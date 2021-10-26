"Скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму, - суд

Музей Алларда Пірсона в Нідерландах має передати колекцію "скіфського золота" на зберігання в Україні до стабілізації ситуації в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт апеляційного суду Амстердама.

"Музейні експонати будуть передані до Державного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму. Це тимчасовий захід", - йдеться в повідомленні.

У суді додали, що це остаточне рішення завершує провадження в Апеляційному суді.

"У сторін є можливість подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів на рішення Апеляційного суду", - наголосили у суді.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні.

Президент Зеленський вітає рішення суду і заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

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