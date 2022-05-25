Нидерландская юридическая фирма отказалась представлять РФ по делу скифского золота

Нидерландская юридическая фирма Houthoff отказалась представлять в Верховном суде в Гааге интересы "российских крымских музеев" по делу скифского золота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Houthoff – юридическая фирма, представляющая интересы крымских музеев, является организацией, которая недавно представляла российское государство и другие связанные с ним стороны по многим делам в прошлом и настоящем. Еще недавно ее представители заявляли, что пересмотрят, могут ли они все еще представлять таких клиентов", – отметил в комментарии Укринформ адвокат нидерландской фирмы Bergh Stoop & Sanders из команды, которая защищает интересы Украины по делу о "скифском золоте" Герт-Ян ван ден Берг.

По словам адвоката из команды по делу "скифского золота" Андрея Пилипенко, Houthoff уже направила Верховному суду Нидерландов отказ представлять клиента по делу. И это фактически означает, что в будущем они не будут представлять российские крымские музеи в Верховном суде Нидерландов.

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"Уже есть их сообщения. Мы считаем, что они не сразу отказались от ведения дела для надлежащей передачи материалов и документов преемнику – другой юридической фирме, которая не сочтет нарушением этики представлять незаконные образования в виде "российских крымских музеев" в абсурдной попытке россии обманом завладеть культурным наследием Украины. В то же время судебное дело будет продолжаться, и даже если в определенный момент у любой из сторон нет юридического представительства, такой стороне будет предоставлена ​​возможность нанять новых представителей и дать время для подготовки позиции по делу", – пояснил он.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине стабилизацию ситуации в оккупированном Крыму.