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Новини
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"Скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму, - суд

Музей Алларда Пірсона в Нідерландах має передати колекцію "скіфського золота" на зберігання в Україні до стабілізації ситуації в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт апеляційного суду Амстердама.

"Музейні експонати будуть передані до Державного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму. Це тимчасовий захід", - йдеться в повідомленні.

У суді додали, що це остаточне рішення завершує провадження в Апеляційному суді.

"У сторін є можливість подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів на рішення Апеляційного суду", - наголосили у суді.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні.

Президент Зеленський вітає рішення суду і заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

Також читайте: Кулеба про "скіфське золото": Ми повернемо не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду

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золото (438) Крим (14189) Нідерланди (1588) суд (11740)


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Топ коментарі
+10
надо у Бутусова спросить. на г+г об этом не расскажут.
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26.10.2021 14:21 Відповісти
+8
Кто знает ,коломойский отобрал с утра весь украинский наш газ в суде или нет?
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26.10.2021 14:18 Відповісти
+8
Расеян должно порадовать, что Украине передадут только на время И золото вернется в крымские музеи как только они свалят от туда
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26.10.2021 14:28 Відповісти
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Кто знает ,коломойский отобрал с утра весь украинский наш газ в суде или нет?
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26.10.2021 14:18 Відповісти
надо у Бутусова спросить. на г+г об этом не расскажут.
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26.10.2021 14:21 Відповісти
если сидят тихо-тихо, то скорее всего отобрал а Украина уже его вновь у Каломойского выкупила по новой, актуальной цене... чтобы дать безвозмездно его Молдове( ну с молдовой, конечно образно... понятно что соседям помогать надо но только если не в ущерб своему народу....
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26.10.2021 14:36 Відповісти
После суда, его безценность увеличилось в бесконечной прогрессии..Изыди смертный,тебе не дано лицезреть Скифскую Пектораль.
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26.10.2021 14:47 Відповісти
Ось як реагують козломорді на рішення суду
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26.10.2021 14:27 Відповісти
Расеян должно порадовать, что Украине передадут только на время И золото вернется в крымские музеи как только они свалят от туда
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26.10.2021 14:28 Відповісти
Передадуть на час поки мокшанська нечисть не здохне.
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26.10.2021 14:55 Відповісти
А что они имели ввиду под "стабилизацией ситуации в Крыму" ?
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26.10.2021 14:29 Відповісти
Це що, натяк на те, коли раша піде з Криму, от тоді і віддадуть.
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26.10.2021 14:32 Відповісти
Передали Украине, а в крымский музей вернуть надо после деоккупации.
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26.10.2021 14:37 Відповісти
Рішення Апеляційного суду Амстердаму є доленосним для України. Це сакральні артефакти і повернення їх в Україну буде сприяти стабілізації ситуації. Дух предків сприятиме об"єднанню України. Ж2 яка намагається роз"єднати українців буде зметена як лупа з гребінця.
Москалі і їх прибічники згинуть у жорнах пандемії. Донбас треба буде піднімати з руїн і заселяти Закарпатцями, найроботящим народом.
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26.10.2021 16:59 Відповісти
 
 