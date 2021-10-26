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Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні, - рішення суду

Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути

Апеляційний суд Амстердама, де відбувалися слухання щодо справи про належність колекції "скіфського золота", ухвалив рішення повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" на територію суверенної держави Україна.

Відповідне рішення суд оголосив у вівторок, 26 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Однак чотири кримські музеї - Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник "Херсонес Таврійський" – мають право звернутися до Верховного суду Гааги у Нідерландах, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.

Також читайте: Сьогодні суд Нідерландів оголосить рішення у справі про "скіфське золото"

22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відвід судді через підтвердження зв'язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли до музею в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Автор: 

золото (438) Крим (14189) музей (442) Нідерланди (1588) суд (11740)


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Топ коментарі
+47
Кацапи, летіть на Марс. Усі.
Так буде правильніше.
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26.10.2021 13:11 Відповісти
+40
Кацапы! Приезжайте к нам в музей. Афигенная экспозиция - скифское золото! Вам такое и не снилось!
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26.10.2021 13:01 Відповісти
+35
Слава Богу, что спор рассматривал не Печерский или Окружной админсуд !
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26.10.2021 13:04 Відповісти
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Кацапы! Приезжайте к нам в музей. Афигенная экспозиция - скифское золото! Вам такое и не снилось!
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26.10.2021 13:01 Відповісти
Кацапи, летіть на Марс. Усі.
Так буде правильніше.
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26.10.2021 13:11 Відповісти
Першим рейсом - голови. А другий можна і не робити.
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26.10.2021 14:08 Відповісти
Краще на Сонце. А то ще сліди стародавнього життя отруять.
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27.10.2021 03:00 Відповісти
Нічого мокшанцям у нас робити!
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26.10.2021 13:58 Відповісти
Ну они же поплакать приедут! Зубами в бессильной злобе поскрипеть.
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26.10.2021 14:55 Відповісти
Нічого тут воняти на нашій землі. Мені наприклад навіть із запорєбріка кацапсяче лайно смердить, а то ще сюди його принесуть...
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26.10.2021 16:23 Відповісти
У кацапов в музеях полно еще краденого с Украины! И не только золота!
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26.10.2021 14:01 Відповісти
Они триста лет грабили як нэсамовыти. Когда они начнут разваливаться, надо успеть вернуть свое. Всем, кого они грабили. А потом путь дохнут.
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26.10.2021 14:54 Відповісти
А вот вам, путиноиды, отрыжечка за сбитый "Боинг". Жрите и подавитесь!
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26.10.2021 13:01 Відповісти
Это решение было бы и без Боинга. Но он конечно добавил судьям уверенности в его принятии.
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26.10.2021 13:04 Відповісти
Интересно что сегодня будут верещать пропагандоны у Рашке..?????

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26.10.2021 13:11 Відповісти
кривую заточку Оли С перекособёит на другую сторону..
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26.10.2021 13:16 Відповісти
Зовсім не цікаво слухати зміст путінських методічок.
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26.10.2021 13:34 Відповісти
Щиро дякуємо Вам, голандці, за це Рішення.
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26.10.2021 16:39 Відповісти
Справедливость восторжествовала ! Теперь нужно смотреть , чтобы режим шутов не подтырил и не разграбил !
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26.10.2021 13:02 Відповісти
Ак ці клоуни можуть в музей Донецька відправити...
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26.10.2021 13:08 Відповісти
Або в Крим в рамках мабутньої газової угоди.
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26.10.2021 13:12 Відповісти
Аналогічно. Вертайтеся до України та слідкуйте, щоб не сталося якогось неподобства, бо здалека пі...ти - це так круто та патріотично!
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26.10.2021 13:59 Відповісти
Пані Віка, кацапи мають право на оскарження у Верховному суді Гааги. І вони цим правом скористаються. 😊 Переможної реляції у Зєлєнского не вийшло. Теоретично Верховний суд Гааги може віддати колекцію кацапам. У будь-якому разі це забере ще не менше року. Можливо, що колекцію віддадуть вже при іншому президенті. 😊
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26.10.2021 13:26 Відповісти
Возвращайтесь в Украину и следите за "подтыром", а лучше выйдите с одиночным пикетом в Берлине, на котором будет написано "Меркель стырила газ из украинской трубы!"
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26.10.2021 13:55 Відповісти
Или не вернул кацапам ввиде,бл"дь "жеста доброй воли"
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26.10.2021 14:39 Відповісти
🌩️💯👍
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26.10.2021 13:03 Відповісти
Слава Богу, что спор рассматривал не Печерский или Окружной админсуд !
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26.10.2021 13:04 Відповісти
Не говори *ГОП*... Они еще могут обжаловать вместе с Портновым и не в пользу Украины разумеется.
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26.10.2021 13:10 Відповісти
Слава богу, что Печерский или Окружной админсуд не равняются на голландское правосудие в сроках рассмотрения дел. И, кстати, что там по малазийскому Боингу, хотя бы в следующем году какое-то движение в суде будет?
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26.10.2021 13:38 Відповісти
Сейчас за поребриком начнут рваться ватніе пуканы.
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26.10.2021 13:04 Відповісти
любо!
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26.10.2021 13:05 Відповісти
Ще один доказ очевидного - Крим це Україна.
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26.10.2021 13:06 Відповісти
Тогда бы и спора не было, просто вернули бы в Крым
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26.10.2021 13:08 Відповісти
Скіфське золото вимагала "влада" криму, чи, всетаки, кацапська, мацковська?
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26.10.2021 13:18 Відповісти
А спора как видите и нет, просто очевидное решение суда.
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26.10.2021 13:20 Відповісти
так там окупанти, тому і повернули на суверенну територію України, а не окуповану
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26.10.2021 14:13 Відповісти
Крым - сейчас территория с неопределенным статусом
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26.10.2021 16:02 Відповісти
Рашистский фуфлогон, нет и не было такого государства Крым
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26.10.2021 16:32 Відповісти
с нашими дебилоидами у власти, безопаснее оставить экспонаты в музее Амстердама
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26.10.2021 13:08 Відповісти
И с Вами не поспоришь.
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26.10.2021 13:09 Відповісти
А с каких ето х***в непонятные образования на окупированных территориях имеют право обратиться в апеляционный суд в Гааге? Их самих судить в Гааге нужно.
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26.10.2021 13:09 Відповісти
Слышен отдаленный гул рвущихся пуканов козломордых.
Ждем скабееву и им подобных.
Зло должно быть наказано.
Слава Украине!
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26.10.2021 13:09 Відповісти
Ну радость скорее всего преждевременная, ещё семь лет похоже будем оплачивать сохранение пока суды будут продолжаться.
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26.10.2021 13:11 Відповісти
Здається, більше нікуди скаржитись, це була остання інстанція. Хіба що в "Спортлото" або в Лігу сексуальних рехворм.
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26.10.2021 13:35 Відповісти
ще раз прочитай статтю
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26.10.2021 14:06 Відповісти
Дійсно, пропустив.Але це, як казала моя бабуся, натягування шкурки на кисіль, правда на нашому боці )
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26.10.2021 14:15 Відповісти
не прошло и семь лет...еще десят лет "аппеляций" и счет "за хранение" многократно привысит стоимость и ценность "золота"...
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26.10.2021 13:20 Відповісти
А ещё интересно выяснить, кто в феврале 2014 принял благоразумное решение вывезти экспонаты из Крыма - эти люди будто чувствовали что-то неладное. Вполне вероятно что они заслужили гос. награду
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26.10.2021 13:21 Відповісти
По сути еще не все до конца решено. "ТА" сторона понятно будет судиться дальше. Пока "скифское золото" не окажется в Украине вопрос не закрыт. А прошло то уже 8 лет. Да уж...
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26.10.2021 13:25 Відповісти
наглость и тупизм кацапов просто зашкаливает ..
украли Крым у нас еще хотят и доукрасть золото Скифов ..
..только за Крым и золото прийдется еще долго по таблу получать
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26.10.2021 13:25 Відповісти
Задача была украсть у украинцев и других народов их историю.

Скифы - это ген R1a-Z93. Что научно доказано. Больше всего этого гена встречаеться в современных европейских (и украинских) евреях ашкенази. Это научно доказано. Которые есть потомки населения хазарской империи. Это научно доказано.

Хазары совсем не узкоглазо-тюркский народ, как пытались советские историки представить, а вполне себе включали много белых-индоиранских народов, включая славян. То есть - ариев, которые уже потом частично смешались с тюркскими народами. Что имперская наука тщательно стирала из всех источников.

Предки и хазар и ашкенази, как и современных украинцев, это и скифы, и сарматы. Часть приняла иудаизм, а позже большинство приняли христианство в Киевской Руси, то есть, в Руси.

Поэтому имперцы ещё со времён ирода долгорукого всячески пыталтсь разделить народы в тч и в Украине по национальному или редигиозному признаку. Поэтому и накачиваеться в тупые головы разного рода маразмы и сказки.

И даже сказки украдены у римлян и греков. Имперцы не сами их придумали.

Кто не знает, греки смеялись над скифами, потому что скифы представляли реалную силу. По сути, древние греки преуменьшали значение народов территории древней руси, поскольку скифы принимали участие в троянских войнах на стороне трои. И амазонки были скифами. Ездили верхом на конях, и носили штаны. то есть брюки. И представляли собой реальную угрозу греческим государствам. Поэтому греки высмеивали и амазонок и сам факто что они носят штаны.

Кстати, именно у скифов первыми появились первые брюки около 5000 ле назад. Это тоже научные факт. И именно скифы разрушили ассирийское царство, и не тронули а по-сути спасли иудею. И именно население из иудеи тоже воевали против греков, как и скифы. Возможно, были союзниками. И грузины тоже принимали участие в войне против греков как союзники скифов. Так что, давняя история.

Греки и римляне применили тактику разделения народов при помощи вранья и сказок. Потом это делалось ордой и их последователями.

Багатейшая история региона на котором располагаеться Украина была практически полностью стёрта. Она практически неизвестна. Народ верит верит бредовым античным и средневековым фальшивым сказкам.

Поэтому золото скифов это не драгоценности. Это одна из немногих оставшихся нитей к предкам и своей истории.

И зачем люмпену своя история, есть есть водка и зрелища?

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26.10.2021 14:31 Відповісти
*****, ну почему так они так долго мурыжат очевидные вещи??? Наши суды - то же самое, только с коррупцией...
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26.10.2021 13:26 Відповісти
Семь лет рассматривать понятное дело (агрессор требует добычи)- это шедевр европейской судейской бюрократии.
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26.10.2021 13:30 Відповісти
пыня пукин -ща нажмет кнопку серктную ивсе вернет--та они вертели...если они воюют какое там золото)))
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26.10.2021 13:32 Відповісти
Спіткала невдача російського спортсмена (с)
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26.10.2021 13:33 Відповісти
Кстати, за хранение этого золота (во время судового рассмотрения) голландцы предъявляют счёт Украине. Нужен теперь иск, чтобы платил тот, кто подаёт апелляцию, т. е. московия.
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26.10.2021 13:48 Відповісти
Утверждать не буду, но на сколько мне известно международная судейская практика возлагает компенсацию судебных издержек на проигравшую спор сторону, а стоимость хранения - это одна из статей судебных издержек.
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26.10.2021 15:43 Відповісти
а в українському суді справа була б програна на користь расії.
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26.10.2021 13:49 Відповісти
А что там скобеева по этому поводу кречет ?
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26.10.2021 13:49 Відповісти
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26.10.2021 13:54 Відповісти
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26.10.2021 14:32 Відповісти
Как бы , кое-кто, не глянул в глаза Ху...лу и не отдал это золото в знак примерения и вечной дружбі!
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26.10.2021 13:57 Відповісти
Он в глаз заглядывает. Это с другой стороны от головы))
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26.10.2021 16:59 Відповісти
Гарна новина для Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼
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26.10.2021 14:01 Відповісти
А ось як козломорді реагують на цю новину
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26.10.2021 14:02 Відповісти
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26.10.2021 14:30 Відповісти
херассе, у них еще гдето на сайтах есть комментарии
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26.10.2021 14:47 Відповісти
москалі не здаються,
буде черговий позов до вищого суду,
а потім до Європейського суду (який на московії не визнають)
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26.10.2021 14:06 Відповісти
Кстати, если вы думаете, что руководство этих крымских музеев уже назначил Х...йло, вы заблуждаетесь! Все эти проФФесора, со званиями "Заслуженный"- были обласканы в Украине! И продали ее одномоментво! Интэллыгэнцыя под залу пная!
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26.10.2021 14:08 Відповісти
неплохо голландцы нагрелись..., хоть дело то ясное как божий день, но если можно заработать, можно тянуть очевидное дело годами, им за это ниче не будет, а деньги капают..., это чисто бизнес, ничего личного...
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26.10.2021 14:23 Відповісти
выиграли суд еще при Порохе, просто Свинособакестан еще несколько лет дрочил всем мозги бесконечными аппеляциями, а Зебилу не удалось все испортить, к счастью
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26.10.2021 14:46 Відповісти
Козлорылые, можем скинуть фотки этого золота. Нада?
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26.10.2021 14:50 Відповісти
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26.10.2021 15:27 Відповісти
Вот, и славненько!
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26.10.2021 16:49 Відповісти
Якось невдобно получилося, да, кацапи ???
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26.10.2021 16:50 Відповісти
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY



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26.10.2021 18:03 Відповісти
бутыль з под бояры лицезреть будут!...
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26.10.2021 19:37 Відповісти
Лососните лаптеногие! Золото наше, Крым наш, Путин - йухло! Нехер шастать ! Лецгоу на болота!
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26.10.2021 20:05 Відповісти
Хоч якійсь хороші новини. І надіюся, зебуїнська недовлада не відправить ці прикраси куди-небудь в офшори, бо мене вже нічого не дивує...
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26.10.2021 20:20 Відповісти
Рішення суду було дуже затягнуте,хоча для цього немає причин.Всі кримські музеї наразі через окупацію півострова немають ніякої юридичної субєктності ,тому апеляції немають ніякої перспективи хоча можливі суто для збереження морди-лиця агресора і то тільки для внутрішнього застосування на РФ.
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26.10.2021 20:32 Відповісти
Главное теперь следить за коллекцией, шоб маланцы не переплавили
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26.10.2021 20:47 Відповісти
золото летит в Украину -
а , кацапы идут на йух !
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26.10.2021 21:32 Відповісти
Чий Крим?
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26.10.2021 22:58 Відповісти
а кому надо было вернуть? "народу Крыма"? принадлежащее Украине возвращается Украине а не оккупированным территориям. хоть тут не налажали глубокоозабоченные толерасты.
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26.10.2021 23:53 Відповісти

нет слов!!! случается еще справедливость в этом мире!
и это дает нам надежду
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27.10.2021 01:15 Відповісти
З окупованої Української держави - УНР в Московію - орду (з 18 ст. вже в нібито Росію) були викрадені і вивезені українські атрибути державної влади - клейноди Української Запорізької Січі, старовинні бібліотеки і бандури інкрустовані дорогоцінними каміннями Івана Мазепи, колекції Пилипа Орлика, золото розкопок курганів скіфської культури, незліченні скарби золотих виробів X-XII ст. (25 кг), знайдені на Полтавщині, Євангеліє Павла Полуботка, особисті речі Петра Могили, маршальський жезл графа Румянцева. Давньогрецька мозаїка "Дмитро Салунській", фрески з Михайлівського Золотоверхого собору Києва. У 1950 р з Львівського історичного музею прокляті російські окупанти поцупили і вивезли 116 експонатів із золота (12 кг). У 1991 році у ворожу Росію злочинно вивезено старовинні золоті монети і прикраси зі скарбу, знайденого на Черкащині ..... і ін. Всі ці незліченні українські скарби все золото було викрадено личаковими ворогами москалями і злочинно вивезено цими проклятими ворогами окупантами України в царську потім і комуно-фашистську личакову Росію, і де поки незаконно перебувають до рішення міжнародних судів. І наполегливості в цьому питанні нашої проукраїнської влади. І не такої як зараз нерішучої і продажної антиукраїнської прокремлівської владою ЗЕбілів - капітулянтів.
-
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27.10.2021 03:23 Відповісти
Теперь клоуны обвешаются этими побрякушками и будут щеголять
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27.10.2021 10:52 Відповісти
 
 