Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні, - рішення суду
Апеляційний суд Амстердама, де відбувалися слухання щодо справи про належність колекції "скіфського золота", ухвалив рішення повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" на територію суверенної держави Україна.
Відповідне рішення суд оголосив у вівторок, 26 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Однак чотири кримські музеї - Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник "Херсонес Таврійський" – мають право звернутися до Верховного суду Гааги у Нідерландах, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.
22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.
28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відвід судді через підтвердження зв'язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.
Колекцію скіфського золота привезли до музею в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.
Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.
28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.
"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.
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Ждем скабееву и им подобных.
Зло должно быть наказано.
Слава Украине!
украли Крым у нас еще хотят и доукрасть золото Скифов ..
..только за Крым и золото прийдется еще долго по таблу получать
Скифы - это ген R1a-Z93. Что научно доказано. Больше всего этого гена встречаеться в современных европейских (и украинских) евреях ашкенази. Это научно доказано. Которые есть потомки населения хазарской империи. Это научно доказано.
Хазары совсем не узкоглазо-тюркский народ, как пытались советские историки представить, а вполне себе включали много белых-индоиранских народов, включая славян. То есть - ариев, которые уже потом частично смешались с тюркскими народами. Что имперская наука тщательно стирала из всех источников.
Предки и хазар и ашкенази, как и современных украинцев, это и скифы, и сарматы. Часть приняла иудаизм, а позже большинство приняли христианство в Киевской Руси, то есть, в Руси.
Поэтому имперцы ещё со времён ирода долгорукого всячески пыталтсь разделить народы в тч и в Украине по национальному или редигиозному признаку. Поэтому и накачиваеться в тупые головы разного рода маразмы и сказки.
И даже сказки украдены у римлян и греков. Имперцы не сами их придумали.
Кто не знает, греки смеялись над скифами, потому что скифы представляли реалную силу. По сути, древние греки преуменьшали значение народов территории древней руси, поскольку скифы принимали участие в троянских войнах на стороне трои. И амазонки были скифами. Ездили верхом на конях, и носили штаны. то есть брюки. И представляли собой реальную угрозу греческим государствам. Поэтому греки высмеивали и амазонок и сам факто что они носят штаны.
Кстати, именно у скифов первыми появились первые брюки около 5000 ле назад. Это тоже научные факт. И именно скифы разрушили ассирийское царство, и не тронули а по-сути спасли иудею. И именно население из иудеи тоже воевали против греков, как и скифы. Возможно, были союзниками. И грузины тоже принимали участие в войне против греков как союзники скифов. Так что, давняя история.
Греки и римляне применили тактику разделения народов при помощи вранья и сказок. Потом это делалось ордой и их последователями.
Багатейшая история региона на котором располагаеться Украина была практически полностью стёрта. Она практически неизвестна. Народ верит верит бредовым античным и средневековым фальшивым сказкам.
Поэтому золото скифов это не драгоценности. Это одна из немногих оставшихся нитей к предкам и своей истории.
И зачем люмпену своя история, есть есть водка и зрелища?
буде черговий позов до вищого суду,
а потім до Європейського суду (який на московії не визнають)
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
а , кацапы идут на йух !
нет слов!!! случается еще справедливость в этом мире!
и это дает нам надежду
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