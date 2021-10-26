Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні, - рішення суду

Апеляційний суд Амстердама, де відбувалися слухання щодо справи про належність колекції "скіфського золота", ухвалив рішення повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" на територію суверенної держави Україна.

Відповідне рішення суд оголосив у вівторок, 26 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Однак чотири кримські музеї - Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник "Херсонес Таврійський" – мають право звернутися до Верховного суду Гааги у Нідерландах, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.

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22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відвід судді через підтвердження зв'язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли до музею в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.