этой нормой", – подчеркнул он.
Шабунин отметил: "До Костина так поступала Венедиктова, пытаясь выслужиться. Но это ей не помогло и ее буквально прогнали из кресла Генпрокурора. Для чего эту же ошибку повторяет Андрей Костин, я понять не могу"
"Как я и говорил раньше, часть топ-чиновников так и не осознали, что страна изменилась и никто старых порядков терпеть уже не будет. Не для этого тысячи украинцев сейчас отдают свои жизни", – резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
хочу відкрию справу, хочу, не відкрию
за це вже треба звільняти та саджати
і саме через цю хочу не хочу прокурори стають мільйонерами
кажется во всех приличных демократиях парламент когда-то расстреливали\вешали, с судей снимали шкуру, и т.п. по-другому не доходит, если вцепились - то уже не отвалятся. и три революции у нас (и фейковые "люстрации") это в принципе очень хорошо показали.
З ким не спілкуюсь с фарами про НКВД та другої УНР - вони відвертаються, чи то боти чи то манкурти..
Орда то тварини під керівництвом того, кому геноцидна влада передала від НКВД/ФСБ...
Наш популус чомусь не хоче розуміти, що наша "влада" також не відновлює виробництво зброї, далекобійних ракет та таке інше... Та чому Беня спокійно в місяць може списати 10 млрд грн вже через "суд"... До того був замотаний в килим "приват", через який вивели щонайменше 35 млрд долл...
Тобто до чого це... до того що Оруел краще знає наше майбутнє чим найгарячіший патріотоманкурт...
Сам факт наявності узурпаторів волі і духу паплюжить наше вільне буття...
Тобто чи мізки промиті чи урни замінені - не має різниці, контрольований хаос - найкраще для них.
А если она, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, ходит на работу, то получается что башляет не папик !?
Давіть цих гнид....
Давіть цих гнид....
Бігус і Шабуня просто піздаболи, які освоїли бабло бені для дискредитації опонента на виборах?
Наче все так?
А щас знов став "принциповим і непримиренним борцем з корупцією?" та ти ж **** сам руку доклав, щоб цей непотріб був вибраний.
Вот это власть у нас.
І нічого тут немає національно принизливого! Ось наприклад ви відкрили фірму в селі а з місцевого "менеджменту" всі крадуть і бухають, то хто вам скаже що ви не вправі винайняти немісцевого директора, з яким місцевим буде важко домовитись про бухло та красти. Так само і тут, якщо по Конституції, єдиним джерелом влади є народ, то я думаю, що народ справі винайняти собі немісцевий мененеджмент, який на прикладі своїх країн, показав свою успішність. А по цій мадам, якщо вона скаже, що то все коханець подарував, ну важко не повірити!
іноземний менеджмент, ****.
Можливо хотіла наСОС… для закупівлі гуманітарних авто для ФРОНТІУ??
Стефанчук-Зеленський, як парламентсько-президентська влада, МАБУДЬ, дуже «глибоко схвильовані», як таке можливо при їх владі???
На допомогу Фронту Украінці збирають по гривні, а в тилу, привладні, сотнями млн на КРОВІ ТА СМЕРТЯХ УКРАЇНЦІВ крисячать !!!
Украінці не хлопа м'ят ні, але ж і терплячі, допоки ТЕРПЕЦЬ не увірветься!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам, що наживаються на крові Українців !!!
🇺🇦❤️‼️⚔️😡😠🇮🇩🇱🇹🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇨🇿🇫🇮🇹🇷🇩🇪🇸🇪🇦🇿🇨🇦🇪🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️⚔️
Так і з журналістами не попалишся з "анал табу". Це люди без моралі, чому тут дивуватися.
В розпалі всепожираюча війна--- щоднини матері України отримують чорні звістки на загиблих синів і доньок...діточки по копійчині зберають на " Байрактар " . а провладна погань розважається: засипають. жонглюючи. мільйонами своїх коханок...
Ця відморожена. провладна. тотально зкорумпована гидота взагалі на нас НЕ реагує
/по собі знаю.../ Роками мотаю кишки по судах. засипаю уряд./гар. лінію.десятки звернень. до гаранта. щоб віддали старцю неправомірно відібрану копійчану субсидію ---- це голосіння волаючого в пустелі...Хіба що можна задовільнитися черговим самолюбуванням
нашого ЗЕ- НАРЦИСА на тлі здобутків і перемог наших ЗСУ ... І почути його . таке НЕ щире:--- Влада і народ-- єдині. як ніколи!!!
P.S.
Гріх признаватися. але вже починають гризти сумніви: --- А чи можна взагалі здобути перемогу у цій жахливій війні маючи таку НЕпевну владу ?! Адже ці шкідники спроможні лише на підступну підлоту і звести на нівець всю жертовність
народу України...