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Новости За рубежом
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золото (220) Крым (26014) Нидерланды (1383) суд (24691)

Верховный суд Нидерландов отказал России в продлении сроков рассмотрения дела по скифскому золоту

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

золото,скифское

Верховный суд Нидерландов отказал так называемым крымским музеям, которым не удалось найти адвокатов, представляющих их интересы в суде, в продлении сроков представления письменных объяснений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 апреля 2022 года Верховный суд постановил, что стороны должны представить расширенные письменные объяснения в Верховный суд Нидерландов до 16 сентября. Вместе с тем 14 сентября так называемые крымские музеи направили в Верховный суд "срочное" ходатайство о продлении сроков представления письменных объяснений на 2 месяца якобы из-за того, что они не могут найти юристов в Нидерландах. По их мнению, это связано с "политической ситуацией в королевстве Нидерланды", - сказал адвокат из команды по делу "скифского золота" Андрей Пилипенко.

Пилипенко отметил, что Украина вместе с музеем Алларда Пирсона возразили против ходатайства.

"Верховный суд постановил отказать российской стороне в удовлетворении их запроса ввиду отсутствия уважительных обстоятельств. То есть, письменные объяснения в Верховный суд в целом в пользу Украины представлены только государством Украины и музеем Алларда Пирсона. С большой вероятностью суд уже не позволит российской стороне представить свои объяснения", - пояснил Пилипенко.

Читайте также: Нидерландская юридическая фирма отказалась представлять РФ по делу скифского золота

Напомним, решение Верховного суда Нидерландов по делу о принадлежности коллекции скифского золота ожидается в 2023 году.

26 января 2022 года так называемые крымские музеи подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине. Нидерландская юридическая фирма Houthoff отказалась представлять в Верховном суде в Гааге интересы "российских крымских музеев" по делу "скифского золота".

По результатам слушаний в Апелляционном суде Амстердама о принадлежности коллекции "скифского золота" 26 октября 2021 года суд постановил вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" в Киев, руководствуясь украинским законодательством и исключительным правом Украины распоряжаться своим культурным достоянием.

Однако четыре субъекта, выдающие себя за крымские музеи - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - обратились в Верховный суд Нидерландов, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда.

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией. Скифское золото, пока идет судебная тяжба, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Смотрите также: Российские оккупанты похитили скифское золото из музея Мелитополя, - Офис ГПУ. ФОТО
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Топ комментарии
+11
Верніть вже цінності господарю. Досить гратися. Та наголосить вердикт в справі Боінгу.
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27.09.2022 19:06
+10
Окупанти ще й з Мелітопольського музею скіфське золото грабонули.
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27.09.2022 19:09
+6
vsbu vsbu

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Я читаю: 0

Реєстрація: 27.09.2022

-----

Я з нулячимі профілями, яким 5 хвилин, не спілкуюсь...
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27.09.2022 19:13
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Правила форума Совет форумчан
Верніть вже цінності господарю. Досить гратися. Та наголосить вердикт в справі Боінгу.
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27.09.2022 19:06 Ответить
...а то ти ба, що з вітренко, заборонить...А я питаю про боінг, як там воно...300 життів
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27.09.2022 19:11 Ответить
vsbu vsbu

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 27.09.2022

-----

Я з нулячимі профілями, яким 5 хвилин, не спілкуюсь...
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27.09.2022 19:13 Ответить
Добре, але не завжди такі дані говорять про щось, відвідую цензор 10 років, реєстрація ...так особисті причини
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27.09.2022 19:17 Ответить
vsbu vsbu

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:27.09.2022 - з днем нарождення, малятко!
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27.09.2022 19:14 Ответить
Дякую
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27.09.2022 19:18 Ответить
...їж, не обляпуйся
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27.09.2022 19:20 Ответить
а мій аккаунт oqobo, шо ним тут з 2008 року, взобанили за те шо написав в коменті "впаде "Азов" - не встоїть Україна"
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27.09.2022 22:19 Ответить
таки, дається взнаки приналежність цензора.так до СПУ
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27.09.2022 22:24 Ответить
Верніть вже цінності господарю.
============
Так вимерли вже скіфи... а та к-згоден.воно українське.Кацапи яким боком до того золота? Ми ж у них лапті і какошнікі не крадемо.
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27.09.2022 19:36 Ответить
Окупанти ще й з Мелітопольського музею скіфське золото грабонули.
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27.09.2022 19:09 Ответить
апеляції, касації....
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27.09.2022 19:12 Ответить
Зіновій

@FpfpDBcvSrP8yZQ

·

7 ч

Через незастосування закону про санкції українською владою, щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів, - ЗМІ
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27.09.2022 19:14 Ответить
На фото скифский золотой гребень (деталь) из кургана Солоха, найденный в 1913 году возле Каменки-Днепровской (Запорожская область) и хранящийся в Эрмитаже.
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27.09.2022 19:38 Ответить
А чого воно там опинилось ? Недавно була інфа, що у бувшого губера із Криму знайшли скіфське золото. А враховуючи, що Мінкультом тоді керував відомий музейний крадій Діма Табачник, то нічого дивного немає. По дорозі у 2013 році розпатрошили колекцію. Наведу цікаву історію. Більше 130 років тому два одессита "кинули" Лувр на захмарну суму у 100 000 фр. Французи збирали гроші на викуп шолому скіфського царя. Переговори йшли два роки, була задіяна купа археологів. Викупили. Французи хвастались по всьому світу. А одеський ювелір неповірив що і його кинули, бо заплатили 3000 а самі ..... Він поїхав у Францію, показав як це зробив.... Французи почали шукати цих двох перців. Піймали їх згодом в Росії, коли намагалися втюрити скіфський меч іншим лохам.
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27.09.2022 19:47 Ответить
А до чого тут росія?
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27.09.2022 19:50 Ответить
а шо це за прокацаплене статтю озаглавило так, ніби Крим вже віддали росії
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27.09.2022 22:15 Ответить
судячі з заплутаної історії цієї майже очевидної справи, можна собі уявити що нас чекає з доказами про агресію та різноманітні злочини, що вчиняє в Україні рашка..., це напевне десятиріччя...
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27.09.2022 22:38 Ответить
В нашому місті чоловік директорки музею робив виставку "власної" колекції скіфського золота при чому в самому музею жодної одиниці таких історія них цінностей не було, а все що трохи ціне, то зникало. Це дало привід замислитись.
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28.09.2022 02:05 Ответить
 
 