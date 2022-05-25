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Нідерландська юридична фірма відмовилася представляти РФ у справі скіфського золота

золото,скифское

Нідерландська юридична фірма Houthoff відмовилася представляти у Верховному суді в Гаазі інтереси "російських кримських музеїв" у справі скіфського золота.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Houthoff – юридична фірма, що представляє інтереси кримських музеїв, є організацією, яка донедавна представляла російську державу та інші пов'язані з нею сторони у багатьох справах у минулому та сьогоденні. Ще недавно її представники заявляли, що переглянуть, чи можуть вони все ще представляти таких клієнтів", – зазначив у коментарі Укрінформу адвокат нідерландської фірми Bergh Stoop & Sanders з команди, яка захищає інтереси України у справі про "скіфське золото" Герт-Ян ван ден Берг.

За словами адвоката з команди у справі "скіфського золота" Андрія Пилипенка, Houthoff уже надіслала Верховному суду Нідерландів відмову представляти клієнта у справі. І це фактично означає, що у майбутньому вони більше не представлятимуть російські кримські музеї у Верховному суді Нідерландів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали скіфське золото з музею Мелітополя, - Офіс ГПУ. ФОТО

"Вже маємо їх повідомлення. Ми вважаємо, що вони не відразу відмовилися від ведення справи для належної передачі матеріалів і документів наступнику – іншій юридичній фірмі, яка не вважатиме порушенням етики представляти незаконні утворення у вигляді "російських кримських музеїв" в абсурдному намаганні росії обманом заволодіти культурним надбанням України. Водночас судова справа триватиме, і навіть якщо в певний момент будь-яка зі сторін не має юридичного представництва, такій стороні буде надано можливість найняти нових представників і дати час для підготовки позиції у справі", – пояснив він.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Автор: 

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Не дивно. Фашисти теж все вивозили, ну і їх нащадки такі самі
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25.05.2022 21:28 Відповісти
А на каком основании вообще этот процесс девятый год идет, в нидерландах никто не хочет рассказать? Если они не признают границы Украины, то может и нам признать амстердам райцентром в западном дагестане?

А время идет, счет за хранение растет...
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25.05.2022 22:05 Відповісти
вся справа нісенітниця:

це якби банк захопили злодії, а інкасатори якраз привезли гроші в цей банк,
і злодії найняли адвоката щоб інкасатори віддали гроші злодіям бо вони вже зараз керують банком
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25.05.2022 22:37 Відповісти
 
 